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    Evnia Gaming Monitor Màn hình chơi game QD OLED

    27M2N8500/01

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    2 Chứng nhận sản phẩm

    Chơi game vượt cả sự đổi mới

    Màn hình này được thiết kế để chơi game ở tốc độ cao. Tốc độ làm mới 360Hz, tấm nền QD OLED và chứng nhận DisplayHDR TrueBlack 400 tạo nên sự kết hợp giữa tốc độ đáng kinh ngạc và chất lượng hình ảnh cao cấp.

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    Evnia Gaming Monitor Màn hình chơi game QD OLED

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    Chơi game vượt cả sự đổi mới

    • Evnia 8000
    • 26,5" (67,3cm)
    • 2560 x 1440 (Quad HD)
    Tốc độ làm mới 360Hz: Dành để chơi game siêu nhanh và siêu rõ nét

    Tốc độ làm mới 360Hz: Dành để chơi game siêu nhanh và siêu rõ nét

    Trải nghiệm chơi game ấn tượng với tốc độ làm mới 360Hz và độ phân giải hình ảnh đi kèm. Đạt được mục tiêu và bắn trúng mục tiêu nhanh hơn, chưa kể đến độ rõ nét tuyệt vời: Hình ảnh trò chơi sẽ xuất hiện rõ ràng và sắc nét trong khi bạn tăng tốc qua các cấp độ và đua qua các cảnh.

    Bảo vệ và làm mát để duy trì độ rõ nét màu sắc lâu dài

    Bảo vệ và làm mát để duy trì độ rõ nét màu sắc lâu dài

    Bảo vệ màu sắc chân thực của màn hình QD-OLED khỏi hiện tượng suy giảm theo thời gian. Để tăng tuổi thọ màn hình, sản phẩm này được tích hợp lớp chắn graphene giúp tản nhiệt hiệu quả. Graphene giúp duy trì độ bền của tấm nền bằng cách phân tán đồng đều lượng nhiệt sinh ra từ ánh sáng xanh phát ra từ màn hình, đồng thời làm mát hiệu quả hơn so với graphite. Đối với game thủ, điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể yên tâm chơi game mà màu sắc hiển thị vẫn luôn chính xác đến từng pixel.

    Hình ảnh trong như pha lê với Quad HD 2560 x 1440 điểm ảnh

    Hình ảnh trong như pha lê với Quad HD 2560 x 1440 điểm ảnh

    Màn hình của Philips mang đến hình ảnh trong như pha lê, Quad HD 2560x1440 hoặc 2560x1080 điểm ảnh. Sử dụng các tấm nền màn hình có hiệu suất cao với số điểm ảnh mật độ cao, được trang bị khả năng của các nguồn băng thông cao, những màn hình mới này sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động. Cho dù bạn đang cần thông tin cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD-CAM, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc các tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ mang đến cho bạn hình ảnh trong như pha lê.

    DisplayHDR™ TrueBlack 400 mang đến chi tiết bóng tối đáng kinh ngạc

    DisplayHDR™ TrueBlack 400 mang đến chi tiết bóng tối đáng kinh ngạc

    Màn hình Philips này được chứng nhận VESA DisplayHDR™ True Black 400. Mang đến chi tiết bóng tối cực kỳ chính xác với màu đen sâu hơn để có trải nghiệm hình ảnh đáng chú ý so với màn hình thông thường có cùng độ sáng đỉnh. Màn hình Philips này có nhiều chế độ HDR, mỗi chế độ được tối ưu hóa cho các tình huống sử dụng của bạn: HDR Game, HDR Movie, HDR Photo và cấp độ được chứng nhận VESA DisplayHDR.

    Màn hình 10 bit thực tái tạo độ chuyển màu mượt mà hơn trên hình ảnh

    Màn hình 10 bit thực tái tạo độ chuyển màu mượt mà hơn trên hình ảnh

    Với màn hình màu thực 10 bit của Philips, bạn có thể xem tác phẩm chuyên nghiệp yêu cầu màu sắc với độ chính xác màu vượt trội và đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên nghiệp. So với màn hình màu 8 bit thông thường, màn hình Philips này tạo ra sự chuyển tiếp tự nhiên hơn giữa các màu sắc để có độ chuyển màu mượt mà hơn.

    QD OLED cho màu sắc vượt trội và hình ảnh sống động

    QD OLED cho màu sắc vượt trội và hình ảnh sống động

    QD-OLED là phương pháp kết hợp giữa tấm nền OLED và công nghệ chấm lượng tử. Bằng cách kết hợp những điểm tốt nhất của cả hai, QD-OLED đảm bảo độ tương phản cao, màu đen sâu và góc nhìn không giới hạn, với độ sáng đỉnh cao hơn và màu sắc sống động hơn.

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Công nghệ không nháy hình của chúng tôi đã được phát triển để giảm căng thẳng và mệt mỏi cho mắt thường do việc nhìn vào màn hình trong nhiều giờ liền.

