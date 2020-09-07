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    Monitor Màn hình LCD có dock cắm USB-C

    276B1/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    1 Chứng nhận sản phẩm

    Đơn giản hóa các kết nối của bạn

    Màn hình Philips này cung cấp công suất 90W và là giải pháp kết nối máy tính xách tay đơn giản. Bạn có thể cùng lúc xem hình ảnh độ phân giải QHD, sạc lại máy tính xách tay và Ethernet, chỉ với một cáp USB-C duy nhất. Độ sáng màn hình dễ chịu cho mắt đạt chứng nhận của TUV giúp giảm mỏi mắt.

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    Monitor Màn hình LCD có dock cắm USB-C

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    Đơn giản hóa các kết nối của bạn

    với dock cắm USB-C

    • B-line
    • 27" (68,6 cm)
    • 2560 x 1440 (QHD)
    USB-C cho phép sạc máy tính xách tay trực tiếp từ màn hình

    USB-C cho phép sạc máy tính xách tay trực tiếp từ màn hình

    Màn hình Philips này có một dock cắm USB type-C tích hợp hỗ trợ chuẩn sạc Power Delivery. Với tính năng quản lý điện năng thông minh và linh hoạt, bạn có thể sạc điện trực tiếp cho máy tính xách tay tương thích* của bạn. Đơn giản hóa quy trình kết nối bằng cách kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi như bàn phím, chuột và cáp Ethernet RJ-45 của bạn với dock cắm của màn hình. Bạn có thể xem video có độ phân giải cao và truyền dữ liệu với tốc độ siêu nhanh, đồng thời cùng lúc bật nguồn và sạc lại notebook của bạn.

    Hình ảnh trong như pha lê với Quad HD 2560 x 1440 điểm ảnh

    Hình ảnh trong như pha lê với Quad HD 2560 x 1440 điểm ảnh

    Màn hình của Philips mang đến hình ảnh trong như pha lê, Quad HD 2560x1440 hoặc 2560x1080 điểm ảnh. Sử dụng các tấm nền màn hình có hiệu suất cao với số điểm ảnh mật độ cao, được trang bị khả năng của các nguồn băng thông cao như USB-C, Displayport, HDMI, những màn hình mới này sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động. Cho dù bạn đang cần thông tin cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD-CAM, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc các tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ mang đến cho bạn hình ảnh trong như pha lê.

    Đạt chứng nhận Dễ chịu cho mắt của TUV để giảm mỏi mắt

    Đạt chứng nhận Dễ chịu cho mắt của TUV để giảm mỏi mắt

    Màn hình Philips đáp ứng tiêu chuẩn Dễ chịu cho mắt của TUV Rheinland để ngăn ngừa mỏi mắt do sử dụng máy tính trong thời gian dài. Với chứng nhận Dễ chịu cho mắt của TUV, màn hình Philips đảm bảo không bị nhấp nháy, chế độ giảm ánh sáng xanh LowBlue, không có phản xạ gây nhiễu, góc nhìn rộng và ít giảm chất lượng hình ảnh từ các góc nhìn khác nhau và thiết kế chân đế công thái học cho trải nghiệm xem lý tưởng. Giữ cho đôi mắt của bạn khỏe mạnh và tăng năng suất làm việc.

    Mắt ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nháy hình

    Mắt ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nháy hình

    Do cách điều khiển độ sáng trên màn hình LED chiếu sáng nền, màn hình của một số người dùng bị nháy hình, gây ra sự mệt mỏi ở mắt. Công nghệ không nháy hình của Philips áp dụng giải pháp mới để điều hòa độ sáng và giảm sự nháy hình giúp xem thoải mái hơn.

    Chế độ LowBlue không gây hại cho mắt

    Chế độ LowBlue không gây hại cho mắt

    Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cũng giống như tia cực tím, tia ánh sáng xanh bước sóng ngắn từ màn hình LED cũng có thể gây hại cho mắt và ảnh hưởng đến thị lực theo thời gian. Được phát triển để bảo vệ sức khỏe người dùng, cài đặt Chế độ Philips LowBlue sử dụng công nghệ phần mềm thông minh để giảm bớt các tia sáng xanh bước sóng ngắn có hại.

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    Chân đế màn hình SmartErgoBase mang lại sự thoải mái về mặt công thái học và giúp quản lý dây cáp gọn gàng. Chân đế có thể xoay trục, xoay đế và nghiêng theo nhiều góc độ khác nhau để đảm bảo sự thoải mái tối đa. Chân đế có thể điều chỉnh độ cao đảm bảo chế độ xem tối ưu, giảm bớt sự căng thẳng về thể chất trong một ngày làm việc dài, đồng thời quản lý cáp giảm sự lộn xộn của dây cáp và giữ cho không gian làm việc luôn gọn gàng và chuyên nghiệp.

    Loa stereo tích hợp cho giải trí đa phương tiện

    Loa stereo tích hợp cho giải trí đa phương tiện

    Cặp loa stereo chất lượng cao được tích hợp trong một thiết bị màn hình. Loa có thể nhìn thấy hướng ra mặt trước hoặc ẩn đi hướng xuống dưới, hướng lên trên, hướng ra đằng sau, v.v. tùy thuộc vào kiểu và thiết kế.

    PowerSensor tiết kiệm lên đến 70% chi phí năng lượng

    PowerSensor tiết kiệm lên đến 70% chi phí năng lượng

    PowerSensor là "cảm biến con người" tích hợp, truyền và nhận tín hiệu hồng ngoại vô hại để xác định xem có mặt người dùng không và tự động giảm độ sáng màn hình khi người dùng bước ra khỏi bàn, cắt giảm chi phí năng lượng lên đến 70 phần trăm và kéo dài tuổi thọ màn hình.

