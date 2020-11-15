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  • Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 6 phút (1) Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 6 phút (1) Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 6 phút (1)

    Series 3000i Máy lọc không khí cho phòng cỡ lớn

    AC3033/10

    Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 6 phút (1)

    Chỉ với một nút nhấn, máy lọc không khí sẽ lọc vi rút, chất gây dị ứng, bụi hoặc chất ô nhiễm vô hình trong nhà bạn, để giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và an toàn. Máy lọc không khí làm sạch nhanh chóng và hiệu quả, với tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) là 520 m³/giờ.

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    Series 3000i Máy lọc không khí cho phòng cỡ lớn

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    Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 6 phút (1)

    Loại bỏ 99,9% vi rút, chất gây dị ứng và chất ô nhiễm (3,4,7)

    • Lọc không khí trong phòng rộng 135 m²
    • Tốc độ CADR 520 m³/giờ
    • Bộ lọc HEPA và Than hoạt tính
    • Được kết nối với ứng dụng Air+
    Ứng dụng Philips Air+: giải pháp không khí sạch, thông minh của bạn

    Ứng dụng Philips Air+: giải pháp không khí sạch, thông minh của bạn

    Ứng dụng Air+ cung cấp trải nghiệm thông minh đảm bảo bạn hít thở không khí sạch và lành mạnh. Ứng dụng theo dõi tất cả các chất ô nhiễm trong nhà và ngoài trời và tự động điều chỉnh hiệu suất thiết bị của bạn, vì vậy bạn không cần phải tự điều chỉnh. Dù ở nhà hay ở ngoài, Air+ giúp bạn kiểm soát không khí tại nhà bằng giọng nói của bạn thông qua Amazon Alexa hoặc Google Home (8)

    Loại bỏ tới 99,9% vi-rút và hạt khí dung có trong không khí

    Loại bỏ tới 99,9% vi-rút và hạt khí dung có trong không khí

    Loại bỏ hạt khí dung có thể chứa vi-rút hô hấp. Được thử nghiệm độc lập bởi airmid healthgroup để loại bỏ tới 99,9% vi-rút và hạt khí dung có trong không khí (3). Cũng được thử nghiệm đối với vi-rút corona (5).

    Cảm biến thông minh để làm sạch không khí thông minh

    Cảm biến thông minh để làm sạch không khí thông minh

    Quét không khí 1000 lần một giây để phát hiện các hạt siêu mịn. Báo cáo chất lượng không khí trong thời gian thực và chọn tốc độ phù hợp cho ngôi nhà của bạn một cách thông minh (ở chế độ tự động).

    Được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng mà bạn có thể tin tưởng

    Được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng mà bạn có thể tin tưởng

    Máy lọc của Philips trải qua 170 cuộc kiểm tra bắt buộc và nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Máy lọc được trải qua các bài kiểm tra tuổi thọ và độ bền nghiêm ngặt, để hoạt động liên tục 24/7.

    Vận hành cực êm ở chế độ Ngủ

    Vận hành cực êm ở chế độ Ngủ

    Khi ở chế độ Ngủ, các đèn báo sẽ mờ dần và giảm tiếng ồn đến mức tối đa để bạn có một giấc ngủ ngon trong bầu không khí trong sạch.

    Lọc sạch không khí trong phòng rộng tới 135 m2

    Lọc sạch không khí trong phòng rộng tới 135 m2

    Luồng khí mạnh mẽ 360 độ phân phối không khí sạch đến mọi ngóc ngách của căn phòng với CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) là 520 m3/giờ, làm sạch phòng một cách triệt để và bảo vệ bạn khỏi vi khuẩn, vi rút, phấn hoa, bụi, vẩy da thú cưng, mạt bụi, khí độc hại, mùi và các chất gây ô nhiễm khác. Máy làm sạch không khí trên diện tích 20 m2 chỉ trong 6 phút. (1)

    Mức tiêu thụ năng lượng thấp

    Mức tiêu thụ năng lượng thấp

    Nhờ thiết kế tiết kiệm năng lượng, máy lọc không khí chạy ở công suất tối đa 55 W, tương đương với một bóng đèn tiêu chuẩn.

