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  • Hiệu suất được tối ưu hóa để chơi game console thế hệ tiếp theo Hiệu suất được tối ưu hóa để chơi game console thế hệ tiếp theo Hiệu suất được tối ưu hóa để chơi game console thế hệ tiếp theo
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    Evnia Gaming Monitor Màn hình 4K HDR với Ambiglow

    279M1RV/00

    Hiệu suất được tối ưu hóa để chơi game console thế hệ tiếp theo

    Đối với những người đam mê chơi game console thực sự, màn hình Designed for Xbox mang đến một kỷ nguyên chơi game mới. Tận hưởng hình ảnh tuyệt vời và độ chính xác màu chính xác với Màn hình UltraClear 4K Nano IPS. DisplayHDR 600 mang đến chất lượng hình ảnh sống động.

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    Evnia Gaming Monitor Màn hình 4K HDR với Ambiglow

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    Hiệu suất được tối ưu hóa để chơi game console thế hệ tiếp theo

    • Designed for Xbox
    • Evnia 7000
    • 27" (68,5 cm)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Designed for Xbox mang đến trải nghiệm chơi game tối ưu

    Designed for Xbox mang đến trải nghiệm chơi game tối ưu

    Mở ra thế giới mới cho trải nghiệm chơi game console. Chúng tôi đã hợp tác với đội ngũ Xbox để phát triển màn hình Designed for Xbox và màn hình đã được xác thực để mang lại hiệu suất hình ảnh Xbox Series X tối ưu tại thời điểm bạn cắm nó vào.

    AMD FreeSync™ Premium Pro; chơi game HDR mượt mà, độ trễ thấp

    AMD FreeSync™ Premium Pro; chơi game HDR mượt mà, độ trễ thấp

    Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Màn hình này được chứng nhận với AMD FreeSync™ Premium Pro, cung cấp tốc độ làm mới thay đổi (VRR) và trải nghiệm chơi game HDR đích thực. Điều này mang đến sự kết hợp giữa chơi game mượt mà ở hiệu suất cao nhất và hình ảnh dải động cao vượt trội trong khi vẫn duy trì độ trễ thấp.

    Tốc độ làm mới 144Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động

    Tốc độ làm mới 144Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động

    Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh cực mịn và không bị rớt hình. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 144 lần trên giây, nhanh hiệu quả hơn 2,4 lần so với màn hình chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 144Hz, bạn sẽ có được các hình ảnh bị thiếu quan trọng trên màn hình, hiển thị động tác của đối thủ trong chuyển động cực mịn, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng. Với khả năng rớt hình cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này chính là đối tác chơi game hoàn hảo của bạn

    Âm thanh cải tiến với DTS Sound™

    Âm thanh cải tiến với DTS Sound™

    DTS Sound là một giải pháp xử lý âm thanh được thiết kế để tối ưu hóa khả năng phát nhạc, phim ảnh, truyền trực tiếp dữ liệu và chơi game trên máy tính bất kể mọi hệ số hình dạng. DTS Sound cho phép trải nghiệm âm thanh vòm hiện thực ảo, hoàn chỉnh với tiếng bass phong phú, tính năng nâng cao hội thoại và các mức âm lượng tối đa, không bị đứt đoạn hoặc méo tiếng.

    Đạt chứng nhận tương thích với NVIDIA® G-SYNC® để chơi game nhanh, mượt mà

    Đạt chứng nhận tương thích với NVIDIA® G-SYNC® để chơi game nhanh, mượt mà

    Khi chơi các game cường độ cao với tốc độ làm mới cao, hiện tượng xé hình có thể xuất hiện nếu không có khả năng đồng bộ hóa đồ họa tối ưu. Được chứng nhận là tương thích với NVIDIA® G-SYNC®, tốc độ làm mới có thể thay đổi (VRR) giúp giảm hiện tượng xé hình và đồng bộ hóa tốc độ làm mới của màn hình với đầu ra của card đồ họa để có trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Các cảnh trong game xuất hiện ngay lập tức, các đối tượng trông sắc nét hơn và gameplay mượt mà, mang đến cho bạn trải nghiệm hình ảnh tuyệt đẹp và lợi thế cạnh tranh quan trọng.

