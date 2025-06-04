27M2N3500UK/71
Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn
Màn hình Fast IPS 27" này cung cấp hình ảnh sắc nét với tốc độ làm mới 300Hz và Smart MBR 0,3ms. Tốc độ mượt mà và giảm mỏi mắt với Công nghệ phân cực tròn để có trải nghiệm chơi game thoải mái, chất lượng cao.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Màn hình Philips 300Hz đưa trải nghiệm chơi game của bạn lên một tầm cao mới. Độ trễ đầu vào thấp kết hợp với công nghệ tốc độ làm mới thay đổi mang đến cho bạn lợi thế chơi game đồng bộ. Ngoài ra, tấm nền góc nhìn rộng với độ phân giải cao của chúng tôi mang đến trải nghiệm chơi game chân thực với độ chính xác màu sắc vượt trội. Hãy tập trung vào những điều quan trọng vì chân đế có thể điều chỉnh mang lại sự thoải mái mà bạn xứng đáng có được và công nghệ không nháy hình giúp bạn xem dễ dàng, để bạn tiếp tục chơi game mà không phải lo lắng về sức khỏe.
Độ trễ đầu vào là độ trễ xảy ra giữa thời điểm thiết bị kết nối bắt đầu gửi khung hình lên màn hình và thời điểm màn hình thực sự hiển thị khung hình đó. Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian chậm trễ giữa nhập lệnh từ thiết bị của bạn đến màn hình, cải thiện đáng kể hiệu quả khi chơi các game thi đấu tốc độ cao.
Màn hình Philips với thời gian phản hồi MBR thông minh 0,3 ms giúp loại bỏ một cách hiệu quả hiện tượng nhòe và mờ chuyển động, mang lại hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Các pha hành động chuyển động nhanh và chuyển cảnh kịch tính sẽ được thể hiện một cách mượt mà. Đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo để chơi game cảm giác mạnh và game thi đấu tốc độ cao.
Màn hình này cung cấp độ sâu màu sắc vượt trội với 1,07 tỉ màu và độ chuyển màu tốt nhất, để tái tạo hình ảnh mượt mà, chính xác và sống động. Tận hưởng hình ảnh chính xác và chân thực dù chơi game, xem video hay làm việc với các ứng dụng đồ họa quan trọng về màu sắc.
Chế độ LowBlue và Công nghệ không nháy hình của chúng tôi đã được phát triển để giảm căng thẳng và mệt mỏi cho mắt thường do việc nhìn vào màn hình trong nhiều giờ liền.
Phân cực tròn sử dụng mô phỏng ánh sáng tự nhiên để lọc ánh sáng xanh có hại hiệu quả hơn, giảm mỏi mắt và mệt mỏi. Không giống như màn hình truyền thống, công nghệ này kích hoạt nhiều hơn các cơ chế phòng vệ tự nhiên của mắt, mang lại trải nghiệm xem mượt mà và lành mạnh hơn. Đối với game thủ, điều này có nghĩa là chơi lâu hơn, đắm chìm hơn, ít khó chịu hơn, phục hồi tiêu điểm nhanh hơn và giảm mỏi mắt—lý tưởng cho các phiên làm việc cường độ cao và hiệu suất cao nhất.
Màu của Tâm ngắm được cài đặt theo mặc định. Khi tính năng Smart Crosshair (Tâm ngắm thông minh) được bật, màu sẽ thay đổi thành màu bổ sung cho màu nền. Tính năng Smart Crosshair (Tâm ngắm thông minh) nâng cao độ chính xác của việc ngắm bắn để bạn có thể phát hiện kẻ thù dễ dàng hơn.
Tính năng này tăng cường các cảnh tối mà không làm sáng quá mức các vùng sáng. Tính năng Stark Shadowboost có ba mức có thể lựa chọn, cung cấp hình ảnh có kết cấu với độ bão hòa màu tốt hơn với độ tương phản cao hơn để bạn có thể nhìn rõ hơn trong cả môi trường sáng và tối. Ngoài ra, tính năng này giúp bạn tinh chỉnh tầm nhìn để kẻ thù bị lộ diện nhanh hơn khi chơi game.
Để giảm độ nhòe chuyển động, đèn nền LED của màn hình này sẽ hoạt động đồng thời với tốc độ làm mới để kiểm soát mức độ sáng cho hình ảnh rõ nét nhất. Xin lưu ý rằng Smart MBR là một loại chế độ chơi game và bạn nên tắt chức năng này khi không chơi game vì có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình.
Smart Sniper giúp bạn kiểm soát tốt hơn ống ngắm để hướng chính xác mục tiêu. Ứng dụng này phủ lên thêm một cửa sổ ở phía trên hoặc giữa màn hình, cho phép bạn chọn mức thu phóng gấp 2 lần độ phóng đại thông thường.
Evnia Precision Center là phần mềm dễ sử dụng được thiết kế để tối ưu hóa và cá nhân hóa màn hình Evnia. Cho dù bạn là game thủ bình thường hay chuyên nghiệp, phần mềm này cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh để phù hợp với phong cách chơi game độc đáo của bạn. Với các điều khiển trực quan và điều hướng liền mạch, Evnia Precision Center cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát, cung cấp mọi thứ bạn cần để nâng tầm chơi game của bạn lên một tầm cao mới—ngay trong tầm tay bạn.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
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