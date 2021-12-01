Cụm từ tìm kiếm

  • Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 1000 Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 1000 Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 1000

    Bộ lọc thay thế chính hãng Bộ lọc HEPA NanoProtect

    FY1700/30

    Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 1000

    Bộ lọc thay thế chính hãng cho máy lọc không khí của bạn: HEPA NanoProtect 3 trong 1, Than hoạt tính và bộ tiền lọc giúp bảo vệ chống lại chất ô nhiễm, phấn hoa, bụi, chất gây dị ứng từ thú cưng và vi-rút.

    Bộ lọc thay thế chính hãng Bộ lọc HEPA NanoProtect

    Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 1000

    Hiệu quả lọc sạch 99,9% hạt nano (1)

    • Tương thích với Series 1000
    • Bao gồm: 1 bộ lọc
    • Tuổi thọ 1 năm
    • Bộ lọc Philips chính hãng
    Tương thích với Series 1000

    Tương thích với Series 1000

    Bộ lọc thay thế cho máy lọc không khí Philips Series 1000: AC1711, AC1715. Bạn có thể tìm thấy số hiệu mẫu máy lọc không khí ở mặt đáy của thiết bị.

    Bộ lọc có tuổi thọ lên đến 1 năm

    Bộ lọc có tuổi thọ lên đến 1 năm

    Các bộ lọc mang lại hiệu suất lọc tối ưu lên đến 1 năm (2), giảm thiểu phiền phức và chi phí. Thường xuyên thay thế bộ tiền lọc để có hiệu suất lọc tối ưu.

    Bộ lọc Philips chính hãng hiệu suất cao

    Bộ lọc Philips chính hãng hiệu suất cao

    Bộ lọc Philips chính hãng được thiết kế để vừa vặn với thiết bị của bạn. Luôn sử dụng bộ lọc Philips để đạt hiệu suất tối ưu.

    Bộ lọc HEPA 3 lớp lọc được 99,9% các hạt siêu mịn

    Bộ lọc HEPA 3 lớp lọc được 99,9% các hạt siêu mịn

    Hệ thống lọc 3 lớp với bộ tiền lọc, HEPA NanoProtect và Than hoạt tính giúp lọc 99,9% các hạt bụi có kích thước lên đến 0,003 micron (1) - bảo vệ bạn khỏi các chất ô nhiễm, vi-rút, chất gây dị ứng, vi khuẩn và mùi hôi.

    Làm theo chỉ báo trạng thái bộ lọc thông minh trên thiết bị của bạn

    Làm theo chỉ báo trạng thái bộ lọc thông minh trên thiết bị của bạn

    Chỉ báo trên màn hình của thiết bị Philips sẽ thông báo cho bạn khi nào cần thay bộ lọc. Bảo trì dễ dàng, chỉ mất chưa đến một phút.

    • (1) Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm theo tiêu chuẩn DIN71460 với hạt hí dung NaCl 0,003um và 0,3um, Viện iUTA
    • (2) Giá trị trung bình được tính toán. Tuổi thọ của bộ lọc phụ thuộc vào chất lượng không khí và cách sử dụng.
