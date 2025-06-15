27E2N5900RW/71
Được thiết kế để hoạt động đa năng
Màn hình với Chế độ kép nâng tầm hiệu quả, được thiết kế riêng theo cách bạn làm việc và giải trí. Chuyển đổi liền mạch giữa 3840 x 2160 @ 144Hz và 1920 x 1080 @ 288Hz chỉ bằng một nút chuyển đổi đơn giản để có được tính linh hoạt và hiệu suất tuyệt vời.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào. Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.
Màn hình của Philips sử dụng các bảng hiển thị hiệu suất cao để cung cấp hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn đang cần hình ảnh cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc một tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động.
Hiệu suất đỉnh cao với màn hình được thiết kế để bắt trọn mọi khoảnh khắc. Chuyển đổi giữa 4K siêu sắc nét ở tần số 144Hz cho công việc sáng tạo chi tiết, đa nhiệm và hình ảnh đắm chìm hoặc FHD ở tần số 288Hz cho lối chơi cực nhanh và mượt mà. Màn hình độ phân giải kép này mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa độ rõ nét và tốc độ, phù hợp với cách bạn làm việc và chơi game.
DisplayHDR 400 được chứng nhận VESA mang lại bước tiến đáng kể so với màn hình SDR thông thường. Không giống như các màn hình 'tương thích HDR' khác, DisplayHDR 400 thực tạo ra độ sáng, độ tương phản và màu sắc đáng kinh ngạc. Với chế độ làm mờ toàn cục và độ sáng tối thiểu 400 nit, hình ảnh trở nên sống động với những điểm nổi bật đáng chú ý đồng thời có màu đen sâu hơn, nhiều sắc thái hơn. Công nghệ này mang đến một bảng màu mới phong phú hơn chưa từng có trên TV, cho bạn một trải nghiệm hình ảnh thu hút mọi giác quan và truyền cảm xúc.
Công nghệ LED SoftBlue, kết hợp với tấm nền giảm ánh sáng xanh của màn hình, là một giải pháp hiệu quả giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe do tiếp xúc nhiều với ánh sáng xanh. Tấm nền của màn hình này giúp giảm gần 50% lượng ánh sáng phát ra, đồng thời công nghệ LED SoftBlue hoạt động bằng cách giảm các tia sáng xanh có hại phát ra từ màn hình.
Trải nghiệm sự thoải mái và dễ đọc hơn khi đọc các tài liệu dài, nhiều chữ. Chế độ EasyRead tạo ra trải nghiệm như đang đọc trên giấy thật, dịu mắt hơn bằng cách điều chỉnh màu sắc và mức thu phóng của màn hình, mô phỏng cảm giác đọc trên giấy ngay trên màn hình kỹ thuật số của bạn.
Màn hình này giúp trải nghiệm xem của bạn trở nên liền mạch và trọn vẹn hơn bằng cách giảm lượng khung bao quanh màn hình. Tính năng Viền siêu mỏng tạo nên sự chuyển đổi thanh lịch từ màn hình sang viền màn hình hẹp; do đó làm cho màn hình đẹp hơn về hình thức và chức năng.
Màn hình Philips này có một đầu nối USB type C hỗ trợ chuẩn sạc Power Delivery. Với tính năng quản lý điện năng thông minh và linh hoạt, bạn có thể sạc điện trực tiếp cho thiết bị tương thích của bạn. Đầu nối USB-C mỏng, có thể đảo ngược cho phép kết nối một dây cáp dễ dàng. Bạn có thể xem video có độ phân giải cao và truyền dữ liệu với tốc độ siêu nhanh, đồng thời cùng lúc bật nguồn và sạc lại thiết bị tương thích của bạn.
Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Bạn sẽ có được hiệu suất mượt mà, không có xảo ảnh ở hầu như mọi tốc độ khung hình với công nghệ Đồng bộ thích ứng, tốc độ làm mới nhanh mượt mà và thời gian phản hồi siêu nhanh.
Đối với hiệu suất chơi game và video, bạn cần một màn hình có hình ảnh siêu mượt, không bị trễ. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh trên màn hình lên đến 288 lần mỗi giây, nhanh hơn nhiều so với màn hình tiêu chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 288Hz, bạn sẽ có được những hình ảnh quan trọng bị thiếu trên màn hình, hiển thị chuyển động của kẻ thù theo chuyển động siêu mượt để bạn có thể dễ dàng nhắm mục tiêu vào chúng.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
USB
Tiện lợi
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
Thiết kế
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