    Công nghệ màu Nano IPS mở rộng gam màu cho hình ảnh sống động

    Công nghệ màu Nano IPS mở rộng gam màu cho hình ảnh sống động

    Đối với các nhu cầu quan trọng về hình ảnh, chơi game và năng suất, màn hình Nano IPS cung cấp độ chính xác màu sắc chính xác trên một góc nhìn rộng mà không bị chuyển màu. Màu đỏ phong phú hơn, màu xanh lục đậm hơn và màu xanh lam đậm hơn. Ultra Wide-Color với công nghệ màu Nano IPS sử dụng các hạt nano phosphor tăng cường KSF để hấp thụ ánh sáng dư thừa do màn hình tạo ra để tạo ra màu sắc tuyệt vời. Màu sắc sống động như thật. Các tấm màn hình của chúng tôi đạt được độ phủ lên đến 98% của tiêu chuẩn gam màu DCI-P3 về độ tinh khiết của màu sắc như được định nghĩa bởi Hiệp hội kỹ sư điện ảnh và truyền hình quốc tế về chất lượng hình ảnh điện ảnh.

    Truy cập và hiển thị nhiều nguồn trên hai thiết bị

    Truy cập và hiển thị nhiều nguồn trên hai thiết bị

    Điều khiển và chuyển đổi giữa hai thiết bị thông qua một bàn phím và chuột duy nhất với KVM tích hợp. MultiView cho phép bạn quan sát đồng thời cả hai nguồn trên một màn hình. Với những tính năng này, bạn có thể giảm bớt dây cáp lộn xộn và tiết kiệm thời gian quý báu. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các streamer có hai PC, người sáng tạo nội dung hoặc khi chuẩn bị thiết bị cho sự kiện LAN.

    Ambiglow thêm một góc độ mới vào trải nghiệm xem của bạn

    Ambiglow thêm một góc độ mới vào trải nghiệm xem của bạn

    Công nghệ Ambiglow tiên tiến tăng cường chất lượng hiển thị nội dung trên màn hình bằng cách tạo ra một vầng sáng từ màn hình. Bộ xử lý có tốc độ nhanh của màn hình sẽ phân tích nội dung hình ảnh sắp hiển thị, liên tục điều chỉnh màu sắc và độ sáng của ánh sáng tỏa ra để khớp với hình ảnh. Philips Ambiglow đặc biệt phù hợp để xem phim, thể thao hay chơi game, mang đến cho bạn một trải nghiệm xem độc đáo và phong phú.

    SmartImage HDR cho phép xem tối ưu nội dung HDR của bạn

    SmartImage HDR cho phép xem tối ưu nội dung HDR của bạn

    Chọn một trong các chế độ SmartImage HDR phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Trò chơi HDR: Tối ưu hóa để chơi trò chơi điện tử. Với màu trắng sáng hơn và màu đen đậm hơn, cảnh chơi game sống động và tiết lộ nhiều chi tiết hơn, dễ dàng phát hiện kẻ thù ẩn náu trong góc tối và bóng tối. Phim HDR: Lý tưởng để xem phim HDR. Mang lại độ tương phản và độ sáng tốt hơn cho trải nghiệm xem chân thực và đắm chìm hơn. Ảnh HDR: Tăng cường màu đỏ, xanh lục và xanh lam để có hình ảnh sống động. DisplayHDR: Đạt chứng nhận VESA DisplayHDR*. Cá nhân: Tùy chỉnh các cài đặt trong menu hình ảnh. * Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật đối với loại HDR.

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Công nghệ không nháy hình của chúng tôi đã được phát triển để giảm căng thẳng và mệt mỏi cho mắt thường do việc nhìn vào màn hình trong nhiều giờ liền.

    Tốc độ làm mới 120Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động

    Tốc độ làm mới 120Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động

    Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh cực mịn và không bị rớt hình. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 120 lần trên giây, nhanh hơn so với màn hình chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 120Hz, bạn sẽ có được các hình ảnh bị thiếu quan trọng trên màn hình, hiển thị động tác của đối thủ trong chuyển động cực mịn, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng. Với khả năng rớt hình cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này chính là đối tác chơi game hoàn hảo của bạn.

