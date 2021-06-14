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  • Hiệu suất được tối ưu hóa để chơi game console thế hệ tiếp theo Hiệu suất được tối ưu hóa để chơi game console thế hệ tiếp theo Hiệu suất được tối ưu hóa để chơi game console thế hệ tiếp theo

    Monitor Màn hình 4K HDR với Ambiglow

    559M1RYV/74

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    1 Chứng nhận sản phẩm

    Hiệu suất được tối ưu hóa để chơi game console thế hệ tiếp theo

    Đối với những người đam mê chơi game console thực sự, màn hình Momentum Designed for Xbox mang đến một kỷ nguyên chơi game mới. Nâng cấp chất lượng bằng âm thanh từ các chuyên gia âm thanh Bowers & Wilkins và hệ thống chiếu sáng Ambiglow mới để có trải nghiệm chơi game đắm chìm hơn và tuyệt vời hơn.

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    Monitor Màn hình 4K HDR với Ambiglow

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    Hiệu suất được tối ưu hóa để chơi game console thế hệ tiếp theo

    • Designed for Xbox
    • Momentum
    • 55" (139,7 cm)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Designed for Xbox mang đến trải nghiệm chơi game tối ưu

    Designed for Xbox mang đến trải nghiệm chơi game tối ưu

    Mở ra thế giới mới cho trải nghiệm chơi game console. Chúng tôi đã hợp tác với đội ngũ Xbox để phát triển màn hình Designed for Xbox và màn hình đã được xác thực để mang lại hiệu suất hình ảnh Xbox Series X tối ưu tại thời điểm bạn cắm nó vào.

    Chơi game console mượt mà ở 4K / 120Hz

    Chơi game console mượt mà ở 4K / 120Hz

    Trò chơi với độ phân giải 4K siêu rõ nét ở tốc độ làm mới 120Hz mượt mà khi bạn kết nối Xbox Series X và các máy console thế hệ tiếp theo khác qua một trong nhiều kết nối HDMI 2.1. Tốc độ làm mới nhanh hơn đảm bảo khung hình ít bị bỏ qua hơn, hiển thị cử động của kẻ thù trong chuyển động siêu rõ ràng, mượt mà để dễ dàng nhắm mục tiêu chúng.

    Chơi game PC 4K / 144Hz trên màn hình lớn

    Chơi game PC 4K / 144Hz trên màn hình lớn

    Các game thủ PC yêu cầu trải nghiệm chơi game 4K thực sự với tốc độ làm mới nhanh nhất là 144Hz giờ đây có thể tận hưởng hiệu suất mượt mà hơn nữa với các kết nối đi kèm.

    Được thiết kế có mục đích để chơi game với độ trễ thấp

    Được thiết kế có mục đích để chơi game với độ trễ thấp

    Không giống như TV tiêu chuẩn, màn hình chơi game Philips Momentum được thiết kế có mục đích với ưu tiên độ trễ thấp và đáp ứng điểm ảnh siêu nhanh và hỗ trợ các trò chơi nhạy cảm với thời gian phản ứng, nhịp độ nhanh. Màn hình cũng cung cấp hỗ trợ tốc độ làm mới thay đổi (VRR) cho Xbox Series X để đạt được chuyển động mượt mà liền mạch.

    DisplayHDR 1000 cho các chi tiết thực sự sống động và chân thực

    DisplayHDR 1000 cho các chi tiết thực sự sống động và chân thực

    DisplayHDR 1000 được chứng nhận VESA mang lại trải nghiệm hình ảnh khác biệt đáng kể so với các màn hình 'tương thích HDR' khác. Màu đen cực sâu và màu trắng sáng tương phản với màu sắc rực rỡ, để làm nổi bật những chi tiết mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đây. Game thủ có thể dễ dàng phát hiện ra kẻ thù ẩn nấp trong các góc tối và bóng tối, đồng thời người xem phim có thể thưởng thức một chương trình hấp dẫn và sống động như thật. Màn hình Philips Momentum này đi kèm với một số chế độ HDR, mỗi chế độ được tối ưu hóa cho các tình huống sử dụng của bạn: Trò chơi HDR, Phim HDR và Ảnh chụp HDR.

