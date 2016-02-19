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  • Rộng. Đẹp. Cong Rộng. Đẹp. Cong Rộng. Đẹp. Cong
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    Brilliance Màn hình LCD UltraWide Cong

    BDM3490UC/00

    Rộng. Đẹp. Cong

    Thiết kế dạng đường cong nhẹ nhàng của màn hình cong Philips Brilliance Curved UltraWide đặt bạn vào giữa màn hình hiển thị, cho trải nghiệm xem ấn tượng như thực mà bạn chưa bao giờ được xem trước đây.

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    Brilliance Màn hình LCD UltraWide Cong

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    Rộng. Đẹp. Cong

    Lấy ý tưởng từ hành tinh nơi chúng ta sinh sống

    • 34" / 86,7 cm
    • WQHD (3440 x 1440)
    Thiết kế màn hình cong mang đến trải nghiệm sống động hơn

    Thiết kế màn hình cong mang đến trải nghiệm sống động hơn

    Màn hình máy tính để bàn cung cấp trải nghiệm người dùng cá nhân, phù hợp hoàn hảo với thiết kế cong. Màn hình cong mang đến hiệu ứng nhập vai dễ chịu và tinh tế, tập trung vào bạn ở trung tâm của bàn làm việc.

    Đường viền hẹp bằng thuỷ tinh bao bọc liên tiếp các cạnh mang đến diện mạo mượt mà

    Đường viền hẹp bằng thuỷ tinh bao bọc liên tiếp các cạnh mang đến diện mạo mượt mà

    Các màn hình Philips mới có đường viền siêu hẹp, cho phép giảm thiểu sự xao nhãng và kích thước xem tối đa. Đặc biệt thích hợp cho các thiết lập nhiều màn hình hoặc xếp lát như chơi game, thiết kế đồ họa và các ứng dụng chuyên nghiệp, màn hình đường viền siêu hẹp mang đến cho bạn cảm giác như sử dụng một màn hình lớn.

    Hình ảnh CrystalClear với UltraWide QHD 3440 x 1440 điểm ảnh

    Hình ảnh CrystalClear với UltraWide QHD 3440 x 1440 điểm ảnh

    Những bộ màn hình mới nhất này của Philips mang đến hình ảnh CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 điểm ảnh. Sử dụng các bảng có hiệu suất cao với số điểm ảnh mật độ cao, góc nhìn rộng 178/178, những bộ màn hình mới này sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động. Định dạng UltraWide 21:9 cho phép đạt năng suất cao hơn với nhiều không gian hơn cho việc so sánh song song và có thể hiển thị nhiều cột bảng tính hơn. Cho dù bạn đang cần thông tin cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD-CAM hoặc các tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ mang đến cho bạn hình ảnh Crystalclear.

    Màn hình AH-IPS mang đến hình ảnh tuyệt vời với góc nhìn rộng

    Màn hình AH-IPS mang đến hình ảnh tuyệt vời với góc nhìn rộng

    Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 172/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào. Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.

    99% chuẩn màu sRGB mang đến màu sắc trung thực

    99% chuẩn màu sRGB mang đến màu sắc trung thực

    Trải nghiệm màu sắc sống động và trung thực. Với độ bao phủ hơn 99% chuẩn màu sRGB, bạn có thể tự tin rằng màu sắc mà bạn nhìn thấy trên màn hình là chính xác và trung thực như thế giới bên ngoài.

    MultiView cho phép hai chế độ kết nối và xem hoạt động cùng lúc

    MultiView cho phép hai chế độ kết nối và xem hoạt động cùng lúc

    Với màn hình Philips MultiView có độ phân giải cực cao, giờ đây bạn có thể trải nghiệm một thế giới kết nối theo cách thuận tiện cho dù tại văn phòng hay ở nhà. MultiView cho phép hai nguồn kết nối và xem hoạt động sao cho bạn có thể làm việc trên nhiều thiết bị như máy tính và máy tính xách tay để cạnh nhau đồng thời, khiến cho công việc đa tác vụ trở nên thật dễ dàng. Xem bóng đá trực tiếp từ bộ giải mã truyền hình ở phía bên phải, đồng thời duyệt Internet từ máy tính xách tay của bạn ở phía bên trái giờ đây thực sự dễ dàng. Bạn cũng có thể muốn để mắt đến nguồn tin tức trực tiếp cùng với âm thanh trong cửa sổ nhỏ, đồng thời làm việc với blog mới nhất của bạn.

