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    Gaming Monitor Màn hình 4K HDR với Ambiglow

    558M1RY/74

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    Màn hình Momentum này tự hào với hiệu suất âm thanh được thiết kế bởi các chuyên gia âm thanh huyền thoại của Bowers & Wilkins, tạo ra một trải nghiệm chơi game cấp độ mới. Hãy sẵn sàng để chìm đắm trong màn trình diễn của màn hình lớn tuyệt đẹp này và tận hưởng trải nghiệm chơi game tuyệt vời với âm thanh và hình ảnh tối ưu.

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    Gaming Monitor Màn hình 4K HDR với Ambiglow

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    • Momentum
    • 55" (139,7 cm)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Ambiglow tăng cường chất lượng giải trí bằng vầng sáng

    Ambiglow tăng cường chất lượng giải trí bằng vầng sáng

    Ambiglow thêm một góc độ mới vào trải nghiệm xem của bạn. Công nghệ Ambiglow tiên tiến tăng cường chất lượng hiển thị nội dung trên màn hình bằng cách tạo ra một vầng sáng từ màn hình. Bộ xử lý có tốc độ nhanh của màn hình sẽ phân tích nội dung hình ảnh sắp hiển thị và liên tục điều chỉnh màu sắc và độ sáng của ánh sáng tỏa ra để khớp với hình ảnh. Philips Ambiglow đặc biệt phù hợp để xem phim, thể thao hay chơi game, mang đến cho bạn một trải nghiệm xem độc đáo và phong phú.

    SmartImage HDR cho phép xem tối ưu nội dung HDR của bạn

    SmartImage HDR cho phép xem tối ưu nội dung HDR của bạn

    Chọn một trong các chế độ SmartImage HDR phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Trò chơi HDR: Tối ưu hóa để chơi trò chơi điện tử. Với màu trắng sáng hơn và màu đen đậm hơn, cảnh chơi game sống động và tiết lộ nhiều chi tiết hơn, dễ dàng phát hiện kẻ thù ẩn náu trong góc tối và bóng tối. Phim HDR: Lý tưởng để xem phim HDR. Mang lại độ tương phản và độ sáng tốt hơn cho trải nghiệm xem chân thực và đắm chìm hơn. Ảnh HDR: Tăng cường màu đỏ, xanh lục và xanh lam để có hình ảnh sống động. DisplayHDR: Đạt chứng nhận VESA DisplayHDR*. Cá nhân: Tùy chỉnh các cài đặt trong menu hình ảnh. * Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật đối với loại HDR.

    Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho độ chính xác cao

    Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho độ chính xác cao

    Màn hình của Philips sử dụng các bảng hiển thị hiệu suất cao để cung cấp hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn đang cần hình ảnh cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc một tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động.

    AMD FreeSync™ Premium Pro; chơi game HDR mượt mà, độ trễ thấp

    AMD FreeSync™ Premium Pro; chơi game HDR mượt mà, độ trễ thấp

    Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. AMD FreeSync™ Premium Pro mang đến trải nghiệm chơi game HDR đích thực: sự kết hợp giữa chơi game mượt mà ở hiệu suất cao nhất và hình ảnh dải động cao vượt trội trong khi vẫn duy trì độ trễ thấp.

    Tốc độ làm mới 120Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động

    Tốc độ làm mới 120Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động

    Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh cực mịn và không bị rớt hình. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 120 lần trên giây, nhanh hơn so với màn hình chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 120Hz, bạn sẽ có được các hình ảnh bị thiếu quan trọng trên màn hình, hiển thị động tác của đối thủ trong chuyển động cực mịn, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng. Với khả năng rớt hình cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này chính là đối tác chơi game hoàn hảo của bạn.

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào là độ trễ xảy ra giữa thời điểm thiết bị kết nối bắt đầu gửi khung hình lên màn hình và thời điểm màn hình thực sự hiển thị khung hình đó. Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian chậm trễ giữa nhập lệnh từ thiết bị của bạn đến màn hình, cải thiện đáng kể hiệu quả khi chơi các game thi đấu tốc độ cao.

    Mắt ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nháy hình

    Mắt ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nháy hình

    Do cách điều khiển độ sáng trên màn hình LED chiếu sáng nền, màn hình của một số người dùng bị nháy hình, gây ra sự mệt mỏi ở mắt. Công nghệ không nháy hình của Philips áp dụng giải pháp mới để điều hòa độ sáng và giảm sự nháy hình giúp xem thoải mái hơn.

    MultiView cho phép hai chế độ kết nối và xem hoạt động cùng lúc

    MultiView cho phép hai chế độ kết nối và xem hoạt động cùng lúc

    Với màn hình Philips MultiView có độ phân giải cực cao, giờ đây bạn có thể trải nghiệm toàn bộ thế giới kết nối. MultiView cho phép thực hiện hai nguồn kết nối và xem hoạt động sao cho bạn có thể cùng lúc làm việc trên nhiều thiết bị khác nhau, ví dụ như máy tính và notebook.

