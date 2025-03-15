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  • Trải nghiệm chơi game đỉnh cao Trải nghiệm chơi game đỉnh cao Trải nghiệm chơi game đỉnh cao

    Evnia Mini LED Gaming monitor Màn hình chơi game Quad HD

    27M2N5500MY/93

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    2 Chứng nhận sản phẩm

    Trải nghiệm chơi game đỉnh cao

    Màn hình này được thiết kế để chơi game. Với tốc độ làm mới 300Hz nhanh, đèn nền MiniLED và hình ảnh đạt chuẩn DisplayHDR 1000, bạn có thể mong đợi hình ảnh sắc nét và đẹp mắt ngay cả ở tốc độ nhanh nhất.

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    Evnia Mini LED Gaming monitor Màn hình chơi game Quad HD

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    Trải nghiệm chơi game đỉnh cao

    • Evnia 5000
    • 27" (68,5 cm)
    • 2560 x 1440 (QHD)
    Tốc độ làm mới vượt trội 300Hz cho trải nghiệm chơi game mượt mà nhất

    Tốc độ làm mới vượt trội 300Hz cho trải nghiệm chơi game mượt mà nhất

    Màn hình Philips 300 Hz đưa trải nghiệm chơi game của bạn lên một tầm cao mới. Độ trễ đầu vào thấp kết hợp với công nghệ tốc độ làm mới thay đổi mang đến cho bạn lợi thế chơi game đồng bộ. Ngoài ra, tấm nền góc nhìn rộng với độ phân giải cao của chúng tôi mang đến trải nghiệm chơi game chân thực với độ chính xác màu sắc vượt trội. Hãy tập trung vào những điều quan trọng vì chân đế có thể điều chỉnh mang lại sự thoải mái mà bạn xứng đáng có được và công nghệ không nháy hình giúp bạn xem dễ dàng, để bạn tiếp tục chơi game mà không phải lo lắng về sức khỏe.

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào là độ trễ xảy ra giữa thời điểm thiết bị kết nối bắt đầu gửi khung hình lên màn hình và thời điểm màn hình thực sự hiển thị khung hình đó. Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian chậm trễ giữa nhập lệnh từ thiết bị của bạn đến màn hình, cải thiện đáng kể hiệu quả khi chơi các game thi đấu tốc độ cao.

    Tấm nền Fast VA: Cho hình ảnh sắc nét ở tốc độ khung hình cao

    Tấm nền Fast VA: Cho hình ảnh sắc nét ở tốc độ khung hình cao

    Tính năng này được thiết kế cho các game hành động. Tấm nền này không chỉ cho phép chơi game hầu như không bị mờ mà còn kết hợp tốt với tốc độ khung hình cao để đảm bảo mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét vượt trội.

    DisplayHDR 1000 cho các chi tiết thực sự sống động và chân thực

    DisplayHDR 1000 cho các chi tiết thực sự sống động và chân thực

    DisplayHDR 1000 được chứng nhận VESA mang lại trải nghiệm hình ảnh khác biệt đáng kể so với các màn hình 'tương thích HDR' khác. Màu đen cực sâu và màu trắng sáng tương phản với màu sắc rực rỡ, để làm nổi bật những chi tiết mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đây. Game thủ có thể dễ dàng phát hiện ra kẻ thù ẩn nấp trong các góc tối và bóng tối, đồng thời người xem phim có thể thưởng thức một chương trình hấp dẫn và sống động như thật. Màn hình Philips Momentum này đi kèm với một số chế độ HDR, mỗi chế độ được tối ưu hóa cho các tình huống sử dụng của bạn: Trò chơi HDR, Phim HDR và Ảnh chụp HDR.

    Hình ảnh trong như pha lê với Quad HD 2560 x 1440 điểm ảnh

    Hình ảnh trong như pha lê với Quad HD 2560 x 1440 điểm ảnh

    Màn hình của Philips mang đến hình ảnh trong như pha lê, Quad HD 2560x1440 hoặc 2560x1080 điểm ảnh. Sử dụng các tấm nền màn hình có hiệu suất cao với số điểm ảnh mật độ cao, được trang bị khả năng của các nguồn băng thông cao, những màn hình mới này sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động. Cho dù bạn đang cần thông tin cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD-CAM, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc các tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ mang đến cho bạn hình ảnh trong như pha lê.

    Mini LED với chế độ làm mờ cục bộ 1152 vùng

    Mini LED với chế độ làm mờ cục bộ 1152 vùng

    Đèn nền LED mini cải thiện khả năng kiểm soát ánh sáng và tỷ lệ tương phản. Kích thước nhỏ của các đèn LED mini tạo thành đèn nền cho phép tạo ra 1152 vùng được điều khiển riêng biệt mang lại màu đen sâu hơn và màu trắng sáng hơn. Giờ đây, bạn có thể xem nội dung HDR phong phú với độ tương phản ấn tượng và khả năng tái tạo chính xác.

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast là công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu và điều khiển cường độ ánh sáng nền để có được video và hình ảnh số tốt nhất, hoặc khi chơi trò chơi hiển thị những màu tối màu. Khi chế độ Tiết kiệm được chọn, độ phân giải được điều chỉnh và ánh sáng nền được tinh chỉnh để hiển thị vừa phải cho những ứng dụng văn phòng hàng ngày và tiêu thụ năng lượng ít hơn.

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Công nghệ không nháy hình của chúng tôi đã được phát triển để giảm căng thẳng và mệt mỏi cho mắt thường do việc nhìn vào màn hình trong nhiều giờ liền.

    Chế độ SmartImage Game được tối ưu hóa dành cho game thủ

    Chế độ SmartImage Game được tối ưu hóa dành cho game thủ

    Màn hình chơi game Philips mới có OSD truy cập nhanh được tinh chỉnh dành cho game thủ, cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn. Chế độ "FPS" (Góc nhìn người thứ nhất) cải thiện các chủ đề sẫm màu trong game, cho phép bạn nhìn thấy các đối tượng ẩn trong các khu vực tối màu. Chế độ "Racing" điều chỉnh màn hình với thời gian phản hồi nhanh nhất, màu sắc mức cao, cùng với điều chỉnh hình ảnh. Chế độ "RTS" (Chiến lược thời gian thực) có một chế độ SmartFrame đặc biệt cho phép làm nổi bật các khu vực cụ thể và cho phép điều chỉnh kích thước và hình ảnh. Gamer 1 và Gamer 2 cho phép bạn lưu các cài đặt tùy chỉnh cá nhân dựa trên các game khác nhau, đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    Chân đế màn hình SmartErgoBase mang lại sự thoải mái về mặt công thái học và giúp quản lý dây cáp gọn gàng. Chân đế có thể xoay trục, xoay đế và nghiêng theo nhiều góc độ khác nhau để đảm bảo sự thoải mái tối đa. Chân đế có thể điều chỉnh độ cao đảm bảo chế độ xem tối ưu, giảm bớt sự căng thẳng về thể chất trong một ngày làm việc dài, đồng thời quản lý cáp giảm sự lộn xộn của dây cáp và giữ cho không gian làm việc luôn gọn gàng và chuyên nghiệp.

    Smart Crosshair: để ngắm bắn tốt hơn và vui hơn

    Smart Crosshair: để ngắm bắn tốt hơn và vui hơn

    Màu của Tâm ngắm được cài đặt theo mặc định. Khi tính năng Smart Crosshair (Tâm ngắm thông minh) được bật, màu sẽ thay đổi thành màu bổ sung cho màu nền. Tính năng Smart Crosshair (Tâm ngắm thông minh) nâng cao độ chính xác của việc ngắm bắn để bạn có thể phát hiện kẻ thù dễ dàng hơn.

    Stark ShadowBoost: để tăng cường khả năng hiển thị trong các cảnh tối

    Stark ShadowBoost: để tăng cường khả năng hiển thị trong các cảnh tối

    Tính năng này tăng cường các cảnh tối mà không làm sáng quá mức các vùng sáng. Tính năng Stark Shadowboost có ba mức có thể lựa chọn, cung cấp hình ảnh có kết cấu với độ bão hòa màu tốt hơn với độ tương phản cao hơn để bạn có thể nhìn rõ hơn trong cả môi trường sáng và tối. Ngoài ra, tính năng này giúp bạn tinh chỉnh tầm nhìn để kẻ thù bị lộ diện nhanh hơn khi chơi game.

    Smart Sniper: Cải thiện khả năng kiểm soát khi bạn phóng to mục tiêu

    Smart Sniper: Cải thiện khả năng kiểm soát khi bạn phóng to mục tiêu

    Smart Sniper giúp bạn kiểm soát tốt hơn ống ngắm để hướng chính xác mục tiêu. Ứng dụng này phủ lên thêm một cửa sổ ở phía trên hoặc giữa màn hình, cho phép bạn chọn mức thu phóng gấp 2 lần độ phóng đại thông thường.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      27 inch / 68,5 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      VA LCD
      Loại đèn nền
      Mini LED với chế độ làm mờ cục bộ 1152 vùng
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,2331 x 0,2331 mm
      Độ sáng
      450nits (HDR Off), 700nits (HDR On), 1200nits (HDR On, 10% of center)  cd/m²
      Số màu màn hình
      1,07 tỷ (8 bit + FRC)
      Gam màu (điển hình)
      sRGB: 99,5%, Adobe RGB 95%; DCI-P3: 97%, NTSC 130%*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      5000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      1 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage game
      Độ phân giải tối đa
      2560x1440 @300Hz (HDMI/DP)
      Khung xem hiệu quả
      596,736 (Ngang) x 335,664 (Dọc) mm
      Tần số quét
      30-450kHz (Ngang)/ 48-300Hz (Dọc)
      sRGB
      Delta E
      < 2 (sRGB)
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      108,79 PPI
      Chế độ LowBlue
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, Độ lóa 25%
      SmartUniformity
      93~105%
      Độ trễ đầu vào thấp
      HDR
      HDR 1000
      Smart Crosshair
      Stark ShadowBoost
      Smart Sniper

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1
      Đầu vào đồng bộ
      Đồng bộ riêng rẽ
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Cổng ra tai nghe
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI / DP), HDCP 2.2 (HDMI / DP)
      Hub USB
      Phiên bản USB, USB-B Upstream x 1, USB-A Downstream x2 (1 cho FC)

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      Tiện lợi cho người dùng
      • Bật/tắt nguồn
      • Menu/OK
      • Đầu vào/Lên
      • Cài đặt game/Xuống
      • SmartImage game/Quay lại
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      • Chế độ LowBlue
      MultiView
      • 2x thiết bị
      • Chế độ PIP/PBP

    • Chân đế

      Điều chỉnh độ cao
      130  mm
      Pivot
      90 độ
      Trục xoay
      -/+ 20  độ
      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Trong
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      52,8 W (điển hình)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      840 x 478 x 188  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      614 x 368 x 75  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      614 x 525 x 247  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      10,53  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      7,25  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      5,42  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40  °C
      MTBF
      50.000 (Loại trừ đèn nền)  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      RoHS
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Nhựa tái chế sau sử dụng
      85%*

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CB
      • Dấu CE
      • CEL
      • CCC
      • CECP
      • UKCA
      • EMF
      • FCC
      • ICES-003

    • Tủ

      Màu sắc
      Xám đen sẫm
      Bề mặt
      Có vân

    • Thiết kế

      Được thiết kế tại Amsterdam, NL

    Badge-D2C

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    • Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • Độ phủ sRGB dựa trên CIE1931, Độ phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng NTSC dựa trên CIE1976.
    • Màn hình này hướng đến tính bền vững: chân đế và giá đỡ tai nghe được làm bằng 35% nhựa tái chế và khung màn hình được làm bằng 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.
    • Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
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