    Ambiglow tăng cường AI: làm phong phú thêm thế giới giải trí

    Ambiglow tăng cường AI: làm phong phú thêm thế giới giải trí

    Bộ xử lý tăng cường AI của chúng tôi phân tích nội dung hình ảnh đến và liên tục điều chỉnh màu sắc và độ sáng của ánh sáng phát ra để phù hợp với hình ảnh. Tính năng này bổ sung một chiều hướng mới cho trải nghiệm xem của bạn. Ambiglow cải tiến sử dụng khả năng AI của Ambiglow để tạo ra trải nghiệm chơi game thực sự đắm chìm và có thể tùy chỉnh. Từ việc bao phủ phòng chơi game của bạn bằng màu sắc cho đến cảm giác như bạn là một phần của trò chơi, Ambiglow tăng cường AI được tạo ra để biến trải nghiệm chơi game của bạn trở nên tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay bằng cách kết hợp trí thông minh, màu sắc và ánh sáng.

    Chế độ SmartImage Game được tối ưu hóa dành cho game thủ

    Chế độ SmartImage Game được tối ưu hóa dành cho game thủ

    Màn hình chơi game Philips mới có OSD truy cập nhanh được tinh chỉnh dành cho game thủ, cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn. Chế độ "FPS" (Góc nhìn người thứ nhất) cải thiện các chủ đề sẫm màu trong game, cho phép bạn nhìn thấy các đối tượng ẩn trong các khu vực tối màu. Chế độ "Racing" điều chỉnh màn hình với thời gian phản hồi nhanh nhất, màu sắc mức cao, cùng với điều chỉnh hình ảnh. Chế độ "RTS" (Chiến lược thời gian thực) có một chế độ SmartFrame đặc biệt cho phép làm nổi bật các khu vực cụ thể và cho phép điều chỉnh kích thước và hình ảnh. Gamer 1 và Gamer 2 cho phép bạn lưu các cài đặt tùy chỉnh cá nhân dựa trên các game khác nhau, đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

    Nghiêng, xoay và điều chỉnh độ cao để có vị trí xem lý tưởng

    Nghiêng, xoay và điều chỉnh độ cao để có vị trí xem lý tưởng

    Đế Ergo nhỏ gọn là đế màn hình thân thiện với người dùng của Philips cho phép xoay, nghiêng và có thể điều chỉnh độ cao để từng người dùng có thể đặt vị trí màn hình để có được sự thoải mái và hiệu quả tối đa khi xem.

    Smart Crosshair: để ngắm bắn tốt hơn và vui hơn

    Smart Crosshair: để ngắm bắn tốt hơn và vui hơn

    Màu của Tâm ngắm được cài đặt theo mặc định. Khi tính năng Smart Crosshair (Tâm ngắm thông minh) được bật, màu sẽ thay đổi thành màu bổ sung cho màu nền. Tính năng Smart Crosshair (Tâm ngắm thông minh) nâng cao độ chính xác của việc ngắm bắn để bạn có thể phát hiện kẻ thù dễ dàng hơn.

    Dynamic Lighting: Đồng bộ hóa ánh sáng trên mọi thiết bị.

    Dynamic Lighting: Đồng bộ hóa ánh sáng trên mọi thiết bị.

    Tính năng này là chương trình chứng nhận của Microsoft cho phép người dùng Windows 11 đồng bộ hóa và quản lý ánh sáng RGB của tất cả màn hình và thiết bị ngoại vi của màn hình từ một menu. Bằng cách này, tính năng Dynamic Lighting tạo ra một hệ sinh thái ánh sáng RGB hoàn chỉnh với Philips Evnia Ambiglow trên tất cả các thiết bị, mang đến trải nghiệm người dùng có thể tùy chỉnh.

    AMD FreeSync™ Premium Pro; chơi game HDR mượt mà, độ trễ thấp

    AMD FreeSync™ Premium Pro; chơi game HDR mượt mà, độ trễ thấp

    Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. AMD FreeSync™ Premium Pro mang đến trải nghiệm chơi game HDR đích thực: sự kết hợp giữa chơi game mượt mà ở hiệu suất cao nhất và hình ảnh dải động cao vượt trội trong khi vẫn duy trì độ trễ thấp.

    Đạt chứng nhận tương thích với NVIDIA® G-SYNC® để chơi game nhanh, mượt mà

    Đạt chứng nhận tương thích với NVIDIA® G-SYNC® để chơi game nhanh, mượt mà

    Khi chơi các game cường độ cao với tốc độ làm mới cao, hiện tượng xé hình có thể xuất hiện nếu không có khả năng đồng bộ hóa đồ họa tối ưu. Màn hình Philips này được chứng nhận tương thích NVIDIA® G-SYNC®, giảm hiện tượng xé hình và đồng bộ hóa tốc độ làm mới của màn hình với đầu ra của card đồ họa để có trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Các cảnh trong game xuất hiện ngay lập tức, các đối tượng trông sắc nét hơn và gameplay mượt mà, mang đến cho bạn trải nghiệm hình ảnh tuyệt đẹp và lợi thế cạnh tranh quan trọng.

