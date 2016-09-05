Cụm từ tìm kiếm

  • Thiết kế ấn tượng, hiệu suất mượt mà Thiết kế ấn tượng, hiệu suất mượt mà Thiết kế ấn tượng, hiệu suất mượt mà

    Màn hình LCD cong HD đầy đủ

    328C7QJSG/74

    Thiết kế ấn tượng, hiệu suất mượt mà

    Mở rộng trải nghiệm xem của bạn với Màn hình cong Philips. Với màn hình hiển thị HD đầy đủ 32" có thể mở rộng này, bạn sẽ thực sự đắm chìm vào trò chơi hay đem đến cho bạn không gian cần thiết để mở rộng công việc.

    Xem tất cả lợi ích

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Màn hình LCD cong HD đầy đủ

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Màn hình dành cho gia đình

    Thiết kế ấn tượng, hiệu suất mượt mà

    • C Line
    • 32 (có thể xem được 31,5" / 80 cm)
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Thiết kế màn hình cong mang đến trải nghiệm sống động hơn

    Thiết kế màn hình cong mang đến trải nghiệm sống động hơn

    Màn hình máy tính để bàn cung cấp trải nghiệm người dùng cá nhân, phù hợp hoàn hảo với thiết kế cong. Màn hình cong mang đến hiệu ứng nhập vai dễ chịu và tinh tế, tập trung vào bạn ở trung tâm của bàn làm việc.

    Tốc độ làm mới 144Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động

    Tốc độ làm mới 144Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động

    Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh cực mịn và không bị rớt hình. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 144 lần trên giây, nhanh hiệu quả hơn 2,4 lần so với màn hình chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 144Hz, bạn sẽ có được các hình ảnh bị thiếu quan trọng trên màn hình, hiển thị động tác của đối thủ trong chuyển động cực mịn, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng. Với khả năng rớt hình cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này chính là đối tác chơi game hoàn hảo của bạn

    SmartFrame làm nổi bật các khu vực để phát hiện đối thủ dễ dàng

    SmartFrame làm nổi bật các khu vực để phát hiện đối thủ dễ dàng

    SmartFrame cho phép bạn phát hiện đối thủ dễ dàng bằng cách làm nổi bật một khu vực cụ thể trên màn hình. Bằng cách tăng mức độ RGB trong khu vực được chọn, tính năng này cho phép bạn chú ý nhiều hơn vào một phần cụ thể trên màn hình mà bạn mong đợi đối thủ sẽ chuyển động bất ngờ. Bạn cũng có thể điều chỉnh kích thước và hình ảnh theo sở thích của mình. Tính năng này đặc biệt thích hợp cho game ở chế độ Chiến lược thời gian thực (RTS - Real Time Strategy).

    Màn hình MVA cho các góc nhìn rộng và nhiều mức tương phản sâu

    Màn hình MVA cho các góc nhìn rộng và nhiều mức tương phản sâu

    Màn hình LED MVA của Philips sử dụng công nghệ căn chỉnh chiều dọc đa miền tiên tiến, cho bạn tỷ lệ tương phản tĩnh rất cao, giúp tạo ra hình ảnh rực rỡ và sống động hơn. Bên cạnh việc xử lý dễ dàng các ứng dụng văn phòng chuẩn, công nghệ này đặc biệt thích hợp cho ảnh, duyệt web, phim, trò chơi và các ứng dụng đòi hỏi đồ họa cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh tối ưu cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, giúp có được hình ảnh sinh động.

    Dải màu Ultra Wide-Color rộng hơn cho hình ảnh sống động

    Dải màu Ultra Wide-Color rộng hơn cho hình ảnh sống động

    Công nghệ Ultra Wide-Color cung cấp một quang phổ màu rộng hơn cho hình ảnh rực rỡ hơn. "Gam màu" rộng hơn của Ultra Wide-Color tạo ra màu xanh lá cây tự nhiên hơn, màu đỏ sống động và màu xanh thăm thẳm. Công nghệ Ultra Wide-Color đem lại cho hình ảnh, chất lượng giải trí đa phương tiện và năng suất những màu sắc sinh động và rực rỡ.

