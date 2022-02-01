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  • Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 10 phút (1) Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 10 phút (1) Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 10 phút (1)

    Dòng 1000i Máy lọc không khí cho phòng cỡ vừa

    AC1715/20

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    Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 10 phút (1)

    Chỉ với một nút nhấn, máy lọc không khí sẽ lọc sạch vi rút, chất gây dị ứng hoặc chất ô nhiễm vô hình trong nhà bạn, để giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và an toàn. Máy lọc không khí làm sạch nhanh chóng và hiệu quả, nhờ tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) là 300 m³/h.

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    Dòng 1000i Máy lọc không khí cho phòng cỡ vừa

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    Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 10 phút (1)

    Loại bỏ 99,9% vi rút, chất gây dị ứng và chất ô nhiễm (2,3,4)

    • Lọc không khí trong phòng rộng 78 m²
    • Tốc độ CADR 300 ㎥/giờ
    • Bộ lọc HEPA và than hoạt tính
    • Được kết nối với ứng dụng Air+
    Loại bỏ tới 99,9% vi-rút và hạt khí dung có trong không khí

    Loại bỏ tới 99,9% vi-rút và hạt khí dung có trong không khí

    Công nghệ VitaShield lọc các giọt khí dung và các hạt nhỏ hơn vi-rút Corona nhỏ nhất được biết đến (6). Hầu như không có gì thoát khỏi VitaShield - Công nghệ này vô hiệu hóa vi-rút và giữ chúng bên trong màng lọc. Được thử nghiệm độc lập bởi Airmid health-group để loại bỏ tới 99,9% vi-rút và giọt khí dung khỏi không khí (2). Ngoài ra, đã được thử nghiệm với vi-rút corona (7).

    Cảm biến chuyên nghiệp làm sạch không khí thông minh

    Cảm biến chuyên nghiệp làm sạch không khí thông minh

    Cảm biến AeraSense chuyên nghiệp quét không khí chính xác 1000 lần một giây để phát hiện các chất ô nhiễm có hại và chọn tốc độ phù hợp với mọi môi trường một cách thông minh. Cảm biến hiển thị chất lượng không khí trong thời gian thực, hiển thị mức độ chất gây dị ứng và PM2.5 dưới dạng chỉ số và vòng màu trực quan.

    Đã được thử nghiệm và chứng nhận về chất lượng đáng tin cậy

    Đã được thử nghiệm và chứng nhận về chất lượng đáng tin cậy

    Máy lọc không khí Philips đã trải qua 170 cuộc thử nghiệm bắt buộc và nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng từ nhà máy của chúng tôi và đã đạt chứng nhận của Trung tâm Quỹ Nghiên cứu Dị ứng Châu Âu. Các máy lọc này phải trải qua các cuộc thử nghiệm tuổi thọ và độ bền nghiêm ngặt để hoạt động liên tục (24/7).

    Vô cùng yên tĩnh và không phát ánh sáng ban đêm

    Vô cùng yên tĩnh và không phát ánh sáng ban đêm

    Ở chế độ ngủ, máy lọc hoạt động trong môi trường gần như im lặng để tạo ra không khí sạch khi bạn ngủ. Cả chỉ số chất lượng không khí và ánh sáng trên màn hình đều có thể được làm mờ hoặc tắt để tránh gây phiền hà do ánh sáng.

    Dễ bảo trì

    Dễ bảo trì

    Máy lọc không khí được thiết kế để làm sạch dễ dàng hơn, sử dụng thân nhựa hình trụ nhỏ gọn và đơn giản. Máy lọc sử dụng bộ lọc tích hợp 3 trong 1 nên không cần thay đổi từng bộ lọc riêng biệt.

    Mức tiêu thụ năng lượng thấp

    Mức tiêu thụ năng lượng thấp

    Nhờ thiết kế tiết kiệm năng lượng, máy lọc không khí có thể hoạt động ở mức tối đa với công suất 27 W tương đương với công suất bóng đèn sợi đốt. Cho hiệu quả cao theo tiêu chuẩn toàn cầu nghiêm ngặt.

    Ứng dụng Philips Air+: giải pháp không khí sạch, thông minh của bạn

    Ứng dụng Philips Air+: giải pháp không khí sạch, thông minh của bạn

    Ứng dụng Air+ cung cấp trải nghiệm thông minh đảm bảo bạn hít thở không khí sạch và lành mạnh. Ứng dụng theo dõi tất cả các chất gây ô nhiễm trong nhà và ngoài trời và tự động điều chỉnh hiệu suất thiết bị của bạn, vì vậy bạn không cần phải tự điều chỉnh. Dù ở nhà hay ở ngoài, Air+ giúp bạn kiểm soát không khí tại nhà bằng giọng nói của bạn thông qua Amazon Alexa hoặc Google Home (9).

    Lọc sạch không khí trong phòng rộng tới 36 m2

    Lọc sạch không khí trong phòng rộng tới 36 m2

    Máy lọc phân phối luồng không khí sạch mạnh mẽ đến mọi ngóc ngách của căn phòng với CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) là 300 m3/giờ, làm sạch phòng một cách triệt để và bảo vệ bạn khỏi vi khuẩn, vi rút, phấn hoa, bụi, vẩy da thú cưng, mạt bụi, khí độc hại, mùi và các chất gây ô nhiễm khác. Hệ thống làm sạch 20 m2 chỉ trong 10 phút. (1)

    Loại bỏ 99,97% tất cả các hạt không nhìn thấy có trong không khí (10)

    Loại bỏ 99,97% tất cả các hạt không nhìn thấy có trong không khí (10)

    Chỉ máy lọc không khí của Philips mới có khả năng lọc 3 lớp với NanoProtect HEPA, than hoạt tính và bộ tiền lọc để loại bỏ 99,97% các hạt nhỏ tới 0,003 micrômét (3).Công nghệ NanoProtect HEPA không chỉ chặn các chất gây ô nhiễm mà còn sử dụng điện tích tĩnh điện để hút chúng, làm sạch không khí nhiều hơn gấp 2 lần so với lọc HEPA H13 truyền thống, với hiệu suất năng lượng cao hơn (5).

