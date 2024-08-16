Cụm từ tìm kiếm

    Signage Solutions Màn hình LED

    44HDL5000PP/00

    Màn hình LED công cộng Series 5000 Philips

    Màn hình LED công cộng được chế tác độc đáo, mang lại sự tương tác mới cho người xem. Bạn sẽ có trải nghiệm hình ảnh phong phú với khả năng kết nối liền mạch, nhiều kích thước khác nhau và độ cong tùy chỉnh, cho phép thiết kế màn hình ngoạn mục.

    Signage Solutions Màn hình LED

    Màn hình LED công cộng Series 5000 Philips

    Nâng cao hành trình thị giác

    • 44''
    • Direct View LED

    Đảm bảo hình ảnh rõ nét và độ chính xác màu sắc tuyệt vời.

    Đảm bảo hình ảnh rõ nét và độ chính xác màu sắc tuyệt vời. Hình ảnh mượt mà, không giật và tốc độ làm mới cao.

    Độ đồng đều độ sáng vượt quá 97%.

    Tận hưởng độ rực rỡ nhất quán với độ đồng đều độ sáng vượt quá 97%.

    Nâng cao trải nghiệm hình ảnh của bạn.

    Nâng cao trải nghiệm hình ảnh của bạn với gam màu rộng cho hình ảnh sống động như thật.

    Độ tương phản tuyệt vời

    Chứng kiến ​​độ rõ nét đặc biệt với tỷ lệ tương phản >=3000:1.

    Tiêu thụ năng lượng thấp

    Phát triển công nghệ cho tương lai kinh doanh bền vững của bạn thông qua các tính năng tiết kiệm điện tích hợp.

    Trọng lượng nhẹ, có thể treo tường hoặc nâng lên

    Ngoài một loạt các kết nối và giá đỡ tùy chọn để treo tường, Màn hình LED công cộng Series 5000 Philips còn hỗ trợ lắp đặt nâng cố định.

    Tiếp cận bảo trì từ mặt trước

    Các bộ phận điện tử bên trong dễ dàng tiếp cận và thay thế để bảo dưỡng và bảo trì. Các mô-đun trong tủ có thể dễ dàng và an toàn được tháo ra bằng công cụ tháo chuyên dụng.

    Tạo màn hình ghép không viền

    Chỉ cần kết nối nhiều tủ hiển thị LED với nhau để tạo ra độ phân giải bạn muốn - 4K, 8K hoặc thậm chí cao hơn nữa. So với màn hình LCD, tấm nền LED có tốc độ làm mới cao hơn để cho phép hình ảnh mượt mà hơn. Dù là ứng dụng nào, bạn vẫn sẽ thu hút mọi ánh nhìn với chất lượng hình ảnh rõ nét.

    Quản lý cáp tích hợp

    Màn hình LED công cộng Series 5000 Philips đi kèm chức năng quản lý cáp tích hợp, giúp giữ cho cáp nguồn và dữ liệu gọn gàng. Trong khi đó, tủ được nối tiếp nhau cho cả nguồn điện và dữ liệu – sử dụng mô-đun bo mạch tới bo mạch độc đáo của PPDS và thiết kế kết nối tủ – giảm thiểu sự lộn xộn và tăng tốc độ lắp đặt.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Tỉ lệ kích thước
      1:2
      Độ đồng nhất độ sáng
      >=97%
      Hiệu chỉnh (độ sáng/màu)
      Hỗ trợ
      Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ màu
      4000~9500 K (bằng phần mềm)
      Nhiệt độ màu mặc định
      6500±500 K
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      >=3000:1
      Góc xem (chiều ngang)
      150  độ
      Góc xem (chiều dọc)
      150  độ
      Nâng cao hình ảnh
      Hiển thị gam màu rộng
      Sắp đặt
      • Nằm ngang
      • Thẳng đứng
      Tần số khung hình (Hz)
      50 & 60
      Tốc độ làm mới(Hz)
      Lên đến 3840 Hz
      Ba mật độ điểm ảnh mô-đun cụ thể
      1,9mm, 2,5mm và 3,9mm

    • Tiện lợi

      Dễ lắp đặt
      • Các ghim dẫn hướng
      • Trọng lượng nhẹ
      • Cơ chế khóa tủ
      Nguồn lặp nối tiếp
      - đối với môi trường 230V: 8 tủ trở xuống - đối với môi trường 110V: 4 tủ trở xuống
      Điều khiển tín hiệu lặp nối tiếp
      RJ45

    • Điều kiện vận hành

      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      -20~45  °C
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20~50  °C
      Tuổi thọ của LED
      TBD
      Phạm vi độ ẩm (vận hành) [RH]
      10~80%
      Phạm vi độ ẩm (bảo quản) [RH]
      10~85%

    • Tủ

      Diện tích tủ (m2)
      0,50
      Kích thước tủ (mm)
      500x1000x40
      Đầu nối dữ liệu
      RJ45
      Đầu nối nguồn
      Đầu vào/Đầu ra (C14/C13)
      Nhãn hiệu thẻ nhận
      Novastar
      Trọng lượng (kg)
      11,2
      Đường chéo tủ (inch)
      44,02
      Kết cấu tủ
      Nhôm đúc khuôn

    • Phụ kiện

      Cáp LAN (RJ45, CAT-5)
      1 cái
      QSG (Hướng dẫn khởi động nhanh)
      1 cái

    • Những thông tin khác

      Bảo hành
      2 năm
      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • RoHS
      • EAC
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • EN55032
      • EN55035
      • FCC SDOC, Phần 15, Cấp A

    • Mô-đun cụ thể 14HDL5019PM/00

      Khoảng cách điểm ảnh
      1,9mm
      Độ sáng sau khi hiệu chỉnh
      ≤500nit
      Độ sáng trước khi hiệu chỉnh
      550nit
      Công suất tiêu thụ tối đa AC (W/m²)
      340 W
      Công suất tiêu thụ tối đa BC (W/m²)
      388 W
      Tiêu thụ (Điển hình W/m²)
      120 W
      Số điểm ảnh tủ (Điểm)
      131.072
      Độ phân giải mô-đun (Rộng x Cao)
      128 x 128
      Độ phân giải tủ (Rộng x Cao)
      256 x 512

    • Mô-đun cụ thể 14HDL5025PM/00

      Khoảng cách điểm ảnh
      2,5mm
      Độ sáng sau khi hiệu chỉnh
      ≤ 500nit
      Độ sáng trước khi hiệu chỉnh
      550nit
      Công suất tiêu thụ tối đa AC (W/m²)
      300 W
      Công suất tiêu thụ tối đa BC (W/m²)
      340 W
      Tiêu thụ (Điển hình W/m²)
      100 W
      Số điểm ảnh tủ (Điểm)
      20,000
      Độ phân giải mô-đun (Rộng x Cao)
      100 x 100
      Độ phân giải tủ (Rộng x Cao)
      200 x 400

    • Mô-đun cụ thể 14HDL5039PM/00

      Khoảng cách điểm ảnh
      3,9mm
      Độ sáng sau khi hiệu chỉnh
      ≤ 500nit
      Độ sáng trước khi hiệu chỉnh
      550nit
      Công suất tiêu thụ tối đa AC (W/m²)
      300W
      Công suất tiêu thụ tối đa BC (W/m²)
      340W
      Tiêu thụ (Điển hình W/m²)
      100W
      Số điểm ảnh tủ (Điểm)
      32.768
      Độ phân giải mô-đun (Rộng x Cao)
      64 x 64
      Độ phân giải tủ (Rộng x Cao)
      128 x 256

