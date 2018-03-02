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  • Đắm chìm trong từng khoảnh khắc Đắm chìm trong từng khoảnh khắc Đắm chìm trong từng khoảnh khắc

    Momentum Màn hình 4K HDR với Ambiglow

    436M6VBRAB/01

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Đắm chìm trong từng khoảnh khắc

    Màn hình Momentum nâng tầm giải trí lên một tầm cao mới với công nghệ HDR và hiệu ứng chiếu sáng Ambiglow ấn tượng. Công nghệ HDR với khả năng hiển thị UHD mở rộng mang đến cho bạn chất lượng hình ảnh hoàn hảo đến từng chi tiết.

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    Momentum Màn hình 4K HDR với Ambiglow

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    Đắm chìm trong từng khoảnh khắc

    • Momentum
    • 43 (đường chéo 42,51" / 108 cm)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho độ chính xác cao

    Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho độ chính xác cao

    Màn hình của Philips sử dụng các bảng hiển thị hiệu suất cao để cung cấp hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn đang cần hình ảnh cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc một tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động.

    MultiView 4K xử lý 4 hệ thống trên một màn hình

    MultiView 4K xử lý 4 hệ thống trên một màn hình

    Tính năng MultiView của Philips trên màn hình 4K UHD mở rộng này cho phép bạn xử lý được tới bốn hệ thống, mỗi hệ thống hiển thị trên một màn hình định dạng Full HD. Bạn có thể dùng chế độ PbP (Picture-by-Picture) để theo dõi bốn hệ thống trên một màn hình giúp tăng cường kiểm soát phòng hay kiểm soát an ninh; hoặc cho nhiều thiết bị khác nhau như hai notebook đồng thời đặt cạnh nhau giúp quá trình cộng tác được hiệu quả hơn. Hoặc bạn có thể dùng chế độ PiP (Picture-in-Picture) để xem một nguồn cấp hình ảnh trận đấu bóng đá trực tiếp từ thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình của bạn trong khi đang làm việc trên máy tính.

    Dải tương phản động mở rộng (HDR) cho hình ảnh sống động như thật

    Dải tương phản động mở rộng (HDR) cho hình ảnh sống động như thật

    Dải tương phản động mở rộng cung cấp trải nghiệm hình ảnh khác đáng kể. Với độ sáng đáng kinh ngạc, độ tương phản vô song và màu sắc quyến rũ, hình ảnh hiện lên sống động với độ sáng lớn hơn nhiều trong khi vẫn thể hiện được các màu tối sâu hơn, đa sắc thái hơn. Công nghệ này mang đến một bảng màu mới phong phú hơn chưa từng có trên TV, cho bạn một trải nghiệm hình ảnh thu hút mọi giác quan và truyền cảm xúc.

    Dải màu Ultra Wide-Color rộng hơn cho hình ảnh sống động

    Dải màu Ultra Wide-Color rộng hơn cho hình ảnh sống động

    Công nghệ Ultra Wide-Color cung cấp một quang phổ màu rộng hơn cho hình ảnh rực rỡ hơn. "Gam màu" rộng hơn của Ultra Wide-Color tạo ra màu xanh lá cây tự nhiên hơn, màu đỏ sống động và màu xanh thăm thẳm. Công nghệ Ultra Wide-Color đem lại cho hình ảnh, chất lượng giải trí đa phương tiện và năng suất những màu sắc sinh động và rực rỡ.

    Ambiglow tăng cường chất lượng giải trí bằng vầng sáng

    Ambiglow tăng cường chất lượng giải trí bằng vầng sáng

    Ambiglow thêm một góc độ mới vào trải nghiệm xem của bạn. Công nghệ Ambiglow phóng to màn hình bằng cách tạo ra một vầng sáng rộng. Bộ xử lý có tốc độ nhanh của màn hình sẽ phân tích nội dung hình ảnh sắp hiển thị và liên tục điều chỉnh màu sắc và độ sáng của ánh sáng tỏa ra để khớp với hình ảnh. Các tùy chọn thân thiện với người dùng cho phép bạn điều chỉnh môi trường xung quanh theo ý thích của bản thân. Philips Ambiglow đặc biệt phù hợp để xem phim, thể thao hay chơi game, mang đến cho bạn một trải nghiệm xem độc đáo và phong phú.

    Âm thanh cải tiến với DTS Sound™

    Âm thanh cải tiến với DTS Sound™

    DTS Sound là một giải pháp xử lý âm thanh được thiết kế để tối ưu hóa khả năng phát nhạc, phim ảnh, truyền trực tiếp dữ liệu và chơi game trên máy tính bất kể mọi hệ số hình dạng. DTS Sound cho phép trải nghiệm âm thanh vòm hiện thực ảo, hoàn chỉnh với tiếng bass phong phú, tính năng nâng cao hội thoại và các mức âm lượng tối đa, không bị đứt đoạn hoặc méo tiếng.

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào là độ trễ xảy ra giữa thời điểm thiết bị kết nối bắt đầu gửi khung hình lên màn hình và thời điểm màn hình thực sự hiển thị khung hình đó. Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian chậm trễ giữa nhập lệnh từ thiết bị của bạn đến màn hình, cải thiện đáng kể hiệu quả khi chơi các game thi đấu tốc độ cao.

