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    Evnia Gaming monitor Màn hình chơi game Full HD

    27M2N3200NF/00

    Overall rating / 5
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    Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn

    Màn hình IPS 27 inch mang đến hình ảnh sắc nét để chơi game. Với tốc độ làm mới 144Hz và Smart MBR 0,5ms, bạn có thể mong đợi hình ảnh rõ nét và trải nghiệm chơi game toàn diện chất lượng cao.

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    Evnia Gaming monitor Màn hình chơi game Full HD

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    Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn

    • Evnia 3000
    • 27" (68,5 cm)
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Tốc độ làm mới 144Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động

    Tốc độ làm mới 144Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động

    Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh cực mịn và không bị rớt hình. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 144 lần trên giây, nhanh hiệu quả hơn 2,4 lần so với màn hình chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 144Hz, bạn sẽ có được các hình ảnh bị thiếu quan trọng trên màn hình, hiển thị động tác của đối thủ trong chuyển động cực mịn, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng. Với khả năng rớt hình cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này chính là đối tác chơi game hoàn hảo của bạn

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào là độ trễ xảy ra giữa thời điểm thiết bị kết nối bắt đầu gửi khung hình lên màn hình và thời điểm màn hình thực sự hiển thị khung hình đó. Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian chậm trễ giữa nhập lệnh từ thiết bị của bạn đến màn hình, cải thiện đáng kể hiệu quả khi chơi các game thi đấu tốc độ cao.

    Tốc độ cực nhanh 0,5 ms cho hình ảnh sắc nét và chơi game mượt mà

    Tốc độ cực nhanh 0,5 ms cho hình ảnh sắc nét và chơi game mượt mà

    Màn hình Philips Evnia với thời gian phản hồi MBR thông minh 0,5 ms giúp loại bỏ một cách hiệu quả hiện tượng nhòe và mờ chuyển động, mang lại hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Các pha hành động chuyển động nhanh và chuyển cảnh kịch tính sẽ được thể hiện một cách mượt mà. Đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo để chơi game cảm giác mạnh và game thi đấu tốc độ cao.

    Dải tương phản động mở rộng (HDR) cho hình ảnh sống động như thật

    Dải tương phản động mở rộng (HDR) cho hình ảnh sống động như thật

    Dải tương phản động mở rộng cung cấp trải nghiệm hình ảnh khác đáng kể. Với độ sáng đáng kinh ngạc, độ tương phản vô song và màu sắc quyến rũ, hình ảnh hiện lên sống động với độ sáng lớn hơn nhiều trong khi vẫn thể hiện được các màu tối sâu hơn, đa sắc thái hơn. Công nghệ này mang đến một bảng màu mới phong phú hơn chưa từng có trên TV, cho bạn một trải nghiệm hình ảnh thu hút mọi giác quan và truyền cảm xúc.

    Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết sinh động

    Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết sinh động

    Chất lượng hình ảnh là vấn đề khiến bạn quan tâm. Tuy các màn hình thông thường cũng có chất lượng hình ảnh tốt nhưng bạn vẫn muốn có hình ảnh tốt hơn. Màn hình này được trang bị độ phân giải Full HD 1920 x 1080 nâng cao, cho những chi tiết sinh động đi cùng với độ sáng cao, độ tương phản đến không thể tin nổi và màu sắc trung thực cho hình ảnh sống động như ngoài đời thực.

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast là công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu và điều khiển cường độ ánh sáng nền để có được video và hình ảnh số tốt nhất, hoặc khi chơi trò chơi hiển thị những màu tối màu. Khi chế độ Tiết kiệm được chọn, độ phân giải được điều chỉnh và ánh sáng nền được tinh chỉnh để hiển thị vừa phải cho những ứng dụng văn phòng hàng ngày và tiêu thụ năng lượng ít hơn.

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Công nghệ không nháy hình của chúng tôi đã được phát triển để giảm căng thẳng và mệt mỏi cho mắt thường do việc nhìn vào màn hình trong nhiều giờ liền.

    Chế độ SmartImage Game được tối ưu hóa dành cho game thủ

    Chế độ SmartImage Game được tối ưu hóa dành cho game thủ

    Màn hình chơi game Philips mới có OSD truy cập nhanh được tinh chỉnh dành cho game thủ, cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn. Chế độ "FPS" (Góc nhìn người thứ nhất) cải thiện các chủ đề sẫm màu trong game, cho phép bạn nhìn thấy các đối tượng ẩn trong các khu vực tối màu. Chế độ "Racing" điều chỉnh màn hình với thời gian phản hồi nhanh nhất, màu sắc mức cao, cùng với điều chỉnh hình ảnh. Chế độ "RTS" (Chiến lược thời gian thực) có một chế độ SmartFrame đặc biệt cho phép làm nổi bật các khu vực cụ thể và cho phép điều chỉnh kích thước và hình ảnh. Gamer 1 và Gamer 2 cho phép bạn lưu các cài đặt tùy chỉnh cá nhân dựa trên các game khác nhau, đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

    Smart Crosshair: để ngắm bắn tốt hơn và vui hơn

    Smart Crosshair: để ngắm bắn tốt hơn và vui hơn

    Màu của Tâm ngắm được cài đặt theo mặc định. Khi tính năng Smart Crosshair (Tâm ngắm thông minh) được bật, màu sẽ thay đổi thành màu bổ sung cho màu nền. Tính năng Smart Crosshair (Tâm ngắm thông minh) nâng cao độ chính xác của việc ngắm bắn để bạn có thể phát hiện kẻ thù dễ dàng hơn.

    ShadowBoost: để làm cho các cảnh tối trở nên sống động.

    ShadowBoost: để làm cho các cảnh tối trở nên sống động.

    Tính năng này tăng cường các cảnh tối theo cách tuyến tính. Tính năng ShadowBoost có ba mức có thể lựa chọn giúp tăng cường độ sáng tổng thể và cuối cùng cung cấp chất lượng hình ảnh đẹp với độ tương phản cao.

    Smart MBR: để giảm độ nhòe chuyển động.

    Smart MBR: để giảm độ nhòe chuyển động.

    Để giảm độ nhòe chuyển động, đèn nền LED của màn hình này sẽ hoạt động đồng thời với tốc độ làm mới để kiểm soát mức độ sáng cho hình ảnh rõ nét nhất. Xin lưu ý rằng Smart MBR là một loại chế độ chơi game và bạn nên tắt chức năng này khi không chơi game vì có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình.

    Evnia Precision Center: Tối đa hóa trải nghiệm chơi game của bạn

    Evnia Precision Center: Tối đa hóa trải nghiệm chơi game của bạn

    Evnia Precision Center là phần mềm dễ sử dụng được thiết kế để tối ưu hóa và cá nhân hóa màn hình Evnia. Cho dù bạn là game thủ bình thường hay chuyên nghiệp, phần mềm này cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh để phù hợp với phong cách chơi game độc ​​đáo của bạn. Với các điều khiển trực quan và điều hướng liền mạch, Evnia Precision Center cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát, cung cấp mọi thứ bạn cần để nâng tầm chơi game của bạn lên một tầm cao mới—ngay trong tầm tay bạn.

    Đạt chứng nhận tương thích với NVIDIA® G-SYNC® để chơi game nhanh, mượt mà

    Đạt chứng nhận tương thích với NVIDIA® G-SYNC® để chơi game nhanh, mượt mà

    Khi chơi các game cường độ cao với tốc độ làm mới cao, hiện tượng xé hình có thể xuất hiện nếu không có khả năng đồng bộ hóa đồ họa tối ưu. Màn hình Philips này được chứng nhận tương thích NVIDIA® G-SYNC®, giảm hiện tượng xé hình và đồng bộ hóa tốc độ làm mới của màn hình với đầu ra của card đồ họa để có trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Các cảnh trong game xuất hiện ngay lập tức, các đối tượng trông sắc nét hơn và gameplay mượt mà, mang đến cho bạn trải nghiệm hình ảnh tuyệt đẹp và lợi thế cạnh tranh quan trọng.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      27 inch / 68,5 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      Công nghệ IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,3114 x 0,3114m
      Độ sáng
      300  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Gam màu (điển hình)
      Adobe RGB 90%; DCI-P3:95%, sRGB: 120%, NTSC 110%*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1500:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      4 ms (Xám sang Xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage game
      Độ phân giải tối đa
      1920x1080 @ 144 Hz (HDMI/DP)
      Khung xem hiệu quả
      597,888 (Ngang) x 336,312 (Dọc) mm
      Tần số quét
      30-160kHz(Ngang)/ 48-144Hz(Dọc)
      sRGB
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      81,59 PPI
      Chế độ LowBlue
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 25%
      Độ trễ đầu vào thấp
      Có*
      Adaptive Sync (VRR – Tần số quét thích ứng)
      G-SYNC
      HDR
      Hỗ trợ HDR 10
      Smart MBR
      0,5ms*
      Smart MBR Sync
      Smart Crosshair
      Shadow Boost

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      1 cổng HDMI 1.4, 1 cổng DisplayPort 1.4
      Đầu vào đồng bộ
      Đồng bộ riêng rẽ
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Cổng ra tai nghe
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI / DP)

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      Tiện lợi cho người dùng
      • Bật/tắt nguồn
      • Menu/OK
      • Đầu vào/Lên
      • Cài đặt game/Xuống
      • SmartImage game/Quay lại
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      • Chế độ LowBlue
      Phần mềm điều khiển
      Evnia Precision Center
      Ánh sáng xanh thấp

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Trong
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      21,6 W (điển hình)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)
      Lớp nhãn năng lượng
      E

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      780 x 455 x139  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      616 x 362 x55  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      616x 463 x 216  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      6,06  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      3,72  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      3,17  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40  °C
      MTBF
      50.000 (Loại trừ đèn nền)  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      RoHS
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Nhựa tái chế sau sử dụng
      85%*

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CB
      • Dấu CE
      • INMETRO
      • ETL
      • CEC
      • TUV/ISO9241-307
      • TUV-BAUART
      • EAC
      • EAC ROHS
      • UKCA
      • EMF
      • FCC
      • ICES-003

    • Tủ

      Màu sắc
      Màu than chì
      Bề mặt
      Có vân

    • Trong hộp có gì?

      Cáp
      Cáp HDMI, Cáp nguồn

    Badge-D2C

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    • Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
    • Độ bao phủ Adobe RGB và DCI-P3 dựa trên CIE1976, Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC dựa trên CIE1976.
    • Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse.
    • MBR thông minh giúp điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MBR thông minh được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
    • MBR thông minh là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MBR thông minh có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MBR thông minh khi không sử dụng chức năng chơi game.
    • Xin lưu ý rằng tính năng độ trễ đầu vào thấp được bật vĩnh viễn và không thể tắt được.
    • Giao diện hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
    • Đảm bảo cập nhật trình điều khiển NVIDIA® G-SYNC® lên phiên bản mới nhất, xem thêm thông tin trên trang web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
    • Đảm bảo rằng card đồ họa của bạn hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®
    • Màn hình này hướng đến tính bền vững: khung máy của màn hình được làm từ 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
    • Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
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