Cụm từ tìm kiếm

  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn

    Fast IPS Gaming monitor Màn hình chơi game Quad HD

    27M2N3500UK/71

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn

    Màn hình Fast IPS 27" này cung cấp hình ảnh sắc nét với tốc độ làm mới 300Hz và Smart MBR 0,3ms. Tốc độ mượt mà và giảm mỏi mắt với Công nghệ phân cực tròn để có trải nghiệm chơi game thoải mái, chất lượng cao.

    Xem tất cả lợi ích

    Fast IPS Gaming monitor Màn hình chơi game Quad HD

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Evnia

    Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn

    • Evnia 3000
    • 27" (68,5cm)
    • 2560 x 1440 (Quad HD)
    Tốc độ làm mới vượt trội 300Hz cho trải nghiệm chơi game mượt mà nhất

    Tốc độ làm mới vượt trội 300Hz cho trải nghiệm chơi game mượt mà nhất

    Màn hình Philips 300Hz đưa trải nghiệm chơi game của bạn lên một tầm cao mới. Độ trễ đầu vào thấp kết hợp với công nghệ tốc độ làm mới thay đổi mang đến cho bạn lợi thế chơi game đồng bộ. Ngoài ra, tấm nền góc nhìn rộng với độ phân giải cao của chúng tôi mang đến trải nghiệm chơi game chân thực với độ chính xác màu sắc vượt trội. Hãy tập trung vào những điều quan trọng vì chân đế có thể điều chỉnh mang lại sự thoải mái mà bạn xứng đáng có được và công nghệ không nháy hình giúp bạn xem dễ dàng, để bạn tiếp tục chơi game mà không phải lo lắng về sức khỏe.

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào là độ trễ xảy ra giữa thời điểm thiết bị kết nối bắt đầu gửi khung hình lên màn hình và thời điểm màn hình thực sự hiển thị khung hình đó. Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian chậm trễ giữa nhập lệnh từ thiết bị của bạn đến màn hình, cải thiện đáng kể hiệu quả khi chơi các game thi đấu tốc độ cao.

    Tốc độ cực nhanh 0,3 ms cho hình ảnh sắc nét và chơi game mượt mà

    Tốc độ cực nhanh 0,3 ms cho hình ảnh sắc nét và chơi game mượt mà

    Màn hình Philips với thời gian phản hồi MBR thông minh 0,3 ms giúp loại bỏ một cách hiệu quả hiện tượng nhòe và mờ chuyển động, mang lại hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Các pha hành động chuyển động nhanh và chuyển cảnh kịch tính sẽ được thể hiện một cách mượt mà. Đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo để chơi game cảm giác mạnh và game thi đấu tốc độ cao.

    1,07 tỉ màu cho màu sắc tuyệt đẹp và độ chuyển màu tốt nhất

    1,07 tỉ màu cho màu sắc tuyệt đẹp và độ chuyển màu tốt nhất

    Màn hình này cung cấp độ sâu màu sắc vượt trội với 1,07 tỉ màu và độ chuyển màu tốt nhất, để tái tạo hình ảnh mượt mà, chính xác và sống động. Tận hưởng hình ảnh chính xác và chân thực dù chơi game, xem video hay làm việc với các ứng dụng đồ họa quan trọng về màu sắc.

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Công nghệ không nháy hình của chúng tôi đã được phát triển để giảm căng thẳng và mệt mỏi cho mắt thường do việc nhìn vào màn hình trong nhiều giờ liền.

    Công nghệ Phân cực tròn: bảo vệ mắt tốt hơn

    Công nghệ Phân cực tròn: bảo vệ mắt tốt hơn

    Phân cực tròn sử dụng mô phỏng ánh sáng tự nhiên để lọc ánh sáng xanh có hại hiệu quả hơn, giảm mỏi mắt và mệt mỏi. Không giống như màn hình truyền thống, công nghệ này kích hoạt nhiều hơn các cơ chế phòng vệ tự nhiên của mắt, mang lại trải nghiệm xem mượt mà và lành mạnh hơn. Đối với game thủ, điều này có nghĩa là chơi lâu hơn, đắm chìm hơn, ít khó chịu hơn, phục hồi tiêu điểm nhanh hơn và giảm mỏi mắt—lý tưởng cho các phiên làm việc cường độ cao và hiệu suất cao nhất.

    Smart Crosshair: để ngắm bắn tốt hơn và vui hơn

    Smart Crosshair: để ngắm bắn tốt hơn và vui hơn

    Màu của Tâm ngắm được cài đặt theo mặc định. Khi tính năng Smart Crosshair (Tâm ngắm thông minh) được bật, màu sẽ thay đổi thành màu bổ sung cho màu nền. Tính năng Smart Crosshair (Tâm ngắm thông minh) nâng cao độ chính xác của việc ngắm bắn để bạn có thể phát hiện kẻ thù dễ dàng hơn.

