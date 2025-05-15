27M2N8500/01
Chơi game vượt cả sự đổi mới
Màn hình này được thiết kế để chơi game ở tốc độ cao. Tốc độ làm mới 360Hz, tấm nền QD OLED và chứng nhận DisplayHDR TrueBlack 400 tạo nên sự kết hợp giữa tốc độ đáng kinh ngạc và chất lượng hình ảnh cao cấp.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Trải nghiệm chơi game ấn tượng với tốc độ làm mới 360Hz và độ phân giải hình ảnh đi kèm. Đạt được mục tiêu và bắn trúng mục tiêu nhanh hơn, chưa kể đến độ rõ nét tuyệt vời: Hình ảnh trò chơi sẽ xuất hiện rõ ràng và sắc nét trong khi bạn tăng tốc qua các cấp độ và đua qua các cảnh.
Bảo vệ màu sắc chân thực của màn hình QD-OLED khỏi hiện tượng suy giảm theo thời gian. Để tăng tuổi thọ màn hình, sản phẩm này được tích hợp lớp chắn graphene giúp tản nhiệt hiệu quả. Graphene giúp duy trì độ bền của tấm nền bằng cách phân tán đồng đều lượng nhiệt sinh ra từ ánh sáng xanh phát ra từ màn hình, đồng thời làm mát hiệu quả hơn so với graphite. Đối với game thủ, điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể yên tâm chơi game mà màu sắc hiển thị vẫn luôn chính xác đến từng pixel.
Màn hình của Philips mang đến hình ảnh trong như pha lê, Quad HD 2560x1440 hoặc 2560x1080 điểm ảnh. Sử dụng các tấm nền màn hình có hiệu suất cao với số điểm ảnh mật độ cao, được trang bị khả năng của các nguồn băng thông cao, những màn hình mới này sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động. Cho dù bạn đang cần thông tin cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD-CAM, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc các tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ mang đến cho bạn hình ảnh trong như pha lê.
Màn hình Philips này được chứng nhận VESA DisplayHDR™ True Black 400. Mang đến chi tiết bóng tối cực kỳ chính xác với màu đen sâu hơn để có trải nghiệm hình ảnh đáng chú ý so với màn hình thông thường có cùng độ sáng đỉnh. Màn hình Philips này có nhiều chế độ HDR, mỗi chế độ được tối ưu hóa cho các tình huống sử dụng của bạn: HDR Game, HDR Movie, HDR Photo và cấp độ được chứng nhận VESA DisplayHDR.
Với màn hình màu thực 10 bit của Philips, bạn có thể xem tác phẩm chuyên nghiệp yêu cầu màu sắc với độ chính xác màu vượt trội và đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên nghiệp. So với màn hình màu 8 bit thông thường, màn hình Philips này tạo ra sự chuyển tiếp tự nhiên hơn giữa các màu sắc để có độ chuyển màu mượt mà hơn.
QD-OLED là phương pháp kết hợp giữa tấm nền OLED và công nghệ chấm lượng tử. Bằng cách kết hợp những điểm tốt nhất của cả hai, QD-OLED đảm bảo độ tương phản cao, màu đen sâu và góc nhìn không giới hạn, với độ sáng đỉnh cao hơn và màu sắc sống động hơn.
Chế độ LowBlue và Công nghệ không nháy hình của chúng tôi đã được phát triển để giảm căng thẳng và mệt mỏi cho mắt thường do việc nhìn vào màn hình trong nhiều giờ liền.
Bộ xử lý tăng cường AI của chúng tôi phân tích nội dung hình ảnh đến và liên tục điều chỉnh màu sắc và độ sáng của ánh sáng phát ra để phù hợp với hình ảnh. Tính năng này bổ sung một chiều hướng mới cho trải nghiệm xem của bạn. Ambiglow cải tiến sử dụng khả năng AI của Ambiglow để tạo ra trải nghiệm chơi game thực sự đắm chìm và có thể tùy chỉnh. Từ việc bao phủ phòng chơi game của bạn bằng màu sắc cho đến cảm giác như bạn là một phần của trò chơi, Ambiglow tăng cường AI được tạo ra để biến trải nghiệm chơi game của bạn trở nên tuyệt vời nhất từ trước đến nay bằng cách kết hợp trí thông minh, màu sắc và ánh sáng.
