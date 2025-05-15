Ambiglow tăng cường AI: làm phong phú thêm thế giới giải trí

Bộ xử lý tăng cường AI của chúng tôi phân tích nội dung hình ảnh đến và liên tục điều chỉnh màu sắc và độ sáng của ánh sáng phát ra để phù hợp với hình ảnh. Tính năng này bổ sung một chiều hướng mới cho trải nghiệm xem của bạn. Ambiglow cải tiến sử dụng khả năng AI của Ambiglow để tạo ra trải nghiệm chơi game thực sự đắm chìm và có thể tùy chỉnh. Từ việc bao phủ phòng chơi game của bạn bằng màu sắc cho đến cảm giác như bạn là một phần của trò chơi, Ambiglow tăng cường AI được tạo ra để biến trải nghiệm chơi game của bạn trở nên tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay bằng cách kết hợp trí thông minh, màu sắc và ánh sáng.