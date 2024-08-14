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  • Trải nghiệm chơi game đỉnh cao Trải nghiệm chơi game đỉnh cao Trải nghiệm chơi game đỉnh cao

    Evnia Fast IPS Gaming monitor Màn hình chơi game Quad HD

    27M2N5500/74

    Trải nghiệm chơi game đỉnh cao

    Màn hình này được trang bị để chơi bất kỳ game nào. Với MBR thông minh 0,5ms, tốc độ làm mới 180Hz và độ phân giải Quad HD, màn hình được tạo ra để mang đến cho game thủ trải nghiệm chơi game toàn diện và đẹp mắt.

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    Evnia Fast IPS Gaming monitor Màn hình chơi game Quad HD

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    Trải nghiệm chơi game đỉnh cao

    • Evnia 5000
    • 27" (68,5 cm)
    • 2560 x 1440 (QHD)
    Tốc độ làm mới 180Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động

    Tốc độ làm mới 180Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động

    Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh cực mịn và không bị rớt hình. Màn hình này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 180 lần trên giây, nhanh hơn so với màn hình chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 180Hz, bạn sẽ có được các hình ảnh bị thiếu quan trọng trên màn hình, hiển thị động tác của đối thủ trong chuyển động cực mịn, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng. Với khả năng rớt hình cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này chính là đối tác chơi game hoàn hảo của bạn.

    Chơi game mượt mà dễ dàng với công nghệ AMD FreeSync™

    Chơi game mượt mà dễ dàng với công nghệ AMD FreeSync™

    Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Với màn hình Philips mới, điều này không còn nữa. Đạt được hiệu suất mượt mà, không có xảo ảnh ở hầu như mọi tốc độ khung hình với công nghệ AMD FreeSync™, tốc độ làm mới nhanh mượt mà và thời gian phản hồi siêu nhanh.

    Chế độ SmartImage Game được tối ưu hóa dành cho game thủ

    Chế độ SmartImage Game được tối ưu hóa dành cho game thủ

    Màn hình chơi game Philips mới có OSD truy cập nhanh được tinh chỉnh dành cho game thủ, cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn. Chế độ "FPS" (Góc nhìn người thứ nhất) cải thiện các chủ đề sẫm màu trong game, cho phép bạn nhìn thấy các đối tượng ẩn trong các khu vực tối màu. Chế độ "Racing" điều chỉnh màn hình với thời gian phản hồi nhanh nhất, màu sắc mức cao, cùng với điều chỉnh hình ảnh. Chế độ "RTS" (Chiến lược thời gian thực) có một chế độ SmartFrame đặc biệt cho phép làm nổi bật các khu vực cụ thể và cho phép điều chỉnh kích thước và hình ảnh. Gamer 1 và Gamer 2 cho phép bạn lưu các cài đặt tùy chỉnh cá nhân dựa trên các game khác nhau, đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

    Tốc độ cực nhanh 0,5 ms cho hình ảnh sắc nét và chơi game mượt mà

    Tốc độ cực nhanh 0,5 ms cho hình ảnh sắc nét và chơi game mượt mà

    Màn hình Philips Evnia với thời gian phản hồi MBR thông minh 0,5 ms giúp loại bỏ một cách hiệu quả hiện tượng nhòe và mờ chuyển động, mang lại hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Các pha hành động chuyển động nhanh và chuyển cảnh kịch tính sẽ được thể hiện một cách mượt mà. Đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo để chơi game cảm giác mạnh và game thi đấu tốc độ cao.

    Đạt chứng nhận tương thích với NVIDIA® G-SYNC® để chơi game nhanh, mượt mà

    Đạt chứng nhận tương thích với NVIDIA® G-SYNC® để chơi game nhanh, mượt mà

    Khi chơi các game cường độ cao với tốc độ làm mới cao, hiện tượng xé hình có thể xuất hiện nếu không có khả năng đồng bộ hóa đồ họa tối ưu. Màn hình Philips này được chứng nhận tương thích NVIDIA® G-SYNC®, giảm hiện tượng xé hình và đồng bộ hóa tốc độ làm mới của màn hình với đầu ra của card đồ họa để có trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Các cảnh trong game xuất hiện ngay lập tức, các đối tượng trông sắc nét hơn và gameplay mượt mà, mang đến cho bạn trải nghiệm hình ảnh tuyệt đẹp và lợi thế cạnh tranh quan trọng.

