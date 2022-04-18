DisplayHDR™ 1400 mang lại màu sắc và độ tương phản ấn tượng

Màn hình Philips này được chứng nhận ở mức chứng nhận VESA DisplayHDR™ 1400 mới được công bố. Với độ sáng tối đa lên tới 1400 nit, dải tương phản tăng và gam màu rộng hơn, màn hình này mang đến những chi tiết mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đây với màu sắc rực rỡ, màu đen sâu hơn và màu trắng sáng hơn với các hiệu ứng siêu thực. Màn hình Philips này có một số chế độ HDR, mỗi chế độ được tối ưu hóa cho sở thích xem của bạn: HDR Premium, HDR Effect, HDR Warm, HDR Basic và mức chứng nhận VESA DisplayHDR.