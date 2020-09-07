276B1/00
Đơn giản hóa các kết nối của bạn
Màn hình Philips này cung cấp công suất 90W và là giải pháp kết nối máy tính xách tay đơn giản. Bạn có thể cùng lúc xem hình ảnh độ phân giải QHD, sạc lại máy tính xách tay và Ethernet, chỉ với một cáp USB-C duy nhất. Độ sáng màn hình dễ chịu cho mắt đạt chứng nhận của TUV giúp giảm mỏi mắt.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Màn hình Philips này có một dock cắm USB type-C tích hợp hỗ trợ chuẩn sạc Power Delivery. Với tính năng quản lý điện năng thông minh và linh hoạt, bạn có thể sạc điện trực tiếp cho máy tính xách tay tương thích* của bạn. Đơn giản hóa quy trình kết nối bằng cách kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi như bàn phím, chuột và cáp Ethernet RJ-45 của bạn với dock cắm của màn hình. Bạn có thể xem video có độ phân giải cao và truyền dữ liệu với tốc độ siêu nhanh, đồng thời cùng lúc bật nguồn và sạc lại notebook của bạn.
Màn hình của Philips mang đến hình ảnh trong như pha lê, Quad HD 2560x1440 hoặc 2560x1080 điểm ảnh. Sử dụng các tấm nền màn hình có hiệu suất cao với số điểm ảnh mật độ cao, được trang bị khả năng của các nguồn băng thông cao như USB-C, Displayport, HDMI, những màn hình mới này sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động. Cho dù bạn đang cần thông tin cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD-CAM, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc các tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ mang đến cho bạn hình ảnh trong như pha lê.
Màn hình Philips đáp ứng tiêu chuẩn Dễ chịu cho mắt của TUV Rheinland để ngăn ngừa mỏi mắt do sử dụng máy tính trong thời gian dài. Với chứng nhận Dễ chịu cho mắt của TUV, màn hình Philips đảm bảo không bị nhấp nháy, chế độ giảm ánh sáng xanh LowBlue, không có phản xạ gây nhiễu, góc nhìn rộng và ít giảm chất lượng hình ảnh từ các góc nhìn khác nhau và thiết kế chân đế công thái học cho trải nghiệm xem lý tưởng. Giữ cho đôi mắt của bạn khỏe mạnh và tăng năng suất làm việc.
Do cách điều khiển độ sáng trên màn hình LED chiếu sáng nền, màn hình của một số người dùng bị nháy hình, gây ra sự mệt mỏi ở mắt. Công nghệ không nháy hình của Philips áp dụng giải pháp mới để điều hòa độ sáng và giảm sự nháy hình giúp xem thoải mái hơn.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cũng giống như tia cực tím, tia ánh sáng xanh bước sóng ngắn từ màn hình LED cũng có thể gây hại cho mắt và ảnh hưởng đến thị lực theo thời gian. Được phát triển để bảo vệ sức khỏe người dùng, cài đặt Chế độ Philips LowBlue sử dụng công nghệ phần mềm thông minh để giảm bớt các tia sáng xanh bước sóng ngắn có hại.
Chân đế màn hình SmartErgoBase mang lại sự thoải mái về mặt công thái học và giúp quản lý dây cáp gọn gàng. Chân đế có thể xoay trục, xoay đế và nghiêng theo nhiều góc độ khác nhau để đảm bảo sự thoải mái tối đa. Chân đế có thể điều chỉnh độ cao đảm bảo chế độ xem tối ưu, giảm bớt sự căng thẳng về thể chất trong một ngày làm việc dài, đồng thời quản lý cáp giảm sự lộn xộn của dây cáp và giữ cho không gian làm việc luôn gọn gàng và chuyên nghiệp.
Cặp loa stereo chất lượng cao được tích hợp trong một thiết bị màn hình. Loa có thể nhìn thấy hướng ra mặt trước hoặc ẩn đi hướng xuống dưới, hướng lên trên, hướng ra đằng sau, v.v. tùy thuộc vào kiểu và thiết kế.
PowerSensor là "cảm biến con người" tích hợp, truyền và nhận tín hiệu hồng ngoại vô hại để xác định xem có mặt người dùng không và tự động giảm độ sáng màn hình khi người dùng bước ra khỏi bàn, cắt giảm chi phí năng lượng lên đến 70 phần trăm và kéo dài tuổi thọ màn hình.
LightSensor sử dụng cảm biến thông minh để điều chỉnh độ sáng của hình ảnh tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng trong phòng để có hình ảnh hoàn hảo với mức tiêu thụ điện năng tối thiểu.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
USB
Tiện lợi
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
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