    Tích hợp loa trầm, trung cao và loa tweeter cho âm thanh hùng vĩ

    Sáu chế độ âm thanh để tối ưu hóa trải nghiệm chơi game, xem hoặc nghe của bạn. Thể thao và Đua xe: Tạo trải nghiệm chân thực, hiện hữu khi thưởng thức các trò chơi thể thao hoặc đua xe. Game nhập vai và Phiêu lưu: Đắm mình trong không gian và âm thanh rộng rãi. Bắn súng và Hành động: Trải nghiệm âm thanh mạnh mẽ để có được sự phấn khích và chân thực tối đa. Xem phim: Nâng cao các bản nhạc phim để có trải nghiệm nghe đắm chìm, trải nghiệm điện ảnh. Âm nhạc: True Sound của Bowers & Wilkins, mang đến màn trình diễn như ý của nghệ sĩ. Cá nhân: Truy cập menu EQ để điều chỉnh âm thanh theo yêu cầu cụ thể của bạn.

    Lớp vải căng loa cao cấp do Kvadrat tạo ra

    Âm thanh hoàn hảo này phải được nghe mà không có trở ngại nào. Loa Soundbar trên màn hình Philips này sở hữu lớp vải căng loa cao cấp do nhà sản xuất nổi tiếng Kvadrat tạo ra. Chất liệu vải pha len tuyệt đẹp có độ trong suốt về mặt âm thanh, cho phép âm thanh phát ra từ loa mà không gặp phải bất kỳ cản trở nào.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      55 inch / 139,7 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      VA LCD
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,315 x 0,315 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz, 2560 x 1440 @ 120 Hz; DP: 3840 x 2160 @ 120 Hz
      Độ sáng
      Chế độ thông thường: 750 cd/m2; Chế độ HDR: 1200  cd/m²
      Số màu màn hình
      Hỗ trợ màu 1,07 tỉ màu
      Gam màu (điển hình)
      NTSC 104%*, sRGB 125%*
      Gam màu (tối thiểu)
      Độ bao phủ DCI-P3: 95%*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      4000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage game
      Khung xem hiệu quả
      1209,6 (Ngang) x 680,4 (Dọc) mm
      Tần số quét
      HDMI: 30 - 160 kHz (Ngang) / 40 - 60 Hz (Dọc); DP: 30 - 270 kHz (Ngang) / 48 - 120 Hz (Dọc)
      sRGB
      Delta E
      < 2 (sRGB)
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      80 PPI
      Chế độ LowBlue
      SmartUniformity
      95 ~ 103%
      Độ trễ đầu vào thấp
      Công nghệ AMD FreeSync™
      Premium Pro
      HDR
      Đạt chứng nhận DisplayHDR 1000
      Ambiglow
      3 bên

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • DisplayPort 1.4 x 1
      • HDMI 2.0 x 3
      Đầu vào đồng bộ
      Đồng bộ riêng rẽ
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Cổng ra tai nghe
      USB:
      USB-B x 1 (ngược dòng), USB 3.2 x 4 (xuôi dòng với 2 sạc nhanh B.C 1.2)

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • Bật/tắt nguồn
      • Menu/OK
      • Đầu vào/Lên
      • Chế độ âm thanh/Xuống
      • SmartImage game/Quay lại
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (200x200mm)
      MultiView
      • Chế độ PIP/PBP
      • 2x thiết bị

    • Âm thanh

      Công suất đầu ra
      40 W (RMS), Kênh 2.1, Âm thanh của Bowers & Wilki
      Âm thanh nâng cao
      Âm thanh DTS
      Cấu hình loa
      2 x loa tweeter, 10 W x 2 loa trung cao, 20 W x 1 loa trầm

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/10  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Trong
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      122,96 W (điển hình)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Không áp dụng
      • Tắt - Đỏ
      • Chế độ chờ - Đỏ (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      1390 x 990 x 376  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      1232 x 715 x 102  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      1232 x 834 x 308  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      34,31  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      26,5  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      22,7  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      50.000 (Loại trừ đèn nền)  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      RoHS
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Không chứa thủy ngân
      • Vỏ không chứa PVC / BFR

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CB
      • Dấu CE
      • TUV/ISO9241-307
      • TUV-BAUART
      • UKRAINIAN
      • CU-EAC
      • EAEU RoHS
      • PSB

    • Tủ

      Màu sắc
      Đen
      Bề mặt
      Mặt vân / Sáng bóng

    • Trong hộp có gì?

      Phụ kiện
      Bộ điều khiển từ xa

    Badge-D2C

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    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
    • Độ bao phủ BT. 709 / DCI-P3 dựa trên CIE1976
    • Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
    • Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
    • 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
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