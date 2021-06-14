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Hiệu suất được tối ưu hóa để chơi game console thế hệ tiếp theo
Đối với những người đam mê chơi game console thực sự, màn hình Momentum Designed for Xbox mang đến một kỷ nguyên chơi game mới. Nâng cấp chất lượng bằng âm thanh từ các chuyên gia âm thanh Bowers & Wilkins và hệ thống chiếu sáng Ambiglow mới để có trải nghiệm chơi game đắm chìm hơn và tuyệt vời hơn.Xem tất cả lợi ích
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Mở ra thế giới mới cho trải nghiệm chơi game console. Chúng tôi đã hợp tác với đội ngũ Xbox để phát triển màn hình Designed for Xbox và màn hình đã được xác thực để mang lại hiệu suất hình ảnh Xbox Series X tối ưu tại thời điểm bạn cắm nó vào.
Trò chơi với độ phân giải 4K siêu rõ nét ở tốc độ làm mới 120Hz mượt mà khi bạn kết nối Xbox Series X và các máy console thế hệ tiếp theo khác qua một trong nhiều kết nối HDMI 2.1. Tốc độ làm mới nhanh hơn đảm bảo khung hình ít bị bỏ qua hơn, hiển thị cử động của kẻ thù trong chuyển động siêu rõ ràng, mượt mà để dễ dàng nhắm mục tiêu chúng.
Các game thủ PC yêu cầu trải nghiệm chơi game 4K thực sự với tốc độ làm mới nhanh nhất là 144Hz giờ đây có thể tận hưởng hiệu suất mượt mà hơn nữa với các kết nối đi kèm.
Không giống như TV tiêu chuẩn, màn hình chơi game Philips Momentum được thiết kế có mục đích với ưu tiên độ trễ thấp và đáp ứng điểm ảnh siêu nhanh và hỗ trợ các trò chơi nhạy cảm với thời gian phản ứng, nhịp độ nhanh. Màn hình cũng cung cấp hỗ trợ tốc độ làm mới thay đổi (VRR) cho Xbox Series X để đạt được chuyển động mượt mà liền mạch.
DisplayHDR 1000 được chứng nhận VESA mang lại trải nghiệm hình ảnh khác biệt đáng kể so với các màn hình 'tương thích HDR' khác. Màu đen cực sâu và màu trắng sáng tương phản với màu sắc rực rỡ, để làm nổi bật những chi tiết mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đây. Game thủ có thể dễ dàng phát hiện ra kẻ thù ẩn nấp trong các góc tối và bóng tối, đồng thời người xem phim có thể thưởng thức một chương trình hấp dẫn và sống động như thật. Màn hình Philips Momentum này đi kèm với một số chế độ HDR, mỗi chế độ được tối ưu hóa cho các tình huống sử dụng của bạn: Trò chơi HDR, Phim HDR và Ảnh chụp HDR.
Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Công nghệ AMD FreeSync™ Premium mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, không bị xé hình với hiệu năng cao nhất. Các game thủ có thể tự tin chơi game với tốc độ làm mới cao, bù tốc độ khung hình thấp và độ trễ thấp.
Một tiêu chuẩn mới cho âm thanh chơi game: hệ thống loa tích hợp của các chuyên gia loa huyền thoại Bowers & Wilkins sở hữu lớp vải căng loa bằng vật liệu Kvadrat pha len trong suốt về mặt âm học, mang đến trải nghiệm âm thanh hoành tráng. Với một loa woofer tích hợp, các củ loa midrange và loa tweeter chất lượng cao, bạn có thể cảm nhận được hành động xung quanh mình. Màn hình Philips Momentum này cũng cung cấp các chế độ âm thanh True Sound do Bowers & Wilkins điều chỉnh đặc biệt: chỉ cần chọn một chế độ âm thanh để tối ưu hóa trải nghiệm chơi game, xem hoặc nghe của bạn.
Công nghệ Ambiglow tiên tiến tăng cường chất lượng hiển thị nội dung trên màn hình bằng cách tạo ra một vầng sáng từ màn hình. Bộ xử lý có tốc độ nhanh của màn hình sẽ phân tích nội dung hình ảnh sắp hiển thị, liên tục điều chỉnh màu sắc và độ sáng của ánh sáng tỏa ra để khớp với hình ảnh. Philips Ambiglow đặc biệt phù hợp để xem phim, thể thao hay chơi game, mang đến cho bạn một trải nghiệm xem độc đáo và phong phú.
Chế độ LowBlue và Công nghệ không nháy hình của chúng tôi đã được phát triển để giảm căng thẳng và mệt mỏi cho mắt thường do việc nhìn vào màn hình trong nhiều giờ liền.
Với màn hình Philips MultiView có độ phân giải cực cao, giờ đây bạn có thể trải nghiệm toàn bộ thế giới kết nối. MultiView cho phép thực hiện hai nguồn kết nối và xem hoạt động sao cho bạn có thể cùng lúc làm việc trên nhiều thiết bị khác nhau, ví dụ như máy tính và notebook.
Màn hình Philips này có một đầu nối USB type C hỗ trợ chuẩn sạc Power Delivery. Với tính năng quản lý điện năng thông minh và linh hoạt, bạn có thể sạc điện trực tiếp cho thiết bị tương thích của bạn. Đầu nối USB-C mỏng, có thể đảo ngược cho phép kết nối một dây cáp dễ dàng. Bạn có thể xem video có độ phân giải cao, đồng thời cùng lúc bật nguồn và sạc lại thiết bị tương thích của bạn.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Âm thanh
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
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