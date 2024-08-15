Tạo màn hình ghép không viền

Chỉ cần kết nối nhiều tủ hiển thị LED với nhau để tạo ra độ phân giải bạn muốn - 4K, 8K hoặc thậm chí cao hơn nữa. So với màn hình LCD, tấm nền LED có tốc độ làm mới cao hơn để cho phép hình ảnh mượt mà hơn. Dù là ứng dụng nào, bạn vẫn sẽ thu hút mọi ánh nhìn với chất lượng hình ảnh rõ nét.