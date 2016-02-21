Trải nghiệm chơi game nhanh nhất và mượt nhất chưa từng có

Thống trị cuộc đua như chưa bao giờ có trước đây. Màn hình chơi game 27" 272G5DYEB của Philips với công nghệ NVIDIA G-SYNC™ giúp loại bỏ nguy cơ bị xé hình và lắp hình, mang đến trải nghiệm chơi game nhanh nhất và mượt nhất chưa từng có.