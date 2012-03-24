Cụm từ tìm kiếm

  • Màn hình AMVA hiệu suất cao Màn hình AMVA hiệu suất cao Màn hình AMVA hiệu suất cao

    Màn hình LCD AMVA, đèn nền LED

    273E3QHSS/00

    Màn hình AMVA hiệu suất cao

    Trải nghiệm hình ảnh có độ tương phản siêu cao trên màn hình LED AMVA. Với kích thước lớn, góc nhìn rộng và hình ảnh rực rỡ, sống động, sẵn sàng để bạn tận hưởng.

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    Màn hình LCD AMVA, đèn nền LED

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    Màn hình AMVA hiệu suất cao

    cho hình ảnh sống động, độ tương phản siêu cao

    • E Line
    • 27" (68,6 cm)
    • Màn hình HD đầy đủ
    Màn hình LED AMVA cho hình ảnh sống động, độ tương phản rất cao, góc nhìn rộng

    Màn hình LED AMVA cho hình ảnh sống động, độ tương phản rất cao, góc nhìn rộng

    Màn hình LED AMVA của Philips sử dụng công nghệ căn chỉnh chiều dọc đa miền tiên tiến, cho bạn tỷ lệ tương phản tĩnh rất cao, giúp tạo ra hình ảnh rực rỡ và sống động hơn. Bên cạnh việc xử lý dễ dàng các ứng dụng văn phòng chuẩn, công nghệ này đặc biệt thích hợp cho ảnh, duyệt web, phim, trò chơi và các ứng dụng đòi hỏi đồ họa cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh tối ưu cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, giúp có được hình ảnh sinh động, ngay cả khi ở chế độ trục 90 độ

    Độ phân giải HD đầy đủ 16:9 dành cho trò chơi và video

    Độ phân giải HD đầy đủ 16:9 dành cho trò chơi và video

    Màn hình HD đầy đủ có độ phân giải màn hình rộng 1920 x 1080p. Đây là độ phân giải cao nhất của các nguồn HD cho chất lượng hình ảnh tốt nhất có thể. Đây là minh chứng hoàn toàn cho tương lai vì sản phẩm hỗ trợ tín hiệu 1080p từ tất cả các nguồn, bao gồm những nguồn mới nhất như Blu-ray và máy chơi trò chơi HD tiên tiến. Thao tác xử lý tín hiệu được nâng cấp mở rộng để hỗ trợ độ phân giải và chất lượng tín hiệu cao hơn rất nhiều này. Sản phẩm tạo ra hình ảnh quét tăng dần không bị rung hình tuyệt vời với độ sáng và màu sắc siêu việt.

    HDMI sẵn sàng cho giải trí HD đầy đủ

    HDMI sẵn sàng cho giải trí HD đầy đủ

    Thiết bị HDMI sẵn sàng có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).

    SmartContrast 20000000:1 cho chi tiết màu đen biểu cảm đến đáng kinh ngạc

    SmartContrast 20000000:1 cho chi tiết màu đen biểu cảm đến đáng kinh ngạc

    Bạn muốn màn hình phẳng LCD có độ tương phản cao nhất và hình ảnh sống động nhất. Công nghệ xử lý video tiên tiến của Philips kết hợp với khả năng tăng đèn nền và làm mờ dần tột bậc, độc đáo, sẽ mang đến hình ảnh sống động. SmartContrast sẽ làm tăng độ tương phản với mức nền tuyệt vời và độ kết xuất chính xác cho màu sắc và bóng tối. Nó cũng mang đến hình ảnh tươi sáng, thật như cuộc sống, với độ tương phản cao và màu sắc sống động.

    Điều khiển cảm ứng hiện đại

    Điều khiển cảm ứng hiện đại

    Điều khiển cảm ứng là các biểu tượng cảm ứng, thông minh, thay thế cho những nút nhô ra, cho phép người dùng điều chỉnh màn hình theo yêu cầu của họ. Đáp ứng cú chạm nhẹ nhất của bạn, Điều khiển cảm ứng mang đến cho màn hình một cảm giác hiện đại.

    Điều khiển định dạng hình ảnh dễ dàng, chuyển giữa định dạng màn ảnh rộng và 4:3

    Điều khiển định dạng hình ảnh dễ dàng, chuyển giữa định dạng màn ảnh rộng và 4:3

    Điều khiển định dạng hình ảnh dễ dàng của Philips trên OSD để chuyển qua lại giữa tỷ lệ kích thước 4:3 và chế độ màn hình rộng để khớp tỷ lệ kích thước của màn hình với nội dung của bạn để làm việc với tài liệu rộng mà không cần phải cuộn hoặc xem nội dung màn hình rộng ở chế độ màn hình rộng và hiển thị chế độ gốc, không bị méo hình cho nội dung tỷ lệ 4:3.

    Âm thanh stereo tích hợp cho trải nghiệm đa phương tiện

    Cặp loa stereo chất lượng cao được tích hợp trong một thiết bị màn hình. Loa có thể nhìn thấy hướng ra mặt trước hoặc ẩn đi hướng xuống dưới, hướng lên trên, hướng ra đằng sau, v.v. tùy thuộc vào kiểu và thiết kế.

    Công nghệ SmartImage Lite cho trải nghiệm xem LCD nâng cao

    Công nghệ SmartImage Lite là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình. Dựa trên cảnh bạn chọn, SmartImage Lite nâng cao động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu suất hiển thị cực cao - tất cả theo thời gian thực chỉ cần bấm một phím duy nhất.

    Điều chỉnh hiệu suất hiển thị dễ dàng với công nghệ SmartControl Lite

    SmartControl Lite là biểu tượng 3D thế hệ tiếp theo được dựa trên phần mềm điều khiển màn hình GUI. Công nghệ này cho phép người dùng tinh chỉnh hầu hết các thông số của màn hình như Màu sắc, Độ sáng, hiệu chỉnh màn hình, Đa phương tiện, Quản lý ID, v.v. bằng chuột.

    Hoàn thiện bề mặt kiểu bóng nâng cao trang trí của bạn

    Hoàn thiện bề mặt kiểu bóng lịch lãm, có sức thu hút cao, hòa hợp và nâng cao trang trí của bạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      27 inch / 68,6 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      LCD AMVA
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,311 x 0,311 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Độ sáng
      300  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      5000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage Lite
      Khung xem hiệu quả
      597,6(Ngang) x 336,2(Dọc) mm
      Tần số quét
      30 -83 kHz (Ngang) / 56 -75 Hz (Dọc)
      sRGB
      SmartResponse (điển hình)
      6 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • VGA (Analog)
      • DVI-D (kỹ thuật số, HDCP)
      • HDMI
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      • Cổng ra tai nghe
      • Cổng vào âm thanh máy tính

    • Tiện lợi

      Loa tích hợp
      2 Wx2
      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • Menu
      • Bật/tắt nguồn
      • Đầu vào
      • SmartImage Lite
      • Âm lượng
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • AC 100-240 V, 50/60 Hz
      • Cài sẵn
      Chế độ tắt
      <0,3 W
      Chế độ bật
      25,5 W (Phương pháp kiểm tra EnergyStar 5.0)
      Chế độ chờ
      <0,5 W
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      642 x 440 x 227  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      700 x 525 x 138  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      642 x 391 x 64  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      8,82  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      8,2  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      6,5  kg

    • Điều kiện vận hành

      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • EnergyStar 5.0
      • EPEAT Bạc
      • RoHS
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • BSMI
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TCO 5.2
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Tủ

      Màu sắc
      Bạc
      Bề mặt
      Chất liệu

    Badge-D2C

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