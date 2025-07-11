DE3306/11
Loại bỏ mùi ẩm mốc, mang đến hương thơm dễ chịu.
Máy hút ẩm hiệu suất cao này khôi phục độ ẩm tối ưu chỉ trong vài phút, đồng thời sấy khô quần áo mỏng manh của bạn nhanh hơn và nhẹ nhàng hơn. Khuếch tán tinh dầu yêu thích của bạn vào không khí và tận hưởng một ngôi nhà tươi mát và tốt cho sức khỏe hơn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Được thiết kế để nhanh chóng khôi phục bầu không khí trong lành trong nhà. Loại bỏ hiệu quả độ ẩm, chống nấm mốc, hơi nước ngưng tụ và mùi ẩm mốc. Ngăn ngừa sự phát triển của các chất gây dị ứng và bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi những hư hại do độ ẩm gây ra.
Lọc tới 34,3 lít hơi ẩm từ không khí mỗi ngày, lý tưởng cho phòng có diện tích lên đến 150 m³ (3). Giảm độ ẩm từ 90% xuống mức dễ chịu 60% chỉ trong 16 phút (4). Ngăn chứa nước lớn 4 lít để bạn sử dụng máy lâu hơn mà không cần phải châm nước thường xuyên.
Loại bỏ mùi ẩm mốc từ nấm mốc, thảm ẩm và đồ nội thất bằng cách giảm độ ẩm dư thừa một cách hiệu quả. Hãy khuếch tán tinh dầu yêu thích của bạn vào không khí để tận hưởng hương thơm tươi mát, dễ chịu.
Công nghệ AeraSense tối ưu hóa hiệu suất dựa trên độ ẩm theo thời gian thực và tự động tắt để tiết kiệm năng lượng. Vòng màu trực quan hiển thị chất lượng không khí chỉ trong nháy mắt và màn hình hiển thị số chính xác.
Sấy khô nhanh hơn sấy khô tự nhiên và thân thiện với vải hơn so với máy sấy. Chế độ Giặt cho phép bạn sấy khô 20 áo phông trong vòng chưa đầy 2 giờ (6) đồng thời bảo vệ quần áo mỏng manh không bị hư hỏng, co rút và nhăn nheo.
Sử dụng chế độ Tự động để dễ dàng duy trì độ ẩm 60% tốt cho sức khỏe. Chọn chế độ Sấy liên tục để bảo vệ các vật dụng đặc biệt trong môi trường khô ráo. Chọn chế độ Đảo tự động để luân chuyển không khí khô đều, đảm bảo tất cả các bộ phận của quần áo đều được luồng khí lưu thông đầy đủ. Chuyển sang chế độ Thủ công để kiểm soát hoàn toàn với 3 tốc độ quạt và 4 cài đặt độ ẩm.
Dễ dàng di chuyển máy hút ẩm với bánh xe xoay 360 độ, chuyển động mượt mà, không gặp trở ngại theo mọi hướng.
Cài đặt máy hút ẩm hoạt động theo thời gian mong muốn với bộ hẹn giờ đếm ngược tiện lợi, từ 1 đến 9 giờ.
An toàn không chỉ là một tính năng mà còn là nền tảng. Từ vật liệu chịu nhiệt đến khóa trẻ em; từ chức năng xả tuyết thông minh đến cảnh báo ngăn chứa nước: máy hút ẩm này đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và vận hành an toàn.
Được trang bị máy nén tiết kiệm năng lượng và môi chất làm lạnh R290 thân thiện với môi trường, máy hút ẩm này vừa mạnh mẽ vừa bền vững. Chất lỏng làm mát R290 tự nhiên, không độc hại và thân thiện với môi trường hơn tới 400 lần (7), trong khi hệ thống được tối ưu hóa giúp loại bỏ độ ẩm hiệu quả với mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu.
Philips là một thương hiệu uy tín với hơn 80 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm sạch không khí. Máy hút ẩm của chúng tôi trải qua 170 bài kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo sự thoải mái đáng tin cậy và lâu dài.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Hiệu suất
Khả năng sử dụng
Tính năng an toàn
Khối lượng và kích thước
Tiết kiệm năng lượng
Bảo trì
Khả năng tương thích
Quốc gia xuất xứ
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