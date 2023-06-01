Cụm từ tìm kiếm

    Series 600i Máy lọc không khí

    AC0650/10

    2 Chứng nhận sản phẩm

    Máy lọc không khí nhỏ gọn, tiết kiệm điện nhất của chúng tôi

    Chỉ cần nhấn nút, máy lọc không khí sẽ loại bỏ các chất gây dị ứng và chất gây ô nhiễm trong khi tiêu thụ điện ít nhất có thể. Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng đẹp kết hợp hoàn hảo với ngôi nhà của bạn. Điều khiển máy lọc không khí mọi lúc, mọi nơi bằng ứng dụng Philips Air+.

    Series 600i Máy lọc không khí

    Máy lọc không khí nhỏ gọn, tiết kiệm điện nhất của chúng tôi

    Làm sạch chất gây dị ứng và chất gây ô nhiễm có trong không khí

    • Lọc không khí trong phòng rộng 44 m²
    • Hoạt động ở mức tối đa 12W
    • Tốc độ CADR 170 m³/giờ
    • Đã kết nối với ứng dụng Air+
    Loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong vòng chưa đầy 17 phút(3)

    Loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong vòng chưa đầy 17 phút(3)

    Máy lọc không khí của chúng tôi cung cấp không khí sạch đến mọi ngóc ngách của căn phòng với tốc độ CADR là 170 m3/giờ, giúp lọc sạch triệt để các phòng có diện tích lên tới 44 m2. Loại bỏ các chất gây ô nhiễm như PM2.5, vi khuẩn, phấn hoa, bụi, vẩy da thú cưng, v.v. trong vòng chưa đầy 17 phút (3).

    Lọc 99,97% hạt nhỏ tới 0,003 micron (1)

    Lọc 99,97% hạt nhỏ tới 0,003 micron (1)

    Hệ thống lọc 2 lớp của chúng tôi có công nghệ NanoProtect HEPA giữ lại 99,97% các hạt siêu mịn nhỏ tới 0,003 micron (1). Công nghệ NanoProtect HEPA không chỉ chặn các chất gây ô nhiễm mà còn sử dụng điện tích tĩnh điện để hút chúng lại, làm sạch không khí nhiều hơn gấp 2 lần so với quá trình lọc HEPA H13 truyền thống, với hiệu suất năng lượng cao hơn(2).

    Loại bỏ vi-rút và sol khí trong không khí (5)

    Loại bỏ vi-rút và sol khí trong không khí (5)

    VitaShield loại bỏ hầu hết các chất gây ô nhiễm và tạo ra không khí trong lành hơn. Công nghệ VitaShield chặn các sol khí, vi trùng và các hạt nhỏ tới 0,003 micron, nhỏ hơn cả vi-rút nhỏ nhất được biết đến. Được thử nghiệm độc lập bởi một phòng thí nghiệm bên ngoài để loại bỏ vi-rút H1N1 khỏi không khí. Cũng được thử nghiệm để loại bỏ 99,99% vi-rút HCov-E229 (5).

    Thiết kế tiết kiệm năng lượng

    Thiết kế tiết kiệm năng lượng

    Đạt được không khí sạch hơn với mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu và tiết kiệm tiền trên hóa đơn năng lượng của bạn. Hoạt động ở công suất tối đa 12W, máy lọc của chúng tôi tiết kiệm năng lượng gấp 2 lần so với các máy lọc không khí hàng đầu khác (7). Ở chế độ ngủ, máy chỉ tiêu thụ 2W, tiêu thụ năng lượng ít hơn 30 lần so với bóng đèn truyền thống.

    Vô cùng yên tĩnh và không bị chói sáng

    Vô cùng yên tĩnh và không bị chói sáng

    Tận hưởng giấc ngủ êm ái với máy lọc tiên tiến của chúng tôi. Ở chế độ ngủ, máy chỉ hoạt động ở mức 19 dB (6), êm hơn cả tiếng thì thầm. Ngoài ra, đèn hiển thị kỹ thuật số được làm mờ, giảm thiểu mọi nhiễu loạn ánh sáng. Với chế độ cài đặt này, không khí trong nhà bạn sẽ luôn trong lành kể cả vào ban đêm.

    Đã được kiểm tra kỹ lưỡng về độ bền và chất lượng mà bạn có thể tin tưởng

    Đã được kiểm tra kỹ lưỡng về độ bền và chất lượng mà bạn có thể tin tưởng

    Khi chọn Philips, bạn chọn Philips vì một thương hiệu đáng tin cậy với hơn 80 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc không khí. Máy lọc không khí của chúng tôi đã trải qua 170 cuộc kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng và được Trung tâm của Quỹ Nghiên cứu Dị ứng Châu Âu chứng nhận.

    Điều khiển máy lọc không khí của bạn bằng ứng dụng Philips Air+

    Điều khiển máy lọc không khí của bạn bằng ứng dụng Philips Air+

    Sử dụng ứng dụng của chúng tôi để thuận tiện hơn và điều khiển dễ dàng. Trong ứng dụng, bạn có thể bật và tắt bộ lọc, điều chỉnh cài đặt tốc độ và theo dõi trạng thái bộ lọc của bạn. Ngoài ra, hãy tìm hiểu thêm về cách lọc không khí thông qua các bài viết trong ứng dụng của chúng tôi và kiểm tra dữ liệu chất lượng không khí ngoài trời, có sẵn cho bạn mọi lúc, mọi nơi.

