FY1700/30
Bộ lọc chính hãng cho máy lọc không khí Series 1000
Bộ lọc thay thế chính hãng cho máy lọc không khí của bạn: HEPA NanoProtect 3 trong 1, Than hoạt tính và bộ tiền lọc giúp bảo vệ chống lại chất ô nhiễm, phấn hoa, bụi, chất gây dị ứng từ thú cưng và vi-rút.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bộ lọc thay thế cho máy lọc không khí Philips Series 1000: AC1711, AC1715. Bạn có thể tìm thấy số hiệu mẫu máy lọc không khí ở mặt đáy của thiết bị.
Các bộ lọc mang lại hiệu suất lọc tối ưu lên đến 1 năm (2), giảm thiểu phiền phức và chi phí. Thường xuyên thay thế bộ tiền lọc để có hiệu suất lọc tối ưu.
Bộ lọc Philips chính hãng được thiết kế để vừa vặn với thiết bị của bạn. Luôn sử dụng bộ lọc Philips để đạt hiệu suất tối ưu.
Hệ thống lọc 3 lớp với bộ tiền lọc, HEPA NanoProtect và Than hoạt tính giúp lọc 99,9% các hạt bụi có kích thước lên đến 0,003 micron (1) - bảo vệ bạn khỏi các chất ô nhiễm, vi-rút, chất gây dị ứng, vi khuẩn và mùi hôi.
Chỉ báo trên màn hình của thiết bị Philips sẽ thông báo cho bạn khi nào cần thay bộ lọc. Bảo trì dễ dàng, chỉ mất chưa đến một phút.
