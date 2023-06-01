AC0650/10
Máy lọc không khí nhỏ gọn, tiết kiệm điện nhất của chúng tôi
Chỉ cần nhấn nút, máy lọc không khí sẽ loại bỏ các chất gây dị ứng và chất gây ô nhiễm trong khi tiêu thụ điện ít nhất có thể. Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng đẹp kết hợp hoàn hảo với ngôi nhà của bạn. Điều khiển máy lọc không khí mọi lúc, mọi nơi bằng ứng dụng Philips Air+.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Máy lọc không khí của chúng tôi cung cấp không khí sạch đến mọi ngóc ngách của căn phòng với tốc độ CADR là 170 m3/giờ, giúp lọc sạch triệt để các phòng có diện tích lên tới 44 m2. Loại bỏ các chất gây ô nhiễm như PM2.5, vi khuẩn, phấn hoa, bụi, vẩy da thú cưng, v.v. trong vòng chưa đầy 17 phút (3).
Hệ thống lọc 2 lớp của chúng tôi có công nghệ NanoProtect HEPA giữ lại 99,97% các hạt siêu mịn nhỏ tới 0,003 micron (1). Công nghệ NanoProtect HEPA không chỉ chặn các chất gây ô nhiễm mà còn sử dụng điện tích tĩnh điện để hút chúng lại, làm sạch không khí nhiều hơn gấp 2 lần so với quá trình lọc HEPA H13 truyền thống, với hiệu suất năng lượng cao hơn(2).
VitaShield loại bỏ hầu hết các chất gây ô nhiễm và tạo ra không khí trong lành hơn. Công nghệ VitaShield chặn các sol khí, vi trùng và các hạt nhỏ tới 0,003 micron, nhỏ hơn cả vi-rút nhỏ nhất được biết đến. Được thử nghiệm độc lập bởi một phòng thí nghiệm bên ngoài để loại bỏ vi-rút H1N1 khỏi không khí. Cũng được thử nghiệm để loại bỏ 99,99% vi-rút HCov-E229 (5).
Đạt được không khí sạch hơn với mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu và tiết kiệm tiền trên hóa đơn năng lượng của bạn. Hoạt động ở công suất tối đa 12W, máy lọc của chúng tôi tiết kiệm năng lượng gấp 2 lần so với các máy lọc không khí hàng đầu khác (7). Ở chế độ ngủ, máy chỉ tiêu thụ 2W, tiêu thụ năng lượng ít hơn 30 lần so với bóng đèn truyền thống.
Tận hưởng giấc ngủ êm ái với máy lọc tiên tiến của chúng tôi. Ở chế độ ngủ, máy chỉ hoạt động ở mức 19 dB (6), êm hơn cả tiếng thì thầm. Ngoài ra, đèn hiển thị kỹ thuật số được làm mờ, giảm thiểu mọi nhiễu loạn ánh sáng. Với chế độ cài đặt này, không khí trong nhà bạn sẽ luôn trong lành kể cả vào ban đêm.
Khi chọn Philips, bạn chọn Philips vì một thương hiệu đáng tin cậy với hơn 80 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc không khí. Máy lọc không khí của chúng tôi đã trải qua 170 cuộc kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng và được Trung tâm của Quỹ Nghiên cứu Dị ứng Châu Âu chứng nhận.
Sử dụng ứng dụng của chúng tôi để thuận tiện hơn và điều khiển dễ dàng. Trong ứng dụng, bạn có thể bật và tắt bộ lọc, điều chỉnh cài đặt tốc độ và theo dõi trạng thái bộ lọc của bạn. Ngoài ra, hãy tìm hiểu thêm về cách lọc không khí thông qua các bài viết trong ứng dụng của chúng tôi và kiểm tra dữ liệu chất lượng không khí ngoài trời, có sẵn cho bạn mọi lúc, mọi nơi.
Kích thước nhỏ gọn và thiết kế kiểu dáng đẹp giúp máy lọc của chúng tôi trở thành sự bổ sung hoàn hảo cho mọi không gian, dễ dàng nâng cao cả sự thoải mái trong không khí và tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn. Với chiều cao chỉ 34 cm, thật hoàn hảo khi được đặt trên bàn hoặc kệ. Tận hưởng không khí trong lành và sạch sẽ với một chút tinh tế.
Bộ lọc của chúng tôi thông báo cho bạn khi đến lúc cần thay thế bộ lọc, đảm bảo rằng bạn luôn có hiệu suất tối ưu và tốn ít sức nhất. Ngoài ra, bộ lọc chính hãng Philips của chúng tôi đảm bảo hiệu suất tối ưu trong tối đa 12 tháng, đảm bảo không khí luôn sạch sẽ quanh năm.
Tùy chỉnh trải nghiệm lọc không khí của bạn với ba cài đặt tốc độ khác nhau trên máy lọc của chúng tôi: ngủ, trung bình và turbo. Để lọc không khí hiệu quả khi mức độ ô nhiễm cao, chỉ cần đặt máy lọc của bạn ở chế độ turbo để có kết quả nhanh nhất.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Hiệu suất
Khả năng sử dụng
Tính năng an toàn
Khối lượng và kích thước
Tiết kiệm năng lượng
Bảo trì
Khả năng tương thích
Quốc gia xuất xứ
