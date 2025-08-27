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  • Định hình lại năng suất quy trình làm việc Định hình lại năng suất quy trình làm việc Định hình lại năng suất quy trình làm việc

    Curved Business Monitor Màn hình cong SuperWide 32:9 với cổng USB-C

    49B2U5900C/67

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    2 Chứng nhận sản phẩm

    Định hình lại năng suất quy trình làm việc

    Màn hình 49 inch dành cho doanh nghiệp này được thiết kế để mang lại hiệu quả. Màn hình SuperWide, công tắc KVM thông minh và kết nối USB-C giúp làm việc nhóm và việc chuyển đổi giữa các tác vụ trở nên dễ dàng hơn.

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    Curved Business Monitor Màn hình cong SuperWide 32:9 với cổng USB-C

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    Định hình lại năng suất quy trình làm việc

    • Series 5000
    • 49 (đường chéo 48,8" / 124 cm)
    • 5120 x 1440 (QHD Kép)
    Màn hình VA mang đến hình ảnh tuyệt vời với góc nhìn rộng

    Màn hình VA mang đến hình ảnh tuyệt vời với góc nhìn rộng

    Màn hình LED VA của Philips sử dụng công nghệ căn chỉnh chiều dọc đa miền tiên tiến, cho bạn tỷ lệ tương phản tĩnh rất cao, giúp tạo ra hình ảnh rực rỡ và sống động hơn. Bên cạnh việc xử lý dễ dàng các ứng dụng văn phòng chuẩn, công nghệ này đặc biệt thích hợp cho ảnh, duyệt web, phim, trò chơi và các ứng dụng đòi hỏi đồ họa cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh tối ưu cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, giúp có được hình ảnh sinh động.

    DisplayHDR 400 cho hình ảnh sống động và nổi bật hơn

    DisplayHDR 400 cho hình ảnh sống động và nổi bật hơn

    DisplayHDR 400 được chứng nhận VESA mang lại bước tiến đáng kể so với màn hình SDR thông thường. Không giống như các màn hình 'tương thích HDR' khác, DisplayHDR 400 thực tạo ra độ sáng, độ tương phản và màu sắc đáng kinh ngạc. Với chế độ làm mờ toàn cục và độ sáng tối thiểu 400 nit, hình ảnh trở nên sống động với những điểm nổi bật đáng chú ý đồng thời có màu đen sâu hơn, nhiều sắc thái hơn. Công nghệ này mang đến một bảng màu mới phong phú hơn chưa từng có trên TV, cho bạn một trải nghiệm hình ảnh thu hút mọi giác quan và truyền cảm xúc.

    Thiết kế màn hình cong mang đến trải nghiệm sống động hơn

    Thiết kế màn hình cong mang đến trải nghiệm sống động hơn

    Màn hình máy tính để bàn cung cấp trải nghiệm người dùng cá nhân, phù hợp hoàn hảo với thiết kế cong. Màn hình cong mang đến hiệu ứng nhập vai dễ chịu và tinh tế, tập trung vào bạn ở trung tâm của bàn làm việc.

    SmartKVM: giúp dễ dàng chuyển đổi giữa các nguồn.

    SmartKVM: giúp dễ dàng chuyển đổi giữa các nguồn.

    Không giống như nút màn hình KVM tích hợp truyền thống, Smart KVM cho phép chuyển đổi giữa các nguồn chỉ bằng một cú nhấp chuột trên bàn phím. Khi tất cả các thiết bị được kết nối đúng cách, người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các nguồn bằng cách nhấn phím "Ctrl" ba lần.

    Màn hình SuperWide 32:9 được thiết kế để thay thế việc cài đạt đa màn hình

    Màn hình SuperWide 32:9 được thiết kế để thay thế việc cài đạt đa màn hình

    Màn hình SuperWide 49 inch, tỷ lệ 32:9, độ phân giải 5120 x 1440, được thiết kế để thay thế các cài đặt đa màn hình cho góc nhìn rộng lớn. Cảm giác như có hai màn hình Quad HD 27 inch 16:9 đặt cạnh nhau. Màn hình SuperWide cung cấp diện tích hiển thị hai màn hình mà không cần cài đặt phức tạp.

    MultiView cho phép hai chế độ kết nối và xem hoạt động cùng lúc

    MultiView cho phép hai chế độ kết nối và xem hoạt động cùng lúc

    Với màn hình Philips MultiView có độ phân giải cực cao, giờ đây bạn có thể trải nghiệm toàn bộ thế giới kết nối. MultiView cho phép thực hiện hai nguồn kết nối và xem hoạt động sao cho bạn có thể cùng lúc làm việc trên nhiều thiết bị khác nhau, ví dụ như máy tính và notebook.

    Nghiêng, xoay và điều chỉnh độ cao để có vị trí xem lý tưởng

    Nghiêng, xoay và điều chỉnh độ cao để có vị trí xem lý tưởng

    Đế Ergo nhỏ gọn là đế màn hình thân thiện với người dùng của Philips cho phép xoay, nghiêng và có thể điều chỉnh độ cao để từng người dùng có thể đặt vị trí màn hình để có được sự thoải mái và hiệu quả tối đa khi xem.