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào là độ trễ xảy ra giữa thời điểm thiết bị kết nối bắt đầu gửi khung hình lên màn hình và thời điểm màn hình thực sự hiển thị khung hình đó. Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian chậm trễ giữa nhập lệnh từ thiết bị của bạn đến màn hình, cải thiện đáng kể hiệu quả khi chơi các game thi đấu tốc độ cao.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      27 inch / 68,5 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      Nano IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,1554 x 0,1554 mm
      Độ sáng
      450  cd/m²
      Số màu màn hình
      Hỗ trợ màu 1,07 tỉ màu
      Gam màu (điển hình)
      NTSC 112%*, sRGB 133%*, Adobe RGB: 110,1%*
      Gam màu (tối thiểu)
      DCI-P3: 98%*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      1 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage game
      Độ phân giải tối đa
      HDMI/DP: 3840 x 2160 @ 144 Hz*; USB-C: 3840 x 2160 @ 120 Hz
      Khung xem hiệu quả
      603,9 (Ngang) x 347,45 (Dọc) mm
      Tần số quét
      HDMI: 30 - 135 kHz (Ngang) / 48 - 144 Hz (Dọc); DP: 30 - 254 kHz (Ngang) / 48 - 144 Hz (Dọc); USB-C: 30 - 254 kHz (Ngang) / 48 - 120 Hz (Dọc)
      sRGB
      Delta E
      < 2 (sRGB)
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      163 PPI
      Chế độ LowBlue
      SmartUniformity
      97 ~ 102%
      Độ trễ đầu vào thấp
      Công nghệ AMD FreeSync™
      Premium Pro
      G-SYNC
      Tương thích 60 Hz ~ 144 Hz (DP)*
      HDR
      Đạt chứng nhận DisplayHDR 600
      Ambiglow
      4 mặt
      Tính năng HDMI 2.1
      VRR, FRL

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      HDMI 2.1 x 3, DP 1.4 x 1, USB-C x 1 (chế độ DP Alt, PD 65W)
      Đầu vào đồng bộ
      Đồng bộ riêng rẽ
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Cổng ra tai nghe
      USB:
      USB-B x 1 (ngược dòng), USB 3.2 x 4 (xuôi dòng với 2 sạc nhanh B.C 1.2)

    • Tiện lợi

      Loa tích hợp
      5 W x 2, Âm thanh DTS
      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • Bật/tắt nguồn
      • Menu/OK
      • Đầu vào/Lên
      • Cài đặt game/Xuống
      • SmartImage game/Quay lại
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      MultiView
      PBP (2 thiết bị)
      KVM
      USB-C, USB-B

    • Chân đế

      Điều chỉnh độ cao
      130  mm
      Trục xoay
      -/+ 35  độ
      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Ngoài
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      62,7 W (điển hình)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)
      Lớp nhãn năng lượng
      G

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      730 x 470 x 224  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      609 x 353 x 75  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      609 x 545 x 282  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      12,32  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      9,00  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      5,20  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 35  °C
      MTBF
      50.000 (Loại trừ đèn nền)  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      RoHS
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Không chứa thủy ngân
      • Vỏ không chứa PVC / BFR

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CB
      • TUV/ISO9241-307
      • TUV-BAUART
      • CU-EAC
      • EAEU RoHS
      • Dấu CE

    • Tủ

      Màu sắc
      Đen
      Bề mặt
      Mặt vân / Sáng bóng

    • Trong hộp có gì?

      Cáp
      Cáp DP, cáp HDMI, cáp USB-C đến C, cáp nguồn
      Màn hình kèm chân đế
      Tài liệu hướng dẫn sử dụng

    Badge-D2C

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    • Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
    • Độ phân giải tối đa áp dụng cho đầu vào HDMI hoặc đầu vào DP.
    • Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • Độ bao phủ BT. 709 / DCI-P3 dựa trên CIE1976
    • Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
    • Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
    • Độ bao phủ Adobe RGB dựa trên CIE1976
    • Giao diện hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
    • Đảm bảo cập nhật trình điều khiển NVIDIA® G-SYNC® lên phiên bản mới nhất, xem thêm thông tin trên trang web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
    • Đảm bảo rằng card đồ họa của bạn hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®
    • 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
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