    Âm thanh cải tiến với DTS Sound™

    Âm thanh cải tiến với DTS Sound™

    DTS Sound là một giải pháp xử lý âm thanh được thiết kế để tối ưu hóa khả năng phát nhạc, phim ảnh, truyền trực tiếp dữ liệu và chơi game trên máy tính bất kể mọi hệ số hình dạng. DTS Sound cho phép trải nghiệm âm thanh vòm hiện thực ảo, hoàn chỉnh với tiếng bass phong phú, tính năng nâng cao hội thoại và các mức âm lượng tối đa, không bị đứt đoạn hoặc méo tiếng.

    HDMI cho phép kết nối kỹ thuật số nhanh chóng

    HDMI cho phép kết nối kỹ thuật số nhanh chóng

    Thưởng thức âm thanh và hình ảnh rực rỡ, sắc nét với kết nối một dây cáp đơn giản. Thiết bị HDMI sẵn sàng có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện Đa phương tiện Độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số mượt mà với chất lượng cao (độ phân giải lên đến 4K/UHD tại 60 Hz) được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).

    Công nghệ MHL cho phép thưởng thức nội dung di động trên màn hình lớn

    Công nghệ MHL cho phép thưởng thức nội dung di động trên màn hình lớn

    Liên kết Độ nét cao Di động (MHL) là giao tiếp âm thanh/video di động để kết nối trực tiếp điện thoại di động và các thiết bị bỏ túi khác với màn hình có độ nét cao. Cáp MHL tùy chọn cho phép bạn kết nối đơn giản thiết bị di động có khả năng MHL với màn hình Philips MHL lớn này và xem video HD thật như cuộc sống với âm thanh kỹ thuật số đầy đủ. Giờ đây bạn không chỉ thưởng thức trò chơi, ảnh, phim hoặc các ứng dụng di động khác trên màn hình lớn, mà bạn còn có thể sạc pin đồng thời cho thiết bị di động của bạn vì vậy bạn sẽ không bao giờ bị hết pin giữa chừng.

    Kết nối DisplayPort cho hình ảnh tối đa

    Kết nối DisplayPort cho hình ảnh tối đa

    DisplayPort là liên kết số từ máy tính đến màn hình mà không cần chuyển đổi. Với khả năng cao hơn chuẩn DVI, công nghệ này hoàn toàn có thể hỗ trợ dây cáp dài đến 15 mét và tốc độ truyền dữ liệu 10,8 Gbps/giây. Với hiệu suất cao và độ trễ bằng không, bạn có được hình ảnh và tốc độ làm mới nhanh nhất - biến DisplayPort thành lựa chọn tốt nhất không chỉ cho ứng dụng văn phòng và gia đình nói chung, mà cho cả các ứng dụng trò chơi và phim ảnh, chỉnh sửa video đòi hỏi cao và nhiều ứng dụng khác. Công nghệ này cũng tính đến khả năng tương tác thông qua việc sử dụng các bộ nối tiếp khác nhau.

    Loa stereo tích hợp cho giải trí đa phương tiện

    Loa stereo tích hợp cho giải trí đa phương tiện

    Cặp loa stereo chất lượng cao được tích hợp trong một thiết bị màn hình. Loa có thể nhìn thấy hướng ra mặt trước hoặc ẩn đi hướng xuống dưới, hướng lên trên, hướng ra đằng sau, v.v. tùy thuộc vào kiểu và thiết kế.