    Chơi game mượt mà dễ dàng với công nghệ Đồng bộ thích ứng

    Chơi game mượt mà dễ dàng với công nghệ Đồng bộ thích ứng

    Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Bạn sẽ có được hiệu suất mượt mà, không có xảo ảnh ở hầu như mọi tốc độ khung hình với công nghệ Đồng bộ thích ứng, tốc độ làm mới nhanh mượt mà và thời gian phản hồi siêu nhanh.

    Mọi kết nối thông qua một cáp USB-C duy nhất

    Cáp USB 3.1 Loại C có đầu nối mảnh và có thể kết nối đảo chiều, cho phép bạn kết nối bằng một cáp duy nhất. Thực hiện nhanh gọn bằng cách kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi đến màn hình của bạn như là một trạm kết nối bằng một cáp đến notebook, kể cả đầu ra video độ phân giải cao từ máy tính của bạn đến màn hình. Với USB 3.1, bạn cũng có thể truyền dữ liệu ở tốc độ cao, nhanh hơn USB 2.0 tới 20 lần, cho phép truyền phim 4K nhanh hơn bao giờ hết. Thật tiện dụng khi giờ đây mọi kết nối đều thông qua một cáp duy nhất.

    Hub USB 3.0 cho khả năng tiếp cận tiện lợi và sạc nhanh

    USB 3.0 tốc độ cực cao có tốc độ truyền 5,0 gbit/giây, nhanh hơn 10 lần so với tiêu chuẩn USB 2.0, làm giảm đáng kể thời gian truyền dữ liệu đồng thời giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Với băng thông cao hơn, tốc độ truyền cực cao, quản lý nguồn điện tốt hơn và hiệu suất tổng thể tuyệt vời, USB 3.0 đặt ra tiêu chuẩn toàn cầu mới nhất, cho phép bạn sử dụng thiết bị có dung lượng lưu trữ cao. Giờ đây, bạn không phải mất nhiều thời gian đợi băng thông được giải phóng. Chức năng FastCharge mới cho phép bạn sạc điện thiết bị nhanh chóng. USB 3.0 cũng được thiết kế để tương thích ngược với các thiết bị USB 2.0.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      42,51 inch / 108 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      MVA
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,245 x 0,245 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Độ sáng
      450  cd/m²
      Số màu màn hình
      1,07 tỉ màu (10 bit*)
      Gam màu (tối thiểu)
      Độ bao phủ BT. 709: 100%*; Độ bao phủ DCI-P3: 97,6%*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      4000:1
      SmartContrast
      50.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Khung xem hiệu quả
      941,18 (Ngang) x 529,42 (Dọc)
      Tần số quét
      23 - 80 Hz (Dọc) / 30 - 160 kHz (Ngang)
      sRGB
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      103,64 PPI
      Chế độ LowBlue
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 2%
      Adaptive Sync (VRR – Tần số quét thích ứng)
      HDR
      Đạt chứng nhận DisplayHDR400

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • VGA (Analog)
      • DisplayPort 1.4 x 1
      • HDMI 2.0 x 2
      • USB-C (chế độ DP Alt)
      USB
      USB 3.0x3 (1 bộ sạc nhanh)*
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      • Cổng vào âm thanh máy tính
      • Cổng ra tai nghe

    • Tiện lợi

      Loa tích hợp
      7 W x 2 với DTS sound
      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • Menu/OK
      • Đầu vào/Lên
      • SmartImage Game/Quay lại
      • Âm lượng/Xuống
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Ambiglow
      • Độ trễ đầu vào thấp
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (200x200mm)
      Phần mềm điều khiển
      SmartControl
      Loại điều khiển từ xa
      Điều khiển từ xa Philips RC6
      MultiView
      • Chế độ PIP/PBP
      • 4x thiết bị

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/10  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Trong
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      120 W (điển hình)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)
      Lớp nhãn năng lượng
      C

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      976 x 661 x 264  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      1090 x 764 x 338  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      976 x 574 x 63  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      18,84  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      12,72  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      11,97  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0 đến 40  °C
      MTBF
      50.000 giờ (loại trừ đèn nền)  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20 đến 60  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • RoHS
      • Không chứa thủy ngân
      • WEEE
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CCC
      • CECP
      • KC
      • KCC
      • PSE
      • VCCI
      • J-MOSS
      • BSMI
      • SEMKO
      • RCM
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • EAC
      • cETLus
      • TUV/ISO9241-307
      • PSB
      • E-standby
      • SASO
      • CB
      • China RoHS
      • UKRAINIAN
      • Kuwait
      • KUCAS
      • ICES-003

    • Tủ

      Màu sắc
      Đen
      Bề mặt
      Bóng láng / Có vân

    Badge-D2C

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    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • Sạc nhanh tuân theo chuẩn USB BC 1.2
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    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
    • Độ bao phủ BT. 709 / DCI-P3 dựa trên CIE1976
    • 10 bit được dithering bằng 8 bit với FRC
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