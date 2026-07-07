Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
49B2U5900C/67
Định hình lại năng suất quy trình làm việc
Màn hình 49 inch dành cho doanh nghiệp này được thiết kế để mang lại hiệu quả. Màn hình SuperWide, công tắc KVM thông minh và kết nối USB-C giúp làm việc nhóm và việc chuyển đổi giữa các tác vụ trở nên dễ dàng hơn.
Series 5000
49 (đường chéo 48,8" / 124 cm)
5120 x 1440 (QHD Kép)
Màn hình LED Philips VA sử dụng công nghệ căn chỉnh dọc đa miền tiên tiến, mang lại tỷ lệ tương phản tĩnh siêu cao cho hình ảnh sống động và rực rỡ hơn. Trong khi các ứng dụng văn phòng tiêu chuẩn được xử lý dễ dàng, sản phẩm đặc biệt phù hợp cho ảnh, duyệt web, phim, chơi game và các ứng dụng đồ họa yêu cầu cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh được tối ưu hóa cho góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho hình ảnh sắc nét.
DisplayHDR 400 được VESA chứng nhận mang đến sự cải thiện đáng kể so với màn hình SDR thông thường. Không giống các màn hình 'tương thích HDR' khác, DisplayHDR 400 đích thực tái tạo độ sáng, độ tương phản và màu sắc ấn tượng. Với công nghệ làm mờ toàn cục và độ sáng tối thiểu 400 nit, hình ảnh trở nên sống động với các vùng sáng nổi bật, đồng thời thể hiện sắc đen sâu hơn và tinh tế hơn. Công nghệ này tái tạo một bảng màu phong phú và đầy đủ hơn, mang đến trải nghiệm thị giác cuốn hút mọi giác quan.
Màn hình máy tính để bàn mang đến trải nghiệm sử dụng cá nhân, rất phù hợp với thiết kế cong. Màn hình cong tạo hiệu ứng đắm chìm dễ chịu nhưng tinh tế, tập trung vào bạn ở vị trí trung tâm bàn làm việc.
Chứng nhận sản phẩm
3.0
trên 5
1
Đánh giá
THEunbeleiver
07/07/2026
Australia
great but WRONG MANUAL at Philips
Great device. Essential to read the manual to adjust power settings to dock. but No Use Manual in the box. the website has the wrong one (I checked UK US AU and NZ websites for the correct English manual. no luck). Philips email support is discontinued in Australia but is listed as a channel on their site. They replied by email to say so... Their service numbers are for subcontracted repairers with contracts. So it took a week to get a link for the right PDF from a local repairer.. Essential info is needed form the manual to get this going. you need to turn the USB setting to "standby mode" so your laptop will charging and work in docking mode, and you may need to reboot for the supposedly plug and play drivers to install and fully work , or you wont get sound. Sound is light and tinny - like a laptop - but good separation. 3 days web searching for a manual. or info... I registered the product here on philips.com.au. I still cant get the manuals. Or a way to contact Philips about this issue. Hard to use it fully or be sure if I need drivers. Or to know if the ones on your site are up to date if the manual isn't even right (!). That right, no paper USER MANUAL INCLUDED in the box. And the correct one is NOT available for download online on philips.com.au or NZ or HK when selecting English or English (US). I only want to download the manual from the Philips site as the non reputable secondary sites aren't trustworthy. I have the 49B2U5900CH_75 . Unfortunately the support page links to a totally wrong PDF on the Australian NZ and HK sites...yes I kept trying different sites and languages too) So in desperation, I read the FRENCH version to find out how to power up the USB C ports so it would charge my laptop (TIP: set USB standby mode to ON, and set USB setting to high resolution to enable max resolution and 75htz refresh rate). I am connected via USB C but there is no audio and I have selected both the Philips audio devices (windows 11) to no avail... next I will need to install some drivers... but this is meant to be a UPNP device. The quick start manual is VERY MINIMAL (not text, just tiny pictures) and wholly insufficient. There seems to no user forums. or help pages. or way to contact Philips support easily. Great product, poor TINY Quick Start Guide, and so many features but no information how to make the most of a great product, or get the resolution and layouts right . I will have to find dedicated nerd videos on YouTube I suppose. I am a tech head who is an early adaptor and uses ALL the features of high end products and is even sent appliances for review. I wont be raving about this one. Tip for Philips - make a Video for users (for something OTHER than the cool KVM feature).. and put a red X on the quick start guide so its clearer what NOT to do when taking it out of the box... not a triangle which is unclear. fortunately I was careful and got it right - attaching the stand FIRST after picking it up by the STRAPS.
Ưu điểm
beautiful and large and expensive and feature packed high end stuff
Khuyết điểm
1. poor (very small) Quick Start Guide. is should be A4 or A3. - especially considering the large amount of TINY DETAIL you need to see int he illustrations to know which ports to connect - there is high complexity in choosing a docking station setup.
Đánh giá này được thực hiện cho Curved Business Monitor 49B2U5900CH 32:9 SuperWide curved monitor with USB-C
Ngày Sử Dụng 2026-07-03
Đánh giá này được thực hiện cho Curved Business Monitor 49B2U5900CH 32:9 SuperWide curved monitor with USB-C
Ngày Sử Dụng 2026-07-03
Bán kính vòng cung của đường cong màn hình đo bằng mm
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
Các hoạt động như chia sẻ màn hình, video và âm thanh phát trực tuyến qua Internet có thể ảnh hưởng đến hiệu suất mạng của bạn. Phần cứng, băng thông mạng và hiệu suất mạng sẽ quyết định chất lượng âm thanh và video tổng thể.
Đối với chức năng sạc và cấp nguồn USB-C, Notebook / thiết bị của bạn phải hỗ trợ thông số kỹ thuật Chuẩn sạc USB-C Power Delivery. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng Notebook của bạn hoặc hỏi ý kiến nhà sản xuất Notebook của bạn để biết thêm chi tiết.
Nếu kết nối Ethernet của bạn có vẻ chậm, vui lòng vào menu OSD và chọn USB 3.0 hoặc phiên bản cao hơn có thể hỗ trợ tốc độ mạng LAN lên 1G.
Để truyền video qua USB-C, Notebook/thiết bị của bạn phải hỗ trợ chế độ USB-C DP Alt
Xếp hạng EPEAT chỉ hợp lệ tại nơi Philips đăng ký sản phẩm. Vui lòng truy cập https://www.epeat.net/ để biết trạng thái đăng ký tại quốc gia của bạn.
Khi USB-C được đặt ở chế độ Độ phân giải cao, độ phân giải tối đa được hỗ trợ là 5120x1440 @ 75Hz.
Công suất tiêu thụ của màn hình này lên đến 100 W (trung bình 96 W), công suất tối đa sẽ phụ thuộc vào thiết bị của bạn.
Khi tính toán chi phí năng lượng tiết kiệm được từ PowerSensor, cả USB và Power Delivery đều bị loại trừ.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
RJ45 hỗ trợ PXE (Preboot eXecution Environment), MAC Address Pass-Through (MAPT) và Wake on LAN (WOL) trên các hệ thống tương thích. Tùy thuộc vào cấu hình hệ thống, khả năng hỗ trợ có thể khác nhau.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.