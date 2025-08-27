49B2U5900C/67
Định hình lại năng suất quy trình làm việc
Màn hình 49 inch dành cho doanh nghiệp này được thiết kế để mang lại hiệu quả. Màn hình SuperWide, công tắc KVM thông minh và kết nối USB-C giúp làm việc nhóm và việc chuyển đổi giữa các tác vụ trở nên dễ dàng hơn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Màn hình LED VA của Philips sử dụng công nghệ căn chỉnh chiều dọc đa miền tiên tiến, cho bạn tỷ lệ tương phản tĩnh rất cao, giúp tạo ra hình ảnh rực rỡ và sống động hơn. Bên cạnh việc xử lý dễ dàng các ứng dụng văn phòng chuẩn, công nghệ này đặc biệt thích hợp cho ảnh, duyệt web, phim, trò chơi và các ứng dụng đòi hỏi đồ họa cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh tối ưu cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, giúp có được hình ảnh sinh động.
DisplayHDR 400 được chứng nhận VESA mang lại bước tiến đáng kể so với màn hình SDR thông thường. Không giống như các màn hình 'tương thích HDR' khác, DisplayHDR 400 thực tạo ra độ sáng, độ tương phản và màu sắc đáng kinh ngạc. Với chế độ làm mờ toàn cục và độ sáng tối thiểu 400 nit, hình ảnh trở nên sống động với những điểm nổi bật đáng chú ý đồng thời có màu đen sâu hơn, nhiều sắc thái hơn. Công nghệ này mang đến một bảng màu mới phong phú hơn chưa từng có trên TV, cho bạn một trải nghiệm hình ảnh thu hút mọi giác quan và truyền cảm xúc.
Màn hình máy tính để bàn cung cấp trải nghiệm người dùng cá nhân, phù hợp hoàn hảo với thiết kế cong. Màn hình cong mang đến hiệu ứng nhập vai dễ chịu và tinh tế, tập trung vào bạn ở trung tâm của bàn làm việc.
Không giống như nút màn hình KVM tích hợp truyền thống, Smart KVM cho phép chuyển đổi giữa các nguồn chỉ bằng một cú nhấp chuột trên bàn phím. Khi tất cả các thiết bị được kết nối đúng cách, người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các nguồn bằng cách nhấn phím "Ctrl" ba lần.
Màn hình SuperWide 49 inch, tỷ lệ 32:9, độ phân giải 5120 x 1440, được thiết kế để thay thế các cài đặt đa màn hình cho góc nhìn rộng lớn. Cảm giác như có hai màn hình Quad HD 27 inch 16:9 đặt cạnh nhau. Màn hình SuperWide cung cấp diện tích hiển thị hai màn hình mà không cần cài đặt phức tạp.
Với màn hình Philips MultiView có độ phân giải cực cao, giờ đây bạn có thể trải nghiệm toàn bộ thế giới kết nối. MultiView cho phép thực hiện hai nguồn kết nối và xem hoạt động sao cho bạn có thể cùng lúc làm việc trên nhiều thiết bị khác nhau, ví dụ như máy tính và notebook.
Đế Ergo nhỏ gọn là đế màn hình thân thiện với người dùng của Philips cho phép xoay, nghiêng và có thể điều chỉnh độ cao để từng người dùng có thể đặt vị trí màn hình để có được sự thoải mái và hiệu quả tối đa khi xem.
Chế độ D-mode tăng cường chi tiết thang xám, giúp nhận biết rõ hơn các khác biệt tinh tế về sắc độ. Dựa trên mô hình nhận thức thang xám theo tiêu chuẩn DICOM Part 14 GSDF, chế độ này cải thiện khả năng hiển thị những chi tiết mà cài đặt màn hình thông thường có thể bỏ sót. Kết quả là sự phân biệt rõ ràng hơn giữa các sắc độ gần nhau và khả năng hiển thị chi tiết tốt hơn trong các nội dung thang xám như bản vẽ kỹ thuật, hình quét y tế và các hình ảnh có độ chi tiết cao khác.
Cặp loa stereo chất lượng cao được tích hợp trong một thiết bị màn hình. Loa có thể nhìn thấy hướng ra mặt trước hoặc ẩn đi hướng xuống dưới, hướng lên trên, hướng ra đằng sau, v.v. tùy thuộc vào kiểu và thiết kế.
Màn hình Philips đạt tiêu chuẩn eyesafe® CERTIFIED 2.0, giúp bảo vệ mắt hiệu quả khỏi việc tiếp xúc lâu dài với ánh sáng xanh. Bộ lọc ánh sáng xanh luôn bật không chỉ giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng thiết bị kỹ thuật số mà còn đảm bảo độ chính xác màu sắc.
Công nghệ SoftBlue mang lại sự thoải mái cho thị giác và bảo vệ chống lại các tác động xấu đến sức khỏe do tiếp xúc lâu với ánh sáng xanh. Với tấm nền ánh sáng xanh thấp, tỷ lệ phát xạ ánh sáng của màn hình trong khoảng 415-455 nm đến 400-500 nm được giảm xuống dưới 50%. Nhờ đó, công nghệ SoftBlue mang lại sự thoải mái tối ưu cho thị giác, giảm thiểu mỏi mắt và hỗ trợ duy trì sự tập trung. Chưa kể, công nghệ đèn LED SoftBlue đã được thử nghiệm và chứng nhận TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) về hiệu quả trong việc giảm phát xạ ánh sáng xanh.
Đơn giản hóa tất cả các thiết bị ngoại vi từ màn hình đến PC bằng đầu nối USB Type-C chỉ với một cáp, bao gồm kết nối mạng, nguồn xuất video độ phân giải cao từ PC sang màn hình và lướt web mà không cần thêm cáp mạng, ngay cả khi notebook không có cổng LAN. Kết nối RJ45 qua USB-C mang đến kết nối nhanh chóng và bảo mật khi cần. Tốc độ dữ liệu nhanh nhất cho phép bạn truyền dữ liệu từ ổ cứng HDD sang PC nhanh hơn bao giờ hết. Ngoài ra, USB-C với tính năng cấp nguồn thậm chí có thể cho phép bạn cấp nguồn và sạc notebook ngay từ màn hình, không cần phải sử dụng thêm cáp nguồn.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Chuẩn sạc Power Delivery
Tiện lợi
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
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