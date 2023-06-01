Điều khiển máy lọc không khí của bạn bằng ứng dụng Philips Air+

Sử dụng ứng dụng của chúng tôi để thuận tiện hơn và điều khiển dễ dàng. Trong ứng dụng, bạn có thể bật và tắt bộ lọc, điều chỉnh cài đặt tốc độ và theo dõi trạng thái bộ lọc của bạn. Ngoài ra, hãy tìm hiểu thêm về cách lọc không khí thông qua các bài viết trong ứng dụng của chúng tôi và kiểm tra dữ liệu chất lượng không khí ngoài trời, có sẵn cho bạn mọi lúc, mọi nơi.