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  • Độ phân giải UltraClear 4K, màu sắc rực rỡ hơn Độ phân giải UltraClear 4K, màu sắc rực rỡ hơn Độ phân giải UltraClear 4K, màu sắc rực rỡ hơn
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    Brilliance Màn hình LCD 4K với Ultra Wide-Color

    328P6VJEB/00

    Độ phân giải UltraClear 4K, màu sắc rực rỡ hơn

    Màn hình Philips chuyên nghiệp 32” Ultra HD cho phép bạn mở rộng không gian hiển thị, xem hình ảnh lớn và đầy đủ chi tiết ở chuẩn UHD.

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    Brilliance Màn hình LCD 4K với Ultra Wide-Color

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    Độ phân giải UltraClear 4K, màu sắc rực rỡ hơn

    khi cần thiết

    • P-line
    • 32 (có thể xem được 31,5" / 80 cm)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho độ chính xác cao

    Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho độ chính xác cao

    Màn hình của Philips sử dụng các bảng hiển thị hiệu suất cao để cung cấp hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn đang cần hình ảnh cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc một tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động.

    Dải màu Ultra Wide-Color rộng hơn cho hình ảnh sống động

    Dải màu Ultra Wide-Color rộng hơn cho hình ảnh sống động

    Công nghệ Ultra Wide-Color cung cấp một quang phổ màu rộng hơn cho hình ảnh rực rỡ hơn. "Gam màu" rộng hơn của Ultra Wide-Color tạo ra màu xanh lá cây tự nhiên hơn, màu đỏ sống động và màu xanh thăm thẳm. Công nghệ Ultra Wide-Color đem lại cho hình ảnh, chất lượng giải trí đa phương tiện và năng suất những màu sắc sinh động và rực rỡ.

    Màn hình VA mang đến hình ảnh tuyệt vời với góc nhìn rộng

    Màn hình VA mang đến hình ảnh tuyệt vời với góc nhìn rộng

    Màn hình LED VA của Philips sử dụng công nghệ căn chỉnh chiều dọc đa miền tiên tiến, cho bạn tỷ lệ tương phản tĩnh rất cao, giúp tạo ra hình ảnh rực rỡ và sống động hơn. Bên cạnh việc xử lý dễ dàng các ứng dụng văn phòng chuẩn, công nghệ này đặc biệt thích hợp cho ảnh, duyệt web, phim, trò chơi và các ứng dụng đòi hỏi đồ họa cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh tối ưu cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, giúp có được hình ảnh sinh động.

    1,074 tỉ màu cho độ chuyển đổi màu mượt và chi tiết

    1,074 tỉ màu cho độ chuyển đổi màu mượt và chi tiết

    Màn hình 10 bit mang đến độ sâu màu phong phú với 1,074 tỉ màu và cơ chế xử lý bên trong 12 bit để tạo lại màu sắc mượt tự nhiên mà không gây ra chuyển màu và dải màu.

    Mắt ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nháy hình

    Mắt ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nháy hình

    Do cách điều khiển độ sáng trên màn hình LED chiếu sáng nền, màn hình của một số người dùng bị nháy hình, gây ra sự mệt mỏi ở mắt. Công nghệ không nháy hình của Philips áp dụng giải pháp mới để điều hòa độ sáng và giảm sự nháy hình giúp xem thoải mái hơn.

    MultiView cho phép hai chế độ kết nối và xem hoạt động cùng lúc

    MultiView cho phép hai chế độ kết nối và xem hoạt động cùng lúc

    Với màn hình Philips MultiView có độ phân giải cực cao, giờ đây bạn có thể trải nghiệm toàn bộ thế giới kết nối. MultiView cho phép thực hiện hai nguồn kết nối và xem hoạt động sao cho bạn có thể cùng lúc làm việc trên nhiều thiết bị khác nhau, ví dụ như máy tính và notebook.

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    Chân đế màn hình SmartErgoBase mang lại sự thoải mái về mặt công thái học và giúp quản lý dây cáp gọn gàng. Chân đế có thể xoay trục, xoay đế và nghiêng theo nhiều góc độ khác nhau để đảm bảo sự thoải mái tối đa. Chân đế có thể điều chỉnh độ cao đảm bảo chế độ xem tối ưu, giảm bớt sự căng thẳng về thể chất trong một ngày làm việc dài, đồng thời quản lý cáp giảm sự lộn xộn của dây cáp và giữ cho không gian làm việc luôn gọn gàng và chuyên nghiệp.

