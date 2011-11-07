3D Max 120Hz

Mê hoặc với trò chơi, phim và ảnh 3D với màn hình Philips 3D Max 120Hz. Hãy tự giải phóng với kính chớp Active không dây mang lại độ sâu của thế giới thực với độ phân giải HD đầy đủ. Phần mềm máy tính đi kèm không chỉ cho phép bạn chơi trò chơi 3D mà còn chuyển đổi nội dung 2D sang 3D. Sử dụng thế hệ màn hình chuyển nhanh mới nhất cho độ sâu của thế giới thực và hiện thực ở độ phân giải 1920x1080, trò chơi 3D PC và Blu-Ray mới nhất trông thật sắc nét và mượt mà. Video và phim 3D với độ sâu thật như trong cuộc sống sẽ làm bạn đắm chìm trong hành động.