    Màn hình hiển thị chất lượng không khí

    Màn hình hiển thị chất lượng không khí

    Xem nhanh chất lượng không khí trong nhà của bạn theo thời gian thực. Màn hình hiển thị mức độ chất gây dị ứng, khí và PM2.5 ở dạng số, kèm theo vòng tròn màu trực quan.

    Phát hiện và loại bỏ bụi gây dị ứng vào ban đêm (10)

    Phát hiện và loại bỏ bụi gây dị ứng vào ban đêm (10)

    Bên cạnh chế độ Ngủ thông thường, sản phẩm được trang bị chế độ Ngủ dị ứng đặc biệt để bảo vệ bạn vào ban đêm. Chế độ này phát hiện hiệu quả bụi gây dị ứng trong không khí và chuyển thiết bị sang tốc độ mạnh hơn, cung cấp không khí sạch hơn tới 40% trong đêm (11) trong khi vẫn giữ mức âm thanh thấp.

    Bộ lọc bền lâu với chỉ báo thay đổi thông minh

    Bộ lọc bền lâu với chỉ báo thay đổi thông minh

    Tuổi thọ bộ lọc dài có nghĩa là tiết kiệm lâu dài. Bộ lọc Philips NanoProtect HEPA giúp bạn tiết kiệm tiền về lâu dài so với các máy lọc không khí hàng đầu khác (14). Kiểm tra chỉ báo tuổi thọ của bộ lọc trong màn hình kỹ thuật số của máy lọc để biết khi nào cần thay bộ lọc.

    Loại bỏ 99,97% tất cả các hạt không nhìn thấy có trong không khí (13)

    Loại bỏ 99,97% tất cả các hạt không nhìn thấy có trong không khí (13)

    Chỉ máy lọc không khí của Philips mới có khả năng lọc 3 lớp với NanoProtect HEPA, than hoạt tính và bộ tiền lọc để loại bỏ 99,97% các hạt nhỏ tới 0,003 micrômét (4).Công nghệ NanoProtect HEPA không chỉ chặn các chất gây ô nhiễm mà còn sử dụng điện tích tĩnh điện để hút chúng, làm sạch không khí nhiều hơn gấp 2 lần so với lọc HEPA H13 truyền thống, với hiệu suất năng lượng cao hơn (12). Hệ thống lọc đạt chứng nhận của Trung tâm của Quỹ Nghiên cứu Dị ứng Châu Âu.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Loại sản phẩm
      Máy lọc không khí
      Công nghệ vượt trội
      HEPA NanoProtect
      Màu sắc
      Trắng, Xám
      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Vải
      Kết nối Internet
      Phạm vi Wi-Fi
      2,4 GHz
      Điều khiển bằng giọng nói
      Alexa, Google Home

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Công suất tối đa
      55W
      Cảm biến chất lượng không khí
      PM2.5, Chất gây dị ứng, Khí
      Mức âm thanh tối thiểu
      15 dB(A)
      Mức âm thanh tối đa
      56 dB(A)

    • Hiệu suất

      CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) (hạt, GB/T)
      520 m³/giờ
      Lớp lọc
      HEPA, Than hoạt tính, Bộ tiền lọc
      Khả năng lọc các hạt nhỏ
      99,97% các hạt kích thước 0,003 micron
      Diện tích phòng tối đa
      135 m2

    • Khả năng sử dụng

      Chiều dài dây
      1,8 m
      Bộ lập lịch
      Có (trong ứng dụng)
      Chế độ tự động
      Chế độ Ngủ
      Cài đặt tốc độ
      Có (4 mức)
      Ánh sáng ban đêm
      Không
      Phản hồi chất lượng không khí
      Vòng tròn màu, số
      Giao diện
      Kỹ thuật số (cảm ứng)
      Thay bộ lọc được đề xuất
      3 năm

