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    Professional Monitor Màn hình 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

    27B1U7903/69

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    1 Chứng nhận sản phẩm

    Rực rỡ theo cách đơn giản

    Màn hình Philips Thunderbolt™ 4 mang đến giải pháp kết nối một dây cáp an toàn, đáng tin cậy. Đèn nền LED mini và màn hình được chứng nhận DisplayHDR™ 1400 tạo ra hiệu suất hình ảnh vượt trội và độ chính xác của màu sắc dành cho những người dùng chú trọng đến màu sắc.

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    Professional Monitor Màn hình 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

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    Rực rỡ theo cách đơn giản

    Đèn LED mini với cổng kết nối Thunderbolt

    • Brilliance 7000
    • 27" (68,6 cm)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Kết nối nhanh cho dữ liệu, video và Ethernet

    Kết nối nhanh cho dữ liệu, video và Ethernet

    Màn hình Philips có dock cắm được trang bị kết nối Thunderbolt™ 4. So với màn hình USB-C thông thường, công nghệ Thunderbolt™ 4 cung cấp tốc độ truyền dữ liệu 40Gbps nhanh như chớp, hỗ trợ video độ phân giải cao, truyền tải đa luồng để kết nối daisy chain, chuẩn sạc Power Delivery lên tới 90W cho các thiết bị bên ngoài và có thể cung cấp một kết nối Ethernet 1Gbit/s ổn định.

    Kết nối daisy chain đơn giản và mạnh mẽ để thiết lập nhiều màn hình

    Kết nối daisy chain đơn giản và mạnh mẽ để thiết lập nhiều màn hình

    Kết nối daisy chain cho phép bạn điều khiển nhiều màn hình và thiết bị từ một cổng Thunderbolt duy nhất trên máy tính xách tay của bạn. Từ cổng Thunderbolt trên máy tính xách tay của bạn kết nối với màn hình này, sau đó từ cổng Thunderbolt thứ hai trên màn hình này, bạn có thể kết nối với màn hình 4K thứ hai.

    Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho độ chính xác cao

    Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho độ chính xác cao

    Màn hình của Philips sử dụng các bảng hiển thị hiệu suất cao để cung cấp hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn đang cần hình ảnh cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc một tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động.

    Đèn nền LED mini với 2304 vùng mờ cục bộ

    Đèn nền LED mini với 2304 vùng mờ cục bộ

    Đèn nền LED mini cải thiện khả năng kiểm soát ánh sáng và tỷ lệ tương phản. Kích thước nhỏ của các đèn LED mini tạo thành đèn nền cho phép tạo ra 2304 vùng được điều khiển riêng biệt mang lại màu đen sâu hơn và màu trắng sáng hơn. Giờ đây, bạn có thể xem nội dung HDR phong phú với độ tương phản ấn tượng và khả năng tái tạo chính xác.

    Công nghệ Quantum Dot cho màu sắc “thấy là tin”

    Công nghệ Quantum Dot cho màu sắc “thấy là tin”

    Công nghệ chấm lượng tử Quantum Dot là công nghệ sử dụng tinh thể nano bán dẫn tiên tiến, chiếu ra ánh sáng một cách chính xác giúp hiển thị các màu sắc như xanh dương, xanh lá cây và đỏ trở nên rõ ràng và trung thực hơn. Màn hình LCD có trang bị công nghệ Quantum Dot sẽ tạo ra dải màu rộng và tự nhiên hơn trên hình ảnh. Rực rỡ, tươi sáng, trung thực, bạn “thấy là tin” ngay.

