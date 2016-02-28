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  • Thiết kế dạng đường cong, lấy ý tưởng từ hành tinh của chúng ta Thiết kế dạng đường cong, lấy ý tưởng từ hành tinh của chúng ta Thiết kế dạng đường cong, lấy ý tưởng từ hành tinh của chúng ta

    Brilliance Màn hình LCD cong HD đầy đủ

    279X6QJSW/00

    Thiết kế dạng đường cong, lấy ý tưởng từ hành tinh của chúng ta

    Thiết kế dạng đường cong nhẹ nhàng của màn hình cong Philips Brilliance Curved đặt bạn vào giữa màn hình hiển thị, cho trải nghiệm xem ấn tượng như thực mà bạn chưa bao giờ được xem trước đây.

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    Brilliance Màn hình LCD cong HD đầy đủ

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    Thiết kế dạng đường cong, lấy ý tưởng từ hành tinh của chúng ta

    • X Line
    • 27" (68,5 cm)
    • HD đầy đủ (1920 x 1080)
    Thiết kế màn hình cong mang đến trải nghiệm sống động hơn

    Thiết kế màn hình cong mang đến trải nghiệm sống động hơn

    Màn hình máy tính để bàn cung cấp trải nghiệm người dùng cá nhân, phù hợp hoàn hảo với thiết kế cong. Màn hình cong mang đến hiệu ứng nhập vai dễ chịu và tinh tế, tập trung vào bạn ở trung tâm của bàn làm việc.

    Màn hình MVA cho các góc nhìn rộng và nhiều mức tương phản sâu

    Màn hình MVA cho các góc nhìn rộng và nhiều mức tương phản sâu

    Màn hình LED MVA của Philips sử dụng công nghệ căn chỉnh chiều dọc đa miền tiên tiến, cho bạn tỷ lệ tương phản tĩnh rất cao, giúp tạo ra hình ảnh rực rỡ và sống động hơn. Bên cạnh việc xử lý dễ dàng các ứng dụng văn phòng chuẩn, công nghệ này đặc biệt thích hợp cho ảnh, duyệt web, phim, trò chơi và các ứng dụng đòi hỏi đồ họa cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh tối ưu cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, giúp có được hình ảnh sinh động.

    Màn hình HD đầy đủ 16:9 cho hình ảnh chi tiết sinh động

    Màn hình HD đầy đủ 16:9 cho hình ảnh chi tiết sinh động

    Chất lượng hình ảnh là vấn đề khiến bạn quan tâm. Tuy các màn hình thông thường cũng có chất lượng hình ảnh tốt nhưng bạn vẫn muốn có hình ảnh tốt hơn. Màn hình này được trang bị độ phân giải HD đầy đủ 1920 x 1080 nâng cao, cho những chi tiết sinh động đi cùng với độ sáng cao, độ tương phản đến không thể tin nổi và màu sắc trung thực cho hình ảnh sống động như ngoài đời thực.

    Chơi game mượt mà dễ dàng với công nghệ AMD FreeSync™

    Chơi game mượt mà dễ dàng với công nghệ AMD FreeSync™

    Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Với màn hình Philips mới, điều này không còn nữa. Đạt được hiệu suất mượt mà, không có xảo ảnh ở hầu như mọi tốc độ khung hình với công nghệ AMD FreeSync™, tốc độ làm mới nhanh mượt mà và thời gian phản hồi siêu nhanh.

    Mắt ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nháy hình

    Mắt ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nháy hình

    Do cách điều khiển độ sáng trên màn hình LED chiếu sáng nền, màn hình của một số người dùng bị nháy hình, gây ra sự mệt mỏi ở mắt. Công nghệ không nháy hình của Philips áp dụng giải pháp mới để điều hòa độ sáng và giảm sự nháy hình giúp xem thoải mái hơn.

    SmartImage thiết lập sẵn để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

    SmartImage thiết lập sẵn để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

    SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Photo (Hình ảnh), Movie (Phim ảnh), Game (Trò chơi), Economy (Tiết kiệm) v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) mang đến cho bạn khả năng tiết kiệm năng lượng. Tất cả trong thời gian thực với việc chỉ cần nhấn một nút!

    Phím chuyển đổi menu EasySelect cho phép truy cập nhanh chóng vào menu trên màn hình

    Phím chuyển đổi menu EasySelect cho phép truy cập nhanh chóng vào menu trên màn hình

    Phím chuyển đổi menu EasySelect được đặt ở vị trí phù hợp cho phép bạn thực hiện điều chỉnh nhanh chóng và dễ dàng cho các cài đặt màn hình trong menu Hiển thị trên màn hình.

