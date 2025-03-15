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    Business monitor Màn hình 4K UHD

    27B1N3800/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Thói quen hằng ngày được đơn giản hóa

    Màn hình 27 inch này hiển thị hình ảnh đẹp ở độ phân giải 4K và gam màu 1,074 tỉ. Ngoài ra, kết nối DisplayPort và tấm nền IPS giúp hoàn thiện không gian làm việc của bạn.

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    Business monitor Màn hình 4K UHD

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    Thói quen hằng ngày được đơn giản hóa

    • Series 3000
    • 27" (68,6 cm)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Công nghệ IPS cho hình ảnh màu sắc đầy đủ và góc nhìn rộng

    Công nghệ IPS cho hình ảnh màu sắc đầy đủ và góc nhìn rộng

    Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn cực rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào - ngay cả khi ở chế độ trục 90 độ! Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.

    1,074 tỉ màu cho độ chuyển đổi màu mượt và chi tiết

    1,074 tỉ màu cho độ chuyển đổi màu mượt và chi tiết

    Màn hình 10 bit mang đến độ sâu màu phong phú với 1,074 tỉ màu và cơ chế xử lý bên trong 12 bit để tạo lại màu sắc mượt tự nhiên mà không gây ra chuyển màu và dải màu.

    Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho độ chính xác cao

    Độ phân giải UltraClear 4K UHD (3840x2160) cho độ chính xác cao

    Màn hình của Philips sử dụng các bảng hiển thị hiệu suất cao để cung cấp hình ảnh có độ phân giải UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Cho dù bạn đang cần hình ảnh cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc một tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động.

    SmartImage thiết lập sẵn để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

    SmartImage thiết lập sẵn để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

    SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Photo (Hình ảnh), Movie (Phim ảnh), Game (Trò chơi), Economy (Tiết kiệm) v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) mang đến cho bạn khả năng tiết kiệm năng lượng. Tất cả trong thời gian thực với việc chỉ cần nhấn một nút!

    Kết nối DisplayPort cho hình ảnh tối đa

    Kết nối DisplayPort cho hình ảnh tối đa

    DisplayPort là liên kết số từ máy tính đến màn hình mà không cần chuyển đổi. Với khả năng cao hơn chuẩn DVI, công nghệ này hoàn toàn có thể hỗ trợ dây cáp dài đến 15 mét và tốc độ truyền dữ liệu 10,8 Gbps/giây. Với hiệu suất cao và độ trễ bằng không, bạn có được hình ảnh và tốc độ làm mới nhanh nhất - biến DisplayPort thành lựa chọn tốt nhất không chỉ cho ứng dụng văn phòng và gia đình nói chung, mà cho cả các ứng dụng trò chơi và phim ảnh, chỉnh sửa video đòi hỏi cao và nhiều ứng dụng khác. Công nghệ này cũng tính đến khả năng tương tác thông qua việc sử dụng các bộ nối tiếp khác nhau.

    HDMI đảm bảo kết nối kỹ thuật số đa năng

    HDMI đảm bảo kết nối kỹ thuật số đa năng

    Thiết bị có hỗ trợ kết nối HDMI có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).

    Mắt ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nháy hình

    Mắt ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nháy hình

    Do cách điều khiển độ sáng trên màn hình LED chiếu sáng nền, màn hình của một số người dùng bị nháy hình, gây ra sự mệt mỏi ở mắt. Công nghệ không nháy hình của Philips áp dụng giải pháp mới để điều hòa độ sáng và giảm sự nháy hình giúp xem thoải mái hơn.

    Chế độ LowBlue không gây hại cho mắt

    Chế độ LowBlue không gây hại cho mắt

    Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cũng giống như tia cực tím, tia ánh sáng xanh bước sóng ngắn từ màn hình LED cũng có thể gây hại cho mắt và ảnh hưởng đến thị lực theo thời gian. Được phát triển để bảo vệ sức khỏe người dùng, cài đặt Chế độ Philips LowBlue sử dụng công nghệ phần mềm thông minh để giảm bớt các tia sáng xanh bước sóng ngắn có hại.

    Chế độ EasyRead cho trải nghiệm xem giống như đọc báo

    Chế độ EasyRead cho trải nghiệm xem giống như đọc báo

    Trải nghiệm sự thoải mái và dễ đọc hơn khi đọc các tài liệu dài, nhiều chữ. Chế độ EasyRead tạo ra trải nghiệm như đang đọc trên giấy thật, dịu mắt hơn bằng cách điều chỉnh màu sắc và mức thu phóng của màn hình, mô phỏng cảm giác đọc trên giấy ngay trên màn hình kỹ thuật số của bạn.

    Loa stereo tích hợp cho giải trí đa phương tiện

    Loa stereo tích hợp cho giải trí đa phương tiện

    Cặp loa stereo chất lượng cao được tích hợp trong một thiết bị màn hình. Loa có thể nhìn thấy hướng ra mặt trước hoặc ẩn đi hướng xuống dưới, hướng lên trên, hướng ra đằng sau, v.v. tùy thuộc vào kiểu và thiết kế.