    Hình ảnh trong như pha lê với Quad HD 2560 x 1440 điểm ảnh

    Hình ảnh trong như pha lê với Quad HD 2560 x 1440 điểm ảnh

    Màn hình của Philips mang đến hình ảnh trong như pha lê, Quad HD 2560x1440 hoặc 2560x1080 điểm ảnh. Sử dụng các tấm nền màn hình có hiệu suất cao với số điểm ảnh mật độ cao, được trang bị khả năng của các nguồn băng thông cao, những màn hình mới này sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động. Cho dù bạn đang cần thông tin cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD-CAM, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc các tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ mang đến cho bạn hình ảnh trong như pha lê.

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast là công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu và điều khiển cường độ ánh sáng nền để có được video và hình ảnh số tốt nhất, hoặc khi chơi trò chơi hiển thị những màu tối màu. Khi chế độ Tiết kiệm được chọn, độ phân giải được điều chỉnh và ánh sáng nền được tinh chỉnh để hiển thị vừa phải cho những ứng dụng văn phòng hàng ngày và tiêu thụ năng lượng ít hơn.

    Màn hình 10 bit thực tái tạo độ chuyển màu mượt mà hơn trên hình ảnh

    Màn hình 10 bit thực tái tạo độ chuyển màu mượt mà hơn trên hình ảnh

    Với màn hình màu thực 10 bit của Philips, bạn có thể xem tác phẩm chuyên nghiệp yêu cầu màu sắc với độ chính xác màu vượt trội và đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên nghiệp. So với màn hình màu 8 bit thông thường, màn hình Philips này tạo ra sự chuyển tiếp tự nhiên hơn giữa các màu sắc để có độ chuyển màu mượt mà hơn.

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Công nghệ không nháy hình của chúng tôi đã được phát triển để giảm căng thẳng và mệt mỏi cho mắt thường do việc nhìn vào màn hình trong nhiều giờ liền.

    DisplayHDR 400 cho hình ảnh sống động và nổi bật hơn

    DisplayHDR 400 cho hình ảnh sống động và nổi bật hơn

    DisplayHDR 400 được chứng nhận VESA mang lại bước tiến đáng kể so với màn hình SDR thông thường. Không giống như các màn hình 'tương thích HDR' khác, DisplayHDR 400 thực tạo ra độ sáng, độ tương phản và màu sắc đáng kinh ngạc. Với chế độ làm mờ toàn cục và độ sáng tối thiểu 400 nit, hình ảnh trở nên sống động với những điểm nổi bật đáng chú ý đồng thời có màu đen sâu hơn, nhiều sắc thái hơn. Công nghệ này mang đến một bảng màu mới phong phú hơn chưa từng có trên TV, cho bạn một trải nghiệm hình ảnh thu hút mọi giác quan và truyền cảm xúc.

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    Chân đế màn hình SmartErgoBase mang lại sự thoải mái về mặt công thái học và giúp quản lý dây cáp gọn gàng. Chân đế có thể xoay trục, xoay đế và nghiêng theo nhiều góc độ khác nhau để đảm bảo sự thoải mái tối đa. Chân đế có thể điều chỉnh độ cao đảm bảo chế độ xem tối ưu, giảm bớt sự căng thẳng về thể chất trong một ngày làm việc dài, đồng thời quản lý cáp giảm sự lộn xộn của dây cáp và giữ cho không gian làm việc luôn gọn gàng và chuyên nghiệp.

    Smart Crosshair: để ngắm bắn tốt hơn và vui hơn

    Smart Crosshair: để ngắm bắn tốt hơn và vui hơn

    Màu của Tâm ngắm được cài đặt theo mặc định. Khi tính năng Smart Crosshair (Tâm ngắm thông minh) được bật, màu sẽ thay đổi thành màu bổ sung cho màu nền. Tính năng Smart Crosshair (Tâm ngắm thông minh) nâng cao độ chính xác của việc ngắm bắn để bạn có thể phát hiện kẻ thù dễ dàng hơn.

