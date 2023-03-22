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Hiệu suất được tối ưu hóa để chơi game console thế hệ tiếp theo
Đối với những người đam mê chơi game console thực sự, màn hình Designed for Xbox mang đến một kỷ nguyên chơi game mới. Tận hưởng hình ảnh tuyệt vời và độ chính xác màu chính xác với Màn hình UltraClear 4K Nano IPS. DisplayHDR 600 mang đến chất lượng hình ảnh sống động.Xem tất cả lợi ích
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Mở ra thế giới mới cho trải nghiệm chơi game console. Chúng tôi đã hợp tác với đội ngũ Xbox để phát triển màn hình Designed for Xbox và màn hình đã được xác thực để mang lại hiệu suất hình ảnh Xbox Series X tối ưu tại thời điểm bạn cắm nó vào.
Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Màn hình này được chứng nhận với AMD FreeSync™ Premium Pro, cung cấp tốc độ làm mới thay đổi (VRR) và trải nghiệm chơi game HDR đích thực. Điều này mang đến sự kết hợp giữa chơi game mượt mà ở hiệu suất cao nhất và hình ảnh dải động cao vượt trội trong khi vẫn duy trì độ trễ thấp.
Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh cực mịn và không bị rớt hình. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 144 lần trên giây, nhanh hiệu quả hơn 2,4 lần so với màn hình chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 144Hz, bạn sẽ có được các hình ảnh bị thiếu quan trọng trên màn hình, hiển thị động tác của đối thủ trong chuyển động cực mịn, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng. Với khả năng rớt hình cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này chính là đối tác chơi game hoàn hảo của bạn
DTS Sound là một giải pháp xử lý âm thanh được thiết kế để tối ưu hóa khả năng phát nhạc, phim ảnh, truyền trực tiếp dữ liệu và chơi game trên máy tính bất kể mọi hệ số hình dạng. DTS Sound cho phép trải nghiệm âm thanh vòm hiện thực ảo, hoàn chỉnh với tiếng bass phong phú, tính năng nâng cao hội thoại và các mức âm lượng tối đa, không bị đứt đoạn hoặc méo tiếng.
Khi chơi các game cường độ cao với tốc độ làm mới cao, hiện tượng xé hình có thể xuất hiện nếu không có khả năng đồng bộ hóa đồ họa tối ưu. Được chứng nhận là tương thích với NVIDIA® G-SYNC®, tốc độ làm mới có thể thay đổi (VRR) giúp giảm hiện tượng xé hình và đồng bộ hóa tốc độ làm mới của màn hình với đầu ra của card đồ họa để có trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Các cảnh trong game xuất hiện ngay lập tức, các đối tượng trông sắc nét hơn và gameplay mượt mà, mang đến cho bạn trải nghiệm hình ảnh tuyệt đẹp và lợi thế cạnh tranh quan trọng.
Đối với các nhu cầu quan trọng về hình ảnh, chơi game và năng suất, màn hình Nano IPS cung cấp độ chính xác màu sắc chính xác trên một góc nhìn rộng mà không bị chuyển màu. Màu đỏ phong phú hơn, màu xanh lục đậm hơn và màu xanh lam đậm hơn. Ultra Wide-Color với công nghệ màu Nano IPS sử dụng các hạt nano phosphor tăng cường KSF để hấp thụ ánh sáng dư thừa do màn hình tạo ra để tạo ra màu sắc tuyệt vời. Màu sắc sống động như thật. Các tấm màn hình của chúng tôi đạt được độ phủ lên đến 98% của tiêu chuẩn gam màu DCI-P3 về độ tinh khiết của màu sắc như được định nghĩa bởi Hiệp hội kỹ sư điện ảnh và truyền hình quốc tế về chất lượng hình ảnh điện ảnh.
Điều khiển và chuyển đổi giữa hai thiết bị thông qua một bàn phím và chuột duy nhất với KVM tích hợp. MultiView cho phép bạn quan sát đồng thời cả hai nguồn trên một màn hình. Với những tính năng này, bạn có thể giảm bớt dây cáp lộn xộn và tiết kiệm thời gian quý báu. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các streamer có hai PC, người sáng tạo nội dung hoặc khi chuẩn bị thiết bị cho sự kiện LAN.
Công nghệ Ambiglow tiên tiến tăng cường chất lượng hiển thị nội dung trên màn hình bằng cách tạo ra một vầng sáng từ màn hình. Bộ xử lý có tốc độ nhanh của màn hình sẽ phân tích nội dung hình ảnh sắp hiển thị, liên tục điều chỉnh màu sắc và độ sáng của ánh sáng tỏa ra để khớp với hình ảnh. Philips Ambiglow đặc biệt phù hợp để xem phim, thể thao hay chơi game, mang đến cho bạn một trải nghiệm xem độc đáo và phong phú.
Chọn một trong các chế độ SmartImage HDR phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Trò chơi HDR: Tối ưu hóa để chơi trò chơi điện tử. Với màu trắng sáng hơn và màu đen đậm hơn, cảnh chơi game sống động và tiết lộ nhiều chi tiết hơn, dễ dàng phát hiện kẻ thù ẩn náu trong góc tối và bóng tối. Phim HDR: Lý tưởng để xem phim HDR. Mang lại độ tương phản và độ sáng tốt hơn cho trải nghiệm xem chân thực và đắm chìm hơn. Ảnh HDR: Tăng cường màu đỏ, xanh lục và xanh lam để có hình ảnh sống động. DisplayHDR: Đạt chứng nhận VESA DisplayHDR*. Cá nhân: Tùy chỉnh các cài đặt trong menu hình ảnh. * Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật đối với loại HDR.
Chế độ LowBlue và Công nghệ không nháy hình của chúng tôi đã được phát triển để giảm căng thẳng và mệt mỏi cho mắt thường do việc nhìn vào màn hình trong nhiều giờ liền.
Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh cực mịn và không bị rớt hình. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 120 lần trên giây, nhanh hơn so với màn hình chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 120Hz, bạn sẽ có được các hình ảnh bị thiếu quan trọng trên màn hình, hiển thị động tác của đối thủ trong chuyển động cực mịn, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng. Với khả năng rớt hình cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này chính là đối tác chơi game hoàn hảo của bạn.
Độ trễ đầu vào là độ trễ xảy ra giữa thời điểm thiết bị kết nối bắt đầu gửi khung hình lên màn hình và thời điểm màn hình thực sự hiển thị khung hình đó. Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian chậm trễ giữa nhập lệnh từ thiết bị của bạn đến màn hình, cải thiện đáng kể hiệu quả khi chơi các game thi đấu tốc độ cao.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
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