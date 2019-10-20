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Bộ sạc du lịch có cổng USB

DLP2621T/00

Bộ sạc tường du lịch 2 cổng 1C 1A

Dụng cụ lý tưởng khi đi du lịch với 4 đầu cắm có thể hoán đổi kèm theo túi đựng. Sạc thiết bị hiện đại với cổng USB-C hỗ trợ PD để tối đa năng lượng sạc trong thời gian sạc ngắn nhất. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng cổng USB-A để sạc đồng thời nhiều thiết bị khác.

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Chuẩn sạc nhanh Power Delivery với công suất đầu ra 30W

Bộ sạc tường du lịch 2 cổng 1C 1A

  • Công suất đầu ra 30W

  • Chuẩn sạc Power Delivery

2 cổng USB để sạc hai thiết bị cùng lúc

2 cổng USB để sạc hai thiết bị cùng lúc

Tương thích với máy tính bảng, điện thoại thông minh và hầu hết các thiết bị USB

Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện

Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện

Thông số kỹ thuật

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