272G5DYEB/00
Trải nghiệm chơi game nhanh nhất và mượt nhất chưa từng có
Thống trị cuộc đua như chưa bao giờ có trước đây. Màn hình chơi game 27" 272G5DYEB của Philips với công nghệ NVIDIA G-SYNC™ giúp loại bỏ nguy cơ bị xé hình và lắp hình, mang đến trải nghiệm chơi game nhanh nhất và mượt nhất chưa từng có.Xem tất cả lợi ích
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NVIDIA G-SYNC™ là công nghệ cải tiến hiển thị mới, mang đến trải nghiệm chơi game nhanh nhất và mượt nhất. Hiệu suất G-SYNC™ mang tính cách mạng có được bằng cách đồng bộ hóa tốc độ làm mới hiển thị với GPU trong PC được cấp nguồn GTX GeForce của bạn, giúp loại bỏ nguy cơ bị xé hình và giảm thiểu việc lắp hình và rớt hình. Kết quả là, các cảnh hành động xuất hiện ngay lập tức, mục tiêu nhìn rõ nét hơn và cách thao tác trò chơi cực mượt, cho bạn trải nghiệm trực quan ấn tượng và lợi thế cạnh tranh quan trọng.
Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh cực mịn và không bị rớt hình. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 144 lần trên giây, nhanh hiệu quả hơn 2,4 lần so với màn hình chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 144Hz, bạn sẽ có được các hình ảnh bị thiếu quan trọng trên màn hình, hiển thị động tác của đối thủ trong chuyển động cực mịn, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng. Với khả năng rớt hình cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này chính là đối tác chơi game hoàn hảo của bạn
SmartResponse là công nghệ tăng tốc độc quyền của Philips mà khi được bật lên sẽ tự động điều chỉnh thời gian phản hồi đối với yêu cầu ứng dụng cụ thể, như chơi trò chơi và phim ảnh, những ứng dụng cần thời gian phản hồi nhanh hơn, để tạo hình ảnh không rung, không bị rớt hình và không có bóng mờ
Với chế độ NVIDIA Ultra Low Motion Blur (ULMB), các đối tượng chuyển động trông sắc nét hơn trong thời gian vận hành tiêu chuẩn, ngay cả ở tốc độ làm mới cao như 120Hz.
Màn hình chơi game Philips này thuộc dạng NVIDIA 3D Vision Ready. Hãy chuyển đổi trải nghiệm của bạn với công nghệ nhập vai 3D 1080p HD đầy đủ. Với công nghệ VIDIA 3D Vision™ 2 kính*, bạn sẽ hoàn toàn nhập vai - chuyển đổi toàn bộ trải nghiệm chơi game và xem phim 3D của bạn. Với công nghệ mới này, màn hình mang đến hình ảnh 3D sắc nét hơn gấp hai lần công nghệ 3D thông thường. Hiện có hơn 550 tựa game PC tương thích với Bộ NVIDIA 3D Vision™. * Cần có thêm Bộ NVIDIA 3D Vision 2 để tận hưởng trải nghiệm 3D nhập vai. Vui lòng tìm tại http://store.nvidia.com/
SmartErgoBase là đế màn hình, mang đến sự thuận tiện cho màn hình và giúp cho việc quản lý dây cáp. Các thao tác điều chỉnh độ cao, khớp xoay, độ nghiêng và góc xoay thân thiện với người dùng của chân đế giúp thiết lập vị trí màn hình để có được sự thuận tiện tối đa, có thể làm giảm bớt sự căng thẳng của cơ thể sau một phiên chơi game dài; việc quản lý dây cáp làm giảm sự lộn xộn của dây cáp.
DisplayPort là liên kết số từ máy tính đến màn hình mà không cần chuyển đổi. Với khả năng cao hơn chuẩn DVI, công nghệ này hoàn toàn có thể hỗ trợ dây cáp dài đến 15 mét và tốc độ truyền dữ liệu 10,8 Gbps/giây. Với hiệu suất cao và độ trễ bằng không, bạn có được hình ảnh và tốc độ làm mới nhanh nhất - biến DisplayPort thành lựa chọn tốt nhất không chỉ cho ứng dụng văn phòng và gia đình nói chung, mà cho cả các ứng dụng trò chơi và phim ảnh, chỉnh sửa video đòi hỏi cao và nhiều ứng dụng khác. Công nghệ này cũng tính đến khả năng tương tác thông qua việc sử dụng các bộ nối tiếp khác nhau.
USB 3.0 tốc độ cực cao có tốc độ truyền 5,0 gbit/giây, nhanh hơn 10 lần so với tiêu chuẩn USB 2.0, làm giảm đáng kể thời gian truyền dữ liệu đồng thời giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Với băng thông cao hơn, tốc độ truyền cực cao, quản lý nguồn điện tốt hơn và hiệu suất tổng thể tuyệt vời, USB 3.0 đặt ra tiêu chuẩn toàn cầu mới nhất, cho phép bạn sử dụng thiết bị có dung lượng lưu trữ cao. Công nghệ Sync-N-Go đảm bảo rằng bạn không phải đợi băng thông được giải phóng. Khoản đầu tư của bạn vào thiết bị USB 2.0 được bảo vệ vì công nghệ này đảm bảo tính tương thích ngược.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
Yêu cầu 3D
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