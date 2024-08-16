Màn hình LED công cộng được chế tác độc đáo, mang lại sự tương tác mới cho người xem. Bạn sẽ có trải nghiệm hình ảnh phong phú với khả năng kết nối liền mạch, nhiều kích thước khác nhau và độ cong tùy chỉnh, cho phép thiết kế màn hình ngoạn mục.
Đảm bảo hình ảnh rõ nét và độ chính xác màu sắc tuyệt vời. Hình ảnh mượt mà, không giật và tốc độ làm mới cao.
Tận hưởng độ rực rỡ nhất quán với độ đồng đều độ sáng vượt quá 97%.
Nâng cao trải nghiệm hình ảnh của bạn với gam màu rộng cho hình ảnh sống động như thật.
Chứng kiến độ rõ nét đặc biệt với tỷ lệ tương phản >=3000:1.
Phát triển công nghệ cho tương lai kinh doanh bền vững của bạn thông qua các tính năng tiết kiệm điện tích hợp.
Ngoài một loạt các kết nối và giá đỡ tùy chọn để treo tường, Màn hình LED công cộng Series 5000 Philips còn hỗ trợ lắp đặt nâng cố định.
Các bộ phận điện tử bên trong dễ dàng tiếp cận và thay thế để bảo dưỡng và bảo trì. Các mô-đun trong tủ có thể dễ dàng và an toàn được tháo ra bằng công cụ tháo chuyên dụng.
Chỉ cần kết nối nhiều tủ hiển thị LED với nhau để tạo ra độ phân giải bạn muốn - 4K, 8K hoặc thậm chí cao hơn nữa. So với màn hình LCD, tấm nền LED có tốc độ làm mới cao hơn để cho phép hình ảnh mượt mà hơn. Dù là ứng dụng nào, bạn vẫn sẽ thu hút mọi ánh nhìn với chất lượng hình ảnh rõ nét.
Màn hình LED công cộng Series 5000 Philips đi kèm chức năng quản lý cáp tích hợp, giúp giữ cho cáp nguồn và dữ liệu gọn gàng. Trong khi đó, tủ được nối tiếp nhau cho cả nguồn điện và dữ liệu – sử dụng mô-đun bo mạch tới bo mạch độc đáo của PPDS và thiết kế kết nối tủ – giảm thiểu sự lộn xộn và tăng tốc độ lắp đặt.
Thông số kỹ thuật
Hình ảnh/Hiển thị
Tỉ lệ kích thước
1:2
Độ đồng nhất độ sáng
>=97%
Hiệu chỉnh (độ sáng/màu)
Hỗ trợ
Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ màu
4000~9500 K (bằng phần mềm)
Nhiệt độ màu mặc định
6500±500 K
Tỉ lệ tương phản (thông thường)
>=3000:1
Góc xem (chiều ngang)
150
độ
Góc xem (chiều dọc)
150
độ
Nâng cao hình ảnh
Hiển thị gam màu rộng
Sắp đặt
Nằm ngang
Thẳng đứng
Tần số khung hình (Hz)
50 & 60
Tốc độ làm mới(Hz)
Lên đến 3840 Hz
Ba mật độ điểm ảnh mô-đun cụ thể
1,9mm, 2,5mm và 3,9mm
Tiện lợi
Dễ lắp đặt
Các ghim dẫn hướng
Trọng lượng nhẹ
Cơ chế khóa tủ
Nguồn lặp nối tiếp
- đối với môi trường 230V: 8 tủ trở xuống - đối với môi trường 110V: 4 tủ trở xuống