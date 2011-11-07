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  • Trải nghiệm trò chơi 3D trên màn hình lớn Trải nghiệm trò chơi 3D trên màn hình lớn Trải nghiệm trò chơi 3D trên màn hình lớn

    Màn hình LCD 3D, đèn nền LED

    273G3DHSB/00

    Trải nghiệm trò chơi 3D trên màn hình lớn

    Hãy đắm mình vào những trò chơi 3D trên màn hình LED Philips 273G. Với màn hình lớn, kính chớp 3D và nhiều cổng vào HDMI, trò chơi trở nên hấp dẫn hơn!

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    Màn hình LCD 3D, đèn nền LED

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    Trải nghiệm trò chơi 3D trên màn hình lớn

    • G Line
    • 27" (68,6 cm)
    • 3D, kính chớp
    3D Max 120Hz

    3D Max 120Hz

    Mê hoặc với trò chơi, phim và ảnh 3D với màn hình Philips 3D Max 120Hz. Hãy tự giải phóng với kính chớp Active không dây mang lại độ sâu của thế giới thực với độ phân giải HD đầy đủ. Phần mềm máy tính đi kèm không chỉ cho phép bạn chơi trò chơi 3D mà còn chuyển đổi nội dung 2D sang 3D. Sử dụng thế hệ màn hình chuyển nhanh mới nhất cho độ sâu của thế giới thực và hiện thực ở độ phân giải 1920x1080, trò chơi 3D PC và Blu-Ray mới nhất trông thật sắc nét và mượt mà. Video và phim 3D với độ sâu thật như trong cuộc sống sẽ làm bạn đắm chìm trong hành động.

    SmartContrast 20000000:1 cho chi tiết màu đen biểu cảm đến đáng kinh ngạc

    SmartContrast 20000000:1 cho chi tiết màu đen biểu cảm đến đáng kinh ngạc

    Bạn muốn màn hình phẳng LCD có độ tương phản cao nhất và hình ảnh sống động nhất. Công nghệ xử lý video tiên tiến của Philips kết hợp với khả năng tăng đèn nền và làm mờ dần tột bậc, độc đáo, sẽ mang đến hình ảnh sống động. SmartContrast sẽ làm tăng độ tương phản với mức nền tuyệt vời và độ kết xuất chính xác cho màu sắc và bóng tối. Nó cũng mang đến hình ảnh tươi sáng, thật như cuộc sống, với độ tương phản cao và màu sắc sống động.

    SmartImage: Trải nghiệm hiển thị thân thiện với người dùng đã tối ưu hóa

    SmartImage: Trải nghiệm hiển thị thân thiện với người dùng đã tối ưu hóa

    SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn Phòng), Image (Hình Ảnh), Entertainment (Giải Trí), Economy (Tiết Kiệm), v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu một cách tích cực độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video, để cho hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết Kiệm) cung cấp cho bạn tiết kiệm nhiều nguồn điện. Tất cả trong thời gian thực với việc nhấn một nút!

    Làm mới SmartResponse 2ms để chơi trò chơi 2D

    Làm mới SmartResponse 2ms để chơi trò chơi 2D

    SmartResponse là công nghệ tăng tốc độc quyền của Philips mà khi được bật lên sẽ tự động điều chỉnh thời gian phản hồi đối với yêu cầu ứng dụng cụ thể, như chơi trò chơi và phim ảnh, những ứng dụng cần thời gian phản hồi nhanh hơn, để tạo hình ảnh không rung, không bị rớt hình và không có bóng mờ

    Tự động 3D với máy chơi trò chơi và Blue-ray mới nhất với HDMI

    Với các đầu chiếu phim và chơi trò chơi Blu-ray có kết nối tương thích HDMI 1.4a, màn hình Philips 3D sẽ tự động chuyển sang chế độ 3D và cho bạn hình ảnh tuyệt vời ngay lập tức. Không cần phải điều chỉnh!

    Kính chớp không dây Active 3D để xem dễ dàng

    Mang lại sự thoải mái cho bạn với kính chớp chủ động không dây, có thể sạc lại. Không còn phải lo lắng về góc nhìn hạn chế và bị giới hạn trong khi chơi trò chơi yêu thích và xem video.

    Biến đổi nội dung 2D sang chiều sâu 3D với phần mềm máy tính

    Tái phát minh bộ sưu tập trò chơi, phim và video 2D yêu thích với phần mềm máy tính đi kèm. Chỉ cần bấm chuột để xem chúng biến đổi với chiều sâu 3D kinh ngạc.

    Công nghệ LED cho hình ảnh rực rỡ

    LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối dần đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.

    Dễ dàng điều chỉnh cài đặt màn hình với Philips SmartControl

    Phần mềm máy tính để tinh chỉnh cài đặt và hiệu quả hiển thị. Philips cung cấp cho người dùng hai lựa chọn để điều chỉnh cài đặt màn hình. Dẫn hướng menu On Screen Display (Hiển Thị Trên Màn Hình) đa cấp thông qua các nút trên chính màn hình, hoặc dùng phần mềm Philips SmartControl để dễ dàng điều chỉnh nhiều cài đặt hiển thị khác nhau theo cách thức thật thân thuộc.

    Màn hình thân thiện với môi trường Không Có Thủy Ngân

    Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật. Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      27 inch / 68,6 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      TFT-LCD
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,311 x 0,311 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920 x 1080 @ 120Hz(3D), 60Hz(2D)
      Độ sáng
      300  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1.000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      5  ms
      Góc nhìn
      • 170º (Ngang) / 160º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      SmartResponse
      2 ms trong chế độ 2D (Xám đến Xám)
      Khung xem hiệu quả
      597,9 (Ngang) x 336,3 (Dọc) mm
      Tần số quét
      26 - 83 kHz (Ngang) / 24 - 63 Hz (Dọc)
      sRGB

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • HDMI x 2
      • VGA (Analog)
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Âm thanh HDMI ra

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage
      • 3D tự động
      • Bật/tắt nguồn
      • Đầu vào
      • Menu
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      Tiện lợi khác
      Khóa Kensington

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/+20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • AC 100-240 V, 50/60 Hz
      • Cài sẵn
      Chế độ tắt
      <0,3 W
      Chế độ bật
      31,88 W (điển hình)
      Chế độ chờ
      <0,5 W
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      642 x 440 x 227  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      700 x 525 x 138  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      642 x 391 x 64  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      8,82  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      8,2  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      6,5  kg

    • Điều kiện vận hành

      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • RoHS
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • BSMI
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Tủ

      Màu sắc
      Đen
      Bề mặt
      Chất liệu

    • Yêu cầu 3D

      3D tự động
      Yêu cầu HDMI 1.4a
      Phần cứng PC
      Yêu cầu cạc VGA AMD/ATI
      Phần mềm
      Phần mềm đi kèm Tridef 3D miễn phí

    Badge-D2C

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    • Nếu bạn thấy không thoải mái như chóng mặt, đau đầu hoặc mất phương hướng, chúng tôi khuyên bạn không xem 3D trong khoảng thời gian dài.
    • Cha mẹ nên theo dõi con mình trong khi xem 3D và bảo đảm trẻ không trải nghiệm bất kỳ sự không thoải mái nào như đã nêu trên. Không khuyến cáo cho trẻ dưới 6 năm tuổi xem 3D.
    • Vui lòng đọc kỹ bản hướng dẫn để biết thêm về 3D và sức khỏe
    • Vui lòng lưu ý rằng phần mềm máy tính (TriDef 3D) để chơi trò chơi 3D yêu cầu cạc đồ họa AMD/ATI.
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