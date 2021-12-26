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  • Đắm chìm trong từng khoảnh khắc Đắm chìm trong từng khoảnh khắc Đắm chìm trong từng khoảnh khắc

    Gaming Monitor Màn hình LCD cong HD đầy đủ

    322M8CP/74

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    Đắm chìm trong từng khoảnh khắc

    Màn hình cong Philips Momentum này kết hợp tốc độ làm mới 240Hz với công nghệ AMD FreeSync Premium. Các tính năng chơi game cho hình ảnh sống động như thật, chơi game không bị xé hình và có độ trễ thấp đồng thời mang lại góc nhìn rộng, phù hợp nhất để chơi game cường độ cao.

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    Gaming Monitor Màn hình LCD cong HD đầy đủ

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    Đắm chìm trong từng khoảnh khắc

    • Momentum
    • 32 (đường chéo 31,5" / 80 cm)
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Thiết kế màn hình cong mang đến trải nghiệm sống động hơn

    Thiết kế màn hình cong mang đến trải nghiệm sống động hơn

    Màn hình máy tính để bàn cung cấp trải nghiệm người dùng cá nhân, phù hợp hoàn hảo với thiết kế cong. Màn hình cong mang đến hiệu ứng nhập vai dễ chịu và tinh tế, tập trung vào bạn ở trung tâm của bàn làm việc.

    AMD FreeSync™ Premium; chống xé hình, chống lắp hình, chơi game mượt

    AMD FreeSync™ Premium; chống xé hình, chống lắp hình, chơi game mượt

    Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Công nghệ AMD FreeSync™ Premium mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, không bị xé hình với hiệu năng cao nhất. Các game thủ có thể tự tin chơi game với tốc độ làm mới cao, bù tốc độ khung hình thấp và độ trễ thấp.

    Tốc độ làm mới 240 Hz cực nhanh để chơi game hầu như không có độ trễ

    Tốc độ làm mới 240 Hz cực nhanh để chơi game hầu như không có độ trễ

    Trong khi chơi các game hành động cường độ cao hấp dẫn, tốc độ làm mới 240 Hz cực nhanh giúp tăng cường trải nghiệm chơi game siêu mượt mà, không có độ trễ. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 240 lần trên giây, nhanh hơn so với màn hình chuẩn. Đặc biệt đối với các game có nhịp độ nhanh như FPS và game đua xe, 240 Hz cho hình ảnh chuyển động và rõ nét vượt trội. Với màn hình Philips 240 Hz, các chuỗi hành động trong trò chơi trông không bị rung và không có bóng mờ. Bạn sẽ có trải nghiệm trò chơi phong phú và chân thực hơn.

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào là độ trễ xảy ra giữa thời điểm thiết bị kết nối bắt đầu gửi khung hình lên màn hình và thời điểm màn hình thực sự hiển thị khung hình đó. Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian chậm trễ giữa nhập lệnh từ thiết bị của bạn đến màn hình, cải thiện đáng kể hiệu quả khi chơi các game thi đấu tốc độ cao.

    Chế độ SmartImage Game được tối ưu hóa dành cho game thủ

    Chế độ SmartImage Game được tối ưu hóa dành cho game thủ

    Màn hình chơi game Philips mới có OSD truy cập nhanh được tinh chỉnh dành cho game thủ, cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn. Chế độ "FPS" (Góc nhìn người thứ nhất) cải thiện các chủ đề sẫm màu trong game, cho phép bạn nhìn thấy các đối tượng ẩn trong các khu vực tối màu. Chế độ "Racing" điều chỉnh màn hình với thời gian phản hồi nhanh nhất, màu sắc mức cao, cùng với điều chỉnh hình ảnh. Chế độ "RTS" (Chiến lược thời gian thực) có một chế độ SmartFrame đặc biệt cho phép làm nổi bật các khu vực cụ thể và cho phép điều chỉnh kích thước và hình ảnh. Gamer 1 và Gamer 2 cho phép bạn lưu các cài đặt tùy chỉnh cá nhân dựa trên các game khác nhau, đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

    Tốc độ cực nhanh 0,5 ms cho hình ảnh sắc nét và chơi game mượt mà

    Tốc độ cực nhanh 0,5 ms cho hình ảnh sắc nét và chơi game mượt mà

    Màn hình Philips Momentum với Thời gian phản hồi hình ảnh chuyển động (MPRT) 0,5 ms giúp loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe và mờ chuyển động, mang lại hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Các pha hành động chuyển động nhanh và chuyển cảnh kịch tính sẽ được thể hiện một cách mượt mà. Đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo để chơi game cảm giác mạnh và game thi đấu tốc độ cao.

