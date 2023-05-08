FY0611/30
2 bộ lọc trong một cho hiệu suất lâu bền
Hệ thống lọc 2 lớp với NanoProtect HEPA và bộ tiền lọc đảm bảo rằng bạn được bảo vệ khỏi PM2.5, vi khuẩn, phấn hoa, bụi, vẩy da thú cưng và các chất ô nhiễm khác.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Hệ thống lọc 2 lớp của chúng tôi có công nghệ NanoProtect HEPA giữ lại 99,97% các hạt siêu mịn nhỏ tới 0,003 micron (1). Công nghệ NanoProtect HEPA không chỉ chặn các chất gây ô nhiễm mà còn sử dụng điện tích tĩnh điện để hút chúng lại, làm sạch không khí nhiều hơn gấp 2 lần so với quá trình lọc HEPA H13 truyền thống, với hiệu suất năng lượng cao hơn(2).
Bộ lọc Philips chính hãng được thiết kế cùng lúc với thiết bị để đảm bảo chúng hoàn toàn phù hợp. Điều này đảm bảo thiết bị hoạt động trơn tru, không bị gián đoạn.
Bộ lọc không khí của Philips trải qua một loạt các cuộc kiểm tra và thử nghiệm bắt buộc và nghiêm ngặt trước khi chúng được xuất xưởng. Bộ lọc không khí phải trải qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt về tuổi thọ và độ bền để có thể hoạt động liên tục 24/7. Bộ lọc của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo rằng máy lọc Philips của bạn hoạt động tốt nhất cho đến hết tuổi thọ của bộ lọc.
Theo dõi tuổi thọ và trạng thái bộ lọc của bạn mọi lúc, mọi nơi bằng ứng dụng Air+. Bạn sẽ nhận được thông báo khi đến lúc phải thay bộ lọc và bạn có thể dễ dàng đặt mua bộ lọc mới trực tiếp thông qua ứng dụng của chúng tôi (4).
Bộ lọc tích hợp 2 trong 1 của Philips cung cấp khả năng bảo vệ nhất quán và đảm bảo khả năng lọc tối ưu lên đến 12 tháng. (3)
Máy lọc sẽ cảnh báo bạn khi bộ lọc cần được thay mới để dễ dàng bảo trì.
Thông số chung
Hiệu suất
Khối lượng và kích thước
Thay thế phụ kiện
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox