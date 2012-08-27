Cụm từ tìm kiếm

  • Năng suất bền vững Năng suất bền vững Năng suất bền vững

    Brilliance Màn hình LCD, đèn nền LED

    271S4LPYSB/00

    Năng suất bền vững

    Màn hình LED có PowerSensor của Philips sử dụng 25% vật liệu tái chế với vỏ bọc không có PVC, BFR sẽ là lý tưởng để có năng suất thân thiện môi trường

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    Brilliance Màn hình LCD, đèn nền LED

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    Năng suất bền vững

    với công nghệ PowerSensor tiết kiệm điện

    • S Line
    • 27" (68,6 cm)
    • Màn hình HD đầy đủ
    PowerSensor tiết kiệm lên đến 80% chi phí năng lượng

    PowerSensor tiết kiệm lên đến 80% chi phí năng lượng

    PowerSensor là 'cảm biến con người' tích hợp, truyền và nhận tín hiệu hồng ngoại vô hại để xác định xem có mặt người dùng không và tự động giảm độ sáng màn hình khi người dùng bước ra khỏi bàn, cắt giảm chi phí năng lượng lên đến 80 phần trăm và kéo dài tuổi thọ màn hình

    SmartImage thiết lập sẵn để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

    SmartImage thiết lập sẵn để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

    SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Photo (Hình ảnh), Movie (Phim ảnh), Game (Trò chơi), Economy (Tiết kiệm) v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) mang đến cho bạn khả năng tiết kiệm năng lượng. Tất cả trong thời gian thực với việc chỉ cần nhấn một nút!

    Công nghệ SmartContrast cho chi tiết màu đen đậm nâng cao

    Công nghệ SmartContrast cho chi tiết màu đen đậm nâng cao

    SmartContrast là công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu và điều khiển cường độ ánh sáng nền để có được video và hình ảnh số tốt nhất, hoặc khi chơi trò chơi hiển thị những màu tối màu. Khi chế độ Tiết kiệm được chọn, độ phân giải được điều chỉnh và ánh sáng nền được tinh chỉnh để hiển thị vừa phải cho những ứng dụng văn phòng hàng ngày và tiêu thụ năng lượng ít hơn.

    Điều khiển cảm ứng hiện đại

    Điều khiển cảm ứng hiện đại

    Điều khiển cảm ứng là các biểu tượng cảm ứng, thông minh, thay thế cho những nút nhô ra, cho phép người dùng điều chỉnh màn hình theo yêu cầu của họ. Đáp ứng cú chạm nhẹ nhất của bạn, Điều khiển cảm ứng mang đến cho màn hình một cảm giác hiện đại.

    TrueVision đảm bảo hình ảnh có chất lượng của phòng thí nghiệm

    TrueVision đảm bảo hình ảnh có chất lượng của phòng thí nghiệm

    TrueVision là công nghệ sở hữu riêng của Philips, sử dụng thuật toán tiên tiến để kiểm tra và căn chỉnh màn hình, mang đến cho bạn hiệu suất hiển thị cực cao. Philips đảm bảo rằng màn hình TrueVision khi rời nhà máy đều được tinh chỉnh với quy trình này, để bạn có được chất lượng hình ảnh và màu sắc ổn định.

    Công nghệ LED đảm bảo màu sắc tự nhiên

    LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối dần đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.

    DisplayPort mang đến băng thông cao cho các hình ảnh siêu mịn

    DisplayPort là liên kết số từ máy tính đến màn hình mà không cần chuyển đổi. Với khả năng cao hơn chuẩn DVI, công nghệ này hoàn toàn có thể hỗ trợ dây cáp dài đến 15 mét và tốc độ truyền dữ liệu 10,8 Gbps/giây. Với hiệu suất cao và độ trễ bằng không, bạn có được hình ảnh và tốc độ làm mới nhanh nhất - biến DisplayPort thành lựa chọn tốt nhất không chỉ cho ứng dụng văn phòng và gia đình nói chung, mà cho cả các ứng dụng trò chơi và phim ảnh, chỉnh sửa video đòi hỏi cao và nhiều ứng dụng khác. Công nghệ này cũng tính đến khả năng tương tác thông qua việc sử dụng các bộ nối tiếp khác nhau.

    SmartControl giúp điều chỉnh hiệu suất dễ dàng

    Phần mềm máy tính để tinh chỉnh cài đặt và hiệu suất hiển thị. Philips cung cấp cho người dùng hai lựa chọn để điều chỉnh cài đặt màn hình. Di chuyển theo menu On Screen Display (Hiển thị trên màn hình) đa mức thông qua các nút trên chính màn hình hoặc dùng phần mềm Philips SmartControl để dễ dàng điều chỉnh nhiều cài đặt hiển thị khác nhau theo cách thức quen thuộc

    Vỏ không chứa PVC-BFR

    Vỏ màn hình Philips không chứa chất hãm bắt cháy brom hóa và nhựa PVC (không chứa PVC-BFR)

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      27 inch / 68,6 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      TFT-LCD
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,311 x 0,311 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Độ sáng
      300  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      5  ms
      Góc nhìn
      • 170º (Ngang) / 160º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Khung xem hiệu quả
      597,6 (Ngang) x 336,15 (Dọc)
      Tần số quét
      30 - 83 kHz (Ngang) / 56 - 75 Hz (Dọc)
      sRGB

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • DisplayPort x 1
      • DVI-D (kỹ thuật số, HDCP)
      • VGA (Analog)
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage
      • PowerSensor
      • Độ sáng
      • Menu
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      Phần mềm điều khiển
      SmartControl Cao cấp

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Chế độ tiết kiệm
      18 W (điển hình)
      Nguồn điện
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      • Cài sẵn
      Chế độ tắt
      0,1 W (điển hình)
      Chế độ bật
      20,3W (điển hình) (phương pháp kiểm tra EnergyStar 5.0)
      Chế độ chờ
      0,3 W
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      639 x 484 x 224  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      730 x 565 x 176  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      639 x 405 x 64  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      8,92  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      5,90  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      5,00  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • PowerSensor
      • RoHS
      • EnergyStar 5.0
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Vỏ không chứa PVC / BFR
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu tái chế
      25%

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • BSMI
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Tủ

      Bề mặt
      Chất liệu
      Chân
      Đen
      Khung mặt trước
      Đen
      Nắp sau
      Đen

    Badge-D2C

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