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  • Công nghệ bảo vệ mắt cho cả ngày dài Công nghệ bảo vệ mắt cho cả ngày dài Công nghệ bảo vệ mắt cho cả ngày dài

    Business monitor Màn hình LCD

    27B2N2200G/71

    Overall rating / 5
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    Công nghệ bảo vệ mắt cho cả ngày dài

    Làm việc thoải mái và duy trì hiệu suất với độ nét Full HD cùng tần số quét mượt mà 144Hz. Công nghệ SoftBlue và Phân cực tròn (Circular Polarization) giúp giảm mỏi mắt, hỗ trợ sử dụng trong thời gian dài dễ chịu hơn.

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    Business monitor Màn hình LCD

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    Công nghệ bảo vệ mắt cho cả ngày dài

    • Series 2000
    • 27" (68,5 cm)
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào. Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.

    Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết sinh động

    Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết sinh động

    Chất lượng hình ảnh là vấn đề khiến bạn quan tâm. Tuy các màn hình thông thường cũng có chất lượng hình ảnh tốt nhưng bạn vẫn muốn có hình ảnh tốt hơn. Màn hình này được trang bị độ phân giải Full HD 1920 x 1080 nâng cao, cho những chi tiết sinh động đi cùng với độ sáng cao, độ tương phản đến không thể tin nổi và màu sắc trung thực cho hình ảnh sống động như ngoài đời thực.

    Tốc độ làm mới 144Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động

    Tốc độ làm mới 144Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động

    Màn hình này được trang bị tần số quét 144Hz, giúp giảm hiện tượng nhòe chuyển động và độ trễ đầu vào. Dù bạn đang làm việc với các tác vụ sáng tạo chi tiết, đa nhiệm, chơi game cạnh tranh hay chỉ lướt web, bạn đều có được trải nghiệm hiển thị mượt mà hơn, cải thiện độ rõ chuyển động và giảm mỏi mắt.

    Trải nghiệm xem thoải mái với Công nghệ SoftBlue

    Trải nghiệm xem thoải mái với Công nghệ SoftBlue

    Công nghệ đèn LED SoftBlue giúp tăng sự thoải mái cho thị giác bằng cách giảm ánh sáng xanh có hại. Với tấm nền ánh sáng xanh thấp, tỷ lệ ánh sáng phát ra trong dải 415–455 nm so với 400–500 nm được giảm xuống dưới 50%. Công nghệ này cũng sử dụng Phân cực tròn (Circular Polarization) độc đáo, tạo ra ánh sáng tự nhiên hơn so với phân cực tuyến tính. Kết quả là mang lại sự thoải mái tối ưu cho mắt và giảm mỏi mắt. Công nghệ này đã được kiểm nghiệm và chứng nhận bởi TÜV Rheinland Low Blue Light (Giải pháp phần cứng) về hiệu quả giảm phát xạ ánh sáng xanh và hỗ trợ giảm mỏi mắt.

    Loa stereo tích hợp cho giải trí đa phương tiện

    Loa stereo tích hợp cho giải trí đa phương tiện

    Cặp loa stereo chất lượng cao được tích hợp trong một thiết bị màn hình. Loa có thể nhìn thấy hướng ra mặt trước hoặc ẩn đi hướng xuống dưới, hướng lên trên, hướng ra đằng sau, v.v. tùy thuộc vào kiểu và thiết kế.

    Mắt ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nháy hình

    Mắt ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nháy hình

    Do cách điều khiển độ sáng trên màn hình LED chiếu sáng nền, màn hình của một số người dùng bị nháy hình, gây ra sự mệt mỏi ở mắt. Công nghệ không nháy hình của Philips áp dụng giải pháp mới để điều hòa độ sáng và giảm sự nháy hình giúp xem thoải mái hơn.

    Chứng nhận bảo vệ khỏi ánh sáng xanh và độ chính xác của màu sắc của Eyesafe

    Chứng nhận bảo vệ khỏi ánh sáng xanh và độ chính xác của màu sắc của Eyesafe

    Màn hình Philips đạt tiêu chuẩn eyesafe® CERTIFIED 2.0, giúp bảo vệ mắt hiệu quả khỏi việc tiếp xúc lâu dài với ánh sáng xanh. Bộ lọc ánh sáng xanh luôn bật không chỉ giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng thiết bị kỹ thuật số mà còn đảm bảo độ chính xác màu sắc.