    Bộ lọc bền lâu với chỉ báo thay đổi thông minh

    Bộ lọc bền lâu với chỉ báo thay đổi thông minh

    Tuổi thọ bộ lọc dài có nghĩa là tiết kiệm lâu dài. Bộ lọc Philips NanoProtect HEPA giúp bạn tiết kiệm tiền về lâu dài so với các máy lọc không khí hàng đầu khác (14). Kiểm tra chỉ báo tuổi thọ của bộ lọc trong màn hình kỹ thuật số của máy lọc để biết khi nào cần thay bộ lọc.

    Thông số kỹ thuật

    • Tiết kiệm năng lượng

      Tiêu thụ điện tối đa
      27  W
      Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ
      <=2  W
      Điện áp
      100-240  V

    • Bảo trì

      Thay bộ lọc được đề xuất
      12 tháng (8)
      Bộ lọc thay thế
      FY1700/30
      Dịch vụ
      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Khả năng kết nối

      Ứng dụng, kết nối qua Wi-Fi
      Air+
      Khả năng tương thích với điện thoại thông minh
      iPhone và thiết bị Android
      Điều khiển bằng giọng nói
      Alexa, Google Home (9)

    • Khối lượng và kích thước

      Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao)
      326x326x535  mm
      Trọng lượng của sản phẩm
      3,78  kg
      Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)
      273x273x486 mm
      Trọng lượng, gồm cả hộp đóng gói
      5,4  kg
      Màu
      Trắng, Đen

    • Hiệu suất

      CADR (Hạt nhỏ, GB/T)
      300  m³/h
      Diện tích phòng (NRCC)
      Tối đa 78 m²
      Lớp lọc
      HEPA, Than hoạt tính, Bộ tiền lọc
      Cảm biến chất lượng không khí
      Bụi mịn PM2.5
      Lọc chất gây dị ứng
      99,99%
      Lọc vi-rút và hạt khí dung
      <99,9%
      Khả năng lọc các hạt nhỏ ***
      99,97% các hạt kích thước 0,003 micron

    • Khả năng sử dụng

      Mức âm thanh tối thiểu (chế độ Ngủ)
      15  dB
      Mức âm thanh tối đa (chế độ Turbo)
      50  dB
      Chế độ tự động
      Chiều dài dây
      1,8  m
      Chế độ Ngủ
      Cài đặt tốc độ điều chỉnh bằng tay
      4 (Ngủ, Tốc độ 1, 2, Turbo)
      Phản hồi chất lượng không khí
      Màu sắc, Số (PM2.5, IAI)
      Ánh sáng xung quanh tự động

    Badge-D2C

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    • (1) Từ không khí đi qua bộ lọc, đây là thời gian trên lý thuyết cho bước làm sạch một lần được tính bằng cách chia diện tích phòng là 48m³ theo CADR 300m³/giờ (giả sử phòng có diện tích sàn là 20m² và chiều cao là 2,4 m).
    • (2)Được thử nghiệm bởi Airmid Healthgroup Ltd. trong phòng 28,5m³ với vi-rút cúm A(H1N1) trong không khí; mức giảm được đo ở chế độ Tăng cường sau 10–20 phút. Máy lọc không khí không chỉ bảo vệ chống lại COVID-19 mà còn có thể hỗ trợ bảo vệ toàn diện (US EPA).
    • (3) Từ không khí đi qua bộ lọc. Được kiểm tra với sol khí NaCl bởi iUTA theo DIN71460-1
    • (4) Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm với bụi phấn hoa bạch dương trên vật liệu lọc theo SOP 350.003 của Viện OFI của Áo
    • (5)Máy lọc không khí Philips có Tốc độ phân phối không khí sạch và hiệu suất năng lượng cao hơn với bộ lọc NanoProtect HEPA so với bộ lọc HEPA H13, đã được thử nghiệm theo GB/T 18801
    • (6)Đã được thử nghiệm bằng hạt khí dung NaCl theo tiêu chuẩn DIN71460-1 của iUTA, từ không khí đi qua bộ lọc. Kích thước của vi-rút corona dao động khoảng 0,08–0,22 micron (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5th Ed., Academic Press, 2017, Chương 24, trang 435-461).
    • (7) Thử nghiệm giảm tỷ lệ vi khuẩn tại phòng thí nghiệm bên ngoài, trong buồng thử nghiệm bị ô nhiễm bởi các hạt khí dung có vi-rút corona trên người (HCoV-229E), với bộ lọc Philips HEPA NanoProtect.
    • (8) Thời gian sử dụng đề xuất được tính toán dựa trên thời gian sử dụng trung bình của người dùng Philips và dữ liệu về mức độ ô nhiễm ngoài trời ở đô thị của WHO. Tuổi thọ thực tế sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường và tần suất sử dụng.
    • (9)Tính khả dụng của Alexa và Google Home tùy thuộc vào vị trí của bạn.
    • (10)Từ không khí đi qua bộ lọc, được phòng thí nghiệm bên thứ 3 thử nghiệm với sol khí NaCl
    • (11)Tiết kiệm dựa trên tuổi thọ của bộ lọc và giá được quảng cáo trên các trang web nhãn hiệu hoặc nhà bán lẻ, Hà Lan, ngày 21 tháng 6 năm 2022.
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