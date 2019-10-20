Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
DLP2621T/00
Bộ sạc tường du lịch 2 cổng 1C 1A
Dụng cụ lý tưởng khi đi du lịch với 4 đầu cắm có thể hoán đổi kèm theo túi đựng. Sạc thiết bị hiện đại với cổng USB-C hỗ trợ PD để tối đa năng lượng sạc trong thời gian sạc ngắn nhất. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng cổng USB-A để sạc đồng thời nhiều thiết bị khác.
Công suất đầu ra 30W
Chuẩn sạc Power Delivery
2 cổng USB để sạc hai thiết bị cùng lúc
Bảo vệ thông minh chống quá tải nhiệt, quá tải điện áp và quá tải dòng điện
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