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Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 3000i
Bộ lọc thay thế chính hãng cho máy lọc không khí của bạn: HEPA NanoProtect, Than hoạt tính và bộ tiền lọc 3 trong 1 giúp bảo vệ chống lại chất ô nhiễm, phấn hoa, bụi, chất gây dị ứng từ thú cưng và vi-rút.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bộ lọc thay thế cho máy lọc không khí Philips Series 3000i: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Bạn có thể tìm thấy tên model máy lọc không khí ở mặt dưới của thiết bị.
Bộ lọc cung cấp hiệu suất lọc tối ưu lên đến 3 năm (2), giảm thiểu rắc rối và chi phí. Thường xuyên thay thế bộ tiền lọc để có hiệu suất lọc tối ưu.
Bộ lọc Philips chính hãng được thiết kế để vừa vặn với thiết bị của bạn. Luôn sử dụng bộ lọc Philips để đạt hiệu suất tối ưu.
Hệ thống lọc 3 lớp với bộ tiền lọc và HEPA NanoProtect lọc được 99,97% các hạt bụi nhỏ đến 0,003 micron (1) – bảo vệ bạn khỏi các chất ô nhiễm, vi-rút, chất gây dị ứng và vi khuẩn.
Chỉ báo trên màn hình của thiết bị Philips sẽ thông báo cho bạn khi nào cần thay bộ lọc. Bảo trì dễ dàng, chỉ mất chưa đến một phút.
Kết nối thiết bị của bạn với ứng dụng Air+ để theo dõi tình trạng bộ lọc và dễ dàng đặt mua bộ lọc thay thế khi cần.
Thông số chung
Hiệu suất
Khối lượng và kích thước
Thay thế phụ kiện
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