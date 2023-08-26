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Rực rỡ theo cách đơn giản
Màn hình Philips Thunderbolt™ 4 mang đến giải pháp kết nối một dây cáp an toàn, đáng tin cậy. Đèn nền LED mini và màn hình được chứng nhận DisplayHDR™ 1400 tạo ra hiệu suất hình ảnh vượt trội và độ chính xác của màu sắc dành cho những người dùng chú trọng đến màu sắc.Xem tất cả lợi ích
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Màn hình Philips có dock cắm được trang bị kết nối Thunderbolt™ 4. So với màn hình USB-C thông thường, công nghệ Thunderbolt™ 4 cung cấp tốc độ truyền dữ liệu 40Gbps nhanh như chớp, hỗ trợ video độ phân giải cao, truyền tải đa luồng để kết nối daisy chain, chuẩn sạc Power Delivery lên tới 90W cho các thiết bị bên ngoài và có thể cung cấp một kết nối Ethernet 1Gbit/s ổn định.
Kết nối daisy chain cho phép bạn điều khiển nhiều màn hình và thiết bị từ một cổng Thunderbolt duy nhất trên máy tính xách tay của bạn. Từ cổng Thunderbolt trên máy tính xách tay của bạn kết nối với màn hình này, sau đó từ cổng Thunderbolt thứ hai trên màn hình này, bạn có thể kết nối với màn hình 4K thứ hai.
Màn hình của Philips sử dụng các bảng hiển thị hiệu suất cao để cung cấp hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn đang cần hình ảnh cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc một tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động.
Đèn nền LED mini cải thiện khả năng kiểm soát ánh sáng và tỷ lệ tương phản. Kích thước nhỏ của các đèn LED mini tạo thành đèn nền cho phép tạo ra 2304 vùng được điều khiển riêng biệt mang lại màu đen sâu hơn và màu trắng sáng hơn. Giờ đây, bạn có thể xem nội dung HDR phong phú với độ tương phản ấn tượng và khả năng tái tạo chính xác.
Công nghệ chấm lượng tử Quantum Dot là công nghệ sử dụng tinh thể nano bán dẫn tiên tiến, chiếu ra ánh sáng một cách chính xác giúp hiển thị các màu sắc như xanh dương, xanh lá cây và đỏ trở nên rõ ràng và trung thực hơn. Màn hình LCD có trang bị công nghệ Quantum Dot sẽ tạo ra dải màu rộng và tự nhiên hơn trên hình ảnh. Rực rỡ, tươi sáng, trung thực, bạn “thấy là tin” ngay.
Màn hình Philips này được chứng nhận ở mức chứng nhận VESA DisplayHDR™ 1400 mới được công bố. Với độ sáng tối đa lên tới 1400 nit, dải tương phản tăng và gam màu rộng hơn, màn hình này mang đến những chi tiết mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đây với màu sắc rực rỡ, màu đen sâu hơn và màu trắng sáng hơn với các hiệu ứng siêu thực. Màn hình Philips này có một số chế độ HDR, mỗi chế độ được tối ưu hóa cho sở thích xem của bạn: HDR Premium, HDR Effect, HDR Warm, HDR Basic và mức chứng nhận VESA DisplayHDR.
Với màn hình Philips MultiView có độ phân giải cực cao, giờ đây bạn có thể trải nghiệm toàn bộ thế giới kết nối. MultiView cho phép thực hiện hai nguồn kết nối và xem hoạt động sao cho bạn có thể cùng lúc làm việc trên nhiều thiết bị khác nhau, ví dụ như máy tính và notebook.
Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn cực rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào - ngay cả khi ở chế độ trục 90 độ! Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.
Màn hình Phillips này cung cấp màu sắc theo mô hình màu RGB với các chế độ không gian màu sau đây. Chọn chế độ không gian màu thích hợp để hiển thị chính xác nội dung bạn đang xem: sRGB: Hầu hết các ứng dụng và trò chơi máy tính cá nhân, internet và thiết kế web. Adobe RGB: Ứng dụng đồ họa. NTSC: Video analog. Rec. 709: Video HD. Rec. 2020: Video UHD. DCI-P3: Máy chiếu phim kỹ thuật số, một số bộ phim và trò chơi cũng như các sản phẩm của Apple. Nhiếp ảnh. Chế độ D: Chế độ DICOM, nâng cao hiệu suất ở mức thang độ xám.
PowerSensor là 'cảm biến con người' tích hợp, truyền và nhận tín hiệu hồng ngoại vô hại để xác định xem người dùng có mặt hay không, sau đó tự động giảm độ sáng màn hình khi người dùng rời khỏi bàn làm việc, cắt giảm chi phí năng lượng tới 80% và kéo dài thời gian sử dụng. Hideaway PowerSensor mới có thể được gập lại để thiết lập nhiều màn hình.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Chuẩn sạc Power Delivery
Tiện lợi
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
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