    Dải màu Ultra Wide-Color rộng hơn cho hình ảnh sống động

    Dải màu Ultra Wide-Color rộng hơn cho hình ảnh sống động

    Công nghệ Ultra Wide-Color cung cấp một quang phổ màu rộng hơn cho hình ảnh rực rỡ hơn. "Gam màu" rộng hơn của Ultra Wide-Color tạo ra màu xanh lá cây tự nhiên hơn, màu đỏ sống động và màu xanh thăm thẳm. Công nghệ Ultra Wide-Color đem lại cho hình ảnh, chất lượng giải trí đa phương tiện và năng suất những màu sắc sinh động và rực rỡ.

    Mắt ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nháy hình

    Mắt ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nháy hình

    Do cách điều khiển độ sáng trên màn hình LED chiếu sáng nền, màn hình của một số người dùng bị nháy hình, gây ra sự mệt mỏi ở mắt. Công nghệ không nháy hình của Philips áp dụng giải pháp mới để điều hòa độ sáng và giảm sự nháy hình giúp xem thoải mái hơn.

    Chế độ LowBlue không gây hại cho mắt

    Chế độ LowBlue không gây hại cho mắt

    Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cũng giống như tia cực tím, tia ánh sáng xanh bước sóng ngắn từ màn hình LED cũng có thể gây hại cho mắt và ảnh hưởng đến thị lực theo thời gian. Được phát triển để bảo vệ sức khỏe người dùng, cài đặt Chế độ Philips LowBlue sử dụng công nghệ phần mềm thông minh để giảm bớt các tia sáng xanh bước sóng ngắn có hại.

    Màn hình VA mang đến hình ảnh tuyệt vời với góc nhìn rộng

    Màn hình VA mang đến hình ảnh tuyệt vời với góc nhìn rộng

    Màn hình LED VA của Philips sử dụng công nghệ căn chỉnh chiều dọc đa miền tiên tiến, cho bạn tỷ lệ tương phản tĩnh rất cao, giúp tạo ra hình ảnh rực rỡ và sống động hơn. Bên cạnh việc xử lý dễ dàng các ứng dụng văn phòng chuẩn, công nghệ này đặc biệt thích hợp cho ảnh, duyệt web, phim, trò chơi và các ứng dụng đòi hỏi đồ họa cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh tối ưu cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, giúp có được hình ảnh sinh động.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      31,5 inch / 80 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      VA LCD
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,364 x 0,364 mm
      Độ sáng
      250  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Gam màu (điển hình)
      NTSC 100%*, sRGB 120%*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      4000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Độ phân giải tối đa
      1920 x 1080 @ 240 Hz*
      Khung xem hiệu quả
      698,4 (Ngang) x 392,9 (Dọc) mm - ở độ cong 1500R*
      Tần số quét
      30 - 255 kHz (Ngang) / 48 - 240 Hz (Dọc)
      sRGB
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      70 PPI
      Chế độ LowBlue
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 25%
      MPRT
      0,5 ms
      Độ trễ đầu vào thấp
      Công nghệ AMD FreeSync™
      Cao cấp

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • DisplayPort x 1
      • HDMI x 2
      Đầu vào đồng bộ
      Đồng bộ riêng rẽ
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Đầu ra âm thanh

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • Bật/tắt nguồn
      • Menu/OK
      • Độ sáng/Nút Lên
      • Đầu vào/Nút Xuống
      • SmartImage game/Quay lại
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Cài sẵn
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      40,72 W (điển hình)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      790 x 619 x 297  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      709 x 425 x 88  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      709 x 526 x 245  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      9,93  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      6,84  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      5,93  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40  °C
      MTBF
      50.000 (Loại trừ đèn nền)  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      RoHS
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Không chứa thủy ngân
      • Vỏ không chứa PVC / BFR

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CB
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • ICES-003
      • PSB

    • Tủ

      Màu sắc
      Đen
      Bề mặt
      Có vân

    Badge-D2C

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    • Bán kính vòng cung của đường cong màn hình đo bằng mm
    • Độ phân giải tối đa áp dụng cho đầu vào HDMI hoặc đầu vào DP.
    • Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • MPRT là điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MPRT được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
    • MPRT là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MPRT có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MPRT khi không sử dụng chức năng chơi game.
    • Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
    • Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
    • 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
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