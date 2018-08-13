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    Brilliance Màn hình LCD có dock cắm USB-C

    328P6VUBREB/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Đơn giản hóa các kết nối của bạn

    Màn hình Philips Brilliance này có dock cắm USB-C giúp giảm tình trạng lộn xộn dây cáp. Bạn có thể cùng lúc xem hình ảnh 4K UHD sống động, sắc nét, kết nối an toàn với mạng nội bộ và sạc lại notebook của bạn, chỉ với một cáp USB-C duy nhất.

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    Brilliance Màn hình LCD có dock cắm USB-C

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    Đơn giản hóa các kết nối của bạn

    với màn hình dock cắm USB-C

    • P-line
    • 32 (đường chéo 31,5" / 80 cm)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Dock cắm USB-C tích hợp

    Dock cắm USB-C tích hợp

    Màn hình Philips này có một dock cắm USB type-C tích hợp hỗ trợ chuẩn sạc Power Delivery. Đầu nối USB-C mỏng, có thể đảo ngược cho phép kết nối một dây cáp dễ dàng. Đơn giản hóa quy trình kết nối bằng cách kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi như bàn phím, chuột và cáp Ethernet RJ-45 của bạn với dock cắm của màn hình. Chỉ cần kết nối notebook của bạn với màn hình này bằng một cáp USB-C duy nhất để xem video độ phân giải cao và truyền dữ liệu siêu tốc, đồng thời cùng lúc bật nguồn và sạc lại notebook của bạn.

    Kết nối notebook của bạn bằng một cáp USB-C

    Kết nối notebook của bạn bằng một cáp USB-C

    Màn hình Philips này có một đầu nối USB type C hỗ trợ chuẩn sạc Power Delivery. Với tính năng quản lý điện năng thông minh và linh hoạt, bạn có thể sạc điện trực tiếp cho thiết bị tương thích của bạn. Đầu nối USB-C mỏng, có thể đảo ngược cho phép kết nối một dây cáp dễ dàng. Bạn có thể xem video có độ phân giải cao và truyền dữ liệu với tốc độ siêu nhanh, đồng thời cùng lúc bật nguồn và sạc lại thiết bị tương thích của bạn.

    Dải tương phản động mở rộng (HDR) cho hình ảnh sống động như thật

    Dải tương phản động mở rộng (HDR) cho hình ảnh sống động như thật

    Dải tương phản động mở rộng cung cấp trải nghiệm hình ảnh khác đáng kể. Với độ sáng đáng kinh ngạc, độ tương phản vô song và màu sắc quyến rũ, hình ảnh hiện lên sống động với độ sáng lớn hơn nhiều trong khi vẫn thể hiện được các màu tối sâu hơn, đa sắc thái hơn. Công nghệ này mang đến một bảng màu mới phong phú hơn chưa từng có trên TV, cho bạn một trải nghiệm hình ảnh thu hút mọi giác quan và truyền cảm xúc.

    Dải màu Ultra Wide-Color rộng hơn cho hình ảnh sống động

    Dải màu Ultra Wide-Color rộng hơn cho hình ảnh sống động

    Công nghệ Ultra Wide-Color cung cấp một quang phổ màu rộng hơn cho hình ảnh rực rỡ hơn. "Gam màu" rộng hơn của Ultra Wide-Color tạo ra màu xanh lá cây tự nhiên hơn, màu đỏ sống động và màu xanh thăm thẳm. Công nghệ Ultra Wide-Color đem lại cho hình ảnh, chất lượng giải trí đa phương tiện và năng suất những màu sắc sinh động và rực rỡ.

    1,074 tỉ màu cho độ chuyển đổi màu mượt và chi tiết

    1,074 tỉ màu cho độ chuyển đổi màu mượt và chi tiết

    Màn hình 10 bit mang đến độ sâu màu phong phú với 1,074 tỉ màu và cơ chế xử lý bên trong 12 bit để tạo lại màu sắc mượt tự nhiên mà không gây ra chuyển màu và dải màu.

    Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho độ chính xác cao

    Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho độ chính xác cao

    Màn hình của Philips sử dụng các bảng hiển thị hiệu suất cao để cung cấp hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn đang cần hình ảnh cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc một tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động.

    Chế độ LowBlue không gây hại cho mắt

    Chế độ LowBlue không gây hại cho mắt

    Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cũng giống như tia cực tím, tia ánh sáng xanh bước sóng ngắn từ màn hình LED cũng có thể gây hại cho mắt và ảnh hưởng đến thị lực theo thời gian. Được phát triển để bảo vệ sức khỏe người dùng, cài đặt Chế độ Philips LowBlue sử dụng công nghệ phần mềm thông minh để giảm bớt các tia sáng xanh bước sóng ngắn có hại.

    MultiView cho phép hai chế độ kết nối và xem hoạt động cùng lúc

    MultiView cho phép hai chế độ kết nối và xem hoạt động cùng lúc

    Với màn hình Philips MultiView có độ phân giải cực cao, giờ đây bạn có thể trải nghiệm toàn bộ thế giới kết nối. MultiView cho phép thực hiện hai nguồn kết nối và xem hoạt động sao cho bạn có thể cùng lúc làm việc trên nhiều thiết bị khác nhau, ví dụ như máy tính và notebook.

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    Chân đế màn hình SmartErgoBase mang lại sự thoải mái về mặt công thái học và giúp quản lý dây cáp gọn gàng. Chân đế có thể xoay trục, xoay đế và nghiêng theo nhiều góc độ khác nhau để đảm bảo sự thoải mái tối đa. Chân đế có thể điều chỉnh độ cao đảm bảo chế độ xem tối ưu, giảm bớt sự căng thẳng về thể chất trong một ngày làm việc dài, đồng thời quản lý cáp giảm sự lộn xộn của dây cáp và giữ cho không gian làm việc luôn gọn gàng và chuyên nghiệp.

    Loa stereo tích hợp cho giải trí đa phương tiện

    Loa stereo tích hợp cho giải trí đa phương tiện

    Cặp loa stereo chất lượng cao được tích hợp trong một thiết bị màn hình. Loa có thể nhìn thấy hướng ra mặt trước hoặc ẩn đi hướng xuống dưới, hướng lên trên, hướng ra đằng sau, v.v. tùy thuộc vào kiểu và thiết kế.

    Cáp mạng ethernet RJ-45 được tích hợp giúp bảo mật dữ liệu

    Cáp mạng ethernet RJ-45 được tích hợp giúp bảo mật dữ liệu

    Cung cấp điện và sạc lại notebook tương thích từ màn hình

    Màn hình này có một đầu nối USB-C tích hợp đáp ứng tiêu chuẩn USB Power Delivery. Với tính năng quản lý điện năng thông minh và linh hoạt, giờ đây bạn có thể bật nguồn và sạc lại notebook tương thích* của bạn trực tiếp từ Màn hình bằng một cáp USB-C duy nhất.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      31,5 inch / 80 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      VA LCD
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,181 x 0,181 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      3840 x 2160 @ 60Hz
      Độ sáng
      600 cd/m² (đỉnh)*  nit
      Số màu màn hình
      Hỗ trợ màu 1,07 tỉ màu
      Gam màu (điển hình)
      NTSC 116%*, sRGB 138%*, Adobe RGB 94%*
      Gam màu (tối thiểu)
      Độ bao phủ BT. 709: 100%*; Độ bao phủ DCI-P3: 98%*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      3000:1
      SmartContrast
      80.000.000 :1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Khung xem hiệu quả
      698,4 (Ngang) x 392,85 (Dọc)
      Tần số quét
      30 - 160 kHz (Ngang) / 23 - 80 Hz (Dọc)
      sRGB
      Delta E
      < 2
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      139,87 PPI
      Chế độ LowBlue
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 25%
      SmartUniformity
      95% ~ 103%
      EasyRead
      HDR
      DisplayHDR 600 (DP/HDMI)

