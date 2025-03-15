Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
27B1N3800/00
Thói quen hằng ngày được đơn giản hóa
Màn hình 27 inch này hiển thị hình ảnh đẹp ở độ phân giải 4K và gam màu 1,074 tỉ. Ngoài ra, kết nối DisplayPort và tấm nền IPS giúp hoàn thiện không gian làm việc của bạn.
Series 3000
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn cực rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào - ngay cả khi ở chế độ trục 90 độ! Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.
Màn hình 10 bit mang đến độ sâu màu phong phú với 1,074 tỉ màu và cơ chế xử lý bên trong 12 bit để tạo lại màu sắc mượt tự nhiên mà không gây ra chuyển màu và dải màu.
Màn hình của Philips sử dụng các bảng hiển thị hiệu suất cao để cung cấp hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn đang cần hình ảnh cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc một tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động.
Đánh giá
Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
Vùng sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC dựa trên CIE1976
Ở độ phân giải tối đa 3840 x 2160, độ sâu màu 10 bit chỉ có thể đạt được ở tần số 60Hz với kết nối DisplayPort. Để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng.
Xếp hạng EPEAT chỉ hợp lệ tại nơi Philips đăng ký sản phẩm. Vui lòng truy cập https://www.epeat.net/ để biết trạng thái đăng ký tại quốc gia của bạn.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
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