Dock cắm USB-C tích hợp

Màn hình Philips này có một dock cắm USB type-C tích hợp hỗ trợ chuẩn sạc Power Delivery. Đầu nối USB-C mỏng, có thể đảo ngược cho phép kết nối một dây cáp dễ dàng. Đơn giản hóa quy trình kết nối bằng cách kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi như bàn phím, chuột và cáp Ethernet RJ-45 của bạn với dock cắm của màn hình. Chỉ cần kết nối notebook của bạn với màn hình này bằng một cáp USB-C duy nhất để xem video độ phân giải cao và truyền dữ liệu siêu tốc, đồng thời cùng lúc bật nguồn và sạc lại notebook của bạn.