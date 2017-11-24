BT3206/14
Tỉa râu dễ dàng với râu ria mọc lởm chởm
Máy tạo kiểu râu có hệ thống Nâng và tỉa tiên tiến sẽ nâng và thu được nhiều sợi lông nằm thấp hơn để cắt tỉa đều và hiệu quả. Bằng cách này, bạn sẽ dễ dàng tỉa được râu ria, râu ngắn hoặc râu ria mọc lởm chởm như mong muốn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Máy tạo kiểu râu Philips có hệ thống nâng và tỉa tiên tiến: một lược nâng râu lên ngang bằng với lưỡi cắt để cắt tỉa râu đồng đều. Bằng cách này, bạn sẽ dễ dàng tỉa được râu ria, râu ngắn hoặc râu ria mọc lởm chởm như mong muốn.
Cạo râu hoàn hảo và bảo vệ da qua nhiều lần sử dụng. Các lưỡi cắt bằng thép của máy tạo kiểu râu Philips 3000 tự mài bén khi bạn cắt tỉa, nhờ vậy các lưỡi cắt duy trì được độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu.
Mũi lưỡi cắt được làm tròn đảm bảo tiếp xúc mượt và tránh làm trầy xước và kích ứng da.
Máy tạo kiểu râu hiệu quả có thể cắt đến độ dài chính xác mà bạn mong muốn. Chỉ cần xoay vòng điều chỉnh đến một trong 10 cài đặt độ dài từ 0,5 đến 10 mm với khoảng tăng 1 mm.
Máy tạo kiểu râu này có thể sử dụng tới 45 phút sau 10 giờ sạc.
Tháo đầu cạo của máy tạo kiểu râu Philips và rửa dễ dàng dưới vòi nước chảy. Làm khô trước khi lắp lại vào thiết bị.
Máy tỉa này cắt tỉa lông nhanh chóng, cầm thoải mái và dễ sử dụng. Nhờ vậy, bạn có thể cắt tỉa những vùng lông khó tiếp cận một cách dễ dàng hơn.
Tất cả các sản phẩm cắt tỉa của chúng tôi đều được thiết kế với độ bền cao. Các sản phẩm này có chế độ bảo hành 2 năm, không bao giờ cần dầu bôi trơn và tương thích với tất cả yêu cầu điện áp trên toàn thế giới.
Đèn xanh lá cây trên đầu nối cho bạn biết khi nào thiết bị của bạn đang sạc.
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