    Evnia Precision Center: Tối đa hóa trải nghiệm chơi game của bạn

    Evnia Precision Center: Tối đa hóa trải nghiệm chơi game của bạn

    Evnia Precision Center là phần mềm dễ sử dụng được thiết kế để tối ưu hóa và cá nhân hóa màn hình Evnia. Cho dù bạn là game thủ bình thường hay chuyên nghiệp, phần mềm này cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh để phù hợp với phong cách chơi game độc ​​đáo của bạn. Với các điều khiển trực quan và điều hướng liền mạch, Evnia Precision Center cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát, cung cấp mọi thứ bạn cần để nâng tầm chơi game của bạn lên một tầm cao mới—ngay trong tầm tay bạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      26,5 inch / 67,3 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Loại tấm nền màn hình
      QD OLED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,2292 x 0,2292mm
      Độ sáng
      SDR: 250 (APL 100%) nit, HDR: 450 (APL 10%) nit, HDR E/P: 1000 (APL 3%)  nit
      Số màu màn hình
      Hỗ trợ màu 1,07 tỉ màu (10 bit)
      Gam màu (điển hình)
      DCI-P3: 98,5%, sRGB: 147,5%, NTSC 120%, Adobe RGB 118%*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1.500.000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      0,03 ms (Xám sang Xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10000
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage game
      Độ phân giải tối đa
      HDMI/DP : 2560 x 1440 @ 360 Hz
      Khung xem hiệu quả
      590,42 (Ngang) x 333,72 (Dọc) mm
      Tần số quét
      30 - 510K kHz (Ngang) / 48 - 360 Hz (Dọc)
      sRGB
      Delta E
      <2 (sRGB)
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      110,84 PPI
      Chế độ LowBlue
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống phản chiếu, 2H
      Độ trễ đầu vào thấp
      EasyRead
      Công nghệ AMD FreeSync™
      Premium Pro
      G-SYNC
      HDR
      Được chứng nhận DisplayHDR True Black 400
      Ambiglow
      3 mặt
      Định dạng điểm ảnh
      RGB Q-Stripe*
      Smart Sniper
      Clear MR Tier
      13000
      Stark Shadow Boost
      Windows Dynamic Lighting
      Smart Crosshair
      Shadow Boost

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB-B x 1
      Đầu vào đồng bộ
      Đồng bộ riêng rẽ
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Cổng ra tai nghe
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort ), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort ), HDCP 2.3 (HDMI / DisplayPort )
      Hub USB
      USB-B upstream x1, USB-A downstream x2 (downstream với x1 sạc nhanh B.C 1.2), USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps

    • Tiện lợi

      Loa tích hợp
      5 W x 2
      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      Tiện lợi cho người dùng
      • Bật/tắt nguồn
      • Menu/OK
      • Đầu vào/Lên
      • Cài đặt game/Xuống
      • SmartImage game/Quay lại
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      • Giá đỡ VESA
      • Chế độ LowBlue
      MultiView
      • Chế độ PIP/PBP
      • 2x thiết bị
      Ánh sáng xanh thấp
      Tuân thủ ánh sáng xanh thấp*

    • Chân đế

      Điều chỉnh độ cao
      130  mm
      Trục xoay
      -/+ 20  độ
      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Trong
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      83,70 W (điển hình)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)
      Lớp nhãn năng lượng
      G

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      780 x 455 x 141  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      609,3 x 357,7 x 61  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      609,3 x 513,7 x 274,5  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      11,01  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      7,35  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      6,00  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40  °C
      MTBF
      30,000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      RoHS
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Không chứa thủy ngân
      • Vỏ không chứa PVC / BFR
      Nhựa tái chế sau sử dụng
      35%*

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CB
      • Dấu CE
      • ETL
      • CEC
      • TUV/ISO9241-307
      • TUV-BAUART
      • EAC
      • EAEU RoHS
      • CEL
      • CCC
      • UKCA
      • EMF
      • FCC
      • ICES-003

    • Tủ

      Màu sắc
      Trắng
      Bề mặt
      Có vân

    • Trong hộp có gì?

      Cáp
      Cáp DP, cáp HDMI, USB Upstream (B-A), Cáp nguồn
      Màn hình kèm chân đế
      Tài liệu hướng dẫn sử dụng

    Badge-D2C

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    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse. Mẫu đo là 1 đường ngang.
    • Độ bao phủ DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC và Vùng Adobe RGB dựa trên CIE1976.
    • Điểm ảnh hoạt động: 2560 (Ngang) x 1440 (Dọc). Tổng số điểm ảnh: 2576 (Ngang) x 1456 (Dọc); các điểm ảnh bổ sung ở mỗi bên, không gian dành riêng cho quỹ đạo điểm ảnh.
    • Tỷ lệ ánh sáng phát xạ màn hình trong phạm vi từ 415 - 455 nm đến phát xạ màn hình trong phạm vi 400 - 500 nm phải nhỏ hơn 50%.
    • Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
    • Màn hình này hướng đến tính bền vững: đế được làm bằng 35% nhựa tái chế.
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
    • Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
    • 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
    • Giao diện hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
    • Đảm bảo cập nhật trình điều khiển NVIDIA® G-SYNC® lên phiên bản mới nhất, xem thêm thông tin trên trang web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
    • Đảm bảo rằng card đồ họa của bạn hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®
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