    Công nghệ MHL cho phép thưởng thức nội dung di động trên màn hình lớn

    Công nghệ MHL cho phép thưởng thức nội dung di động trên màn hình lớn

    Liên kết Độ nét cao Di động (MHL) là giao tiếp âm thanh/video di động để kết nối trực tiếp điện thoại di động và các thiết bị bỏ túi khác với màn hình có độ nét cao. Cáp MHL tùy chọn cho phép bạn kết nối đơn giản thiết bị di động có khả năng MHL với màn hình Philips MHL lớn này và xem video HD thật như cuộc sống với âm thanh kỹ thuật số đầy đủ. Giờ đây bạn không chỉ thưởng thức trò chơi, ảnh, phim hoặc các ứng dụng di động khác trên màn hình lớn, mà bạn còn có thể sạc pin đồng thời cho thiết bị di động của bạn vì vậy bạn sẽ không bao giờ bị hết pin giữa chừng.

    HDMI sẵn sàng cho giải trí HD đầy đủ

    HDMI sẵn sàng cho giải trí HD đầy đủ

    Thiết bị HDMI sẵn sàng có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).

    DisplayPort mang đến âm thanh và video trên cùng một dây cáp dài duy nhất

    DisplayPort là liên kết số từ máy tính đến màn hình mà không cần chuyển đổi. Với khả năng cao hơn chuẩn DVI, công nghệ này hoàn toàn có thể hỗ trợ dây cáp dài đến 15 mét và tốc độ truyền dữ liệu 10,8 Gbps/giây. Với hiệu suất cao và độ trễ bằng không, bạn có được hình ảnh và tốc độ làm mới nhanh nhất - biến DisplayPort thành lựa chọn tốt nhất không chỉ cho ứng dụng văn phòng và gia đình nói chung, mà cho cả các ứng dụng trò chơi và phim ảnh, chỉnh sửa video đòi hỏi cao và nhiều ứng dụng khác. Công nghệ này cũng tính đến khả năng tương tác thông qua việc sử dụng các bộ nối tiếp khác nhau.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      27 inch / 68,5 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      MVA
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,3114 x 0,3114 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Độ sáng
      300  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      3.000:1
      SmartContrast
      50.000.000 :1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Khung xem hiệu quả
      597,88 (Ngang) x 336,31 (Dọc) - độ cong 4000R*
      Tần số quét
      30 - 83 kHz (Ngang) / 56 - 76 Hz (Dọc)
      sRGB
      MHL
      1080P @ 60Hz

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • VGA (Analog)
      • DisplayPort x 1
      • MHL-HDMI (kỹ thuật số, HDCP)
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Âm thanh HDMI ra

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • Menu/OK
      • Đầu vào/Lên
      • SmartImage/Quay lại
      • Âm lượng/Xuống
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      FreeSync

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      • Ngoài
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      20,35 W (điển hình) (Phương pháp kiểm tra EnergyStar 6.0)
      Chế độ chờ
      0,3 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      631 x 475 x 187  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      729 x 542 x 159  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      631 x 378 x 61  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      7,98  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      5,58  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      5,39  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      50.000 (Loại trừ đèn nền)  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • CU-EAC
      • TCO Certified
      • cETLus
      • WEEE
      • TUV/ISO9241-307
      • RCM

    • Tủ

      Màu sắc
      Gun Metal / Trắng
      Bề mặt
      Bóng

    Badge-D2C

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    • 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, FreeSync và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên khác chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
    • Bán kính vòng cung của đường cong màn hình đo bằng mm
    • Màn hình Philips này có xác nhận HML. Tuy nhiên, trong trường hợp thiết bị MHL của bạn không kết nối hoặc hoạt động đúng cách, hãy kiểm tra phần Câu hỏi thường gặp hoặc nhà cung cấp dành cho thiết bị MHL của bạn để được hướng dẫn. Chính sách của nhà sản xuất thiết bị của bạn có thể yêu cầu bạn phải mua cáp hoặc bộ chuyển đổi MHL có thương hiệu cụ thể của họ để có thể hoạt động
    • Tiết kiệm năng lượng của ErP bằng chế độ chờ/tắt không áp dụng với tính năng sạc MHL
    • Yêu cầu thiết bị di động có xác nhận HML tùy chọn và cáp MHL (không đi kèm). Vui lòng kiểm tra sự tương thích với nhà cung cấp thiết bị MHL của bạn.
    • Để xem danh sách đầy đủ các sản phẩm có hỗ trợ MHL, hãy tham khảo www.mhlconsortiun.org
    • Các cáp HDMI khác nhau tùy thuộc vào khu vực và mẫu mã.
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
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