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Professional MonitorMàn hình 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

27B1U7903/69

1 giải thưởng

Rực rỡ theo cách đơn giản

Màn hình Philips Thunderbolt™ 4 mang đến giải pháp kết nối một dây cáp an toàn, đáng tin cậy. Đèn nền LED mini và màn hình được chứng nhận DisplayHDR™ 1400 tạo ra hiệu suất hình ảnh vượt trội và độ chính xác của màu sắc dành cho những người dùng chú trọng đến màu sắc.

Xem tất cả lợi ích

Đèn LED mini với cổng kết nối Thunderbolt

Rực rỡ theo cách đơn giản

  • Brilliance 7000

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Kết nối nhanh cho dữ liệu, video và Ethernet

Kết nối nhanh cho dữ liệu, video và Ethernet

Màn hình Philips có dock cắm được trang bị kết nối Thunderbolt™ 4. So với màn hình USB-C thông thường, công nghệ Thunderbolt™ 4 cung cấp tốc độ truyền dữ liệu 40Gbps nhanh như chớp, hỗ trợ video độ phân giải cao, truyền tải đa luồng để kết nối daisy chain, chuẩn sạc Power Delivery lên tới 90W cho các thiết bị bên ngoài và có thể cung cấp một kết nối Ethernet 1Gbit/s ổn định.

Kết nối daisy chain đơn giản và mạnh mẽ để thiết lập nhiều màn hình

Kết nối daisy chain đơn giản và mạnh mẽ để thiết lập nhiều màn hình

Kết nối daisy chain cho phép bạn điều khiển nhiều màn hình và thiết bị từ một cổng Thunderbolt duy nhất trên máy tính xách tay của bạn. Từ cổng Thunderbolt trên máy tính xách tay của bạn kết nối với màn hình này, sau đó từ cổng Thunderbolt thứ hai trên màn hình này, bạn có thể kết nối với màn hình 4K thứ hai.

Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho hình ảnh chính xác

Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho hình ảnh chính xác

Các màn hình Philips này sử dụng tấm nền hiệu suất cao để mang đến hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn là chuyên gia khắt khe cần hình ảnh cực kỳ chi tiết cho các giải pháp CAD, sử dụng các ứng dụng đồ họa 3D hay là chuyên gia tài chính làm việc trên những bảng tính khổng lồ, màn hình Philips sẽ khiến hình ảnh và đồ họa của bạn trở nên sống động.

Thông số kỹ thuật

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Chứng nhận sản phẩm

  • Hình ảnh của TPV_AWARD-7185171

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.

  2. Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse

  3. Độ bao phủ DCI-P3 dựa trên CIE1976

  4. Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976

  5. Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931

  6. Độ bao phủ Adobe RGB dựa trên CIE1976

  7. Độ bao phủ Rec 709 dựa trên CIE1976

  8. Độ bao phủ Rec 2020 dựa trên CIE1976

  9. Để truyền video qua USB-C, Notebook/thiết bị của bạn phải hỗ trợ chế độ USB-C DP Alt

  10. Các hoạt động như chia sẻ màn hình, video và âm thanh phát trực tuyến qua Internet có thể ảnh hưởng đến hiệu suất mạng của bạn. Phần cứng, băng thông mạng và hiệu suất mạng sẽ quyết định chất lượng âm thanh và video tổng thể.

  11. Đối với chức năng sạc và cấp nguồn USB-C, Notebook / thiết bị của bạn phải hỗ trợ thông số kỹ thuật Chuẩn sạc USB-C Power Delivery. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng Notebook của bạn hoặc hỏi ý kiến nhà sản xuất Notebook của bạn để biết thêm chi tiết.

  12. Nếu kết nối Ethernet của bạn có vẻ chậm, vui lòng vào menu OSD và chọn USB 3.0 hoặc phiên bản cao hơn có thể hỗ trợ tốc độ mạng LAN lên 1G.

  13. Với SDR (Dải động tiêu chuẩn), phạm vi nhiệt độ khi hoạt động có thể đạt tới 40°C.

  14. Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.