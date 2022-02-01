AC1715/20
Làm sạch không khí trong vòng chưa đầy 10 phút (1)
Chỉ với một nút nhấn, máy lọc không khí sẽ lọc sạch vi rút, chất gây dị ứng hoặc chất ô nhiễm vô hình trong nhà bạn, để giữ cho ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và an toàn. Máy lọc không khí làm sạch nhanh chóng và hiệu quả, nhờ tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) là 300 m³/h.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Công nghệ VitaShield lọc các giọt khí dung và các hạt nhỏ hơn vi-rút Corona nhỏ nhất được biết đến (6). Hầu như không có gì thoát khỏi VitaShield - Công nghệ này vô hiệu hóa vi-rút và giữ chúng bên trong màng lọc. Được thử nghiệm độc lập bởi Airmid health-group để loại bỏ tới 99,9% vi-rút và giọt khí dung khỏi không khí (2). Ngoài ra, đã được thử nghiệm với vi-rút corona (7).
Cảm biến AeraSense chuyên nghiệp quét không khí chính xác 1000 lần một giây để phát hiện các chất ô nhiễm có hại và chọn tốc độ phù hợp với mọi môi trường một cách thông minh. Cảm biến hiển thị chất lượng không khí trong thời gian thực, hiển thị mức độ chất gây dị ứng và PM2.5 dưới dạng chỉ số và vòng màu trực quan.
Máy lọc không khí Philips đã trải qua 170 cuộc thử nghiệm bắt buộc và nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng từ nhà máy của chúng tôi và đã đạt chứng nhận của Trung tâm Quỹ Nghiên cứu Dị ứng Châu Âu. Các máy lọc này phải trải qua các cuộc thử nghiệm tuổi thọ và độ bền nghiêm ngặt để hoạt động liên tục (24/7).
Ở chế độ ngủ, máy lọc hoạt động trong môi trường gần như im lặng để tạo ra không khí sạch khi bạn ngủ. Cả chỉ số chất lượng không khí và ánh sáng trên màn hình đều có thể được làm mờ hoặc tắt để tránh gây phiền hà do ánh sáng.
Máy lọc không khí được thiết kế để làm sạch dễ dàng hơn, sử dụng thân nhựa hình trụ nhỏ gọn và đơn giản. Máy lọc sử dụng bộ lọc tích hợp 3 trong 1 nên không cần thay đổi từng bộ lọc riêng biệt.
Nhờ thiết kế tiết kiệm năng lượng, máy lọc không khí có thể hoạt động ở mức tối đa với công suất 27 W tương đương với công suất bóng đèn sợi đốt. Cho hiệu quả cao theo tiêu chuẩn toàn cầu nghiêm ngặt.
Ứng dụng Air+ cung cấp trải nghiệm thông minh đảm bảo bạn hít thở không khí sạch và lành mạnh. Ứng dụng theo dõi tất cả các chất gây ô nhiễm trong nhà và ngoài trời và tự động điều chỉnh hiệu suất thiết bị của bạn, vì vậy bạn không cần phải tự điều chỉnh. Dù ở nhà hay ở ngoài, Air+ giúp bạn kiểm soát không khí tại nhà bằng giọng nói của bạn thông qua Amazon Alexa hoặc Google Home (9).
Máy lọc phân phối luồng không khí sạch mạnh mẽ đến mọi ngóc ngách của căn phòng với CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) là 300 m3/giờ, làm sạch phòng một cách triệt để và bảo vệ bạn khỏi vi khuẩn, vi rút, phấn hoa, bụi, vẩy da thú cưng, mạt bụi, khí độc hại, mùi và các chất gây ô nhiễm khác. Hệ thống làm sạch 20 m2 chỉ trong 10 phút. (1)
Chỉ máy lọc không khí của Philips mới có khả năng lọc 3 lớp với NanoProtect HEPA, than hoạt tính và bộ tiền lọc để loại bỏ 99,97% các hạt nhỏ tới 0,003 micrômét (3).Công nghệ NanoProtect HEPA không chỉ chặn các chất gây ô nhiễm mà còn sử dụng điện tích tĩnh điện để hút chúng, làm sạch không khí nhiều hơn gấp 2 lần so với lọc HEPA H13 truyền thống, với hiệu suất năng lượng cao hơn (5).
Tuổi thọ bộ lọc dài có nghĩa là tiết kiệm lâu dài. Bộ lọc Philips NanoProtect HEPA giúp bạn tiết kiệm tiền về lâu dài so với các máy lọc không khí hàng đầu khác (14). Kiểm tra chỉ báo tuổi thọ của bộ lọc trong màn hình kỹ thuật số của máy lọc để biết khi nào cần thay bộ lọc.
Tiết kiệm năng lượng
Bảo trì
Khả năng kết nối
Khối lượng và kích thước
Hiệu suất
Khả năng sử dụng
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