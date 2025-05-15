Tốc độ làm mới 120Hz cho hình ảnh siêu mượt

Đối với hiệu suất chơi game và video, bạn cần một màn hình có hình ảnh siêu mượt, không bị trễ. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh trên màn hình lên đến 120 lần mỗi giây, nhanh hơn nhiều so với màn hình tiêu chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 120Hz, bạn sẽ có được những hình ảnh quan trọng bị thiếu trên màn hình, hiển thị chuyển động của kẻ thù theo chuyển động siêu mượt để bạn có thể dễ dàng nhắm mục tiêu vào chúng.