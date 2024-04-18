Cải thiện năng suất của bạn với kết nối USB-C

Màn hình này được tạo ra để giúp bạn luôn kết nối. Với các tính năng như USB-C 3.2 có khả năng cấp nguồn, người dùng có thể sạc thiết bị được liên kết của mình và hoạt động liền mạch, tất cả chỉ bằng một dây cáp. Ngoài ra, cáp đơn giúp tạo ra một không gian làm việc sạch sẽ.