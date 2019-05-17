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  • Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 3000i Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 3000i Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 3000i

    Máy lọc không khí Dòng 3000i Bộ lọc HEPA NanoProtect & than hoạt tính

    FY3430/30

    Overall rating / 5
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    Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 3000i

    Bộ lọc thay thế chính hãng cho máy lọc không khí của bạn: HEPA NanoProtect, Than hoạt tính và bộ tiền lọc 3 trong 1 giúp bảo vệ chống lại chất ô nhiễm, phấn hoa, bụi, chất gây dị ứng từ thú cưng và vi-rút.

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    Máy lọc không khí Dòng 3000i Bộ lọc HEPA NanoProtect & than hoạt tính

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    Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 3000i

    Hiệu quả lọc sạch 99,97% hạt nano (1)

    • Tương thích với Series 3000i
    • Bao gồm: 1 bộ lọc
    • Tuổi thọ 3 năm
    • Bộ lọc Philips chính hãng
    Tương thích với Philips Series 3000i

    Tương thích với Philips Series 3000i

    Bộ lọc thay thế cho máy lọc không khí Philips Series 3000i: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Bạn có thể tìm thấy tên model máy lọc không khí ở mặt dưới của thiết bị.

    Bộ lọc có tuổi thọ lên đến 3 năm

    Bộ lọc có tuổi thọ lên đến 3 năm

    Bộ lọc cung cấp hiệu suất lọc tối ưu lên đến 3 năm (2), giảm thiểu rắc rối và chi phí. Thường xuyên thay thế bộ tiền lọc để có hiệu suất lọc tối ưu.

    Bộ lọc Philips chính hãng cho hiệu suất tốt nhất

    Bộ lọc Philips chính hãng cho hiệu suất tốt nhất

    Bộ lọc Philips chính hãng được thiết kế để vừa vặn với thiết bị của bạn. Luôn sử dụng bộ lọc Philips để đạt hiệu suất tối ưu.

    Bộ lọc HEPA 3 lớp lọc được 99,97% các hạt siêu mịn

    Bộ lọc HEPA 3 lớp lọc được 99,97% các hạt siêu mịn

    Hệ thống lọc 3 lớp với bộ tiền lọc và HEPA NanoProtect lọc được 99,97% các hạt bụi nhỏ đến 0,003 micron (1) – bảo vệ bạn khỏi các chất ô nhiễm, vi-rút, chất gây dị ứng và vi khuẩn.

    Làm theo chỉ báo trạng thái bộ lọc thông minh trên thiết bị của bạn

    Làm theo chỉ báo trạng thái bộ lọc thông minh trên thiết bị của bạn

    Chỉ báo trên màn hình của thiết bị Philips sẽ thông báo cho bạn khi nào cần thay bộ lọc. Bảo trì dễ dàng, chỉ mất chưa đến một phút.

    Kết nối với ứng dụng Air+ để thuận tiện hơn

    Kết nối với ứng dụng Air+ để thuận tiện hơn

    Kết nối thiết bị của bạn với ứng dụng Air+ để theo dõi tình trạng bộ lọc và dễ dàng đặt mua bộ lọc thay thế khi cần.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Loại sản phẩm
      Bộ lọc HEPA NanoProtect
      Đi kèm trong hộp sản phẩm
      1 Bộ lọc
      HEPA NanoProtect
      Bộ tiền lọc
      Than hoạt tính
      Tuổi thọ
      Tối đa 3 năm

    • Hiệu suất

      Khả năng lọc các hạt nhỏ
      99,97% các hạt kích thước 0,003 micron

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều cao sản phẩm
      317,5 mm
      Trọng lượng Sản phẩm
      1,316 kg
      Chiều rộng sản phẩm
      155 mm
      Chiều dài sản phẩm
      245 mm
      Chiều dài gói hàng
      256 mm
      Chiều rộng gói hàng
      256 mm
      Chiều cao gói hàng
      330 mm
      Trọng lượng gói hàng
      1,684 g

    • Thay thế phụ kiện

      Đối với (các) máy lọc không khí Philips
      AC303X, AC3055, AC3058, AC3059

    Badge-D2C

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    • (1) Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm theo tiêu chuẩn DIN71460 với hạt khí dung NaCl 0,003um và 0,3um, Viện iUTA
    • (2) Giá trị trung bình được tính toán. Tuổi thọ của bộ lọc phụ thuộc vào chất lượng không khí và cách sử dụng.
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