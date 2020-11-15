AC3033/10
Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 6 phút (1)
Chỉ với một nút nhấn, máy lọc không khí sẽ lọc vi rút, chất gây dị ứng, bụi hoặc chất ô nhiễm vô hình trong nhà bạn, để giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và an toàn. Máy lọc không khí làm sạch nhanh chóng và hiệu quả, với tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) là 520 m³/giờ.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Ứng dụng Air+ cung cấp trải nghiệm thông minh đảm bảo bạn hít thở không khí sạch và lành mạnh. Ứng dụng theo dõi tất cả các chất ô nhiễm trong nhà và ngoài trời và tự động điều chỉnh hiệu suất thiết bị của bạn, vì vậy bạn không cần phải tự điều chỉnh. Dù ở nhà hay ở ngoài, Air+ giúp bạn kiểm soát không khí tại nhà bằng giọng nói của bạn thông qua Amazon Alexa hoặc Google Home (8)
Loại bỏ hạt khí dung có thể chứa vi-rút hô hấp. Được thử nghiệm độc lập bởi airmid healthgroup để loại bỏ tới 99,9% vi-rút và hạt khí dung có trong không khí (3). Cũng được thử nghiệm đối với vi-rút corona (5).
Quét không khí 1000 lần một giây để phát hiện các hạt siêu mịn. Báo cáo chất lượng không khí trong thời gian thực và chọn tốc độ phù hợp cho ngôi nhà của bạn một cách thông minh (ở chế độ tự động).
Máy lọc của Philips trải qua 170 cuộc kiểm tra bắt buộc và nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Máy lọc được trải qua các bài kiểm tra tuổi thọ và độ bền nghiêm ngặt, để hoạt động liên tục 24/7.
Khi ở chế độ Ngủ, các đèn báo sẽ mờ dần và giảm tiếng ồn đến mức tối đa để bạn có một giấc ngủ ngon trong bầu không khí trong sạch.
Luồng khí mạnh mẽ 360 độ phân phối không khí sạch đến mọi ngóc ngách của căn phòng với CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) là 520 m3/giờ, làm sạch phòng một cách triệt để và bảo vệ bạn khỏi vi khuẩn, vi rút, phấn hoa, bụi, vẩy da thú cưng, mạt bụi, khí độc hại, mùi và các chất gây ô nhiễm khác. Máy làm sạch không khí trên diện tích 20 m2 chỉ trong 6 phút. (1)
Nhờ thiết kế tiết kiệm năng lượng, máy lọc không khí chạy ở công suất tối đa 55 W, tương đương với một bóng đèn tiêu chuẩn.
Xem nhanh chất lượng không khí trong nhà của bạn theo thời gian thực. Màn hình hiển thị mức độ chất gây dị ứng, khí và PM2.5 ở dạng số, kèm theo vòng tròn màu trực quan.
Bên cạnh chế độ Ngủ thông thường, sản phẩm được trang bị chế độ Ngủ dị ứng đặc biệt để bảo vệ bạn vào ban đêm. Chế độ này phát hiện hiệu quả bụi gây dị ứng trong không khí và chuyển thiết bị sang tốc độ mạnh hơn, cung cấp không khí sạch hơn tới 40% trong đêm (11) trong khi vẫn giữ mức âm thanh thấp.
Tuổi thọ bộ lọc dài có nghĩa là tiết kiệm lâu dài. Bộ lọc Philips NanoProtect HEPA giúp bạn tiết kiệm tiền về lâu dài so với các máy lọc không khí hàng đầu khác (14). Kiểm tra chỉ báo tuổi thọ của bộ lọc trong màn hình kỹ thuật số của máy lọc để biết khi nào cần thay bộ lọc.
Chỉ máy lọc không khí của Philips mới có khả năng lọc 3 lớp với NanoProtect HEPA, than hoạt tính và bộ tiền lọc để loại bỏ 99,97% các hạt nhỏ tới 0,003 micrômét (4).Công nghệ NanoProtect HEPA không chỉ chặn các chất gây ô nhiễm mà còn sử dụng điện tích tĩnh điện để hút chúng, làm sạch không khí nhiều hơn gấp 2 lần so với lọc HEPA H13 truyền thống, với hiệu suất năng lượng cao hơn (12). Hệ thống lọc đạt chứng nhận của Trung tâm của Quỹ Nghiên cứu Dị ứng Châu Âu.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Hiệu suất
Khả năng sử dụng
Tính năng an toàn
Khối lượng và kích thước
Tiết kiệm năng lượng
Bảo trì
Khả năng tương thích
Quốc gia xuất xứ
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