Màn hình chơi game Philips mới có OSD truy cập nhanh được tinh chỉnh dành cho game thủ, cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn. Chế độ "FPS" (Góc nhìn người thứ nhất) cải thiện các chủ đề sẫm màu trong game, cho phép bạn nhìn thấy các đối tượng ẩn trong các khu vực tối màu. Chế độ "Racing" điều chỉnh màn hình với thời gian phản hồi nhanh nhất, màu sắc mức cao, cùng với điều chỉnh hình ảnh. Chế độ "RTS" (Chiến lược thời gian thực) có một chế độ SmartFrame đặc biệt cho phép làm nổi bật các khu vực cụ thể và cho phép điều chỉnh kích thước và hình ảnh. Gamer 1 và Gamer 2 cho phép bạn lưu các cài đặt tùy chỉnh cá nhân dựa trên các game khác nhau, đảm bảo hiệu suất tốt nhất.
Đế Ergo nhỏ gọn là đế màn hình thân thiện với người dùng của Philips cho phép xoay, nghiêng và có thể điều chỉnh độ cao để từng người dùng có thể đặt vị trí màn hình để có được sự thoải mái và hiệu quả tối đa khi xem.
Màu của Tâm ngắm được cài đặt theo mặc định. Khi tính năng Smart Crosshair (Tâm ngắm thông minh) được bật, màu sẽ thay đổi thành màu bổ sung cho màu nền. Tính năng Smart Crosshair (Tâm ngắm thông minh) nâng cao độ chính xác của việc ngắm bắn để bạn có thể phát hiện kẻ thù dễ dàng hơn.
Tính năng này là chương trình chứng nhận của Microsoft cho phép người dùng Windows 11 đồng bộ hóa và quản lý ánh sáng RGB của tất cả màn hình và thiết bị ngoại vi của màn hình từ một menu. Bằng cách này, tính năng Dynamic Lighting tạo ra một hệ sinh thái ánh sáng RGB hoàn chỉnh với Philips Evnia Ambiglow trên tất cả các thiết bị, mang đến trải nghiệm người dùng có thể tùy chỉnh.
Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. AMD FreeSync™ Premium Pro mang đến trải nghiệm chơi game HDR đích thực: sự kết hợp giữa chơi game mượt mà ở hiệu suất cao nhất và hình ảnh dải động cao vượt trội trong khi vẫn duy trì độ trễ thấp.
Khi chơi các game cường độ cao với tốc độ làm mới cao, hiện tượng xé hình có thể xuất hiện nếu không có khả năng đồng bộ hóa đồ họa tối ưu. Màn hình Philips này được chứng nhận tương thích NVIDIA® G-SYNC®, giảm hiện tượng xé hình và đồng bộ hóa tốc độ làm mới của màn hình với đầu ra của card đồ họa để có trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Các cảnh trong game xuất hiện ngay lập tức, các đối tượng trông sắc nét hơn và gameplay mượt mà, mang đến cho bạn trải nghiệm hình ảnh tuyệt đẹp và lợi thế cạnh tranh quan trọng.
Evnia Precision Center là phần mềm dễ sử dụng được thiết kế để tối ưu hóa và cá nhân hóa màn hình Evnia. Cho dù bạn là game thủ bình thường hay chuyên nghiệp, phần mềm này cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh để phù hợp với phong cách chơi game độc đáo của bạn. Với các điều khiển trực quan và điều hướng liền mạch, Evnia Precision Center cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát, cung cấp mọi thứ bạn cần để nâng tầm chơi game của bạn lên một tầm cao mới—ngay trong tầm tay bạn.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
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