    AMD FreeSync™ Premium; chống xé hình, chống lắp hình, chơi game mượt

    AMD FreeSync™ Premium; chống xé hình, chống lắp hình, chơi game mượt

    Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Công nghệ AMD FreeSync™ Premium mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, không bị xé hình với hiệu năng cao nhất. Các game thủ có thể tự tin chơi game với tốc độ làm mới cao, bù tốc độ khung hình thấp và độ trễ thấp.

    Tích hợp loa Bowers & Wilkins cho âm thanh đắm chìm

    Tích hợp loa Bowers & Wilkins cho âm thanh đắm chìm

    Một tiêu chuẩn mới cho âm thanh chơi game: hệ thống loa tích hợp của các chuyên gia loa huyền thoại Bowers & Wilkins sở hữu lớp vải căng loa bằng vật liệu Kvadrat pha len trong suốt về mặt âm học, mang đến trải nghiệm âm thanh hoành tráng. Với một loa woofer tích hợp, các củ loa midrange và loa tweeter chất lượng cao, bạn có thể cảm nhận được hành động xung quanh mình. Màn hình Philips Momentum này cũng cung cấp các chế độ âm thanh True Sound do Bowers & Wilkins điều chỉnh đặc biệt: chỉ cần chọn một chế độ âm thanh để tối ưu hóa trải nghiệm chơi game, xem hoặc nghe của bạn.

    Ambiglow thêm một góc độ mới vào trải nghiệm xem của bạn

    Ambiglow thêm một góc độ mới vào trải nghiệm xem của bạn

    Công nghệ Ambiglow tiên tiến tăng cường chất lượng hiển thị nội dung trên màn hình bằng cách tạo ra một vầng sáng từ màn hình. Bộ xử lý có tốc độ nhanh của màn hình sẽ phân tích nội dung hình ảnh sắp hiển thị, liên tục điều chỉnh màu sắc và độ sáng của ánh sáng tỏa ra để khớp với hình ảnh. Philips Ambiglow đặc biệt phù hợp để xem phim, thể thao hay chơi game, mang đến cho bạn một trải nghiệm xem độc đáo và phong phú.

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Công nghệ không nháy hình của chúng tôi đã được phát triển để giảm căng thẳng và mệt mỏi cho mắt thường do việc nhìn vào màn hình trong nhiều giờ liền.

    MultiView cho phép hai chế độ kết nối và xem hoạt động cùng lúc

    MultiView cho phép hai chế độ kết nối và xem hoạt động cùng lúc

    Với màn hình Philips MultiView có độ phân giải cực cao, giờ đây bạn có thể trải nghiệm toàn bộ thế giới kết nối. MultiView cho phép thực hiện hai nguồn kết nối và xem hoạt động sao cho bạn có thể cùng lúc làm việc trên nhiều thiết bị khác nhau, ví dụ như máy tính và notebook.