    DisplayHDR™ 1400 mang lại màu sắc và độ tương phản ấn tượng

    DisplayHDR™ 1400 mang lại màu sắc và độ tương phản ấn tượng

    Màn hình Philips này được chứng nhận ở mức chứng nhận VESA DisplayHDR™ 1400 mới được công bố. Với độ sáng tối đa lên tới 1400 nit, dải tương phản tăng và gam màu rộng hơn, màn hình này mang đến những chi tiết mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đây với màu sắc rực rỡ, màu đen sâu hơn và màu trắng sáng hơn với các hiệu ứng siêu thực. Màn hình Philips này có một số chế độ HDR, mỗi chế độ được tối ưu hóa cho sở thích xem của bạn: HDR Premium, HDR Effect, HDR Warm, HDR Basic và mức chứng nhận VESA DisplayHDR.

    MultiView cho phép hai chế độ kết nối và xem hoạt động cùng lúc

    MultiView cho phép hai chế độ kết nối và xem hoạt động cùng lúc

    Với màn hình Philips MultiView có độ phân giải cực cao, giờ đây bạn có thể trải nghiệm toàn bộ thế giới kết nối. MultiView cho phép thực hiện hai nguồn kết nối và xem hoạt động sao cho bạn có thể cùng lúc làm việc trên nhiều thiết bị khác nhau, ví dụ như máy tính và notebook.

    Công nghệ IPS cho hình ảnh màu sắc đầy đủ và góc nhìn rộng

    Công nghệ IPS cho hình ảnh màu sắc đầy đủ và góc nhìn rộng

    Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn cực rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào - ngay cả khi ở chế độ trục 90 độ! Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.

    Các tùy chọn chế độ không gian màu để phù hợp với nhu cầu và công việc của bạn

    Màn hình Phillips này cung cấp màu sắc theo mô hình màu RGB với các chế độ không gian màu sau đây. Chọn chế độ không gian màu thích hợp để hiển thị chính xác nội dung bạn đang xem: sRGB: Hầu hết các ứng dụng và trò chơi máy tính cá nhân, internet và thiết kế web. Adobe RGB: Ứng dụng đồ họa. NTSC: Video analog. Rec. 709: Video HD. Rec. 2020: Video UHD. DCI-P3: Máy chiếu phim kỹ thuật số, một số bộ phim và trò chơi cũng như các sản phẩm của Apple. Nhiếp ảnh. Chế độ D: Chế độ DICOM, nâng cao hiệu suất ở mức thang độ xám.

    Hideaway PowerSensor tiết kiệm tới 80% chi phí năng lượng

    PowerSensor là 'cảm biến con người' tích hợp, truyền và nhận tín hiệu hồng ngoại vô hại để xác định xem người dùng có mặt hay không, sau đó tự động giảm độ sáng màn hình khi người dùng rời khỏi bàn làm việc, cắt giảm chi phí năng lượng tới 80% và kéo dài thời gian sử dụng. Hideaway PowerSensor mới có thể được gập lại để thiết lập nhiều màn hình.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      27 inch / 68,6 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      Công nghệ IPS
      Loại đèn nền
      Đèn nền LED mini
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,1554 x 0,1554 mm
      Độ sáng
      1000 (SDR), 1400 (HDR)  cd/m²
      Số màu màn hình
      Hỗ trợ màu 1,07 tỉ màu
      Gam màu (điển hình)
      NTSC 121%*, sRGB 154*, Adobe RGB 99,2%*, REC 709 99,1%*, REC 2020 80,4%*
      Gam màu (tối thiểu)
      DCI-P3: 97,2%*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1300:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Độ phân giải tối đa
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Khung xem hiệu quả
      596,736 (Ngang) x 335,664 (Dọc)
      Tần số quét
      HDMI/DP: 30 - 140 kHz (Ngang) / 40 - 60 Hz (Dọc); Thunderbolt 4: 30 - 140 kHz (Ngang) / 23 - 75 Hz (Dọc)
      sRGB
      Delta E
      < 1
      Mật độ điểm ảnh
      163 PPI
      Chế độ LowBlue
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 25%
      SmartUniformity
      93 ~ 105%
      EasyRead
      Adaptive Sync (VRR – Tần số quét thích ứng)
      HDR
      Được chứng nhận DisplayHDR 1400

