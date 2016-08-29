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Độ phân giải UltraClear 4K, màu sắc rực rỡ hơn
Màn hình Philips chuyên nghiệp 32” Ultra HD cho phép bạn mở rộng không gian hiển thị, xem hình ảnh lớn và đầy đủ chi tiết ở chuẩn UHD.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Màn hình của Philips sử dụng các bảng hiển thị hiệu suất cao để cung cấp hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn đang cần hình ảnh cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc một tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động.
Công nghệ Ultra Wide-Color cung cấp một quang phổ màu rộng hơn cho hình ảnh rực rỡ hơn. "Gam màu" rộng hơn của Ultra Wide-Color tạo ra màu xanh lá cây tự nhiên hơn, màu đỏ sống động và màu xanh thăm thẳm. Công nghệ Ultra Wide-Color đem lại cho hình ảnh, chất lượng giải trí đa phương tiện và năng suất những màu sắc sinh động và rực rỡ.
Màn hình LED VA của Philips sử dụng công nghệ căn chỉnh chiều dọc đa miền tiên tiến, cho bạn tỷ lệ tương phản tĩnh rất cao, giúp tạo ra hình ảnh rực rỡ và sống động hơn. Bên cạnh việc xử lý dễ dàng các ứng dụng văn phòng chuẩn, công nghệ này đặc biệt thích hợp cho ảnh, duyệt web, phim, trò chơi và các ứng dụng đòi hỏi đồ họa cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh tối ưu cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, giúp có được hình ảnh sinh động.
Màn hình 10 bit mang đến độ sâu màu phong phú với 1,074 tỉ màu và cơ chế xử lý bên trong 12 bit để tạo lại màu sắc mượt tự nhiên mà không gây ra chuyển màu và dải màu.
Do cách điều khiển độ sáng trên màn hình LED chiếu sáng nền, màn hình của một số người dùng bị nháy hình, gây ra sự mệt mỏi ở mắt. Công nghệ không nháy hình của Philips áp dụng giải pháp mới để điều hòa độ sáng và giảm sự nháy hình giúp xem thoải mái hơn.
Với màn hình Philips MultiView có độ phân giải cực cao, giờ đây bạn có thể trải nghiệm toàn bộ thế giới kết nối. MultiView cho phép thực hiện hai nguồn kết nối và xem hoạt động sao cho bạn có thể cùng lúc làm việc trên nhiều thiết bị khác nhau, ví dụ như máy tính và notebook.
Chân đế màn hình SmartErgoBase mang lại sự thoải mái về mặt công thái học và giúp quản lý dây cáp gọn gàng. Chân đế có thể xoay trục, xoay đế và nghiêng theo nhiều góc độ khác nhau để đảm bảo sự thoải mái tối đa. Chân đế có thể điều chỉnh độ cao đảm bảo chế độ xem tối ưu, giảm bớt sự căng thẳng về thể chất trong một ngày làm việc dài, đồng thời quản lý cáp giảm sự lộn xộn của dây cáp và giữ cho không gian làm việc luôn gọn gàng và chuyên nghiệp.
Cặp loa stereo chất lượng cao được tích hợp trong một thiết bị màn hình. Loa có thể nhìn thấy hướng ra mặt trước hoặc ẩn đi hướng xuống dưới, hướng lên trên, hướng ra đằng sau, v.v. tùy thuộc vào kiểu và thiết kế.
Liên kết Độ nét cao Di động (MHL) là giao tiếp âm thanh/video di động để kết nối trực tiếp điện thoại di động và các thiết bị bỏ túi khác với màn hình có độ nét cao. Cáp MHL tùy chọn cho phép bạn kết nối đơn giản thiết bị di động có khả năng MHL với màn hình Philips MHL lớn này và xem video HD thật như cuộc sống với âm thanh kỹ thuật số đầy đủ. Giờ đây bạn không chỉ thưởng thức trò chơi, ảnh, phim hoặc các ứng dụng di động khác trên màn hình lớn, mà bạn còn có thể sạc pin đồng thời cho thiết bị di động của bạn vì vậy bạn sẽ không bao giờ bị hết pin giữa chừng.
Thưởng thức âm thanh và hình ảnh rực rỡ, sắc nét với kết nối một dây cáp đơn giản. Thiết bị HDMI sẵn sàng có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện Đa phương tiện Độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số mượt mà với chất lượng cao (độ phân giải lên đến 4K/UHD tại 60 Hz) được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).
DisplayPort là liên kết số từ máy tính đến màn hình mà không cần chuyển đổi. Với khả năng cao hơn chuẩn DVI, công nghệ này hoàn toàn có thể hỗ trợ dây cáp dài đến 15 mét và tốc độ truyền dữ liệu 10,8 Gbps/giây. Với hiệu suất cao và độ trễ bằng không, bạn có được hình ảnh và tốc độ làm mới nhanh nhất - biến DisplayPort thành lựa chọn tốt nhất không chỉ cho ứng dụng văn phòng và gia đình nói chung, mà cho cả các ứng dụng trò chơi và phim ảnh, chỉnh sửa video đòi hỏi cao và nhiều ứng dụng khác. Công nghệ này cũng tính đến khả năng tương tác thông qua việc sử dụng các bộ nối tiếp khác nhau.
Màn hình Philips này được trang bị các đầu cắm đa kết nối tiên tiến nhất như VGA, Display Port, đầu nối HDMI đa năng cho phép bạn thưởng thức nội dung video và âm thanh không nén có độ phân giải cao. Giờ đây, kết nối DisplayPort và HDMI 2.0 mới cho phép hiển thị hình ảnh mượt mà với độ phân giải 4K đầy đủ ở 60Hz. Các kết nối USB đảm bảo rằng bạn có tốc độ truyền dữ liệu cực cao đồng thời có được khả năng kết nối tổng thể. Không phụ thuộc vào nguồn được sử dụng, bạn có thể đảm bảo rằng màn hình Philips này sẽ đảm bảo khoản đầu tư của bạn không bị lạc hậu nhanh!
USB 3.0 tốc độ cực cao có tốc độ truyền 5,0 gbit/giây, nhanh hơn 10 lần so với tiêu chuẩn USB 2.0, giúp giảm đáng kể thời gian truyền dữ liệu đồng thời giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Với băng thông cao hơn, tốc độ truyền cực cao, quản lý nguồn điện tốt hơn và hiệu suất tổng thể tuyệt vời, USB 3.0 đặt ra tiêu chuẩn toàn cầu, cho phép bạn sử dụng thiết bị có dung lượng lưu trữ cao. Công nghệ Sync-N-Go đảm bảo rằng bạn không phải đợi băng thông được giải phóng. Khoản đầu tư của bạn vào thiết bị USB 2.0 được bảo vệ vì công nghệ này đảm bảo tính tương thích ngược.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
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