    USB-C: một cáp làm được tất cả

    Màn hình Philips này có một đầu nối USB type C hỗ trợ chuẩn sạc Power Delivery. Với tính năng quản lý điện năng thông minh và linh hoạt, bạn có thể sạc điện trực tiếp cho thiết bị tương thích của bạn. Đầu nối USB-C mỏng, có thể đảo ngược cho phép kết nối một dây cáp dễ dàng. Bạn có thể xem video có độ phân giải cao, đồng thời cùng lúc bật nguồn và sạc lại thiết bị tương thích của bạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      55 inch / 139,7 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      VA LCD
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,315 x 0,315 mm
      Độ sáng
      Chế độ thông thường: 750 cd/m2; Chế độ HDR: 1200  cd/m²
      Số màu màn hình
      Hỗ trợ màu 1,07 tỉ màu
      Gam màu (điển hình)
      NTSC 104%*, sRGB 125%*
      Gam màu (tối thiểu)
      Độ bao phủ DCI-P3: 95%*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      4000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage game
      Độ phân giải tối đa
      HDMI / DP: 3840 x 2160 @ 144 Hz*; USB-C: 3840 x 2160 @ 120 Hz
      Khung xem hiệu quả
      1209,6 (Ngang) x 680,4 (Dọc) mm
      Tần số quét
      HDMI: 30 - 135 kHz (Ngang) / 48 - 144 Hz (Dọc); DP: 30 - 254 kHz (Ngang) / 48 - 144 Hz (Dọc); USB C: 30 - 254 kHz (Ngang) / 48 - 120 Hz (Dọc)
      sRGB
      Delta E
      < 2 (sRGB)
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      80 PPI
      Chế độ LowBlue
      SmartUniformity
      93 ~ 105%
      Độ trễ đầu vào thấp
      Adaptive Sync (VRR – Tần số quét thích ứng)
      Công nghệ AMD FreeSync™
      Cao cấp
      HDR
      Đạt chứng nhận DisplayHDR 1000
      Ambiglow
      3 bên
      Tính năng HDMI 2.1
      VRR

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      HDMI 2.1 x 3, DP 1.4 x 1, USB-C x 1 (chế độ DP Alt, PD 65W)
      Đầu vào đồng bộ
      Đồng bộ riêng rẽ
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Đầu ra âm thanh
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Điều khiển từ xa thông qua
      • Điều khiển âm thanh hệ thống
      • Chế độ chờ hệ thống
      USB:
      USB-B x 1 (ngược dòng), USB 3.2 x 4 (xuôi dòng với 2 sạc nhanh B.C 1.2)

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • Bật/tắt nguồn
      • Menu/OK
      • Đầu vào/Lên
      • Chế độ âm thanh/Xuống
      • SmartImage game/Quay lại
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (200x200mm)
      MultiView
      PBP (2 thiết bị)

    • Âm thanh

      Công suất đầu ra
      40 W (RMS), Kênh 2.1, Âm thanh của Bowers & Wilki
      Âm thanh nâng cao
      Âm thanh DTS
      Cấu hình loa
      2 x loa tweeter, 10 W x 2 loa trung cao, 20 W x 1 loa trầm

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/10  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Trong
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      95,3 W (điển hình)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Không áp dụng
      • Tắt - Đỏ
      • Chế độ chờ - Đỏ (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      1390 x 990 x 376  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      1232 x 715 x 102  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      1232 x 834 x 308  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      38,18  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      29,50  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      25,70  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      50.000 (Loại trừ đèn nền)  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • RoHS
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CB
      • Dấu CE
      • TUV/ISO9241-307
      • TUV-BAUART
      • CU-EAC
      • EAEU RoHS
      • PSB

    • Tủ

      Màu sắc
      Đen
      Bề mặt
      Mặt vân / Sáng bóng

    • Trong hộp có gì?

      Phụ kiện
      Bộ điều khiển từ xa

    Badge-D2C

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    • Độ bao phủ BT. 709 / DCI-P3 dựa trên CIE1976
    • Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
    • Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
    • Độ phân giải tối đa áp dụng cho đầu vào HDMI hoặc đầu vào DP.
    • Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • Đối với chức năng sạc và cấp nguồn USB-C, Notebook / thiết bị của bạn phải hỗ trợ thông số kỹ thuật Chuẩn sạc USB-C Power Delivery. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng Notebook của bạn hoặc hỏi ý kiến nhà sản xuất Notebook của bạn để biết thêm chi tiết.
    • Để truyền video qua USB-C, Notebook/thiết bị của bạn phải hỗ trợ chế độ USB-C DP Alt
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
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