    Loa stereo tích hợp cho giải trí đa phương tiện

    Loa stereo tích hợp cho giải trí đa phương tiện

    Cặp loa stereo chất lượng cao được tích hợp trong một thiết bị màn hình. Loa có thể nhìn thấy hướng ra mặt trước hoặc ẩn đi hướng xuống dưới, hướng lên trên, hướng ra đằng sau, v.v. tùy thuộc vào kiểu và thiết kế.

    Công nghệ MHL cho phép thưởng thức nội dung di động trên màn hình lớn

    Công nghệ MHL cho phép thưởng thức nội dung di động trên màn hình lớn

    Liên kết Độ nét cao Di động (MHL) là giao tiếp âm thanh/video di động để kết nối trực tiếp điện thoại di động và các thiết bị bỏ túi khác với màn hình có độ nét cao. Cáp MHL tùy chọn cho phép bạn kết nối đơn giản thiết bị di động có khả năng MHL với màn hình Philips MHL lớn này và xem video HD thật như cuộc sống với âm thanh kỹ thuật số đầy đủ. Giờ đây bạn không chỉ thưởng thức trò chơi, ảnh, phim hoặc các ứng dụng di động khác trên màn hình lớn, mà bạn còn có thể sạc pin đồng thời cho thiết bị di động của bạn vì vậy bạn sẽ không bao giờ bị hết pin giữa chừng.

    HDMI cho phép kết nối kỹ thuật số nhanh chóng

    HDMI cho phép kết nối kỹ thuật số nhanh chóng

    Thưởng thức âm thanh và hình ảnh rực rỡ, sắc nét với kết nối một dây cáp đơn giản. Thiết bị HDMI sẵn sàng có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện Đa phương tiện Độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số mượt mà với chất lượng cao (độ phân giải lên đến 4K/UHD tại 60 Hz) được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).

    Kết nối DisplayPort cho hình ảnh tối đa

    Kết nối DisplayPort cho hình ảnh tối đa

    DisplayPort là liên kết số từ máy tính đến màn hình mà không cần chuyển đổi. Với khả năng cao hơn chuẩn DVI, công nghệ này hoàn toàn có thể hỗ trợ dây cáp dài đến 15 mét và tốc độ truyền dữ liệu 10,8 Gbps/giây. Với hiệu suất cao và độ trễ bằng không, bạn có được hình ảnh và tốc độ làm mới nhanh nhất - biến DisplayPort thành lựa chọn tốt nhất không chỉ cho ứng dụng văn phòng và gia đình nói chung, mà cho cả các ứng dụng trò chơi và phim ảnh, chỉnh sửa video đòi hỏi cao và nhiều ứng dụng khác. Công nghệ này cũng tính đến khả năng tương tác thông qua việc sử dụng các bộ nối tiếp khác nhau.

    SmartConnect với các kết nối DisplayPort, HDMI và VGA

    Màn hình Philips này được trang bị các đầu cắm đa kết nối tiên tiến nhất như VGA, Display Port, đầu nối HDMI đa năng cho phép bạn thưởng thức nội dung video và âm thanh không nén có độ phân giải cao. Giờ đây, kết nối DisplayPort và HDMI 2.0 mới cho phép hiển thị hình ảnh mượt mà với độ phân giải 4K đầy đủ ở 60Hz. Các kết nối USB đảm bảo rằng bạn có tốc độ truyền dữ liệu cực cao đồng thời có được khả năng kết nối tổng thể. Không phụ thuộc vào nguồn được sử dụng, bạn có thể đảm bảo rằng màn hình Philips này sẽ đảm bảo khoản đầu tư của bạn không bị lạc hậu nhanh!