    USB 3.0 đảm bảo truyền dữ liệu nhanh và sạc điện thoại thông minh

    USB 3.0 tốc độ cực cao có tốc độ truyền 5,0 gbit/giây, nhanh hơn 10 lần so với tiêu chuẩn USB 2.0, giúp giảm đáng kể thời gian truyền dữ liệu đồng thời giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Với băng thông cao hơn, tốc độ truyền cực cao, quản lý nguồn điện tốt hơn và hiệu suất tổng thể tuyệt vời, USB 3.0 đặt ra tiêu chuẩn toàn cầu, cho phép bạn sử dụng thiết bị có dung lượng lưu trữ cao. Công nghệ Sync-N-Go đảm bảo rằng bạn không phải đợi băng thông được giải phóng. Khoản đầu tư của bạn vào thiết bị USB 2.0 được bảo vệ vì công nghệ này đảm bảo tính tương thích ngược.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      34,1 inch / 86,7 cm
      Tỉ lệ kích thước
      21:9
      Tấm nền
      LCD AH-IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Độ phân giải tốt nhất
      3440 x 1440 @ 60Hz
      Độ sáng
      300  cd/m²
      Số màu màn hình
      Hỗ trợ màu 1,07 tỷ màu (8 bit + FRC)
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1.000:1
      SmartContrast
      50.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      5 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 172º (Ngang) / 178° (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Khung xem hiệu quả
      798,2 (Ngang) x 334,8 (Dọc) - độ cong 3800R*
      Tần số quét
      30 - 99 kHz (Ngang) / 30 - 80 Hz (Dọc) - HDMI, 30 - 160 Hz (Dọc) - DisplayPort
      sRGB
      MHL
      1080P @ 60Hz

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • DisplayPort 1.2
      • HDMI 2.0 x 1
      • HDMI 1.4 (có MHL) x 1
      • HDMI 1.4 x 1
      USB
      USB 3.0x4 (1 bộ sạc nhanh)*
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      • Cổng vào âm thanh máy tính
      • Cổng ra tai nghe

    • Tiện lợi

      Loa tích hợp
      7W x 2 với DTS sound
      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 8.1 / 8 / 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage
      • MultiView
      • Người dùng
      • Menu
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      Tiện lợi khác
      Khóa Kensington
      MultiView
      • Chế độ PIP/PBP
      • 2x thiết bị

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      • Ngoài
      Chế độ tắt
      < 0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      41 W (điển hình) (phương pháp kiểm tra EnergyStar 6.0)
      Chế độ chờ
      < 0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      962 x 601 x 292  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      826 x 383 x 88  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      826 x 479 x 220  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      12,24  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      10,28  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      7,77  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C
      MTBF (demo)
      70.000 giờ (loại trừ đèn nền)

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • EnergyStar 6.0
      • TCO Certified Edge
      • RoHS
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Vỏ không chứa PVC / BFR
      • Không chứa thủy ngân

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • SEMKO
      • cETLus
      • CU
      • TCO Certified
      • EPA
      • WEEE
      • RCM
      • UKRAINIAN
      • CECP
      • ICES-003
      • E-standby
      • TUV/ISO9241-307
      • SASO
      • KUCAS

    • Tủ

      Bề mặt
      Bóng láng/Có vân
      Chân
      Đen/Xám
      Khung mặt trước
      Đen/Xám
      Nắp sau
      Màu trắng

    Badge-D2C

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    • Bán kính vòng cung của đường cong màn hình đo bằng mm
    • Màn hình Philips này có xác nhận HML. Tuy nhiên, trong trường hợp thiết bị MHL của bạn không kết nối hoặc hoạt động đúng cách, hãy kiểm tra phần Câu hỏi thường gặp hoặc nhà cung cấp dành cho thiết bị MHL của bạn để được hướng dẫn. Chính sách của nhà sản xuất thiết bị của bạn có thể yêu cầu bạn phải mua cáp hoặc bộ chuyển đổi MHL có thương hiệu cụ thể của họ để có thể hoạt động
    • Yêu cầu thiết bị di động có xác nhận HML tùy chọn và cáp MHL (không đi kèm). Vui lòng kiểm tra sự tương thích với nhà cung cấp thiết bị MHL của bạn.
    • Tiết kiệm năng lượng của ErP bằng chế độ chờ/tắt không áp dụng với tính năng sạc MHL
    • Để xem danh sách đầy đủ các sản phẩm có hỗ trợ MHL, hãy tham khảo www.mhlconsortiun.org
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
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