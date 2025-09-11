VESA Certified ClearMR: cho thử nghiệm độ mờ chính xác

Trước đây, các phương pháp kiểm tra độ mờ trên màn hình được đo bằng MRPT. VESA Certified ClearMR hoạt động như một giải pháp thay thế cho MRPT và được thiết kế để phản ánh bản chất thực sự của độ mờ thông qua thử nghiệm camera kỹ thuật số tốc độ cao. Đối với các màn hình được gửi đến và chứng nhận thông qua VESA Certified ClearMR, bạn có thể yên tâm rằng bạn sẽ có được bản đánh giá chính xác về chất lượng độ mờ của màn hình. Mỗi chứng nhận được xác định thông qua phạm vi CMR; với màn hình này được phân loại ClearMR 13000, công nghệ này có một trong những phân loại chất lượng hình ảnh cao nhất, đồng nghĩa với việc độ mờ tổng thể ít hơn.