Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
27B1U7903/69
Rực rỡ theo cách đơn giản
Màn hình Philips Thunderbolt™ 4 mang đến giải pháp kết nối một dây cáp an toàn, đáng tin cậy. Đèn nền LED mini và màn hình được chứng nhận DisplayHDR™ 1400 tạo ra hiệu suất hình ảnh vượt trội và độ chính xác của màu sắc dành cho những người dùng chú trọng đến màu sắc.
Brilliance 7000
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Màn hình Philips có dock cắm được trang bị kết nối Thunderbolt™ 4. So với màn hình USB-C thông thường, công nghệ Thunderbolt™ 4 cung cấp tốc độ truyền dữ liệu 40Gbps nhanh như chớp, hỗ trợ video độ phân giải cao, truyền tải đa luồng để kết nối daisy chain, chuẩn sạc Power Delivery lên tới 90W cho các thiết bị bên ngoài và có thể cung cấp một kết nối Ethernet 1Gbit/s ổn định.
Kết nối daisy chain cho phép bạn điều khiển nhiều màn hình và thiết bị từ một cổng Thunderbolt duy nhất trên máy tính xách tay của bạn. Từ cổng Thunderbolt trên máy tính xách tay của bạn kết nối với màn hình này, sau đó từ cổng Thunderbolt thứ hai trên màn hình này, bạn có thể kết nối với màn hình 4K thứ hai.
Các màn hình Philips này sử dụng tấm nền hiệu suất cao để mang đến hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn là chuyên gia khắt khe cần hình ảnh cực kỳ chi tiết cho các giải pháp CAD, sử dụng các ứng dụng đồ họa 3D hay là chuyên gia tài chính làm việc trên những bảng tính khổng lồ, màn hình Philips sẽ khiến hình ảnh và đồ họa của bạn trở nên sống động.
Chứng nhận sản phẩm
Đánh giá
Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
Độ bao phủ DCI-P3 dựa trên CIE1976
Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
Độ bao phủ Adobe RGB dựa trên CIE1976
Độ bao phủ Rec 709 dựa trên CIE1976
Độ bao phủ Rec 2020 dựa trên CIE1976
Để truyền video qua USB-C, Notebook/thiết bị của bạn phải hỗ trợ chế độ USB-C DP Alt
Các hoạt động như chia sẻ màn hình, video và âm thanh phát trực tuyến qua Internet có thể ảnh hưởng đến hiệu suất mạng của bạn. Phần cứng, băng thông mạng và hiệu suất mạng sẽ quyết định chất lượng âm thanh và video tổng thể.
Đối với chức năng sạc và cấp nguồn USB-C, Notebook / thiết bị của bạn phải hỗ trợ thông số kỹ thuật Chuẩn sạc USB-C Power Delivery. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng Notebook của bạn hoặc hỏi ý kiến nhà sản xuất Notebook của bạn để biết thêm chi tiết.
Nếu kết nối Ethernet của bạn có vẻ chậm, vui lòng vào menu OSD và chọn USB 3.0 hoặc phiên bản cao hơn có thể hỗ trợ tốc độ mạng LAN lên 1G.
Với SDR (Dải động tiêu chuẩn), phạm vi nhiệt độ khi hoạt động có thể đạt tới 40°C.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.