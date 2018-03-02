Mọi kết nối thông qua một cáp USB-C duy nhất

Cáp USB 3.1 Loại C có đầu nối mảnh và có thể kết nối đảo chiều, cho phép bạn kết nối bằng một cáp duy nhất. Thực hiện nhanh gọn bằng cách kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi đến màn hình của bạn như là một trạm kết nối bằng một cáp đến notebook, kể cả đầu ra video độ phân giải cao từ máy tính của bạn đến màn hình. Với USB 3.1, bạn cũng có thể truyền dữ liệu ở tốc độ cao, nhanh hơn USB 2.0 tới 20 lần, cho phép truyền phim 4K nhanh hơn bao giờ hết. Thật tiện dụng khi giờ đây mọi kết nối đều thông qua một cáp duy nhất.