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  • Đắm chìm trong từng khoảnh khắc Đắm chìm trong từng khoảnh khắc Đắm chìm trong từng khoảnh khắc
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    Momentum Màn hình 4K HDR với Ambiglow

    436M6VBPAB/01

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    2 Chứng nhận sản phẩm

    Đắm chìm trong từng khoảnh khắc

    Trải nghiệm giải trí ở đẳng cấp khác hẳn với màn hình Momentum 4K HDR mới và hiệu ứng chiếu sáng Ambiglow ấn tượng. Màn hình 4K UHD mở rộng với DisplayHDR 1000 cho hình ảnh đẹp long lanh và màu sắc rực rỡ, để bạn đắm chìm trong từng khoảnh khắc.

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    Momentum Màn hình 4K HDR với Ambiglow

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    Đắm chìm trong từng khoảnh khắc

    • Momentum
    • 43 (đường chéo 42,51" / 108 cm)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho độ chính xác cao

    Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho độ chính xác cao

    Màn hình của Philips sử dụng các bảng hiển thị hiệu suất cao để cung cấp hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn đang cần hình ảnh cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc một tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động.

    MultiView cho phép hai chế độ kết nối và xem hoạt động cùng lúc

    MultiView cho phép hai chế độ kết nối và xem hoạt động cùng lúc

    Với màn hình Philips MultiView có độ phân giải cực cao, giờ đây bạn có thể trải nghiệm toàn bộ thế giới kết nối. MultiView cho phép thực hiện hai nguồn kết nối và xem hoạt động sao cho bạn có thể cùng lúc làm việc trên nhiều thiết bị khác nhau, ví dụ như máy tính và notebook.

    DisplayHDR 1000 cho các chi tiết thực sự sống động và chân thực

    DisplayHDR 1000 cho các chi tiết thực sự sống động và chân thực

    DisplayHDR 1000 được chứng nhận VESA mang lại trải nghiệm hình ảnh khác biệt đáng kể so với các màn hình 'tương thích HDR' khác. Màu đen cực sâu và màu trắng sáng tương phản với màu sắc rực rỡ, để làm nổi bật những chi tiết mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đây. Game thủ có thể dễ dàng phát hiện ra kẻ thù ẩn nấp trong các góc tối và bóng tối, đồng thời người xem phim có thể thưởng thức một chương trình hấp dẫn và sống động như thật. Màn hình Philips Momentum này đi kèm với một số chế độ HDR, mỗi chế độ được tối ưu hóa cho các tình huống sử dụng của bạn: Trò chơi HDR, Phim HDR và Ảnh chụp HDR.

    Công nghệ Quantum Dot cho màu sắc “thấy là tin”

    Công nghệ Quantum Dot cho màu sắc “thấy là tin”

    Công nghệ chấm lượng tử Quantum Dot là công nghệ sử dụng tinh thể nano bán dẫn tiên tiến, chiếu ra ánh sáng một cách chính xác giúp hiển thị các màu sắc như xanh dương, xanh lá cây và đỏ trở nên rõ ràng và trung thực hơn. Màn hình LCD có trang bị công nghệ Quantum Dot sẽ tạo ra dải màu rộng và tự nhiên hơn trên hình ảnh. Rực rỡ, tươi sáng, trung thực, bạn “thấy là tin” ngay.

    Ambiglow tăng cường chất lượng giải trí bằng vầng sáng

    Ambiglow tăng cường chất lượng giải trí bằng vầng sáng

    Ambiglow thêm một góc độ mới vào trải nghiệm xem của bạn. Công nghệ Ambiglow phóng to màn hình bằng cách tạo ra một vầng sáng rộng. Bộ xử lý có tốc độ nhanh của màn hình sẽ phân tích nội dung hình ảnh sắp hiển thị và liên tục điều chỉnh màu sắc và độ sáng của ánh sáng tỏa ra để khớp với hình ảnh. Các tùy chọn thân thiện với người dùng cho phép bạn điều chỉnh môi trường xung quanh theo ý thích của bản thân. Philips Ambiglow đặc biệt phù hợp để xem phim, thể thao hay chơi game, mang đến cho bạn một trải nghiệm xem độc đáo và phong phú.

    Âm thanh cải tiến với DTS Sound™

    Âm thanh cải tiến với DTS Sound™

    DTS Sound là một giải pháp xử lý âm thanh được thiết kế để tối ưu hóa khả năng phát nhạc, phim ảnh, truyền trực tiếp dữ liệu và chơi game trên máy tính bất kể mọi hệ số hình dạng. DTS Sound cho phép trải nghiệm âm thanh vòm hiện thực ảo, hoàn chỉnh với tiếng bass phong phú, tính năng nâng cao hội thoại và các mức âm lượng tối đa, không bị đứt đoạn hoặc méo tiếng.

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào là độ trễ xảy ra giữa thời điểm thiết bị kết nối bắt đầu gửi khung hình lên màn hình và thời điểm màn hình thực sự hiển thị khung hình đó. Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian chậm trễ giữa nhập lệnh từ thiết bị của bạn đến màn hình, cải thiện đáng kể hiệu quả khi chơi các game thi đấu tốc độ cao.

    Chơi game mượt mà dễ dàng với công nghệ Đồng bộ thích ứng

    Chơi game mượt mà dễ dàng với công nghệ Đồng bộ thích ứng

    Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Bạn sẽ có được hiệu suất mượt mà, không có xảo ảnh ở hầu như mọi tốc độ khung hình với công nghệ Đồng bộ thích ứng, tốc độ làm mới nhanh mượt mà và thời gian phản hồi siêu nhanh.

