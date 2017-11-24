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    Beardtrimmer series 3000 Máy tạo kiểu râu

    BT3206/14

    Overall rating / 5
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    Tỉa râu dễ dàng với râu ria mọc lởm chởm

    Máy tạo kiểu râu có hệ thống Nâng và tỉa tiên tiến sẽ nâng và thu được nhiều sợi lông nằm thấp hơn để cắt tỉa đều và hiệu quả. Bằng cách này, bạn sẽ dễ dàng tỉa được râu ria, râu ngắn hoặc râu ria mọc lởm chởm như mong muốn.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 655.000 đ

    Beardtrimmer series 3000 Máy tạo kiểu râu

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    Tỉa râu dễ dàng với râu ria mọc lởm chởm

    Hệ thống nâng và tỉa cắt nhanh hơn 30%*

    • Cài đặt độ dài chính xác đến 1 mm
    • Lưỡi cắt bằng thép không gỉ
    • Chạy bằng pin được 45 phút/sạc 10 giờ
    • Hệ thống nâng và tỉa
    Cắt tỉa đều và thu được nhiều sợi lông nằm thấp hơn

    Cắt tỉa đều và thu được nhiều sợi lông nằm thấp hơn

    Máy tạo kiểu râu Philips có hệ thống nâng và tỉa tiên tiến: một lược nâng râu lên ngang bằng với lưỡi cắt để cắt tỉa râu đồng đều. Bằng cách này, bạn sẽ dễ dàng tỉa được râu ria, râu ngắn hoặc râu ria mọc lởm chởm như mong muốn.

    Cắt tỉa hoàn hảo và bảo vệ da

    Cắt tỉa hoàn hảo và bảo vệ da

    Cạo râu hoàn hảo và bảo vệ da qua nhiều lần sử dụng. Các lưỡi cắt bằng thép của máy tạo kiểu râu Philips 3000 tự mài bén khi bạn cắt tỉa, nhờ vậy các lưỡi cắt duy trì được độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu.

    Lưỡi cắt thân thiện với làn da để tiếp xúc êm ái với da

    Lưỡi cắt thân thiện với làn da để tiếp xúc êm ái với da

    Mũi lưỡi cắt được làm tròn đảm bảo tiếp xúc mượt và tránh làm trầy xước và kích ứng da.

    Điều chỉnh theo các cài đặt độ dài khác nhau

    Điều chỉnh theo các cài đặt độ dài khác nhau

    Máy tạo kiểu râu hiệu quả có thể cắt đến độ dài chính xác mà bạn mong muốn. Chỉ cần xoay vòng điều chỉnh đến một trong 10 cài đặt độ dài từ 0,5 đến 10 mm với khoảng tăng 1 mm.

    Chạy bằng pin được tới 45 phút

    Chạy bằng pin được tới 45 phút

    Máy tạo kiểu râu này có thể sử dụng tới 45 phút sau 10 giờ sạc.

    Bảo trì đơn giản

    Bảo trì đơn giản

    Tháo đầu cạo của máy tạo kiểu râu Philips và rửa dễ dàng dưới vòi nước chảy. Làm khô trước khi lắp lại vào thiết bị.

    Dễ cầm

    Dễ cầm

    Máy tỉa này cắt tỉa lông nhanh chóng, cầm thoải mái và dễ sử dụng. Nhờ vậy, bạn có thể cắt tỉa những vùng lông khó tiếp cận một cách dễ dàng hơn.

    Bảo hành bảo vệ mua hàng

    Bảo hành bảo vệ mua hàng

    Tất cả các sản phẩm cắt tỉa của chúng tôi đều được thiết kế với độ bền cao. Các sản phẩm này có chế độ bảo hành 2 năm, không bao giờ cần dầu bôi trơn và tương thích với tất cả yêu cầu điện áp trên toàn thế giới.

    Biết khi nào cần sạc

    Đèn xanh lá cây trên đầu nối cho bạn biết khi nào thiết bị của bạn đang sạc.

    Thông số kỹ thuật

    • Tạo kiểu râu bạn muốn

      Chế độ cài đặt độ dài
      10 cài đặt độ dài tích hợp

    • Phụ kiện

      Bảo trì
      Đầu cọ vệ sinh
      Lược
      Hệ thống nâng và tỉa

    • Công suất

      Điện áp tự động
      100-240 V
      Kiểu pin
      NiMH
      Thời gian sử dụng
      45 phút
      Sạc điện
      Sạc đầy trong 10 giờ

    • Thiết kế

      Thân bàn chải
      Tay cầm dễ dàng thuận tiện

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm
      Không cần dầu bôi trơn

    • Hệ thống cắt

      Bộ phận cắt
      Lưỡi cắt bằng thép không gỉ
      Độ rộng lưỡi cắt
      32  mm
      Phạm vi cài đặt độ dài
      0,5 đến 10 mm
      Độ chính xác (cữ lược)
      1mm
      Răng lược không gây xước
      Để thoải mái hơn

    • Dễ sử dụng

      Vệ sinh
      Các phụ kiện có thể rửa được
      Màn hình
      Chỉ báo sạc trên bộ điều hợp
      Vòng điều chỉnh
      Dễ dàng điều chỉnh cài đặt độ dài
      Vận hành
      Sử dụng không dây

    Badge-D2C

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