    Kích thước nhỏ gọn và kiểu dáng đẹp

    Kích thước nhỏ gọn và kiểu dáng đẹp

    Kích thước nhỏ gọn và thiết kế kiểu dáng đẹp giúp máy lọc của chúng tôi trở thành sự bổ sung hoàn hảo cho mọi không gian, dễ dàng nâng cao cả sự thoải mái trong không khí và tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn. Với chiều cao chỉ 34 cm, thật hoàn hảo khi được đặt trên bàn hoặc kệ. Tận hưởng không khí trong lành và sạch sẽ với một chút tinh tế.

    Chỉ báo tuổi thọ bộ lọc

    Chỉ báo tuổi thọ bộ lọc

    Bộ lọc của chúng tôi thông báo cho bạn khi đến lúc cần thay thế bộ lọc, đảm bảo rằng bạn luôn có hiệu suất tối ưu và tốn ít sức nhất. Ngoài ra, bộ lọc chính hãng Philips của chúng tôi đảm bảo hiệu suất tối ưu trong tối đa 12 tháng, đảm bảo không khí luôn sạch sẽ quanh năm.

    3 tốc độ thủ công: trung bình, turbo, chế độ ngủ

    3 tốc độ thủ công: trung bình, turbo, chế độ ngủ

    Tùy chỉnh trải nghiệm lọc không khí của bạn với ba cài đặt tốc độ khác nhau trên máy lọc của chúng tôi: ngủ, trung bình và turbo. Để lọc không khí hiệu quả khi mức độ ô nhiễm cao, chỉ cần đặt máy lọc của bạn ở chế độ turbo để có kết quả nhanh nhất.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Loại sản phẩm
      Máy lọc không khí
      Công nghệ vượt trội
      HEPA NanoProtect
      Màu sắc
      Trắng, Be
      Vật liệu chính
      Nhựa
      Kết nối Internet
      Phạm vi Wi-Fi
      2,4 GHz
      Điều khiển bằng giọng nói
      Không

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Công suất tối đa
      12W
      Cảm biến chất lượng không khí
      Không
      Mức âm thanh tối thiểu
      19 dB(A)
      Mức âm thanh tối đa
      49 dB(A)

    • Hiệu suất

      CADR (Tốc độ phân phối không khí sạch) (hạt, GB/T)
      170 m³/giờ
      Lớp lọc
      HEPA, Bộ tiền lọc
      Khả năng lọc các hạt nhỏ
      99,97% các hạt kích thước 0,003 micron
      Diện tích phòng tối đa
      44 m2

    • Khả năng sử dụng

      Chiều dài dây
      1,6 m
      Bộ lập lịch
      Có (trong ứng dụng)
      Chế độ tự động
      Không
      Chế độ Ngủ
      Cài đặt tốc độ
      Có (Ngủ, Trung bình, Tăng cường)
      Ánh sáng ban đêm
      Không
      Phản hồi chất lượng không khí
      Không
      Giao diện
      Kỹ thuật số (cảm ứng)
      Thay bộ lọc được đề xuất
      1 năm

    • Tính năng an toàn

      Khóa trẻ em
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều cao sản phẩm
      34.1cm
      Trọng lượng Sản phẩm
      2,2kg
      Chiều rộng sản phẩm
      23,7cm
      Chiều dài sản phẩm
      24,3cm
      Chiều dài gói hàng
      26,3cm
      Chiều rộng gói hàng
      26,3cm
      Chiều cao gói hàng
      37,5cm
      Trọng lượng gói hàng
      3,2kg

    • Tiết kiệm năng lượng

      Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ
      <1W
      Điện áp
      100-240V
      Tần số
      50/60Hz

    • Bảo trì

      Bảo hành
      2 năm

    • Khả năng tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      Bộ lọc HEPA 2 trong 1
      Phụ kiện liên quan 1
      FY0611

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Chứng nhận sản phẩm

    • (1) Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm với sol khí NaCl bởi iUTA theo DIN71460-1.
    • (2) Máy lọc không khí Philips có Tốc độ phân phối không khí sạch và hiệu suất năng lượng cao hơn với bộ lọc NanoProtect HEPA so với bộ lọc HEPA H13, đã được thử nghiệm theo GB/T 18801.
    • (3) Đó là thời gian lý thuyết để làm sạch một lần được tính bằng cách chia CADR 170 m²/giờ cho kích thước phòng là 48 m² (giả sử phòng có diện tích sàn là 20 m² và cao 2,4 m.
    • (4) Từ không khí đi qua vật liệu lọc, được thử nghiệm với bụi phấn hoa bạch dương trên phương tiện lọc theo SOP 350.003 của viện OFI Áo.
    • (5) Thử nghiệm tốc độ giảm vi sinh vật tại phòng thí nghiệm bên ngoài, với thiết bị chạy ở chế độ tăng cường trong 1,5 giờ trong buồng thử nghiệm bị nhiễm hạt khí dung vi-rút HCOV-229E. Mặc dù có liên quan đến nó, nhưng HCOV-229E không phải là SARS-CoV-2 gây ra Covid-19.
    • (6) Độ ồn trung bình, được thử nghiệm theo IEC 60704-1 - 2020, MOD.
    • (7) CADR trên mỗi Watt được công bố, ở công suất tối đa so với 20 máy lọc không khí bán chạy nhất trên Amazon Đức, tháng 3 năm 2023
    • (8) Tuổi thọ khuyến nghị được tính toán dựa trên thời gian sử dụng trung bình của người dùng Philips và dữ liệu của WHO về mức độ ô nhiễm trong thành phố. Tuổi thọ thực tế bị ảnh hưởng bởi môi trường và tần suất sử dụng. Chỉ áp dụng ở những quốc gia có cửa hàng Philips.