    LightSensor cho độ sáng hoàn hảo với điện năng tối thiểu

    LightSensor cho độ sáng hoàn hảo với điện năng tối thiểu

    LightSensor sử dụng cảm biến thông minh để điều chỉnh độ sáng của hình ảnh tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng trong phòng để có hình ảnh hoàn hảo với mức tiêu thụ điện năng tối thiểu.

    Chế độ EasyRead cho trải nghiệm xem giống như đọc báo

    Chế độ EasyRead cho trải nghiệm xem giống như đọc báo

    Cáp mạng ethernet RJ-45 được tích hợp giúp bảo mật dữ liệu

    Cáp mạng ethernet RJ-45 được tích hợp giúp bảo mật dữ liệu

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      27 inch / 68,6 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      Công nghệ IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,2331 x 0,2331 mm
      Độ sáng
      350  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Gam màu (điển hình)
      NTSC 104%*, sRGB 107%*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      50.000.000 :1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Độ phân giải tối đa
      2560 x 1440 @ 75 Hz*
      Khung xem hiệu quả
      596,736 (Ngang) x 335,664 (Dọc)
      Tần số quét
      30 - 114 kHz (Ngang) / 48 - 75 Hz (Dọc)
      sRGB
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      109 PPI
      Chế độ LowBlue
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 25%
      EasyRead

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      DisplayPort 1.4 x 1, HDM 1.4 x 2, USB-C 3.2 Gen 2 x 1 (ngược dòng, chuẩn sạc power delivery lên đến 90 W)
      Đầu vào đồng bộ
      Đồng bộ riêng rẽ
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Đầu ra âm thanh
      RJ45
      Ethernet LAN lên đến 1G*, Bật máy tính từ xa trong mạng LAN
      Đầu ra tín hiệu
      Đầu ra DisplayPort
      USB:
      USB-C x 1 (ngược dòng), USB 3.2 x 4 (xuôi dòng với 1 sạc nhanh B.C 1.2)
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI / DP / USB-C)
      HBR3
      dành cho USB-C

    • USB

      Chuẩn sạc Power Delivery
      USB PD phiên bản 3.0
      Siêu tốc
      Truyền dữ liệu và video
      DP
      Chế độ DisplayPort Alt Mode tích hợp
      Chuẩn sạc Power Delivery USB-C tối đa
      Tối đa 90W (5V/3A; 7V/3A; 9V/3A; 10V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/4,5A)
      USB-C
      Đầu nối phích cắm có thể đảo ngược

    • Tiện lợi

      Loa tích hợp
      2 W x 2
      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage
      • Đầu vào
      • PowerSensor
      • Menu
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      Phần mềm điều khiển
      SmartControl

    • Chân đế

      Điều chỉnh độ cao
      150  mm
      Pivot
      -90/+90
      Trục xoay
      -180/+180  độ
      Nghiêng
      -5/35  độ

    • Công suất

      Chế độ tiết kiệm
      16,4 W (điển hình)
      Nguồn điện
      • Cài sẵn
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      Không watt với Công tắc không watt
      Chế độ bật
      20,2 W (điển hình) (Phương pháp kiểm tra EnergyStar)
      Chế độ chờ
      0,3 W
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)
      Lớp nhãn năng lượng
      E

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      730 x 471 x 193  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      613 x 366 x 54  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      613 x 537 x 225  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      10,94  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      7,26  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      5,47  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C
      MTBF (demo)
      70.000 giờ (loại trừ đèn nền)

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • PowerSensor
      • LightSensor
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • TCO Certified Edge
      • RoHS
      Nhựa tái chế sau sử dụng
      85%
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Không chứa thủy ngân
      • Vỏ không chứa PVC / BFR

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • cETLus
      • CB
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • SEMKO
      • CU-EAC
      • EAEU RoHS
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • ICES-003
      • UKRAINIAN
      • Đạt chứng nhận Dễ chịu cho mắt của TUV
      • CCC
      • CECP
      • CEL

    • Tủ

      Bề mặt
      Chất liệu
      Chân
      Đen
      Khung mặt trước
      Đen
      Nắp sau
      Đen

    • Trong hộp có gì?

      Cáp
      Cáp HDMI, cáp DP, cáp USBC-C, cáp nguồn
      Màn hình kèm chân đế
      Tài liệu hướng dẫn sử dụng

    Badge-D2C

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    • Độ phân giải tối đa áp dụng cho đầu vào USB-C, DP hoặc HDMI.
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
    • Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
    • Để truyền video qua USB-C, Notebook/thiết bị của bạn phải hỗ trợ chế độ USB-C DP Alt
    • Các hoạt động như chia sẻ màn hình, video và âm thanh phát trực tuyến qua Internet có thể ảnh hưởng đến hiệu suất mạng của bạn. Phần cứng, băng thông mạng và hiệu suất mạng sẽ quyết định chất lượng âm thanh và video tổng thể.
    • Đối với chức năng sạc và cấp nguồn USB-C, Notebook / thiết bị của bạn phải hỗ trợ thông số kỹ thuật Chuẩn sạc USB-C Power Delivery. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng Notebook của bạn hoặc hỏi ý kiến nhà sản xuất Notebook của bạn để biết thêm chi tiết.
    • Nếu kết nối Ethernet của bạn có vẻ chậm, vui lòng vào menu OSD và chọn USB 3.0 hoặc phiên bản cao hơn có thể hỗ trợ tốc độ mạng LAN lên 1G.
    • Xếp hạng EPEAT chỉ hợp lệ tại nơi Philips đăng ký sản phẩm. Vui lòng truy cập https://www.epeat.net/ để biết trạng thái đăng ký tại quốc gia của bạn.
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
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