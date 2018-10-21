HDMI cho phép kết nối kỹ thuật số nhanh chóng

Thưởng thức âm thanh và hình ảnh rực rỡ, sắc nét với kết nối một dây cáp đơn giản. Thiết bị HDMI sẵn sàng có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện Đa phương tiện Độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số mượt mà với chất lượng cao (độ phân giải lên đến 4K/UHD tại 60 Hz) được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).