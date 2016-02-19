MultiView cho phép hai chế độ kết nối và xem hoạt động cùng lúc

Với màn hình Philips MultiView có độ phân giải cực cao, giờ đây bạn có thể trải nghiệm một thế giới kết nối theo cách thuận tiện cho dù tại văn phòng hay ở nhà. MultiView cho phép hai nguồn kết nối và xem hoạt động sao cho bạn có thể làm việc trên nhiều thiết bị như máy tính và máy tính xách tay để cạnh nhau đồng thời, khiến cho công việc đa tác vụ trở nên thật dễ dàng. Xem bóng đá trực tiếp từ bộ giải mã truyền hình ở phía bên phải, đồng thời duyệt Internet từ máy tính xách tay của bạn ở phía bên trái giờ đây thực sự dễ dàng. Bạn cũng có thể muốn để mắt đến nguồn tin tức trực tiếp cùng với âm thanh trong cửa sổ nhỏ, đồng thời làm việc với blog mới nhất của bạn.