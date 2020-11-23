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Đưa trải nghiệm chơi game lên cấp độ mới
Màn hình Momentum này tự hào với hiệu suất âm thanh được thiết kế bởi các chuyên gia âm thanh huyền thoại của Bowers & Wilkins, tạo ra một trải nghiệm chơi game cấp độ mới. Hãy sẵn sàng để chìm đắm trong màn trình diễn của màn hình lớn tuyệt đẹp này và tận hưởng trải nghiệm chơi game tuyệt vời với âm thanh và hình ảnh tối ưu.Xem tất cả lợi ích
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Ambiglow thêm một góc độ mới vào trải nghiệm xem của bạn. Công nghệ Ambiglow tiên tiến tăng cường chất lượng hiển thị nội dung trên màn hình bằng cách tạo ra một vầng sáng từ màn hình. Bộ xử lý có tốc độ nhanh của màn hình sẽ phân tích nội dung hình ảnh sắp hiển thị và liên tục điều chỉnh màu sắc và độ sáng của ánh sáng tỏa ra để khớp với hình ảnh. Philips Ambiglow đặc biệt phù hợp để xem phim, thể thao hay chơi game, mang đến cho bạn một trải nghiệm xem độc đáo và phong phú.
Chọn một trong các chế độ SmartImage HDR phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Trò chơi HDR: Tối ưu hóa để chơi trò chơi điện tử. Với màu trắng sáng hơn và màu đen đậm hơn, cảnh chơi game sống động và tiết lộ nhiều chi tiết hơn, dễ dàng phát hiện kẻ thù ẩn náu trong góc tối và bóng tối. Phim HDR: Lý tưởng để xem phim HDR. Mang lại độ tương phản và độ sáng tốt hơn cho trải nghiệm xem chân thực và đắm chìm hơn. Ảnh HDR: Tăng cường màu đỏ, xanh lục và xanh lam để có hình ảnh sống động. DisplayHDR: Đạt chứng nhận VESA DisplayHDR*. Cá nhân: Tùy chỉnh các cài đặt trong menu hình ảnh. * Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật đối với loại HDR.
Màn hình của Philips sử dụng các bảng hiển thị hiệu suất cao để cung cấp hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn đang cần hình ảnh cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc một tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động.
Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. AMD FreeSync™ Premium Pro mang đến trải nghiệm chơi game HDR đích thực: sự kết hợp giữa chơi game mượt mà ở hiệu suất cao nhất và hình ảnh dải động cao vượt trội trong khi vẫn duy trì độ trễ thấp.
Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh cực mịn và không bị rớt hình. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 120 lần trên giây, nhanh hơn so với màn hình chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 120Hz, bạn sẽ có được các hình ảnh bị thiếu quan trọng trên màn hình, hiển thị động tác của đối thủ trong chuyển động cực mịn, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng. Với khả năng rớt hình cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này chính là đối tác chơi game hoàn hảo của bạn.
Độ trễ đầu vào là độ trễ xảy ra giữa thời điểm thiết bị kết nối bắt đầu gửi khung hình lên màn hình và thời điểm màn hình thực sự hiển thị khung hình đó. Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian chậm trễ giữa nhập lệnh từ thiết bị của bạn đến màn hình, cải thiện đáng kể hiệu quả khi chơi các game thi đấu tốc độ cao.
Do cách điều khiển độ sáng trên màn hình LED chiếu sáng nền, màn hình của một số người dùng bị nháy hình, gây ra sự mệt mỏi ở mắt. Công nghệ không nháy hình của Philips áp dụng giải pháp mới để điều hòa độ sáng và giảm sự nháy hình giúp xem thoải mái hơn.
Với màn hình Philips MultiView có độ phân giải cực cao, giờ đây bạn có thể trải nghiệm toàn bộ thế giới kết nối. MultiView cho phép thực hiện hai nguồn kết nối và xem hoạt động sao cho bạn có thể cùng lúc làm việc trên nhiều thiết bị khác nhau, ví dụ như máy tính và notebook.
Sáu chế độ âm thanh để tối ưu hóa trải nghiệm chơi game, xem hoặc nghe của bạn. Thể thao và Đua xe: Tạo trải nghiệm chân thực, hiện hữu khi thưởng thức các trò chơi thể thao hoặc đua xe. Game nhập vai và Phiêu lưu: Đắm mình trong không gian và âm thanh rộng rãi. Bắn súng và Hành động: Trải nghiệm âm thanh mạnh mẽ để có được sự phấn khích và chân thực tối đa. Xem phim: Nâng cao các bản nhạc phim để có trải nghiệm nghe đắm chìm, trải nghiệm điện ảnh. Âm nhạc: True Sound của Bowers & Wilkins, mang đến màn trình diễn như ý của nghệ sĩ. Cá nhân: Truy cập menu EQ để điều chỉnh âm thanh theo yêu cầu cụ thể của bạn.
Âm thanh hoàn hảo này phải được nghe mà không có trở ngại nào. Loa Soundbar trên màn hình Philips này sở hữu lớp vải căng loa cao cấp do nhà sản xuất nổi tiếng Kvadrat tạo ra. Chất liệu vải pha len tuyệt đẹp có độ trong suốt về mặt âm thanh, cho phép âm thanh phát ra từ loa mà không gặp phải bất kỳ cản trở nào.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Âm thanh
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
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