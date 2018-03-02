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Đắm chìm trong từng khoảnh khắc
Màn hình Momentum nâng tầm giải trí lên một tầm cao mới với công nghệ HDR và hiệu ứng chiếu sáng Ambiglow ấn tượng. Công nghệ HDR với khả năng hiển thị UHD mở rộng mang đến cho bạn chất lượng hình ảnh hoàn hảo đến từng chi tiết.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Màn hình của Philips sử dụng các bảng hiển thị hiệu suất cao để cung cấp hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn đang cần hình ảnh cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc một tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động.
Tính năng MultiView của Philips trên màn hình 4K UHD mở rộng này cho phép bạn xử lý được tới bốn hệ thống, mỗi hệ thống hiển thị trên một màn hình định dạng Full HD. Bạn có thể dùng chế độ PbP (Picture-by-Picture) để theo dõi bốn hệ thống trên một màn hình giúp tăng cường kiểm soát phòng hay kiểm soát an ninh; hoặc cho nhiều thiết bị khác nhau như hai notebook đồng thời đặt cạnh nhau giúp quá trình cộng tác được hiệu quả hơn. Hoặc bạn có thể dùng chế độ PiP (Picture-in-Picture) để xem một nguồn cấp hình ảnh trận đấu bóng đá trực tiếp từ thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình của bạn trong khi đang làm việc trên máy tính.
Dải tương phản động mở rộng cung cấp trải nghiệm hình ảnh khác đáng kể. Với độ sáng đáng kinh ngạc, độ tương phản vô song và màu sắc quyến rũ, hình ảnh hiện lên sống động với độ sáng lớn hơn nhiều trong khi vẫn thể hiện được các màu tối sâu hơn, đa sắc thái hơn. Công nghệ này mang đến một bảng màu mới phong phú hơn chưa từng có trên TV, cho bạn một trải nghiệm hình ảnh thu hút mọi giác quan và truyền cảm xúc.
Công nghệ Ultra Wide-Color cung cấp một quang phổ màu rộng hơn cho hình ảnh rực rỡ hơn. "Gam màu" rộng hơn của Ultra Wide-Color tạo ra màu xanh lá cây tự nhiên hơn, màu đỏ sống động và màu xanh thăm thẳm. Công nghệ Ultra Wide-Color đem lại cho hình ảnh, chất lượng giải trí đa phương tiện và năng suất những màu sắc sinh động và rực rỡ.
Ambiglow thêm một góc độ mới vào trải nghiệm xem của bạn. Công nghệ Ambiglow phóng to màn hình bằng cách tạo ra một vầng sáng rộng. Bộ xử lý có tốc độ nhanh của màn hình sẽ phân tích nội dung hình ảnh sắp hiển thị và liên tục điều chỉnh màu sắc và độ sáng của ánh sáng tỏa ra để khớp với hình ảnh. Các tùy chọn thân thiện với người dùng cho phép bạn điều chỉnh môi trường xung quanh theo ý thích của bản thân. Philips Ambiglow đặc biệt phù hợp để xem phim, thể thao hay chơi game, mang đến cho bạn một trải nghiệm xem độc đáo và phong phú.
DTS Sound là một giải pháp xử lý âm thanh được thiết kế để tối ưu hóa khả năng phát nhạc, phim ảnh, truyền trực tiếp dữ liệu và chơi game trên máy tính bất kể mọi hệ số hình dạng. DTS Sound cho phép trải nghiệm âm thanh vòm hiện thực ảo, hoàn chỉnh với tiếng bass phong phú, tính năng nâng cao hội thoại và các mức âm lượng tối đa, không bị đứt đoạn hoặc méo tiếng.
Độ trễ đầu vào là độ trễ xảy ra giữa thời điểm thiết bị kết nối bắt đầu gửi khung hình lên màn hình và thời điểm màn hình thực sự hiển thị khung hình đó. Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian chậm trễ giữa nhập lệnh từ thiết bị của bạn đến màn hình, cải thiện đáng kể hiệu quả khi chơi các game thi đấu tốc độ cao.
Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Bạn sẽ có được hiệu suất mượt mà, không có xảo ảnh ở hầu như mọi tốc độ khung hình với công nghệ Đồng bộ thích ứng, tốc độ làm mới nhanh mượt mà và thời gian phản hồi siêu nhanh.
Cáp USB 3.1 Loại C có đầu nối mảnh và có thể kết nối đảo chiều, cho phép bạn kết nối bằng một cáp duy nhất. Thực hiện nhanh gọn bằng cách kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi đến màn hình của bạn như là một trạm kết nối bằng một cáp đến notebook, kể cả đầu ra video độ phân giải cao từ máy tính của bạn đến màn hình. Với USB 3.1, bạn cũng có thể truyền dữ liệu ở tốc độ cao, nhanh hơn USB 2.0 tới 20 lần, cho phép truyền phim 4K nhanh hơn bao giờ hết. Thật tiện dụng khi giờ đây mọi kết nối đều thông qua một cáp duy nhất.
USB 3.0 tốc độ cực cao có tốc độ truyền 5,0 gbit/giây, nhanh hơn 10 lần so với tiêu chuẩn USB 2.0, làm giảm đáng kể thời gian truyền dữ liệu đồng thời giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Với băng thông cao hơn, tốc độ truyền cực cao, quản lý nguồn điện tốt hơn và hiệu suất tổng thể tuyệt vời, USB 3.0 đặt ra tiêu chuẩn toàn cầu mới nhất, cho phép bạn sử dụng thiết bị có dung lượng lưu trữ cao. Giờ đây, bạn không phải mất nhiều thời gian đợi băng thông được giải phóng. Chức năng FastCharge mới cho phép bạn sạc điện thiết bị nhanh chóng. USB 3.0 cũng được thiết kế để tương thích ngược với các thiết bị USB 2.0.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
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