    USB 3.0 đảm bảo truyền dữ liệu nhanh và sạc điện thoại thông minh

    USB 3.0 tốc độ cực cao có tốc độ truyền 5,0 gbit/giây, nhanh hơn 10 lần so với tiêu chuẩn USB 2.0, giúp giảm đáng kể thời gian truyền dữ liệu đồng thời giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Với băng thông cao hơn, tốc độ truyền cực cao, quản lý nguồn điện tốt hơn và hiệu suất tổng thể tuyệt vời, USB 3.0 đặt ra tiêu chuẩn toàn cầu, cho phép bạn sử dụng thiết bị có dung lượng lưu trữ cao. Công nghệ Sync-N-Go đảm bảo rằng bạn không phải đợi băng thông được giải phóng. Khoản đầu tư của bạn vào thiết bị USB 2.0 được bảo vệ vì công nghệ này đảm bảo tính tương thích ngược.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      31,5 inch / 80,1 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      VA LCD
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,181 x 0,181 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      3840 x 2160 @ 60Hz
      Độ sáng
      300  cd/m²
      Độ đồng nhất độ sáng
      93 ~ 105%
      Số màu màn hình
      Hỗ trợ màu 1,07 tỉ màu
      Gam màu (điển hình)
      NTSC 95%
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      3.000:1
      SmartContrast
      50.000.000 :1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Khung xem hiệu quả
      698,4 (Ngang) x 392,85 (Dọc)
      Tần số quét
      30 - 83 kHz (Ngang) / 56 - 76 Hz (Dọc)
      sRGB
      MHL
      1080P @ 60Hz
      Flicker Free
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 25%

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • VGA (Analog)
      • DVI-Dual Link (kỹ thuật số, HDCP)
      • DisplayPort x 1
      • HDMI (2.0) - MHL x 1
      USB
      USB 3.0x4 (1 bộ sạc nhanh)*
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      • Cổng vào âm thanh máy tính
      • Cổng ra tai nghe

    • Tiện lợi

      Loa tích hợp
      3 W x 2
      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage
      • MultiView
      • Người dùng
      • Menu
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      Phần mềm điều khiển
      SmartControl
      MultiView
      • Chế độ PIP/PBP
      • 2x thiết bị

    • Chân đế

      Điều chỉnh độ cao
      180  mm
      Pivot
      90 độ
      Trục xoay
      -170/+170  độ
      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Chế độ tiết kiệm
      28 W (điển hình)
      Nguồn điện
      • Cài sẵn
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      Không watt với Công tắc không watt
      Chế độ bật
      31,71 W (Phương pháp kiểm tra EnergyStar)
      Chế độ chờ
      <0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      970 x 526 x 224  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      742 x 438 x 63  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      742 x 657 x 270  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      13,39  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      9,23  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      6,27  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C
      MTBF (demo)
      70.000 giờ (loại trừ đèn nền)

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • TCO Certified Edge
      • RoHS
      Nhựa tái chế sau sử dụng
      65%
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Vỏ không chứa PVC / BFR
      • Không chứa thủy ngân

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • RCM
      • BSMI
      • ICES-003
      • cETLus
      • EPA
      • PSB
      • CU-EAC
      • SEMKO
      • SASO
      • KUCAS
      • UKRAINIAN
      • PSE
      • WEEE
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • CB

    • Tủ

      Bề mặt
      Chất liệu
      Chân
      Đen
      Khung mặt trước
      Đen
      Nắp sau
      Đen

    • Trong hộp có gì?

      Cáp
      Cáp D-Sub, Cáp DP, Cáp HDMI, Cáp âm thanh, Cáp nguồn
      Màn hình kèm chân đế
      Tài liệu hướng dẫn sử dụng

    Badge-D2C

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    • Màn hình Philips này có xác nhận MHL. Tuy nhiên, trong trường hợp thiết bị MHL của bạn không kết nối hoặc hoạt động đúng cách, hãy kiểm tra phần Câu hỏi thường gặp hoặc nhà cung cấp dành cho thiết bị MHL của bạn để được hướng dẫn. Chính sách của nhà sản xuất thiết bị của bạn có thể yêu cầu bạn phải mua cáp hoặc bộ chuyển đổi MHL có thương hiệu cụ thể của họ để có thể hoạt động
    • Yêu cầu thiết bị di động có xác nhận MHL tùy chọn và cáp MHL (không đi kèm). Vui lòng kiểm tra sự tương thích với nhà cung cấp thiết bị MHL của bạn.
    • Tiết kiệm năng lượng của ErP bằng chế độ chờ/tắt không áp dụng với tính năng sạc MHL
    • Để xem danh sách đầy đủ các sản phẩm có hỗ trợ MHL, hãy tham khảo www.mhlconsortiun.org
    • Xếp hạng EPEAT chỉ hợp lệ tại nơi Philips đăng ký sản phẩm. Vui lòng truy cập https://www.epeat.net/ để biết trạng thái đăng ký tại quốc gia của bạn.
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