    Mọi kết nối thông qua một cáp USB-C duy nhất

    Cáp USB 3.1 Loại C có đầu nối mảnh và có thể kết nối đảo chiều, cho phép bạn kết nối bằng một cáp duy nhất. Thực hiện nhanh gọn bằng cách kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi đến màn hình của bạn như là một trạm kết nối bằng một cáp đến notebook, kể cả đầu ra video độ phân giải cao từ máy tính của bạn đến màn hình. Với USB 3.1, bạn cũng có thể truyền dữ liệu ở tốc độ cao, nhanh hơn USB 2.0 tới 20 lần, cho phép truyền phim 4K nhanh hơn bao giờ hết. Thật tiện dụng khi giờ đây mọi kết nối đều thông qua một cáp duy nhất.

    Hub USB 3.0 cho khả năng tiếp cận tiện lợi và sạc nhanh

    USB 3.0 tốc độ cực cao có tốc độ truyền 5,0 gbit/giây, nhanh hơn 10 lần so với tiêu chuẩn USB 2.0, làm giảm đáng kể thời gian truyền dữ liệu đồng thời giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Với băng thông cao hơn, tốc độ truyền cực cao, quản lý nguồn điện tốt hơn và hiệu suất tổng thể tuyệt vời, USB 3.0 đặt ra tiêu chuẩn toàn cầu mới nhất, cho phép bạn sử dụng thiết bị có dung lượng lưu trữ cao. Giờ đây, bạn không phải mất nhiều thời gian đợi băng thông được giải phóng. Chức năng FastCharge mới cho phép bạn sạc điện thiết bị nhanh chóng. USB 3.0 cũng được thiết kế để tương thích ngược với các thiết bị USB 2.0.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      42,51 inch / 108 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      MVA
      Loại đèn nền
      B-LED + màn hình Chấm lượng tử (Quantum Dot)
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,245 x 0,245 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Độ sáng
      720 cd/m² (điển hình), 1,000 cd/m² (tối đa)  nit
      Số màu màn hình
      1,07 tỉ màu (10 bit*)
      Gam màu (điển hình)
      NTSC 119%*, sRGB 145%*
      Gam màu (tối thiểu)
      Độ bao phủ BT. 709: 100%*; Độ bao phủ DCI-P3: 97,6%*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      4000:1
      SmartContrast
      50.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Khung xem hiệu quả
      941,18 (Ngang) x 529,42 (Dọc)
      Tần số quét
      23 - 80 Hz (Dọc) / 30 - 160 kHz (Ngang)
      sRGB
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      103,64 PPI
      Chế độ LowBlue
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 2%
      Độ trễ đầu vào thấp
      thời gian tốt nhất < 4 ms
      Adaptive Sync (VRR – Tần số quét thích ứng)
      HDR
      Đạt chứng nhận DisplayHDR1000 và UHDA

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • HDMI 2.0 x 2
      • DisplayPort 1.4 x 1
      • mini DisplayPort 1.4 x 1
      • USB-C (chế độ DP Alt)
      USB
      USB 3.0x2 (2 bộ sạc nhanh)*
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      • Cổng vào âm thanh máy tính
      • Cổng ra tai nghe

    • Tiện lợi

      Loa tích hợp
      7 W x 2 với DTS sound
      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • Menu/OK
      • Đầu vào/Lên
      • SmartImage Game/Quay lại
      • Âm lượng/Xuống
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Ambiglow
      • Độ trễ đầu vào thấp
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (200x200mm)
      Phần mềm điều khiển
      SmartControl
      Loại điều khiển từ xa
      Điều khiển từ xa Philips RC6
      MultiView
      • Chế độ PIP/PBP
      • 2x thiết bị

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/10  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Trong
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,5 W (điển hình)
      Chế độ bật
      62,69 W (điển hình) (Phương pháp kiểm tra EnergyStar 7.0)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)
      Lớp nhãn năng lượng
      G

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      976 x 661 x 264  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      1090 x 764 x 338  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      976 x 574 x 63  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      20,72  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      14,71  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      13,96  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0 đến 40  °C
      MTBF
      50.000 giờ (loại trừ đèn nền)  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20 đến 60  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • EnergyStar 7.0
      • RoHS
      • WEEE
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Không chứa thủy ngân
      • Vỏ không chứa PVC / BFR

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • RCM
      • BSMI
      • CB
      • CECP
      • cETLus
      • China RoHS
      • EAC
      • E-standby
      • ICES-003
      • J-MOSS
      • KC
      • KCC
      • KUCAS
      • Kuwait
      • PSB
      • PSE
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • UKRAINIAN
      • VCCI

    • Tủ

      Màu sắc
      Đen
      Bề mặt
      Bóng láng / Có vân

    • Trong hộp có gì?

      Cáp
      Cáp USB-C, cáp USB-A đến USB-C, cáp HDMI, cáp DP, cáp nguồn
      Màn hình kèm chân đế
      Tài liệu hướng dẫn sử dụng
      Phụ kiện
      Bộ điều khiển từ xa

    Badge-D2C

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    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • Thời gian tốt nhất của Độ trễ đầu vào thấp < 4 ms, đo được trong một số trường hợp đặc biệt.
    • Để truyền video qua USB-C, Notebook/thiết bị của bạn phải hỗ trợ chế độ USB-C DP Alt
    • Sạc nhanh tuân theo chuẩn USB BC 1.2
    • Độ bao phủ BT. 709 / DCI-P3 dựa trên CIE1976
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
    • Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
    • Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
    • 10 bit được dithering bằng 8 bit với FRC
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