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    Chân đế màn hình SmartErgoBase mang lại sự thoải mái về mặt công thái học và giúp quản lý dây cáp gọn gàng. Chân đế có thể xoay trục, xoay đế và nghiêng theo nhiều góc độ khác nhau để đảm bảo sự thoải mái tối đa. Chân đế có thể điều chỉnh độ cao đảm bảo chế độ xem tối ưu, giảm bớt sự căng thẳng về thể chất trong một ngày làm việc dài, đồng thời quản lý cáp giảm sự lộn xộn của dây cáp và giữ cho không gian làm việc luôn gọn gàng và chuyên nghiệp.

    Đạt chứng nhận Dễ chịu cho mắt của TUV để giảm mỏi mắt

    Đạt chứng nhận Dễ chịu cho mắt của TUV để giảm mỏi mắt

    Màn hình Philips đáp ứng tiêu chuẩn Dễ chịu cho mắt của TUV Rheinland để ngăn ngừa mỏi mắt do sử dụng máy tính trong thời gian dài. Với chứng nhận Dễ chịu cho mắt của TUV, màn hình Philips đảm bảo không bị nhấp nháy, chế độ giảm ánh sáng xanh LowBlue, không có phản xạ gây nhiễu, góc nhìn rộng và ít giảm chất lượng hình ảnh từ các góc nhìn khác nhau và thiết kế chân đế công thái học cho trải nghiệm xem lý tưởng. Giữ cho đôi mắt của bạn khỏe mạnh và tăng năng suất làm việc.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      27 inch / 68,6 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      Công nghệ IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,1554x0,1554mm
      Độ phân giải tốt nhất
      3840x2160@60Hz
      Độ sáng
      350  cd/m²
      Số màu màn hình
      1,07 tỉ (10 bit)*
      Gam màu (điển hình)
      sRGB 99,9%, NTSC 116%
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      50,000,000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      4 ms (Xám sang Xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Khung xem hiệu quả
      596,736 (Ngang) x 335,664 (Dọc) mm
      Tần số quét
      30 - 140 kHz (Ngang) /23 - 75 Hz (Dọc)
      sRGB
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      163 PPI
      Chế độ LowBlue
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 25%
      EasyRead
      HDR
      HDR 10

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      HDMI 2.0 x 2 , DisplayPort 1.4 X 1
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Đầu ra âm thanh
      HDCP
      HDCP 1.4/ 2.2 (DP/HDMI)
      Hub USB
      USB3.2, Gen1, 5G Upstream: USB-B x1 Downstream: USB-A x4 (có x1 sạc nhanh B.C 1.2)

    • Tiện lợi

      Loa tích hợp
      2 Wx2
      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage
      • Đầu vào
      • Độ sáng
      • Menu
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      Phần mềm điều khiển
      SmartControl

    • Chân đế

      Điều chỉnh độ cao
      130  mm
      Pivot
      -/+ 90 độ
      Trục xoay
      -/+ 180  độ
      Nghiêng
      -5 ~ 25  độ

    • Công suất

      Chế độ tiết kiệm
      20,6 W (điển hình)
      Nguồn điện
      • Cài sẵn
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      32,2 W (điển hình)
      Chế độ chờ
      0,3 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)
      Lớp nhãn năng lượng
      E

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      700 x 456 x 215  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      613 x 366 x 51  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      613 x 524 x 205  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      9,28  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      6,05  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      4,15  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40  °C
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60  °C
      MTBF (demo)
      70.000 giờ (loại trừ đèn nền)

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • Energy Star
      • RoHS
      • EPEAT*
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Không chứa thủy ngân
      • Vỏ không chứa PVC / BFR

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CB
      • Dấu CE
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • TCO Certified
      • EAC
      • EAEU RoHS
      • MEPS
      • PSB
      • UKCA
      • EMF
      • FCC
      • ICES-003
      • Đạt chứng nhận Dễ chịu cho mắt của TUV

    • Tủ

      Bề mặt
      Chất liệu
      Chân
      Đen/Đen
      Khung mặt trước
      Đen/Đen
      Nắp sau
      Đen/Đen

    • Trong hộp có gì?

      Cáp
      Cáp HDMI, Cáp DP, Cáp nguồn
      Màn hình kèm chân đế
      Tài liệu hướng dẫn sử dụng

    Badge-D2C

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    • Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • Vùng sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC dựa trên CIE1976
    • Ở độ phân giải tối đa 3840 x 2160, độ sâu màu 10 bit chỉ có thể đạt được ở tần số 60Hz với kết nối DisplayPort. Để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng.
    • Xếp hạng EPEAT chỉ hợp lệ tại nơi Philips đăng ký sản phẩm. Vui lòng truy cập https://www.epeat.net/ để biết trạng thái đăng ký tại quốc gia của bạn.
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
    • Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
    • Cáp đi kèm sản phẩm có thể khác nhau về loại, số lượng và thông số kỹ thuật tùy theo yêu cầu riêng của từng quốc gia hoặc khu vực.
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