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, 1 x Thunderbolt 4 (upstream, dữ liệu, video, PD 90W)
      Đầu vào đồng bộ
      Đồng bộ riêng rẽ
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Đầu ra âm thanh
      RJ45
      Ethernet LAN lên đến 1G*, Bật máy tính từ xa trong mạng LAN
      Đầu ra tín hiệu
      Đầu ra Thunderbolt: 1 x Thunderbolt 4 (downstream, dữ liệu, PD 15W)
      HDCP
      HDMI (HDCP 2.2 / HDCP 1.4), DisplayPort (HDCP 2.2 / HDCP 1.4)
      HBR3
      Thunderbolt 4
      USB downstream
      1 Thunderbolt 4, 4 USB 3.2 (downstream với 1 lần sạc nhanh B.C 1.2)*
      USB upstream
      1 Thunderbolt 4

    • Chuẩn sạc Power Delivery

      Chuẩn sạc Thunderbolt Power Delivery
      USB PD phiên bản 3.0, 90W (5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/4.5A) + 15W (5V/3A)

    • Tiện lợi

      Loa tích hợp
      3 W x 2
      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage
      • Đầu vào
      • Người dùng
      • Menu
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      Phần mềm điều khiển
      SmartControl
      MultiView
      PBP (2 thiết bị)

    • Chân đế

      Điều chỉnh độ cao
      130  mm
      Pivot
      -/+90 độ
      Trục xoay
      -/+45  độ
      Nghiêng
      -5/15  độ

    • Công suất

      Chế độ tiết kiệm
      45,1 W (điển hình)
      Nguồn điện
      • Cài sẵn
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      Không watt với Công tắc không watt
      Chế độ bật
      74,5 W (điển hình)
      Chế độ chờ
      0,3 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      735 x 423 x 285  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      613 x 369 x 68  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      613 x 515 x 204  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      14,46  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      9,43  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      7,02  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40*  °C
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60  °C
      MTBF (demo)
      70.000 giờ (loại trừ đèn nền)

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • PowerSensor
      • LightSensor
      • RoHS
      Nhựa tái chế sau sử dụng
      35%
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Không chứa thủy ngân
      • Vỏ không chứa PVC / BFR

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CB
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • ICES-003
      • PSB

    • Tủ

      Bề mặt
      Chất liệu
      Chân
      Đen
      Khung mặt trước
      Đen
      Nắp sau
      Đen

    Badge-D2C

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    • Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • Độ bao phủ DCI-P3 dựa trên CIE1976
    • Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
    • Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
    • Độ bao phủ Adobe RGB dựa trên CIE1976
    • Độ bao phủ Rec 709 dựa trên CIE1976
    • Độ bao phủ Rec 2020 dựa trên CIE1976
    • Để truyền video qua USB-C, Notebook/thiết bị của bạn phải hỗ trợ chế độ USB-C DP Alt
    • Các hoạt động như chia sẻ màn hình, video và âm thanh phát trực tuyến qua Internet có thể ảnh hưởng đến hiệu suất mạng của bạn. Phần cứng, băng thông mạng và hiệu suất mạng sẽ quyết định chất lượng âm thanh và video tổng thể.
    • Đối với chức năng sạc và cấp nguồn USB-C, Notebook / thiết bị của bạn phải hỗ trợ thông số kỹ thuật Chuẩn sạc USB-C Power Delivery. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng Notebook của bạn hoặc hỏi ý kiến nhà sản xuất Notebook của bạn để biết thêm chi tiết.
    • Nếu kết nối Ethernet của bạn có vẻ chậm, vui lòng vào menu OSD và chọn USB 3.0 hoặc phiên bản cao hơn có thể hỗ trợ tốc độ mạng LAN lên 1G.
    • Với SDR (Dải động tiêu chuẩn), phạm vi nhiệt độ khi hoạt động có thể đạt tới 40°C.
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
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