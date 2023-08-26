Kết nối daisy chain đơn giản và mạnh mẽ để thiết lập nhiều màn hình

Kết nối daisy chain cho phép bạn điều khiển nhiều màn hình và thiết bị từ một cổng Thunderbolt duy nhất trên máy tính xách tay của bạn. Từ cổng Thunderbolt trên máy tính xách tay của bạn kết nối với màn hình này, sau đó từ cổng Thunderbolt thứ hai trên màn hình này, bạn có thể kết nối với màn hình 4K thứ hai.