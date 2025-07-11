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  • Loại bỏ mùi ẩm mốc, mang đến hương thơm dễ chịu. Loại bỏ mùi ẩm mốc, mang đến hương thơm dễ chịu. Loại bỏ mùi ẩm mốc, mang đến hương thơm dễ chịu.
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    Series 3000 Máy hút ẩm không khí

    DE3306/11

    Overall rating / 5
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    Loại bỏ mùi ẩm mốc, mang đến hương thơm dễ chịu.

    Máy hút ẩm hiệu suất cao này khôi phục độ ẩm tối ưu chỉ trong vài phút, đồng thời sấy khô quần áo mỏng manh của bạn nhanh hơn và nhẹ nhàng hơn. Khuếch tán tinh dầu yêu thích của bạn vào không khí và tận hưởng một ngôi nhà tươi mát và tốt cho sức khỏe hơn.

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    Series 3000 Máy hút ẩm không khí

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    Loại bỏ mùi ẩm mốc, mang đến hương thơm dễ chịu.

    Máy hút ẩm có chức năng tạo hương thơm tươi mát

    • Hút ẩm không khí lên đến 34,3 lít/ngày
    • Hút ẩm hiệu quả trong phòng rộng tới 150 m3
    • Từ 90% đến 60% HR chỉ trong 16 phút
    • Điều chỉnh thông minh theo chất lượng không khí trong nhà
    • Hiệu suất cao, thân thiện với môi trường
    Giảm độ ẩm, ngăn ngừa nấm mốc và loại bỏ mùi ẩm mốc

    Giảm độ ẩm, ngăn ngừa nấm mốc và loại bỏ mùi ẩm mốc

    Được thiết kế để nhanh chóng khôi phục bầu không khí trong lành trong nhà. Loại bỏ hiệu quả độ ẩm, chống nấm mốc, hơi nước ngưng tụ và mùi ẩm mốc. Ngăn ngừa sự phát triển của các chất gây dị ứng và bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi những hư hại do độ ẩm gây ra.

    Hút tới 34,3 lít/ngày (1) hoặc 62 chai nước (2)

    Hút tới 34,3 lít/ngày (1) hoặc 62 chai nước (2)

    Lọc tới 34,3 lít hơi ẩm từ không khí mỗi ngày, lý tưởng cho phòng có diện tích lên đến 150 m³ (3). Giảm độ ẩm từ 90% xuống mức dễ chịu 60% chỉ trong 16 phút (4). Ngăn chứa nước lớn 4 lít để bạn sử dụng máy lâu hơn mà không cần phải châm nước thường xuyên.

    Chức năng liệu pháp hương thơm để làm mới ngôi nhà của bạn

    Chức năng liệu pháp hương thơm để làm mới ngôi nhà của bạn

    Loại bỏ mùi ẩm mốc từ nấm mốc, thảm ẩm và đồ nội thất bằng cách giảm độ ẩm dư thừa một cách hiệu quả. Hãy khuếch tán tinh dầu yêu thích của bạn vào không khí để tận hưởng hương thơm tươi mát, dễ chịu.

    Tự động cảm nhận và điều chỉnh theo chất lượng không khí trong nhà bạn

    Tự động cảm nhận và điều chỉnh theo chất lượng không khí trong nhà bạn

    Công nghệ AeraSense tối ưu hóa hiệu suất dựa trên độ ẩm theo thời gian thực và tự động tắt để tiết kiệm năng lượng. Vòng màu trực quan hiển thị chất lượng không khí chỉ trong nháy mắt và màn hình hiển thị số chính xác.

    Chế độ Giặt: Sấy khô thân thiện với vải, nhanh hơn đến 4,5 lần

    Chế độ Giặt: Sấy khô thân thiện với vải, nhanh hơn đến 4,5 lần

    Sấy khô nhanh hơn sấy khô tự nhiên và thân thiện với vải hơn so với máy sấy. Chế độ Giặt cho phép bạn sấy khô 20 áo phông trong vòng chưa đầy 2 giờ (6) đồng thời bảo vệ quần áo mỏng manh không bị hư hỏng, co rút và nhăn nheo.

    Thoải mái tùy chỉnh với chế độ điều khiển tự động và thủ công

    Thoải mái tùy chỉnh với chế độ điều khiển tự động và thủ công

    Sử dụng chế độ Tự động để dễ dàng duy trì độ ẩm 60% tốt cho sức khỏe. Chọn chế độ Sấy liên tục để bảo vệ các vật dụng đặc biệt trong môi trường khô ráo. Chọn chế độ Đảo tự động để luân chuyển không khí khô đều, đảm bảo tất cả các bộ phận của quần áo đều được luồng khí lưu thông đầy đủ. Chuyển sang chế độ Thủ công để kiểm soát hoàn toàn với 3 tốc độ quạt và 4 cài đặt độ ẩm.

    Di chuyển 360 độ với thiết kế 4 bánh xe

    Di chuyển 360 độ với thiết kế 4 bánh xe

    Dễ dàng di chuyển máy hút ẩm với bánh xe xoay 360 độ, chuyển động mượt mà, không gặp trở ngại theo mọi hướng.