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 2, USB-C 3.1 Gen 1 x 1 (ngược dòng, chuẩn sạc power delivery lên đến 65 W), USB 3.0 x 4 (xuôi dòng, 1w/sạc nhanh BC 1.2) *
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      • Cổng vào âm thanh máy tính
      • Cổng ra tai nghe
      RJ45
      Ethernet LAN lên đến 1G*

    • USB

      Chuẩn sạc Power Delivery
      USB PD phiên bản 2.0
      Siêu tốc
      Truyền dữ liệu và video
      DP
      Chế độ DisplayPort Alt Mode tích hợp
      Chuẩn sạc Power Delivery USB-C tối đa
      Tối đa 65 watt (5V/3A; 7V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A)
      USB-C
      Đầu nối phích cắm có thể đảo ngược

    • Tiện lợi

      Loa tích hợp
      3 W x 2
      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage
      • MultiView
      • Người dùng
      • Menu
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      Phần mềm điều khiển
      SmartControl
      MultiView
      • Chế độ PIP/PBP
      • 2x thiết bị

    • Chân đế

      Điều chỉnh độ cao
      180  mm
      Pivot
      90 độ
      Trục xoay
      -170/+170  độ
      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Chế độ tiết kiệm
      34,6 W (điển hình)
      Nguồn điện
      • Cài sẵn
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      Không watt với Công tắc không watt
      Chế độ bật
      39,73 W (Phương pháp kiểm tra EnergyStar)
      Chế độ chờ
      < 0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)
      Lớp nhãn năng lượng
      G

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      970 x 526 x 224  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      742 x 438 x 63  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      742 x 657 x 270  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      13,26  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      9,36  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      6,40  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C
      MTBF (demo)
      70.000 giờ (loại trừ đèn nền)

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • TCO Certified Edge
      • WEEE
      • RoHS
      Nhựa tái chế sau sử dụng
      65%
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Vỏ không chứa PVC / BFR
      • Không chứa thủy ngân

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CB
      • EPA
      • cETLus
      • FCC Lớp B
      • ICES-003
      • Dấu CE
      • TUV/ISO9241-307
      • SEMKO
      • CU-EAC
      • UKRAINIAN

    • Tủ

      Bề mặt
      Chất liệu
      Chân
      Đen
      Khung mặt trước
      Đen
      Nắp sau
      Đen

    • Trong hộp có gì?

      Cáp
      Cáp DP, cáp HDMI, cáp USB-C đến USB-C, cáp USB-C đến USB-A, cáp nguồn
      Màn hình kèm chân đế
      Tài liệu hướng dẫn sử dụng

    Badge-D2C

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    • Để truyền video qua USB-C, Notebook/thiết bị của bạn phải hỗ trợ chế độ USB-C DP Alt
    • Đối với chức năng sạc và cấp nguồn USB-C, Notebook / thiết bị của bạn phải hỗ trợ thông số kỹ thuật Chuẩn sạc USB-C Power Delivery. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng Notebook của bạn hoặc hỏi ý kiến nhà sản xuất Notebook của bạn để biết thêm chi tiết.
    • Các hoạt động như chia sẻ màn hình, video và âm thanh phát trực tuyến qua Internet có thể ảnh hưởng đến hiệu suất mạng của bạn. Phần cứng, băng thông mạng và hiệu suất mạng sẽ quyết định chất lượng âm thanh và video tổng thể.
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • Độ sáng (điển hình): 400 cd/m2
    • Độ bao phủ BT. 709 / DCI-P3 dựa trên CIE1976
    • Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
    • Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
    • Độ bao phủ Adobe RGB dựa trên CIE1976
    • Nếu kết nối Ethernet của bạn có vẻ chậm, vui lòng vào menu OSD và chọn USB 3.0 hoặc phiên bản cao hơn có thể hỗ trợ tốc độ mạng LAN lên 1G.
    • Xếp hạng EPEAT chỉ hợp lệ tại nơi Philips đăng ký sản phẩm. Vui lòng truy cập https://www.epeat.net/ để biết trạng thái đăng ký tại quốc gia của bạn.
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
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