    Stark ShadowBoost: để tăng cường khả năng hiển thị trong các cảnh tối

    Stark ShadowBoost: để tăng cường khả năng hiển thị trong các cảnh tối

    Tính năng này tăng cường các cảnh tối mà không làm sáng quá mức các vùng sáng. Tính năng Stark Shadowboost có ba mức có thể lựa chọn, cung cấp hình ảnh có kết cấu với độ bão hòa màu tốt hơn với độ tương phản cao hơn để bạn có thể nhìn rõ hơn trong cả môi trường sáng và tối. Ngoài ra, tính năng này giúp bạn tinh chỉnh tầm nhìn để kẻ thù bị lộ diện nhanh hơn khi chơi game.

    Smart MBR: để giảm độ nhòe chuyển động.

    Smart MBR: để giảm độ nhòe chuyển động.

    Để giảm độ nhòe chuyển động, đèn nền LED của màn hình này sẽ hoạt động đồng thời với tốc độ làm mới để kiểm soát mức độ sáng cho hình ảnh rõ nét nhất. Xin lưu ý rằng Smart MBR là một loại chế độ chơi game và bạn nên tắt chức năng này khi không chơi game vì có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình.

    Smart Sniper: Cải thiện khả năng kiểm soát khi bạn phóng to mục tiêu

    Smart Sniper: Cải thiện khả năng kiểm soát khi bạn phóng to mục tiêu

    Smart Sniper giúp bạn kiểm soát tốt hơn ống ngắm để hướng chính xác mục tiêu. Ứng dụng này phủ lên thêm một cửa sổ ở phía trên hoặc giữa màn hình, cho phép bạn chọn mức thu phóng gấp 2 lần độ phóng đại thông thường.

    Evnia Precision Center: Tối đa hóa trải nghiệm chơi game của bạn

    Evnia Precision Center: Tối đa hóa trải nghiệm chơi game của bạn

    Evnia Precision Center là phần mềm dễ sử dụng được thiết kế để tối ưu hóa và cá nhân hóa màn hình Evnia. Cho dù bạn là game thủ bình thường hay chuyên nghiệp, phần mềm này cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh để phù hợp với phong cách chơi game độc ​​đáo của bạn. Với các điều khiển trực quan và điều hướng liền mạch, Evnia Precision Center cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát, cung cấp mọi thứ bạn cần để nâng tầm chơi game của bạn lên một tầm cao mới—ngay trong tầm tay bạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      27 inch / 68,5 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      Công nghệ IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,2331 x 0,2331 mm
      Độ sáng
      350 (HDR Off) cd/m² , 450 (HDR On)  cd/m²
      Số màu màn hình
      1,07 tỉ (8bit+FRC), (8bit @ QHD 300Hz; 10bit @ QHD 260Hz)
      Gam màu (điển hình)
      Adobe RGB 93,8%; DCI-P3:96,7%, sRGB: 129,35%, NTSC 108,13%*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage game
      SmartResponse
      1 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Độ phân giải tối đa
      2560x1440 @ 300 Hz (DP, 8 bit), 2560x1440 @ 300 Hz (HDMI, 8 bit)*
      Khung xem hiệu quả
      596,736 (Ngang) x 335,664 (Dọc) mm
      Tần số quét
      30KHz~470KHz (Ngang) / 48-300Hz (Dọc)
      sRGB
      Delta E
      <2 (sRGB)
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      108,79 PPI
      Chế độ LowBlue
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 25%
      SmartUniformity
      93~105%
      Độ trễ đầu vào thấp
      EasyRead
      Adaptive Sync (VRR – Tần số quét thích ứng)
      HDR
      Hỗ trợ HDR 400
      Smart Sniper
      Smart MBR Sync
      Stark Shadow Boost
      Smart MBR
      0,3ms*
      Smart Crosshair
      Shadow Boost

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      1 cổng HDMI 2.1, 1 cổng DisplayPort 1.4
      Đầu vào đồng bộ
      Đồng bộ riêng rẽ
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Cổng ra tai nghe
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI / DP), HDCP 2.3 (HDMI / DP)

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      Tiện lợi cho người dùng
      • Bật/tắt nguồn
      • Menu/OK
      • Đầu vào/Lên
      • Cài đặt game/Xuống
      • SmartImage game/Quay lại
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      • Chế độ LowBlue
      Ánh sáng xanh thấp

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Trong
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      31,13 W (điển hình)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      690 x 420 x 141  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      614 x 368 x 60  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      614 x 463 x 216  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      7,00  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      4,28  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      3,73  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40  °C
      MTBF
      50.000 (Loại trừ đèn nền)  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      RoHS
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Nhựa tái chế sau sử dụng
      85%*

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CB
      • Dấu CE
      • CEL
      • CCC
      • CECP
      • UKCA
      • EMF
      • FCC
      • ICES-003

    • Tủ

      Màu sắc
      Màu than chì
      Bề mặt
      Có vân

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC dựa trên CIE1976.
    • Màu hiển thị: Có thể đạt 10 bit @260Hz với độ phân giải QHD.
    • Smart MBR giúp điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi Smart MBR được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý
    • Smart MBR là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật Smart MBR có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt chế độ này khi không sử dụng chức năng chơi game
    • Màn hình này hướng đến tính bền vững: khung máy của màn hình được làm từ 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
    • Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox