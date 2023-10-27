Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
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AWP2712BLR/97
Ngừng sản xuất
Có thể đặt bình giữ nhiệt Philips vào ngăn đá không?
Làm thế nào để bảo quản bộ lọc trong thời gian sử dụng?
Nước lọc có thể có vị hôi trong trường hợp nào?
Bình Philips GoZero Active cao bao nhiêu? Bình có đặt vừa trong túi xách để mang theo không?
Làm thế nào để vệ sinh bình Philips GoZero Active?
Bình Philips GoZero Active được làm bằng chất liệu gì? Chất liệu này có an toàn để sử dụng không?
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