    D-Mode: Tối ưu cho khả năng cảm nhận thang xám tinh tế

    D-Mode: Tối ưu cho khả năng cảm nhận thang xám tinh tế

    Chế độ D-mode tăng cường chi tiết thang xám, giúp nhận biết rõ hơn các khác biệt tinh tế về sắc độ. Dựa trên mô hình nhận thức thang xám theo tiêu chuẩn DICOM Part 14 GSDF, chế độ này cải thiện khả năng hiển thị những chi tiết mà cài đặt màn hình thông thường có thể bỏ sót. Kết quả là sự phân biệt rõ ràng hơn giữa các sắc độ gần nhau và khả năng hiển thị chi tiết tốt hơn trong các nội dung thang xám như bản vẽ kỹ thuật, hình quét y tế và các hình ảnh có độ chi tiết cao khác.

    Loa stereo tích hợp cho giải trí đa phương tiện

    Loa stereo tích hợp cho giải trí đa phương tiện

    Cặp loa stereo chất lượng cao được tích hợp trong một thiết bị màn hình. Loa có thể nhìn thấy hướng ra mặt trước hoặc ẩn đi hướng xuống dưới, hướng lên trên, hướng ra đằng sau, v.v. tùy thuộc vào kiểu và thiết kế.

    Chứng nhận bảo vệ khỏi ánh sáng xanh và độ chính xác của màu sắc của Eyesafe

    Chứng nhận bảo vệ khỏi ánh sáng xanh và độ chính xác của màu sắc của Eyesafe

    Màn hình Philips đạt tiêu chuẩn eyesafe® CERTIFIED 2.0, giúp bảo vệ mắt hiệu quả khỏi việc tiếp xúc lâu dài với ánh sáng xanh. Bộ lọc ánh sáng xanh luôn bật không chỉ giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng thiết bị kỹ thuật số mà còn đảm bảo độ chính xác màu sắc.

    Trải nghiệm xem thoải mái với Công nghệ SoftBlue

    Trải nghiệm xem thoải mái với Công nghệ SoftBlue

    Công nghệ SoftBlue mang lại sự thoải mái cho thị giác và bảo vệ chống lại các tác động xấu đến sức khỏe do tiếp xúc lâu với ánh sáng xanh. Với tấm nền ánh sáng xanh thấp, tỷ lệ phát xạ ánh sáng của màn hình trong khoảng 415-455 nm đến 400-500 nm được giảm xuống dưới 50%. Nhờ đó, công nghệ SoftBlue mang lại sự thoải mái tối ưu cho thị giác, giảm thiểu mỏi mắt và hỗ trợ duy trì sự tập trung. Chưa kể, công nghệ đèn LED SoftBlue đã được thử nghiệm và chứng nhận TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) về hiệu quả trong việc giảm phát xạ ánh sáng xanh.

    Kết nối RJ-45 sang USB-C giúp kết nối mạng dễ dàng và bảo mật

    Kết nối RJ-45 sang USB-C giúp kết nối mạng dễ dàng và bảo mật

    Đơn giản hóa tất cả các thiết bị ngoại vi từ màn hình đến PC bằng đầu nối USB Type-C chỉ với một cáp, bao gồm kết nối mạng, nguồn xuất video độ phân giải cao từ PC sang màn hình và lướt web mà không cần thêm cáp mạng, ngay cả khi notebook không có cổng LAN. Kết nối RJ45 qua USB-C mang đến kết nối nhanh chóng và bảo mật khi cần. Tốc độ dữ liệu nhanh nhất cho phép bạn truyền dữ liệu từ ổ cứng HDD sang PC nhanh hơn bao giờ hết. Ngoài ra, USB-C với tính năng cấp nguồn thậm chí có thể cho phép bạn cấp nguồn và sạc notebook ngay từ màn hình, không cần phải sử dụng thêm cáp nguồn.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      48,8 inch / 124 cm
      Tỉ lệ kích thước
      32:9
      Tấm nền
      VA LCD
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,2328 x 0,2328 mm
      Độ sáng
      450 (SDR) cd/m², 500 (HDR)  cd/m²
      Số màu màn hình
      1,07B
      Gam màu (điển hình)
      NTSC 97%, sRGB 119%*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      3000:1
      SmartContrast
      80,000,000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      4 ms (Xám sang Xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Độ phân giải tối đa
      5120x1440@75Hz (HDMI/DP/USB-C)*
      Khung xem hiệu quả
      1191,936 (Ngang) x 335,232 (Dọc) mm, độ cong 1800R*
      Tần số quét
      HDMI: 30 - 140 kHz (H) / 48-75 Hz (V); DP: 30 - 114 kHz (H) / 48-75 Hz (V); USB-C: 30 - 114 kHz (H) / 30-75 Hz (V)
      sRGB
      Delta E
      < 2
      SoftBlue
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      109 PPI
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 25%
      SmartUniformity
      93 ~ 105%
      EasyRead
      Adaptive Sync (VRR – Tần số quét thích ứng)
      HDR
      Đạt chứng nhận DisplayHDR 400
      EyeSafe
      DICOM (Chế độ D-mode)