    • Tính năng an toàn

      Khóa trẻ em

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều cao sản phẩm
      64,5cm
      Trọng lượng sản phẩm
      6,8kg
      Chiều rộng sản phẩm
      29cm
      Chiều dài sản phẩm
      29cm
      Chiều dài gói hàng
      35,5cm
      Chiều rộng gói hàng
      35,5cm
      Chiều cao gói hàng
      71,6cm
      Trọng lượng gói hàng
      8,9kg

    • Tiết kiệm năng lượng

      Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ
      <2W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50/60Hz

    • Bảo trì

      Bảo hành
      2 năm

    • Khả năng tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      Bộ lọc HEPA 3 trong 1
      Phụ kiện liên quan 1
      FY3430

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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    • (4)Từ không khí đi qua bộ lọc, được kiểm tra với giọt khí dung NaCl bởi iUTA theo DIN71460-1.
    • (5)Thử nghiệm giảm tỷ lệ vi khuẩn tại phòng thí nghiệm bên ngoài, trong buồng thử nghiệm bị ô nhiễm bởi các giọt khí dung vi-rút corona gia cầm (IBV), với bộ lọc Philips HEPA NanoProtect.
    • (3)Được thử nghiệm bởi Airmid Healthgroup Ltd. trong phòng 28,5m³ với vi-rút cúm A(H1N1) trong không khí; mức giảm được đo ở chế độ Tăng cường sau 10–20 phút. Máy lọc không khí không chỉ bảo vệ chống lại COVID-19 mà còn có thể hỗ trợ bảo vệ toàn diện (US EPA).
    • (4)Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm với hạt khí dung NaCl bởi iUTA theo tiêu chuẩn DIN71460-1.
    • (5)Thử nghiệm giảm tỷ lệ vi khuẩn tại phòng thí nghiệm bên ngoài, trong buồng thử nghiệm bị ô nhiễm bởi các hạt khí dung có vi-rút corona gia cầm (IBV), với bộ lọc Philips HEPA NanoProtect.
    • (6)Tuổi thọ khuyến nghị cho thiết bị dựa trên tính toán lý thuyết về các giá trị khu vực trung bình hàng năm của các hạt không khí có hại ở ngoài trời và việc sử dụng máy lọc không khí hàng ngày trong 16 giờ ở chế độ tự động.
    • (7)Được thử nghiệm trên vật liệu lọc cho hiệu suất thông qua bằng 1 với lưu lượng khí 5,33cm/giây, tại phòng thí nghiệm bên thứ ba./Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm theo tiêu chuẩn JISB 9908-2016
    • (8)Tính khả dụng của Alexa và Google Home tùy thuộc vào vị trí của bạn
    • (9)Áp suất âm thanh trung bình được tính toán ở khoảng cách 1,5 mét tính từ thiết bị, dựa trên các phép đo theo tiêu chuẩn IEC 60704. Mức áp suất âm thanh phụ thuộc vào kết cấu phòng, cách trang trí và vị trí đặt thiết bị và người nghe.
    • (10) Như đã được thử nghiệm trong thiết lập ngoài đời thực, với bụi bám lại khi một người bước lên giường.
    • (11) Dựa trên các phép đo CADR theo GB/T-18801/2015 với thiết bị hoạt động ở chế độ Ngủ và chế độ Ngủ dị ứng.
    • (12)Máy lọc không khí Philips có Tốc độ phân phối không khí sạch và hiệu suất năng lượng cao hơn với bộ lọc NanoProtect HEPA so với bộ lọc HEPA H13, đã được thử nghiệm theo GB/T 18801
    • (13)Từ không khí đi qua bộ lọc, được phòng thí nghiệm bên thứ 3 thử nghiệm với sol khí NaCl
    • (14)Tiết kiệm dựa trên tuổi thọ của bộ lọc và giá được quảng cáo trên các trang web nhãn hiệu hoặc nhà bán lẻ, Hà Lan, ngày 21 tháng 6 năm 2022.
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