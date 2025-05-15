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  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn

    Evnia Fast IPS Gaming monitor Màn hình chơi game Quad HD

    27M2N3500PF/71

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    Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn

    Màn hình Fast IPS 27 inch mang đến hình ảnh sắc nét để chơi game. Với tốc độ làm mới 260Hz có thể ép xung và Smart MBR 0,3ms, bạn có thể mong đợi hình ảnh rõ nét và trải nghiệm chơi game toàn diện chất lượng cao.

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    Evnia Fast IPS Gaming monitor Màn hình chơi game Quad HD

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    Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn

    • Evnia 3000
    • 27" (68,5cm)
    • 2560 x 1440 (Quad HD)
    Tốc độ làm mới 260Hz cực nhanh để chơi game hầu như không có độ trễ

    Tốc độ làm mới 260Hz cực nhanh để chơi game hầu như không có độ trễ

    Trong khi chơi các game hành động cường độ cao hấp dẫn, Philips Evnia cung cấp tốc độ làm mới 260 Hz có thể ép xung giúp tăng cường trải nghiệm chơi game siêu mượt mà, không có độ trễ. Đặc biệt đối với các game có nhịp độ nhanh như FPS và game đua xe, 260 Hz cho hình ảnh chuyển động và rõ nét vượt trội. Bạn sẽ có trải nghiệm trò chơi phong phú và chân thực hơn.

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào là độ trễ xảy ra giữa thời điểm thiết bị kết nối bắt đầu gửi khung hình lên màn hình và thời điểm màn hình thực sự hiển thị khung hình đó. Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian chậm trễ giữa nhập lệnh từ thiết bị của bạn đến màn hình, cải thiện đáng kể hiệu quả khi chơi các game thi đấu tốc độ cao.

    Tốc độ cực nhanh 0,3 ms cho hình ảnh sắc nét và chơi game mượt mà

    Tốc độ cực nhanh 0,3 ms cho hình ảnh sắc nét và chơi game mượt mà

    Màn hình Philips với thời gian phản hồi MBR thông minh 0,3 ms giúp loại bỏ một cách hiệu quả hiện tượng nhòe và mờ chuyển động, mang lại hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Các pha hành động chuyển động nhanh và chuyển cảnh kịch tính sẽ được thể hiện một cách mượt mà. Đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo để chơi game cảm giác mạnh và game thi đấu tốc độ cao.

    Hình ảnh trong như pha lê với Quad HD 2560 x 1440 điểm ảnh

    Hình ảnh trong như pha lê với Quad HD 2560 x 1440 điểm ảnh

    Màn hình của Philips mang đến hình ảnh trong như pha lê, Quad HD 2560x1440 hoặc 2560x1080 điểm ảnh. Sử dụng các tấm nền màn hình có hiệu suất cao với số điểm ảnh mật độ cao, được trang bị khả năng của các nguồn băng thông cao, những màn hình mới này sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động. Cho dù bạn đang cần thông tin cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD-CAM, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc các tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ mang đến cho bạn hình ảnh trong như pha lê.

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast là công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu và điều khiển cường độ ánh sáng nền để có được video và hình ảnh số tốt nhất, hoặc khi chơi trò chơi hiển thị những màu tối màu. Khi chế độ Tiết kiệm được chọn, độ phân giải được điều chỉnh và ánh sáng nền được tinh chỉnh để hiển thị vừa phải cho những ứng dụng văn phòng hàng ngày và tiêu thụ năng lượng ít hơn.

    Dải tương phản động mở rộng (HDR) cho hình ảnh sống động như thật

    Dải tương phản động mở rộng (HDR) cho hình ảnh sống động như thật

    Dải tương phản động mở rộng cung cấp trải nghiệm hình ảnh khác đáng kể. Với độ sáng đáng kinh ngạc, độ tương phản vô song và màu sắc quyến rũ, hình ảnh hiện lên sống động với độ sáng lớn hơn nhiều trong khi vẫn thể hiện được các màu tối sâu hơn, đa sắc thái hơn. Công nghệ này mang đến một bảng màu mới phong phú hơn chưa từng có trên TV, cho bạn một trải nghiệm hình ảnh thu hút mọi giác quan và truyền cảm xúc.

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Công nghệ không nháy hình của chúng tôi đã được phát triển để giảm căng thẳng và mệt mỏi cho mắt thường do việc nhìn vào màn hình trong nhiều giờ liền.

