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  • Trải nghiệm chơi game nhanh nhất và mượt nhất chưa từng có Trải nghiệm chơi game nhanh nhất và mượt nhất chưa từng có Trải nghiệm chơi game nhanh nhất và mượt nhất chưa từng có
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    Brilliance Màn hình LCD với NVIDIA G-SYNC™

    272G5DYEB/00

    Trải nghiệm chơi game nhanh nhất và mượt nhất chưa từng có

    Thống trị cuộc đua như chưa bao giờ có trước đây. Màn hình chơi game 27" 272G5DYEB của Philips với công nghệ NVIDIA G-SYNC™ giúp loại bỏ nguy cơ bị xé hình và lắp hình, mang đến trải nghiệm chơi game nhanh nhất và mượt nhất chưa từng có.

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    Brilliance Màn hình LCD với NVIDIA G-SYNC™

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    Trải nghiệm chơi game nhanh nhất và mượt nhất chưa từng có

    Công nghệ NVIDIA G-SYNC™

    • G Line
    • 144Hz
    • 27" (68,6 cm)
    NVIDIA G-SYNC™ cho phép chơi game nhanh chóng, mượt mà

    NVIDIA G-SYNC™ cho phép chơi game nhanh chóng, mượt mà

    NVIDIA G-SYNC™ là công nghệ cải tiến hiển thị mới, mang đến trải nghiệm chơi game nhanh nhất và mượt nhất. Hiệu suất G-SYNC™ mang tính cách mạng có được bằng cách đồng bộ hóa tốc độ làm mới hiển thị với GPU trong PC được cấp nguồn GTX GeForce của bạn, giúp loại bỏ nguy cơ bị xé hình và giảm thiểu việc lắp hình và rớt hình. Kết quả là, các cảnh hành động xuất hiện ngay lập tức, mục tiêu nhìn rõ nét hơn và cách thao tác trò chơi cực mượt, cho bạn trải nghiệm trực quan ấn tượng và lợi thế cạnh tranh quan trọng.

    Tốc độ làm mới 144Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động

    Tốc độ làm mới 144Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động

    Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh cực mịn và không bị rớt hình. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 144 lần trên giây, nhanh hiệu quả hơn 2,4 lần so với màn hình chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 144Hz, bạn sẽ có được các hình ảnh bị thiếu quan trọng trên màn hình, hiển thị động tác của đối thủ trong chuyển động cực mịn, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng. Với khả năng rớt hình cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này chính là đối tác chơi game hoàn hảo của bạn

    SmartResponse: phản hồi 1ms để chơi game nhanh chóng

    SmartResponse: phản hồi 1ms để chơi game nhanh chóng

    SmartResponse là công nghệ tăng tốc độc quyền của Philips mà khi được bật lên sẽ tự động điều chỉnh thời gian phản hồi đối với yêu cầu ứng dụng cụ thể, như chơi trò chơi và phim ảnh, những ứng dụng cần thời gian phản hồi nhanh hơn, để tạo hình ảnh không rung, không bị rớt hình và không có bóng mờ

    NVIDIA Ultra Low Motion Blur hiển thị hành động mượt mà

    NVIDIA Ultra Low Motion Blur hiển thị hành động mượt mà

    Với chế độ NVIDIA Ultra Low Motion Blur (ULMB), các đối tượng chuyển động trông sắc nét hơn trong thời gian vận hành tiêu chuẩn, ngay cả ở tốc độ làm mới cao như 120Hz.

    NVIDIA 3D Vision Ready mang đến trải nghiệm chơi game nhập vai

    NVIDIA 3D Vision Ready mang đến trải nghiệm chơi game nhập vai

    Màn hình chơi game Philips này thuộc dạng NVIDIA 3D Vision Ready. Hãy chuyển đổi trải nghiệm của bạn với công nghệ nhập vai 3D 1080p HD đầy đủ. Với công nghệ VIDIA 3D Vision™ 2 kính*, bạn sẽ hoàn toàn nhập vai - chuyển đổi toàn bộ trải nghiệm chơi game và xem phim 3D của bạn. Với công nghệ mới này, màn hình mang đến hình ảnh 3D sắc nét hơn gấp hai lần công nghệ 3D thông thường. Hiện có hơn 550 tựa game PC tương thích với Bộ NVIDIA 3D Vision™. * Cần có thêm Bộ NVIDIA 3D Vision 2 để tận hưởng trải nghiệm 3D nhập vai. Vui lòng tìm tại http://store.nvidia.com/

    SmartErgoBase mang đến sự thoải mái khi chơi game quay số vào

    SmartErgoBase mang đến sự thoải mái khi chơi game quay số vào

    SmartErgoBase là đế màn hình, mang đến sự thuận tiện cho màn hình và giúp cho việc quản lý dây cáp. Các thao tác điều chỉnh độ cao, khớp xoay, độ nghiêng và góc xoay thân thiện với người dùng của chân đế giúp thiết lập vị trí màn hình để có được sự thuận tiện tối đa, có thể làm giảm bớt sự căng thẳng của cơ thể sau một phiên chơi game dài; việc quản lý dây cáp làm giảm sự lộn xộn của dây cáp.

    Kết nối DisplayPort cho hình ảnh tối đa

    Kết nối DisplayPort cho hình ảnh tối đa

    DisplayPort là liên kết số từ máy tính đến màn hình mà không cần chuyển đổi. Với khả năng cao hơn chuẩn DVI, công nghệ này hoàn toàn có thể hỗ trợ dây cáp dài đến 15 mét và tốc độ truyền dữ liệu 10,8 Gbps/giây. Với hiệu suất cao và độ trễ bằng không, bạn có được hình ảnh và tốc độ làm mới nhanh nhất - biến DisplayPort thành lựa chọn tốt nhất không chỉ cho ứng dụng văn phòng và gia đình nói chung, mà cho cả các ứng dụng trò chơi và phim ảnh, chỉnh sửa video đòi hỏi cao và nhiều ứng dụng khác. Công nghệ này cũng tính đến khả năng tương tác thông qua việc sử dụng các bộ nối tiếp khác nhau.

    Hub USB 3.0 SuperSpeed ​​tiết kiệm thời gian với tính năng truyền dữ liệu nhanh

    USB 3.0 tốc độ cực cao có tốc độ truyền 5,0 gbit/giây, nhanh hơn 10 lần so với tiêu chuẩn USB 2.0, làm giảm đáng kể thời gian truyền dữ liệu đồng thời giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Với băng thông cao hơn, tốc độ truyền cực cao, quản lý nguồn điện tốt hơn và hiệu suất tổng thể tuyệt vời, USB 3.0 đặt ra tiêu chuẩn toàn cầu mới nhất, cho phép bạn sử dụng thiết bị có dung lượng lưu trữ cao. Công nghệ Sync-N-Go đảm bảo rằng bạn không phải đợi băng thông được giải phóng. Khoản đầu tư của bạn vào thiết bị USB 2.0 được bảo vệ vì công nghệ này đảm bảo tính tương thích ngược.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      27 inch / 68,6 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      TFT-LCD (TN)
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,311 x 0,311 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920x1080 @ 144Hz (DP)
      Độ sáng
      300  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      5  ms
      Góc nhìn
      • 170º (Ngang) / 160º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      SmartResponse
      1 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Khung xem hiệu quả
      597,6 (Ngang) x 336,15 (Dọc) mm
      Tần số quét
      30 - 160 kHz (Ngang) / 30 - 150 Hz (Dọc)
      sRGB

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • DisplayPort 1.2
      • USB3.0x4 với 1x bộ sạc nhanh

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      Tiện lợi cho người dùng
      • Quay lại
      • Xuống
      • ULMB / Lên
      • Menu/OK
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)

    • Chân đế

      Điều chỉnh độ cao
      150  mm
      Pivot
      90 độ
      Trục xoay
      -65/65  độ
      Nghiêng
      -5/+20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      • Ngoài
      Chế độ tắt
      0,5 W (điển hình)
      Chế độ bật
      27,5 W (điển hình) (phương pháp kiểm tra EnergyStar 6.0)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      750 x 234 x 490  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      639 x 405 x 64  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      639 x 580 x 273  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      11,30  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      7,80  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      5,00  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • BSMI
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • cETLus
      • WEEE

    • Tủ

      Màu sắc
      Đen
      Bề mặt
      Chất liệu

    • Yêu cầu 3D

      Cần có Bộ Nvidia 3D Vision
      Không có trong hộp này

    Badge-D2C

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    • Đảm bảo hệ điều hành máy tính của bạn là Windows 7 trở lên và cạc đồ họa của bạn là NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU trở lên và được cập nhật trình điều khiển mới nhất.
    • Chế độ G-Sync, chế độ ULMB và chế độ 3D vision tồn tại độc lập đồng thời. Nếu bật một trong các chế độ này, hai chế độ còn lại phải tắt.
    • ULMB chỉ được bật ở 85 Hz, 100 Hz và 120 Hz. 3D vision chỉ được bật ở 100 Hz và 120 Hz.
    • Cần có NVIDIA Graphics và kết nối DisplayPort cho tính năng G-SYNC™, vui lòng tham khảo www.geforce.com/g-sync để biết thêm thông tin.
    • Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hiệu suất 144Hz, vui lòng trao đổi trực tiếp với nhà cung cấp cạc của bạn.
    • Bản quyền 2014 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC và 3D Vision là thương hiệu và/hoặc thương hiệu đã đăng ký của NVIDIA Corporation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
    • BATMAN: ARKHAM ORIGINS Bản quyền phần mềm 2013 của Warner Bros. Entertainment Inc. Phát triển bởi WB Games Montreal và Splash Damage. BATMAN và tất cả các nhân vật, chân dung đặc thù của nhân vật và các yếu tố liên quan là thương hiệu của DC Comics Copyright 2013. Bảo lưu Mọi Quyền.
    • WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & Bản quyền của Warner Bros. Entertainment Inc. (s13)
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