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      2 cổng HDMI 2.1 TMDS, 1 cổng DisplayPort 1.4, 1 cổng USB-C (truyền dữ liệu ngược, chế độ DP Alt, dữ liệu, PD)
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Đầu ra âm thanh
      RJ45
      Ethernet LAN (USB 2.0: 10M/100M; USB 3.0: 1000M), hỗ trợ PXE/MAPT/WOL*
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
      HBR3
      HBR3
      Hub USB
      USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps, tải lên USB-B x 1, tải xuống USB-A x 2 (với 1 cổng sạc nhanh B.C 1.2), tải xuống USB-C x 1 (Dữ liệu, PD 15W)

    • Chuẩn sạc Power Delivery

      Cấp nguồn tối đa
      lên đến 100W (5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A, 20V/4,8A)*
      Phiên bản
      USB PD phiên bản 3.0

    • Tiện lợi

      Loa tích hợp
      3 W x 2
      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS
      • sRGB
      • Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage
      • Đầu vào
      • Người dùng
      • Menu
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Móc tai nghe
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      Phần mềm điều khiển
      SmartControl
      MultiView
      • Chế độ PIP/PBP
      • 2x thiết bị
      KVM
      Có (USB-C/USB-B)

    • Chân đế

      Điều chỉnh độ cao
      150  mm
      Trục xoay
      -/+30  độ
      Nghiêng
      -5/15  độ

    • Công suất

      Chế độ tiết kiệm
      34,18 W (điển hình)
      Nguồn điện
      • Cài sẵn
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      Không watt với công tắc AC
      Chế độ bật
      52,27 W (điển hình) (Phương pháp kiểm tra EnergyStar)
      Chế độ chờ
      0,3 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      1290 x 475 x 300  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      1193 x 373 x 164  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      1193 x 583 x 268  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      22,70  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      15,30  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      11,67  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40  °C
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60  °C
      MTBF (demo)
      70.000 giờ (loại trừ đèn nền)

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • PowerSensor
      • LightSensor
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • RoHS
      Nhựa tái chế sau sử dụng
      85%+OBP 5%
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Không chứa thủy ngân
      • Vỏ không chứa PVC / BFR

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CB
      • Dấu CE
      • ETL
      • CEC
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • TCO Certified
      • TCO Certified Edge
      • EAC
      • EAC ROHS
      • MEPS
      • UKCA
      • EMF
      • FCC
      • ICES-003
      • TÜV Rheinland Low Blue Light (Giải pháp phần cứng)
      • Chứng nhận eyesafe® CERTIFIED 2.0

    • Tủ

      Bề mặt
      Chất liệu
      Chân
      Bạc
      Khung mặt trước
      Màu than chì
      Nắp sau
      Màu than chì

    Badge-D2C

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    • Bán kính vòng cung của đường cong màn hình đo bằng mm
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
    • Các hoạt động như chia sẻ màn hình, video và âm thanh phát trực tuyến qua Internet có thể ảnh hưởng đến hiệu suất mạng của bạn. Phần cứng, băng thông mạng và hiệu suất mạng sẽ quyết định chất lượng âm thanh và video tổng thể.
    • Đối với chức năng sạc và cấp nguồn USB-C, Notebook / thiết bị của bạn phải hỗ trợ thông số kỹ thuật Chuẩn sạc USB-C Power Delivery. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng Notebook của bạn hoặc hỏi ý kiến nhà sản xuất Notebook của bạn để biết thêm chi tiết.
    • Nếu kết nối Ethernet của bạn có vẻ chậm, vui lòng vào menu OSD và chọn USB 3.0 hoặc phiên bản cao hơn có thể hỗ trợ tốc độ mạng LAN lên 1G.
    • Để truyền video qua USB-C, Notebook/thiết bị của bạn phải hỗ trợ chế độ USB-C DP Alt
    • Xếp hạng EPEAT chỉ hợp lệ tại nơi Philips đăng ký sản phẩm. Vui lòng truy cập https://www.epeat.net/ để biết trạng thái đăng ký tại quốc gia của bạn.
    • Khi USB-C được đặt ở chế độ Độ phân giải cao, độ phân giải tối đa được hỗ trợ là 5120x1440 @ 75Hz.
    • Công suất tiêu thụ của màn hình này lên đến 100 W (trung bình 96 W), công suất tối đa sẽ phụ thuộc vào thiết bị của bạn.
    • Khi tính toán chi phí năng lượng tiết kiệm được từ PowerSensor, cả USB và Power Delivery đều bị loại trừ.
    • RJ45 hỗ trợ PXE (Preboot eXecution Environment), MAC Address Pass-Through (MAPT) và Wake on LAN (WOL) trên các hệ thống tương thích. Tùy thuộc vào cấu hình hệ thống, khả năng hỗ trợ có thể khác nhau.
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
    • Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
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