Màn hình HD đầy đủ 16:9 cho trải nghiệm hình ảnh tốt nhất

Màn hình HD đầy đủ có độ phân giải màn hình rộng 1920 x 1080p. Đây là độ phân giải cao nhất của các nguồn HD cho chất lượng hình ảnh tốt nhất có thể. Đây là minh chứng hoàn toàn cho tương lai vì sản phẩm hỗ trợ tín hiệu 1080p từ tất cả các nguồn, bao gồm những nguồn mới nhất như Blu-ray và máy chơi trò chơi HD tiên tiến. Thao tác xử lý tín hiệu được nâng cấp mở rộng để hỗ trợ độ phân giải và chất lượng tín hiệu cao hơn rất nhiều này. Sản phẩm tạo ra hình ảnh quét tăng dần không bị rung hình tuyệt vời với độ sáng và màu sắc siêu việt.