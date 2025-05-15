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Làm việc đầy phong cách
Trải nghiệm năng suất ở chế độ Quad HD. Màn hình này được trang bị những tính năng cần thiết cho nơi làm việc như chế độ LowBlue để bảo vệ mắt, công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho hình ảnh chất lượng cao và MPRT 1ms cho hình ảnh sắc nét.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào. Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.
Màn hình của Philips mang đến hình ảnh trong như pha lê, Quad HD 2560x1440 hoặc 2560x1080 điểm ảnh. Sử dụng các tấm nền màn hình có hiệu suất cao với số điểm ảnh mật độ cao, được trang bị khả năng của các nguồn băng thông cao, những màn hình mới này sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động. Cho dù bạn đang cần thông tin cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD-CAM, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc các tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ mang đến cho bạn hình ảnh trong như pha lê.
Thời gian phản hồi hình ảnh chuyển động (MPRT) là một cách thức trực quan hơn để mô tả thời gian phản hồi, trong đó đề cập trực tiếp đến thời lượng từ khi nhìn thấy nhiễu mờ cho đến khi hình ảnh hiển thị rõ nét. Màn hình chơi game này của Philips với MPRT 1 ms giúp loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe và mờ chuyển động, mang lại hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo để chơi game cảm giác mạnh và game thi đấu tốc độ cao.
Chế độ LowBlue và Công nghệ không nháy hình của chúng tôi đã được phát triển để giảm căng thẳng và mệt mỏi cho mắt thường do việc nhìn vào màn hình trong nhiều giờ liền.
Trải nghiệm sự thoải mái và dễ đọc hơn khi đọc các tài liệu dài, nhiều chữ. Chế độ EasyRead tạo ra trải nghiệm như đang đọc trên giấy thật, dịu mắt hơn bằng cách điều chỉnh màu sắc và mức thu phóng của màn hình, mô phỏng cảm giác đọc trên giấy ngay trên màn hình kỹ thuật số của bạn.
Phím chuyển đổi menu EasySelect được đặt ở vị trí phù hợp cho phép bạn thực hiện điều chỉnh nhanh chóng và dễ dàng cho các cài đặt màn hình trong menu Hiển thị trên màn hình.
Quản lý cáp là một thiết kế tiện lợi giúp duy trì không gian làm việc gọn gàng bằng cách tổ chức dây cáp và dây điện để vận hành thiết bị màn hình.
Với tốc độ làm mới 120 Hz có thể ép xung, đảm bảo ít khung hình bị bỏ qua hơn. Bạn có thể dễ dàng nhắm mục tiêu vào kẻ thù với chuyển động cực kỳ rõ nét và mượt mà.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
Thiết kế
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