    D-Mode: Tối ưu cho khả năng cảm nhận thang xám tinh tế

    D-Mode: Tối ưu cho khả năng cảm nhận thang xám tinh tế

    Chế độ D-mode tăng cường chi tiết thang xám, giúp nhận biết rõ hơn các khác biệt tinh tế về sắc độ. Dựa trên mô hình nhận thức thang xám theo tiêu chuẩn DICOM Part 14 GSDF, chế độ này cải thiện khả năng hiển thị những chi tiết mà cài đặt màn hình thông thường có thể bỏ sót. Kết quả là sự phân biệt rõ ràng hơn giữa các sắc độ gần nhau và khả năng hiển thị chi tiết tốt hơn trong các nội dung thang xám như bản vẽ kỹ thuật, hình quét y tế và các hình ảnh có độ chi tiết cao khác.

    Giá lắp VESA mang đến sự tiện lợi

    Giá lắp VESA mang đến sự tiện lợi

    Lỗ gắn chuẩn VESA theo tiêu chuẩn công nghiệp đảm bảo tương thích với hầu hết các PC dạng nhỏ và thin client.

    HDMI đảm bảo kết nối kỹ thuật số đa năng

    HDMI đảm bảo kết nối kỹ thuật số đa năng

    Thiết bị có hỗ trợ kết nối HDMI có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      27 inch/68,5 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      Công nghệ IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,3114 (Ngang) × 0,3114 (Dọc) mm
      Độ sáng
      350  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu (8 bit)
      Gam màu (điển hình)
      Vùng NTSC: 103%, vùng sRGB: 112%*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1500:1
      SmartContrast
      50,000,000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      4 ms (Xám sang Xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Độ phân giải tối đa
      1920 × 1080 @ 75Hz (VGA), 1920 × 1080 @ 144Hz (HDMI/DP)
      Khung xem hiệu quả
      597,89 (Ngang) × 336,31 (Dọc) mm
      Tần số quét
      HDMI/DP: 30 – 170 kHz (Ngang) / 48 – 144 Hz (Dọc), VGA: 30 – 85 kHz (Ngang) / 48 – 75 Hz (Dọc)
      sRGB
      SoftBlue
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      82 PPI
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 25%
      EasyRead
      Adaptive Sync (VRR – Tần số quét thích ứng)
      EyeSafe
      DICOM (Chế độ D-mode)

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      VGA × 1, HDMI 1.4 × 1, DP 1.4 × 1
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      • Cổng Audio-in
      • Đầu ra âm thanh
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI/DP )

    • Tiện lợi

      Loa tích hợp
      2 Wx2
      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage
      • Đầu vào
      • Độ sáng
      • Menu
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      Phần mềm điều khiển
      SmartControl

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/25  độ

    • Công suất

      Chế độ tiết kiệm
      11,7 W (điển hình)
      Nguồn điện
      • Cài sẵn
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      14,51 W (điển hình) (Phương pháp kiểm tra EnergyStar)
      Chế độ chờ
      0,3 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      730 x 459 x 124  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      616 x 362 x 44  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      616 x 465 x 206  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      5,89  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      3,51  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      3,19  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40  °C
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60  °C
      MTBF (demo)
      70.000 giờ (loại trừ đèn nền)

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • Energy Star
      • EPEAT*
      • RoHS
      Nhựa tái chế sau sử dụng
      85%
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Không chứa thủy ngân
      • Vỏ không chứa PVC / BFR

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CB
      • Dấu CE
      • Năng lượng Nam Phi
      • MEPS
      • PSB
      • KC
      • MEPS Hàn Quốc
      • CEL
      • CCC
      • CECP
      • BSMI
      • UKCA
      • EMF
      • FCC
      • ICES-003
      • Chứng nhận TÜV Rheinland về phân cực tròn
      • TÜV Rheinland Low Blue Light (Giải pháp phần cứng)
      • Chứng nhận eyesafe® CERTIFIED 2.0

    • Tủ

      Bề mặt
      Chất liệu
      Chân
      Đen
      Khung mặt trước
      Đen
      Nắp sau
      Đen

    Badge-D2C

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    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • Vùng sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC dựa trên CIE1976
    • Xếp hạng EPEAT chỉ hợp lệ tại nơi Philips đăng ký sản phẩm. Vui lòng truy cập https://www.epeat.net/ để biết trạng thái đăng ký tại quốc gia của bạn.
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
    • Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
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