    Chế độ SmartImage Game được tối ưu hóa dành cho game thủ

    Chế độ SmartImage Game được tối ưu hóa dành cho game thủ

    Màn hình chơi game Philips mới có OSD truy cập nhanh được tinh chỉnh dành cho game thủ, cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn. Chế độ "FPS" (Góc nhìn người thứ nhất) cải thiện các chủ đề sẫm màu trong game, cho phép bạn nhìn thấy các đối tượng ẩn trong các khu vực tối màu. Chế độ "Racing" điều chỉnh màn hình với thời gian phản hồi nhanh nhất, màu sắc mức cao, cùng với điều chỉnh hình ảnh. Chế độ "RTS" (Chiến lược thời gian thực) có một chế độ SmartFrame đặc biệt cho phép làm nổi bật các khu vực cụ thể và cho phép điều chỉnh kích thước và hình ảnh. Gamer 1 và Gamer 2 cho phép bạn lưu các cài đặt tùy chỉnh cá nhân dựa trên các game khác nhau, đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

    Smart Crosshair: để ngắm bắn tốt hơn và vui hơn

    Smart Crosshair: để ngắm bắn tốt hơn và vui hơn

    Màu của Tâm ngắm được cài đặt theo mặc định. Khi tính năng Smart Crosshair (Tâm ngắm thông minh) được bật, màu sẽ thay đổi thành màu bổ sung cho màu nền. Tính năng Smart Crosshair (Tâm ngắm thông minh) nâng cao độ chính xác của việc ngắm bắn để bạn có thể phát hiện kẻ thù dễ dàng hơn.

    Stark ShadowBoost: để tăng cường khả năng hiển thị trong các cảnh tối

    Stark ShadowBoost: để tăng cường khả năng hiển thị trong các cảnh tối

    Tính năng này tăng cường các cảnh tối mà không làm sáng quá mức các vùng sáng. Tính năng Stark Shadowboost có ba mức có thể lựa chọn, cung cấp hình ảnh có kết cấu với độ bão hòa màu tốt hơn với độ tương phản cao hơn để bạn có thể nhìn rõ hơn trong cả môi trường sáng và tối. Ngoài ra, tính năng này giúp bạn tinh chỉnh tầm nhìn để kẻ thù bị lộ diện nhanh hơn khi chơi game.

    Smart MBR: để giảm độ nhòe chuyển động.

    Smart MBR: để giảm độ nhòe chuyển động.

    Để giảm độ nhòe chuyển động, đèn nền LED của màn hình này sẽ hoạt động đồng thời với tốc độ làm mới để kiểm soát mức độ sáng cho hình ảnh rõ nét nhất. Xin lưu ý rằng Smart MBR là một loại chế độ chơi game và bạn nên tắt chức năng này khi không chơi game vì có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình.

    Smart Sniper: Cải thiện khả năng kiểm soát khi bạn phóng to mục tiêu

    Smart Sniper: Cải thiện khả năng kiểm soát khi bạn phóng to mục tiêu

    Smart Sniper giúp bạn kiểm soát tốt hơn ống ngắm để hướng chính xác mục tiêu. Ứng dụng này phủ lên thêm một cửa sổ ở phía trên hoặc giữa màn hình, cho phép bạn chọn mức thu phóng gấp 2 lần độ phóng đại thông thường.

    Evnia Precision Center: Tối đa hóa trải nghiệm chơi game của bạn

    Evnia Precision Center: Tối đa hóa trải nghiệm chơi game của bạn

    Evnia Precision Center là phần mềm dễ sử dụng được thiết kế để tối ưu hóa và cá nhân hóa màn hình Evnia. Cho dù bạn là game thủ bình thường hay chuyên nghiệp, phần mềm này cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh để phù hợp với phong cách chơi game độc ​​đáo của bạn. Với các điều khiển trực quan và điều hướng liền mạch, Evnia Precision Center cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát, cung cấp mọi thứ bạn cần để nâng tầm chơi game của bạn lên một tầm cao mới—ngay trong tầm tay bạn.

    Đạt chứng nhận tương thích với NVIDIA® G-SYNC® để chơi game nhanh, mượt mà

    Đạt chứng nhận tương thích với NVIDIA® G-SYNC® để chơi game nhanh, mượt mà

    Khi chơi các game cường độ cao với tốc độ làm mới cao, hiện tượng xé hình có thể xuất hiện nếu không có khả năng đồng bộ hóa đồ họa tối ưu. Màn hình Philips này được chứng nhận tương thích NVIDIA® G-SYNC®, giảm hiện tượng xé hình và đồng bộ hóa tốc độ làm mới của màn hình với đầu ra của card đồ họa để có trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Các cảnh trong game xuất hiện ngay lập tức, các đối tượng trông sắc nét hơn và gameplay mượt mà, mang đến cho bạn trải nghiệm hình ảnh tuyệt đẹp và lợi thế cạnh tranh quan trọng.

    AMD FreeSync™ Premium; chống xé hình, chống lắp hình, chơi game mượt

    AMD FreeSync™ Premium; chống xé hình, chống lắp hình, chơi game mượt

    Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Công nghệ AMD FreeSync™ Premium mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, không bị xé hình với hiệu năng cao nhất. Các game thủ có thể tự tin chơi game với tốc độ làm mới cao, bù tốc độ khung hình thấp và độ trễ thấp.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      27 inch / 68,5 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      Fast IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,2331 x 0,2331 mm
      Độ sáng
      300  cd/m²
      Số màu màn hình
      1,07 tỉ (8+FRC)
      Gam màu (điển hình)
      sRGB: 100%, Adobe RGB 90%; DCI-P3:95%, NTSC 105%*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage game
      SmartResponse
      1 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Độ phân giải tối đa
      2560x1440 @260 Hz (theo DP Overclock, 8 bit)*, 2560x1440 @144Hz (HDMI, 8 bit)
      Khung xem hiệu quả
      596,736 (Ngang) x 335,664 (Dọc) mm
      Tần số quét
      HDMI: 30 - 230 kHz (Ngang) / 48 - 144 Hz (Dọc); DP: 30 - 400 kHz (Ngang) / 48 - 260 Hz (Dọc) (Ép xung)*
      sRGB
      Delta E
      <2 (sRGB)
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      109 PPI
      Chế độ LowBlue
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 25%
      SmartUniformity
      93~105%
      Độ trễ đầu vào thấp
      EasyRead
      Công nghệ AMD FreeSync™
      G-SYNC
      HDR
      Hỗ trợ HDR 10
      Smart Sniper
      Shadow Boost
      Smart MBR
      Smart MBR Sync
      Stark Shadow Boost
      Có*
      Smart MBR
      0,3ms*
      Smart Crosshair
      Shadow Boost

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      HDMI 2,0 x 2, DisplayPort 1,4 x 1
      Đầu vào đồng bộ
      Đồng bộ riêng rẽ
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Cổng ra tai nghe
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI / DP), HDCP 2.3 (HDMI / DP)

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      Tiện lợi cho người dùng
      • Bật/tắt nguồn
      • Menu/OK
      • Đầu vào/Lên
      • Cài đặt game/Xuống
      • SmartImage game/Quay lại
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      • Chế độ LowBlue
      • Ánh sáng xanh thấp

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Trong
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      37,8 W (điển hình)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      690 x 420 x 141  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      614 x 368 x 60  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      614 x 462 x 215  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      6,70  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      4,25  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      3,69  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40  °C
      MTBF
      50.000 (Loại trừ đèn nền)  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      RoHS
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Nhựa tái chế sau sử dụng
      85%*

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CB
      • CEL
      • CCC
      • CECP
      • Dấu CE
      • UKCA
      • EMF
      • FCC
      • ICES-003

    • Tủ

      Màu sắc
      Màu than chì
      Bề mặt
      Có vân

    Badge-D2C

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    • Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào DP.
    • Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC dựa trên CIE1976.
    • Màu hiển thị: Có thể đạt 10bit bằng DP@200Hz với độ phân giải QHD
    • Chức năng Ép xung làm tăng tốc độ làm mới gốc, tuy nhiên, nó cũng đi kèm một số rủi ro liên quan. Nếu màn hình hiển thị bất thường sau khi khởi động lại, vui lòng tắt cài đặt Ép xung nằm trong menu OSD của màn hình.
    • Smart MBR giúp điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi Smart MBR được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý
    • Smart MBR là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật Smart MBR có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt chế độ này khi không sử dụng chức năng chơi game
    • Màn hình này hướng đến tính bền vững: chân đế và giá đỡ tai nghe được làm bằng 35% nhựa tái chế và khung màn hình được làm bằng 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.
    • Không thể kích hoạt Stark Shadow Boost khi tùy chọn Độ trễ đầu vào thấp đang bật.
    • Giao diện hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
    • Đảm bảo cập nhật trình điều khiển NVIDIA® G-SYNC® lên phiên bản mới nhất, xem thêm thông tin trên trang web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
    • Đảm bảo card đồ họa của bạn hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®.
    • Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
    • 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
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