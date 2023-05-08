Cụm từ tìm kiếm

    Bộ lọc thay thế chính hãng NanoProtect HEPA

    FY0611/30

    2 bộ lọc trong một cho hiệu suất lâu bền

    Hệ thống lọc 2 lớp với NanoProtect HEPA và bộ tiền lọc đảm bảo rằng bạn được bảo vệ khỏi PM2.5, vi khuẩn, phấn hoa, bụi, vẩy da thú cưng và các chất ô nhiễm khác.

    Bộ lọc thay thế chính hãng NanoProtect HEPA

    2 bộ lọc trong một cho hiệu suất lâu bền

    Bộ lọc Philips chính hãng hoàn toàn phù hợp

    • Tuổi thọ 12 tháng
    • Bộ lọc NanoProtect HEPA
    Lọc 99,97% hạt nhỏ tới 0,003 micron (1)

    Lọc 99,97% hạt nhỏ tới 0,003 micron (1)

    Hệ thống lọc 2 lớp của chúng tôi có công nghệ NanoProtect HEPA giữ lại 99,97% các hạt siêu mịn nhỏ tới 0,003 micron (1). Công nghệ NanoProtect HEPA không chỉ chặn các chất gây ô nhiễm mà còn sử dụng điện tích tĩnh điện để hút chúng lại, làm sạch không khí nhiều hơn gấp 2 lần so với quá trình lọc HEPA H13 truyền thống, với hiệu suất năng lượng cao hơn(2).

    Thiết kế hoàn toàn phù hợp để có hiệu suất cao liên tục

    Thiết kế hoàn toàn phù hợp để có hiệu suất cao liên tục

    Bộ lọc Philips chính hãng được thiết kế cùng lúc với thiết bị để đảm bảo chúng hoàn toàn phù hợp. Điều này đảm bảo thiết bị hoạt động trơn tru, không bị gián đoạn.

    Bộ lọc Philips đảm bảo thiết bị của bạn hoạt động hiệu quả

    Bộ lọc Philips đảm bảo thiết bị của bạn hoạt động hiệu quả

    Bộ lọc không khí của Philips trải qua một loạt các cuộc kiểm tra và thử nghiệm bắt buộc và nghiêm ngặt trước khi chúng được xuất xưởng. Bộ lọc không khí phải trải qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt về tuổi thọ và độ bền để có thể hoạt động liên tục 24/7. Bộ lọc của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo rằng máy lọc Philips của bạn hoạt động tốt nhất cho đến hết tuổi thọ của bộ lọc.

    Kết nối với thiết bị và kiểm tra tuổi thọ của bộ lọc

    Kết nối với thiết bị và kiểm tra tuổi thọ của bộ lọc

    Theo dõi tuổi thọ và trạng thái bộ lọc của bạn mọi lúc, mọi nơi bằng ứng dụng Air+. Bạn sẽ nhận được thông báo khi đến lúc phải thay bộ lọc và bạn có thể dễ dàng đặt mua bộ lọc mới trực tiếp thông qua ứng dụng của chúng tôi (4).

    Thời gian sử dụng lên đến 12 tháng

    Thời gian sử dụng lên đến 12 tháng

    Bộ lọc tích hợp 2 trong 1 của Philips cung cấp khả năng bảo vệ nhất quán và đảm bảo khả năng lọc tối ưu lên đến 12 tháng. (3)

    Làm theo chỉ báo trạng thái bộ lọc thông minh trên thiết bị của bạn

    Làm theo chỉ báo trạng thái bộ lọc thông minh trên thiết bị của bạn

    Máy lọc sẽ cảnh báo bạn khi bộ lọc cần được thay mới để dễ dàng bảo trì.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Loại sản phẩm
      Bộ lọc HEPA NanoProtect
      Đi kèm trong hộp sản phẩm
      1 Bộ lọc
      HEPA NanoProtect
      Bộ tiền lọc
      Than hoạt tính
      Không
      Tuổi thọ
      Tối đa 1 năm

    • Hiệu suất

      Khả năng lọc các hạt nhỏ
      99,97% các hạt kích thước 0,003 micron

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều cao sản phẩm
      154 mm
      Trọng lượng Sản phẩm
      0,24 kg
      Chiều dài gói hàng
      173 mm
      Chiều rộng gói hàng
      173 mm
      Chiều cao gói hàng
      164 mm
      Trọng lượng gói hàng
      0,35 kg
      Chiều dài sản phẩm
      166 mm
      Chiều rộng sản phẩm
      166 mm

    • Thay thế phụ kiện

      Đối với (các) máy lọc không khí Philips
      AC0650, AC0651

    • (1) Từ không khí đi qua bộ lọc, được thử nghiệm với sol khí NaCl bởi iUTA theo DIN71460-1.
    • (2) Máy lọc không khí Philips có Tốc độ phân phối không khí sạch và hiệu suất năng lượng cao hơn với bộ lọc NanoProtect HEPA so với bộ lọc HEPA H13, đã được thử nghiệm theo GB/T 18801.
    • (3) Tuổi thọ khuyến nghị được tính toán dựa trên thời gian sử dụng trung bình của người dùng Philips và dữ liệu của WHO về mức độ ô nhiễm trong thành phố. Tuổi thọ thực tế bị ảnh hưởng bởi môi trường và tần suất sử dụng. Chỉ áp dụng ở những quốc gia có cửa hàng Philips.
    • (4) Chỉ áp dụng ở những quốc gia có cửa hàng Philips.