    Bộ hẹn giờ có thể điều chỉnh

    Bộ hẹn giờ có thể điều chỉnh

    Cài đặt máy hút ẩm hoạt động theo thời gian mong muốn với bộ hẹn giờ đếm ngược tiện lợi, từ 1 đến 9 giờ.

    17 tính năng an toàn tiên tiến mang lại sự an tâm

    17 tính năng an toàn tiên tiến mang lại sự an tâm

    An toàn không chỉ là một tính năng mà còn là nền tảng. Từ vật liệu chịu nhiệt đến khóa trẻ em; từ chức năng xả tuyết thông minh đến cảnh báo ngăn chứa nước: máy hút ẩm này đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và vận hành an toàn.

    Hiệu suất cao, thân thiện với môi trường

    Hiệu suất cao, thân thiện với môi trường

    Được trang bị máy nén tiết kiệm năng lượng và môi chất làm lạnh R290 thân thiện với môi trường, máy hút ẩm này vừa mạnh mẽ vừa bền vững. Chất lỏng làm mát R290 tự nhiên, không độc hại và thân thiện với môi trường hơn tới 400 lần (7), trong khi hệ thống được tối ưu hóa giúp loại bỏ độ ẩm hiệu quả với mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu.

    Được kiểm tra kỹ lưỡng về độ bền và tính bền vững

    Được kiểm tra kỹ lưỡng về độ bền và tính bền vững

    Philips là một thương hiệu uy tín với hơn 80 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm sạch không khí. Máy hút ẩm của chúng tôi trải qua 170 bài kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo sự thoải mái đáng tin cậy và lâu dài.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Loại sản phẩm
      Máy hút ẩm
      Công nghệ vượt trội
      Máy nén
      Màu sắc
      Trắng, Xám nhạt
      Vật liệu chính
      Nhựa
      Dung tích của ngăn chứa nước
      4 lít
      Môi chất làm lạnh
      R290

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Cảm biến độ ẩm
      Cảm biến nhiệt độ
      Mức âm thanh tối thiểu
      45 dB(A)
      Mức âm thanh tối đa
      51 dB(A)

    • Hiệu suất

      Diện tích phòng tối đa
      150 m3
      Tốc độ hút ẩm
      34.3 lít/ngày*

    • Khả năng sử dụng

      Chiều dài dây
      1.8 m
      Mức độ ẩm
      40%, 50%, 60%, 70%
      Chế độ
      Tự động, Sấy liên tục, Giặt, Đảo tự động
      Cài đặt tốc độ
      1,2,3
      Bộ hẹn giờ
      1-9 giờ
      Phản hồi chất lượng không khí
      Vòng tròn màu, số
      Giao diện
      Kỹ thuật số (cảm ứng)

    • Tính năng an toàn

      Tự động ngắt
      Khóa trẻ em
      Cảnh báo ngăn chứa đầy nước

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều cao sản phẩm
      58.8 mm
      Trọng lượng sản phẩm
      13.8 kg
      Chiều rộng sản phẩm
      26.8 cm
      Chiều dài sản phẩm
      34.9 cm
      Chiều dài gói hàng
      42.4 cm
      Chiều rộng gói hàng
      34.5 cm
      Chiều cao gói hàng
      66.9 cm
      Trọng lượng gói hàng
      16,9

    • Tiết kiệm năng lượng

      Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ
      <0.5 W
      Điện áp
      220-240 W
      Tần số
      50 Hz
      Tiêu thụ điện tối đa
      258 W

    • Bảo trì

      Dịch vụ
      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Khả năng tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      Ống thoát nước
      Phụ kiện đi kèm 2
      Miếng thơm (3 miếng)
      Phụ kiện liên quan 1
      Miếng thơm (FY5100)

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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    • (1) Được thử nghiệm bởi bên thứ ba được chứng nhận theo tiêu chuẩn GB/T19411-2003 ở nhiệt độ 35°C và độ ẩm tương đối 90%.
    • (2) Tính toán dựa trên độ ẩm tương đối (RH), chia cho chai nước uống tiêu chuẩn 550 ml.
    • (3) Diện tích hút ẩm phù hợp được tính toán theo tiêu chuẩn JEM1411:1998 (dành cho căn hộ hiện đại bằng bê tông) với chiều cao phòng 2,5m
    • (4) Tính toán: 20m3, từ 60% RH ở 27°C, được thử nghiệm bởi phòng thí nghiệm bên thứ ba theo tiêu chuẩn GB/T 19411-2003. Kết quả có thể khác nhau do thông gió tự nhiên, thoát/hấp thụ độ ẩm và biến động nhiệt độ.
    • (5) So với phương pháp sấy khô quần áo tự nhiên trong nhà, thử nghiệm của Philips.
    • (6) Đã thử nghiệm với 20 chiếc áo thun tổng hợp, thử nghiệm của Philips
    • (7) Tính toán: Chỉ số tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) của R134a (1.300) và R290 (<3)
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