    Mắt ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nháy hình

    Mắt ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nháy hình

    Do cách điều khiển độ sáng trên màn hình LED chiếu sáng nền, màn hình của một số người dùng bị nháy hình, gây ra sự mệt mỏi ở mắt. Công nghệ không nháy hình của Philips áp dụng giải pháp mới để điều hòa độ sáng và giảm sự nháy hình giúp xem thoải mái hơn.

    Chế độ SmartImage Game được tối ưu hóa dành cho game thủ

    Chế độ SmartImage Game được tối ưu hóa dành cho game thủ

    Màn hình chơi game Philips mới có OSD truy cập nhanh được tinh chỉnh dành cho game thủ, cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn. Chế độ "FPS" (Góc nhìn người thứ nhất) cải thiện các chủ đề sẫm màu trong game, cho phép bạn nhìn thấy các đối tượng ẩn trong các khu vực tối màu. Chế độ "Racing" điều chỉnh màn hình với thời gian phản hồi nhanh nhất, màu sắc mức cao, cùng với điều chỉnh hình ảnh. Chế độ "RTS" (Chiến lược thời gian thực) có một chế độ SmartFrame đặc biệt cho phép làm nổi bật các khu vực cụ thể và cho phép điều chỉnh kích thước và hình ảnh. Gamer 1 và Gamer 2 cho phép bạn lưu các cài đặt tùy chỉnh cá nhân dựa trên các game khác nhau, đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

    Chơi game mượt mà dễ dàng với công nghệ AMD FreeSync™

    Chơi game mượt mà dễ dàng với công nghệ AMD FreeSync™

    Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Với màn hình Philips mới, điều này không còn nữa. Đạt được hiệu suất mượt mà, không có xảo ảnh ở hầu như mọi tốc độ khung hình với công nghệ AMD FreeSync™, tốc độ làm mới nhanh mượt mà và thời gian phản hồi siêu nhanh.

    SmartConnect với HDMI, cổng Màn hình và Dual link DVI

    Với rất nhiều kết nối, màn hình Philips này được trang bị nhiều kết nối như Dual link DVI, Cổng màn hình, kết nối HDMI đa năng cho phép bạn thưởng thức nội dung video và âm thanh không nén có độ phân giải cao. Không phụ thuộc vào nguồn được sử dụng, bạn có thể đảm bảo rằng màn hình Philips này sẽ đảm bảo khoản đầu tư của bạn không bị lạc hậu nhanh!

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      31,5 inch / 80 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      MVA
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,364 x 0,364 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920 x 1080 @ 144 Hz
      Độ sáng
      250  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Gam màu (điển hình)
      NTSC 103% (CIE1976)*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      3000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Khung xem hiệu quả
      698,4 (Ngang) x 392,85 (Dọc) - ở độ cong 1800R*
      Tần số quét
      30 - 160 kHz (Ngang) / 50 - 144 Hz (Dọc)
      sRGB
      Flicker Free

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • VGA (Analog)
      • DVI-Dual Link (kỹ thuật số, HDCP)
      • DisplayPort 1.2
      • HDMI (kỹ thuật số, HDCP)
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Âm thanh HDMI / DP ra

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • Menu/OK
      • Đầu vào/Lên
      • SmartImage Game/Quay lại
      • SmartSize/Xuống
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      FreeSync
      Phần mềm điều khiển
      SmartControl

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/10  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Ngoài
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      56,07 W (điển hình), 58,37 W (tối đa)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      721 x 530 x 211  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      838 x 631 x 267  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      721 x 434 x 40  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      11,30  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      7,06  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      6,56  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0 đến 40  °C
      MTBF
      50.000 giờ (loại trừ đèn nền)  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20 đến 60  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • RoHS
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CCC
      • CEL
      • WEEE
      • CECP
      • BSMI
      • EMC
      • MEPS
      • RCM

    • Tủ

      Màu sắc
      Xám / Trắng
      Bề mặt
      Mờ / Bóng

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • Màn hình Philips này có khả năng đạt đến tốc độ làm mới tối đa 144Hz thông qua đầu nối Dual-link DVI và DisplayPort của màn hình. Vui lòng đảm bảo cạc đồ họa của bạn có khả năng đạt tốc độ làm mới 144Hz và được cập nhật trình điều khiển mới nhất.
    • Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hiệu suất 144Hz, vui lòng trao đổi trực tiếp với nhà cung cấp cạc của bạn.
    • 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
    • Bán kính vòng cung của đường cong màn hình đo bằng mm
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 126%
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox