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  • Được thiết kế để hoạt động đa năng Được thiết kế để hoạt động đa năng Được thiết kế để hoạt động đa năng

    Monitor Màn hình CHẾ ĐỘ KÉP có cổng USB-C

    27E2N5900RW/71

    Overall rating / 5
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    Được thiết kế để hoạt động đa năng

    Màn hình với Chế độ kép nâng tầm hiệu quả, được thiết kế riêng theo cách bạn làm việc và giải trí. Chuyển đổi liền mạch giữa 3840 x 2160 @ 144Hz và 1920 x 1080 @ 288Hz chỉ bằng một nút chuyển đổi đơn giản để có được tính linh hoạt và hiệu suất tuyệt vời.

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    Monitor Màn hình CHẾ ĐỘ KÉP có cổng USB-C

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    Được thiết kế để hoạt động đa năng

    • Series 5000
    • 27" (68,6 cm)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào. Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.

    Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho độ chính xác cao

    Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho độ chính xác cao

    Màn hình của Philips sử dụng các bảng hiển thị hiệu suất cao để cung cấp hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn đang cần hình ảnh cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc một tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động.

    Chế độ kép: Linh hoạt cho công việc và giải trí

    Chế độ kép: Linh hoạt cho công việc và giải trí

    Hiệu suất đỉnh cao với màn hình được thiết kế để bắt trọn mọi khoảnh khắc. Chuyển đổi giữa 4K siêu sắc nét ở tần số 144Hz cho công việc sáng tạo chi tiết, đa nhiệm và hình ảnh đắm chìm hoặc FHD ở tần số 288Hz cho lối chơi cực nhanh và mượt mà. Màn hình độ phân giải kép này mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa độ rõ nét và tốc độ, phù hợp với cách bạn làm việc và chơi game.

    DisplayHDR 400 cho hình ảnh sống động và nổi bật hơn

    DisplayHDR 400 cho hình ảnh sống động và nổi bật hơn

    DisplayHDR 400 được chứng nhận VESA mang lại bước tiến đáng kể so với màn hình SDR thông thường. Không giống như các màn hình 'tương thích HDR' khác, DisplayHDR 400 thực tạo ra độ sáng, độ tương phản và màu sắc đáng kinh ngạc. Với chế độ làm mờ toàn cục và độ sáng tối thiểu 400 nit, hình ảnh trở nên sống động với những điểm nổi bật đáng chú ý đồng thời có màu đen sâu hơn, nhiều sắc thái hơn. Công nghệ này mang đến một bảng màu mới phong phú hơn chưa từng có trên TV, cho bạn một trải nghiệm hình ảnh thu hút mọi giác quan và truyền cảm xúc.

    Trải nghiệm xem thoải mái với Công nghệ SoftBlue

    Trải nghiệm xem thoải mái với Công nghệ SoftBlue

    Công nghệ LED SoftBlue, kết hợp với tấm nền giảm ánh sáng xanh của màn hình, là một giải pháp hiệu quả giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe do tiếp xúc nhiều với ánh sáng xanh. Tấm nền của màn hình này giúp giảm gần 50% lượng ánh sáng phát ra, đồng thời công nghệ LED SoftBlue hoạt động bằng cách giảm các tia sáng xanh có hại phát ra từ màn hình.

    Chế độ EasyRead cho trải nghiệm xem giống như đọc báo

    Chế độ EasyRead cho trải nghiệm xem giống như đọc báo

    Trải nghiệm sự thoải mái và dễ đọc hơn khi đọc các tài liệu dài, nhiều chữ. Chế độ EasyRead tạo ra trải nghiệm như đang đọc trên giấy thật, dịu mắt hơn bằng cách điều chỉnh màu sắc và mức thu phóng của màn hình, mô phỏng cảm giác đọc trên giấy ngay trên màn hình kỹ thuật số của bạn.

    Viền siêu mỏng: để giảm thiểu các cạnh và màn hình lớn hơn.

    Viền siêu mỏng: để giảm thiểu các cạnh và màn hình lớn hơn.

    Màn hình này giúp trải nghiệm xem của bạn trở nên liền mạch và trọn vẹn hơn bằng cách giảm lượng khung bao quanh màn hình. Tính năng Viền siêu mỏng tạo nên sự chuyển đổi thanh lịch từ màn hình sang viền màn hình hẹp; do đó làm cho màn hình đẹp hơn về hình thức và chức năng.

    Kết nối notebook của bạn bằng một cáp USB-C

    Kết nối notebook của bạn bằng một cáp USB-C

    Màn hình Philips này có một đầu nối USB type C hỗ trợ chuẩn sạc Power Delivery. Với tính năng quản lý điện năng thông minh và linh hoạt, bạn có thể sạc điện trực tiếp cho thiết bị tương thích của bạn. Đầu nối USB-C mỏng, có thể đảo ngược cho phép kết nối một dây cáp dễ dàng. Bạn có thể xem video có độ phân giải cao và truyền dữ liệu với tốc độ siêu nhanh, đồng thời cùng lúc bật nguồn và sạc lại thiết bị tương thích của bạn.

    Chơi game mượt mà dễ dàng với công nghệ Đồng bộ thích ứng

    Chơi game mượt mà dễ dàng với công nghệ Đồng bộ thích ứng

    Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Bạn sẽ có được hiệu suất mượt mà, không có xảo ảnh ở hầu như mọi tốc độ khung hình với công nghệ Đồng bộ thích ứng, tốc độ làm mới nhanh mượt mà và thời gian phản hồi siêu nhanh.

    Tốc độ làm mới vượt trội 288Hz cho trải nghiệm chơi game mượt mà nhất

    Tốc độ làm mới vượt trội 288Hz cho trải nghiệm chơi game mượt mà nhất

    Đối với hiệu suất chơi game và video, bạn cần một màn hình có hình ảnh siêu mượt, không bị trễ. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh trên màn hình lên đến 288 lần mỗi giây, nhanh hơn nhiều so với màn hình tiêu chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 288Hz, bạn sẽ có được những hình ảnh quan trọng bị thiếu trên màn hình, hiển thị chuyển động của kẻ thù theo chuyển động siêu mượt để bạn có thể dễ dàng nhắm mục tiêu vào chúng.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      27 inch / 68,6 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      Công nghệ IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,1554 x 0,1554 mm
      Độ sáng
      350  cd/m²
      Số màu màn hình
      1,07 tỉ (8 bit+FRC)
      Gam màu (điển hình)
      DCI-P3:97.83%, sRGB: 100.00%, NTSC 113.88%, Adobe RGB 111.92%.*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      2000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      4 ms (Xám sang Xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage game
      Độ phân giải tối đa
      3840x2160 @120 Hz (10 bit), @144Hz (8 bit)
      Khung xem hiệu quả
      596,736 (Ngang) x 335,664 (Dọc) mm
      Tần số quét
      30 KHz-330KHz (Ngang) ; UHD: 48-144Hz (Dọc) ,FHD:48-288Hz (Dọc)
      sRGB
      Delta E
      <2 sRGB
      SoftBlue
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      163 PPI
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 25%
      SmartUniformity
      93%- 105%
      MPRT
      0,5ms
      EasyRead
      Adaptive Sync (VRR – Tần số quét thích ứng)
      HDR
      HDR 400
      Hai chế độ
      UHD 120Hz/FHD 240Hz(10bit), UHD 144Hz/FHD 288Hz(8bit)

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      HDMI 2.1 x 1, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1 (chế độ DP Alt, sạc nhanh Power Delivery lên đến 65W), 2 cổng USB3.2 với một lần sạc nhanh
      Đầu vào đồng bộ
      Đồng bộ riêng rẽ
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Đầu ra âm thanh
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort/USB-C),HDCP 2.3 (HDMI / DisplayPort/USB-C)

    • USB

      Chuẩn sạc Power Delivery
      USB PD phiên bản 3.0
      Siêu tốc
      Truyền dữ liệu và video
      DP
      Chế độ DisplayPort Alt Mode tích hợp
      Chuẩn sạc Power Delivery USB-C tối đa
      Lên đến 65W (5V/3A; 7V/3A; 9V/3A; 10V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3,25A)
      USB-C
      Đầu nối phích cắm có thể đảo ngược

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      • Mac OS
      Tiện lợi cho người dùng
      • Bật/tắt nguồn
      • Menu
      • Độ sáng
      • Đầu vào
      • SmartImage Game
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      MultiView
      • PBP (2 thiết bị)
      • PIP (2 thiết bị)

    • Chân đế

      Điều chỉnh độ cao
      110  mm
      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Ngoài
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      35,5 W (điển hình)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      690 x 456 x 139  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      614 x 361 x 76  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      614 x 501 x 210  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      6,87  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      4,65  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      3,50  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0 đến 40  °C
      MTBF
      50.000 giờ (loại trừ đèn nền)  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20 đến 60  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      RoHS
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CB
      • Dấu CE
      • CEL
      • CCC
      • CECP
      • UKCA
      • EMF
      • FCC
      • ICES-003

    • Tủ

      Màu sắc
      Trắng/Bạc
      Bề mặt
      Có vân

    • Thiết kế

      Được thiết kế tại Amsterdam, NL

    Badge-D2C

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    • Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
    • Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • Độ bao phủ màu DCI-P3 dựa trên CIE1976, Độ bao phủ màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC và Vùng Adobe RGB dựa trên CIE1976.
    • Đối với chức năng sạc và cấp nguồn USB-C, Notebook / thiết bị của bạn phải hỗ trợ thông số kỹ thuật Chuẩn sạc USB-C Power Delivery. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng Notebook của bạn hoặc hỏi ý kiến nhà sản xuất Notebook của bạn để biết thêm chi tiết.
    • Để truyền video qua USB-C, Notebook/thiết bị của bạn phải hỗ trợ chế độ USB-C DP Alt
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
    • Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
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