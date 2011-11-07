273G3DHSB/00
Trải nghiệm trò chơi 3D trên màn hình lớn
Hãy đắm mình vào những trò chơi 3D trên màn hình LED Philips 273G. Với màn hình lớn, kính chớp 3D và nhiều cổng vào HDMI, trò chơi trở nên hấp dẫn hơn!Xem tất cả lợi ích
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Mê hoặc với trò chơi, phim và ảnh 3D với màn hình Philips 3D Max 120Hz. Hãy tự giải phóng với kính chớp Active không dây mang lại độ sâu của thế giới thực với độ phân giải HD đầy đủ. Phần mềm máy tính đi kèm không chỉ cho phép bạn chơi trò chơi 3D mà còn chuyển đổi nội dung 2D sang 3D. Sử dụng thế hệ màn hình chuyển nhanh mới nhất cho độ sâu của thế giới thực và hiện thực ở độ phân giải 1920x1080, trò chơi 3D PC và Blu-Ray mới nhất trông thật sắc nét và mượt mà. Video và phim 3D với độ sâu thật như trong cuộc sống sẽ làm bạn đắm chìm trong hành động.
Bạn muốn màn hình phẳng LCD có độ tương phản cao nhất và hình ảnh sống động nhất. Công nghệ xử lý video tiên tiến của Philips kết hợp với khả năng tăng đèn nền và làm mờ dần tột bậc, độc đáo, sẽ mang đến hình ảnh sống động. SmartContrast sẽ làm tăng độ tương phản với mức nền tuyệt vời và độ kết xuất chính xác cho màu sắc và bóng tối. Nó cũng mang đến hình ảnh tươi sáng, thật như cuộc sống, với độ tương phản cao và màu sắc sống động.
SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn Phòng), Image (Hình Ảnh), Entertainment (Giải Trí), Economy (Tiết Kiệm), v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu một cách tích cực độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video, để cho hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết Kiệm) cung cấp cho bạn tiết kiệm nhiều nguồn điện. Tất cả trong thời gian thực với việc nhấn một nút!
SmartResponse là công nghệ tăng tốc độc quyền của Philips mà khi được bật lên sẽ tự động điều chỉnh thời gian phản hồi đối với yêu cầu ứng dụng cụ thể, như chơi trò chơi và phim ảnh, những ứng dụng cần thời gian phản hồi nhanh hơn, để tạo hình ảnh không rung, không bị rớt hình và không có bóng mờ
Với các đầu chiếu phim và chơi trò chơi Blu-ray có kết nối tương thích HDMI 1.4a, màn hình Philips 3D sẽ tự động chuyển sang chế độ 3D và cho bạn hình ảnh tuyệt vời ngay lập tức. Không cần phải điều chỉnh!
Mang lại sự thoải mái cho bạn với kính chớp chủ động không dây, có thể sạc lại. Không còn phải lo lắng về góc nhìn hạn chế và bị giới hạn trong khi chơi trò chơi yêu thích và xem video.
Tái phát minh bộ sưu tập trò chơi, phim và video 2D yêu thích với phần mềm máy tính đi kèm. Chỉ cần bấm chuột để xem chúng biến đổi với chiều sâu 3D kinh ngạc.
LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối dần đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.
Phần mềm máy tính để tinh chỉnh cài đặt và hiệu quả hiển thị. Philips cung cấp cho người dùng hai lựa chọn để điều chỉnh cài đặt màn hình. Dẫn hướng menu On Screen Display (Hiển Thị Trên Màn Hình) đa cấp thông qua các nút trên chính màn hình, hoặc dùng phần mềm Philips SmartControl để dễ dàng điều chỉnh nhiều cài đặt hiển thị khác nhau theo cách thức thật thân thuộc.
Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật. Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
Yêu cầu 3D
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