    Các tính năng OSD mới cho trải nghiệm chơi game hấp dẫn hơn nhiều

    Các tính năng OSD mới cho trải nghiệm chơi game hấp dẫn hơn nhiều

    Philips Evnia được trang bị các tính năng mới trong OSD (hiển thị trên màn hình). Smart MBR Sync cho phép kết hợp Thời gian phản hồi hình ảnh chuyển động (MPRT) với công nghệ Đồng bộ thích ứng, loại bỏ hiện tượng nhòe chuyển động và bóng ma trong khi vẫn đảm bảo hình ảnh sắc nét và tốc độ khung hình cao. Smart ShadowBoost tăng cường các cảnh tối, cho phép nhiều chi tiết hơn mà không bị phơi sáng quá mức. Tâm ngắm thông minh để bạn không bỏ lỡ bất kỳ mục tiêu nào.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      27 inch / 68,5 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      Công nghệ IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,2331 x 0,2331 mm
      Độ sáng
      350nits; 450nits (HDR On); 500nits (HDR Peak)  cd/m²
      Số màu màn hình
      1,07 tỷ (8 bit + FRC)
      Gam màu (điển hình)
      DCI-P3:93,5%, sRGB: 125%, NTSC 108%, Adobe RGB 106%*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1200:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      1 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage game
      Độ phân giải tối đa
      2560 x 1440 @ 180 Hz (DP), 2560 x 1440 @ 144 Hz (HDMI)
      Khung xem hiệu quả
      596,736 (Ngang) x 335,664 (Dọc)
      Tần số quét
      HDMI: 30 - 230 kHz (Ngang) / 48 - 144 Hz (Dọc); DP: 30 - 280 kHz (Ngang) / 48 - 180 Hz (Dọc)
      sRGB
      Delta E
      < 2 (sRGB)
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      108,79 PPI
      Chế độ LowBlue
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 25%
      Độ trễ đầu vào thấp
      EasyRead
      Công nghệ AMD FreeSync™
      Cao cấp
      HDR
      Có hỗ trợ kết nối HDR
      Smart MBR
      0,5 ms*

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1
      Đầu vào đồng bộ
      Đồng bộ riêng rẽ
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Cổng ra tai nghe
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI / DP), HDCP 2.2 (HDMI / DP)

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • Windows 11 / 10
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • Bật/tắt nguồn
      • Menu/OK
      • Đầu vào/Lên
      • Cài đặt game/Xuống
      • SmartImage game/Quay lại
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      • Chế độ LowBlue

    • Chân đế

      Điều chỉnh độ cao
      130  mm
      Pivot
      -/+ 90 độ
      Trục xoay
      -/+ 30  độ
      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Trong
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      29,8 W (điển hình)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      730 x 478 x 188  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      614 x 368 x 60  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      614 x 519 x 261  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      9,32  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      5,68  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      3,86  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40  °C
      MTBF
      50.000 (Loại trừ đèn nền)  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      RoHS
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      Vỏ không chứa PVC / BFR
      Nhựa tái chế sau sử dụng
      85%*

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CB
      • CCC
      • CECP
      • CEL
      • Dấu CE
      • TUV/ISO9241-307
      • TUV-BAUART
      • EAC
      • MEPS
      • PSB
      • BSMI
      • EMF
      • FCC
      • ICES-003
      • UKCA

    • Tủ

      Màu sắc
      Xám đen sẫm
      Bề mặt
      Có vân

    Badge-D2C

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    • Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
    • Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào DP.
    • Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • MBR thông minh giúp điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MBR thông minh được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
    • MBR thông minh là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MBR thông minh có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MBR thông minh khi không sử dụng chức năng chơi game.
    • 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện
    • Độ bao phủ DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC và Vùng Adobe RGB dựa trên CIE1976
    • Xin lưu ý rằng tính năng độ trễ đầu vào thấp được bật vĩnh viễn và không thể tắt được.
    • Màn hình này hướng đến sự bền vững: chân đế được làm bằng 35% nhựa tái chế và khung của màn hình được làm từ 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.
    • Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
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